To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lum

·9·Sport
To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarida ertaga to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi, jumladan Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova, Shavkatjon Boltayev va To‘rabek Xabibullayev final yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi.
  • Ushbu yarimfinal janglari Toshkent vaqti bilan soat 09:00 dan boshlanib, har bir o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi o‘z vazn toifasida medal uchun kurash olib boradi.
  • G‘alaba qozongan bokschilar oltin medal uchun kurashish imkoniyatini qo‘lga kiritadi.

Aichi va Nagoyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida boks bellashuvlari hal qiluvchi pallaga kirdi. Ertaga O‘zbekiston milliy jamoasining to‘rt nafar vakili final yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi.

E’tiborlisi, o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalarining barchasi turli vazn toifalarida medal uchun kurashni davom ettirmoqda. Endi ularni finalga olib boradigan eng muhim janglar kutib turibdi.

Barcha bahslar Toshkent vaqti bilan soat 09:00 dan boshlanadi.

Birinchi bo‘lib Feruza Kazakova ringga chiqadi

-51 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Feruza Kazakova final yo‘llanmasi uchun Xitoy vakili Vu Yu bilan jang qiladi.

Ularning yarimfinal bahsi Toshkent vaqti bilan 09:00 da boshlanishi belgilangan.

Kazakova uchun bu jang musobaqadagi eng muhim bellashuvlardan biri bo‘ladi. G‘alaba unga finalda oltin medal uchun kurashish imkoniyatini beradi.

Sitora Turdibekovani Olimpiada chempioniga qarshi jang kutmoqda

-60 kg vazn toifasidagi yana bir qiziqarli yarimfinal bahsida Sitora Turdibekova ringga chiqadi.

Uning raqibi — Xitoy Taypeyi vakili Lin Yu-Ting.

Jang 09:30 da boshlanishi rejalashtirilgan.

Turdibekova uchun bu bahs finalga chiqish yo‘lidagi hal qiluvchi to‘qnashuv bo‘ladi. Endi o‘zbekistonlik bokschi kuchli raqibga qarshi ringda o‘z imkoniyatlarini namoyish etadi.

Shavkatjon Boltayev Qozog‘iston vakiliga qarshi

-70 kg vazn toifasida Shavkatjon Boltayev final uchun ringga ko‘tariladi.

Uning yarimfinaldagi raqibi Qozog‘iston vakili Torexan Sabirxan bo‘ladi.

Ushbu jang 11:00 da boshlanadi.

Ikki bokschi o‘rtasidagi bahs ham final yo‘llanmasini hal qilishi bilan alohida ahamiyatga ega. Boltayev uchun asosiy vazifa — jangni g‘alaba bilan yakunlab, Osiyo o‘yinlarining bosh sovrini uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritish.

To‘rabek Xabibullayevning raqibi — Hindiston vakili

Kun dasturidagi to‘rtinchi yarimfinal bahsida To‘rabek Xabibullayev -90 kg vazn toifasida ringga chiqadi.

Uning raqibi Hindiston vakili Kapil Pokhariya bo‘ladi.

Jang 11:30 ga belgilangan.

Xabibullayev ham g‘alaba qozonsa, finalga yo‘l oladi va oltin medal uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Ertangi janglar — O‘zbekiston bokschilari uchun muhim kun

Shunday qilib, Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida ertaga to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi final yo‘llanmasi uchun ringga chiqadi.

Vazir

O‘zbekiston vakili

Raqib

Vaqt

-51 kg

Feruza Kazakova

Vu Yu (Xitoy)

09:00

-60 kg

Sitora Turdibekova

Lin Yu-Ting (Xitoy Taypeyi)

09:30

-70 kg

Shavkatjon Boltayev

Torexan Sabirxan (Qozog‘iston)

11:00

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev

Kapil Pokhariya (Hindiston)

11:30

Barcha vaqtlar Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan.

Endi har bir jang o‘zbek bokschilari uchun yangi sinov. Final ostonasidagi to‘rtta bahsdan keyin kimlar oltin medal uchun kurashishini ringdagi natijalar belgilab beradi.

O‘zbekistonlik boks muxlislari uchun esa ertangi kun yana bir bor diqqatni Aichi va Nagoya ringlariga qaratadi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlariFeruza KazakovaSitora TurdibekovaTo‘rabek Xabibullayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaO‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalidaKecha 17:14Fazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdiFazliddin Erkinboyev Aichi-Nagoyada bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun 12:13Akbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordAkbar Jo‘rayevdan tarixiy natija: oltin medal va bir nechta yangi rekordBugun 12:12Shohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdiShohruhxon Bahtiyorov finalda raqibini yengib, tarixiy oltin medalni qo‘lga kiritdi27 sentabr 16:37Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdiIbodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdi27 sentabr 16:34Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi