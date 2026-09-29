To‘rt bokschimiz final uchun ringga chiqadi: janglar vaqti ma’lum
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarida ertaga to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi, jumladan Feruza Kazakova, Sitora Turdibekova, Shavkatjon Boltayev va To‘rabek Xabibullayev final yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi.
- Ushbu yarimfinal janglari Toshkent vaqti bilan soat 09:00 dan boshlanib, har bir o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustasi o‘z vazn toifasida medal uchun kurash olib boradi.
- G‘alaba qozongan bokschilar oltin medal uchun kurashish imkoniyatini qo‘lga kiritadi.
Aichi va Nagoyada davom etayotgan Osiyo o‘yinlarida boks bellashuvlari hal qiluvchi pallaga kirdi. Ertaga O‘zbekiston milliy jamoasining to‘rt nafar vakili final yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi.
E’tiborlisi, o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalarining barchasi turli vazn toifalarida medal uchun kurashni davom ettirmoqda. Endi ularni finalga olib boradigan eng muhim janglar kutib turibdi.
Barcha bahslar Toshkent vaqti bilan soat 09:00 dan boshlanadi.
Birinchi bo‘lib Feruza Kazakova ringga chiqadi
-51 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Feruza Kazakova final yo‘llanmasi uchun Xitoy vakili Vu Yu bilan jang qiladi.
Ularning yarimfinal bahsi Toshkent vaqti bilan 09:00 da boshlanishi belgilangan.
Kazakova uchun bu jang musobaqadagi eng muhim bellashuvlardan biri bo‘ladi. G‘alaba unga finalda oltin medal uchun kurashish imkoniyatini beradi.
Sitora Turdibekovani Olimpiada chempioniga qarshi jang kutmoqda
-60 kg vazn toifasidagi yana bir qiziqarli yarimfinal bahsida Sitora Turdibekova ringga chiqadi.
Uning raqibi — Xitoy Taypeyi vakili Lin Yu-Ting.
Jang 09:30 da boshlanishi rejalashtirilgan.
Turdibekova uchun bu bahs finalga chiqish yo‘lidagi hal qiluvchi to‘qnashuv bo‘ladi. Endi o‘zbekistonlik bokschi kuchli raqibga qarshi ringda o‘z imkoniyatlarini namoyish etadi.
Shavkatjon Boltayev Qozog‘iston vakiliga qarshi
-70 kg vazn toifasida Shavkatjon Boltayev final uchun ringga ko‘tariladi.
Uning yarimfinaldagi raqibi Qozog‘iston vakili Torexan Sabirxan bo‘ladi.
Ushbu jang 11:00 da boshlanadi.
Ikki bokschi o‘rtasidagi bahs ham final yo‘llanmasini hal qilishi bilan alohida ahamiyatga ega. Boltayev uchun asosiy vazifa — jangni g‘alaba bilan yakunlab, Osiyo o‘yinlarining bosh sovrini uchun kurashish huquqini qo‘lga kiritish.
To‘rabek Xabibullayevning raqibi — Hindiston vakili
Kun dasturidagi to‘rtinchi yarimfinal bahsida To‘rabek Xabibullayev -90 kg vazn toifasida ringga chiqadi.
Uning raqibi Hindiston vakili Kapil Pokhariya bo‘ladi.
Jang 11:30 ga belgilangan.
Xabibullayev ham g‘alaba qozonsa, finalga yo‘l oladi va oltin medal uchun kurashish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
Ertangi janglar — O‘zbekiston bokschilari uchun muhim kun
Shunday qilib, Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarida ertaga to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi final yo‘llanmasi uchun ringga chiqadi.
Vazir
O‘zbekiston vakili
Raqib
Vaqt
-51 kg
Feruza Kazakova
Vu Yu (Xitoy)
09:00
-60 kg
Sitora Turdibekova
Lin Yu-Ting (Xitoy Taypeyi)
09:30
-70 kg
Shavkatjon Boltayev
Torexan Sabirxan (Qozog‘iston)
11:00
-90 kg
To‘rabek Xabibullayev
Kapil Pokhariya (Hindiston)
11:30
Barcha vaqtlar Toshkent vaqti bilan ko‘rsatilgan.
Endi har bir jang o‘zbek bokschilari uchun yangi sinov. Final ostonasidagi to‘rtta bahsdan keyin kimlar oltin medal uchun kurashishini ringdagi natijalar belgilab beradi.
O‘zbekistonlik boks muxlislari uchun esa ertangi kun yana bir bor diqqatni Aichi va Nagoya ringlariga qaratadi.
Izohlar 0
…