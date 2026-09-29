Apple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdi

·23·Texno
Apple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Apple kompaniyasi iOS 26, iPadOS 26 va macOS 26 operatsion tizimlaridagi jiddiy xavfsizlik zaifligini bartaraf etdi, bu zaiflik kiberjinoyatchilar tomonidan muayyan shaxslarga qarshi murakkab hujumlar uchun ishlatilishi mumkin edi.
  • Ushbu xatolik, CVE-2026-86950 indeksi bilan belgilangan, foydalanuvchi interfeysi va grafikasini boshqaruvchi grafik dvigateldan topilgan va muvaffaqiyatli amalga oshirilgan hujum natijasida shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanishiga olib kelishi mumkin e…

Apple kompaniyasi iPhone, iPad va Mac qurilmalarining iOS 26, iPadOS 26 hamda macOS 26 operatsion tizimlaridagi jiddiy zaiflikni bartaraf etdi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur xavfsizlik xatosi kiberjinatchilar tomonidan muayyan shaxslarga qarshi oʻta murakkab hujumlarni amalga oshirishda qoʻllanilgan boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur xavfli nosozlik foydalanuvchi interfeysi va grafikasini boshqaruvchi asosiy grafik dvigateldan topilgan. Ushbu muhim kashfiyot Meta kompaniyasining mahsulot xavfsizligi guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Rasmiy ravishda CVE-2026-86950 indeksi berilgan xatolikning batafsil tafsilotlari oshkor etilmagan.

Grafik dvigateldagi xavf

Odatda qurilmaning grafik dvigateli operatsion tizimning boshqa qismlariga keng kirish huquqiga ega boʻladi. Agar hujum muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, xakerlar taʼsirlangan qurilmadan shaxsiy maʼlumotlarning keng spektrini oʻgʻirlash imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin edi. Biroq Apple va Meta vakillari ushbu zaiflik qanday aniqlangani yoki nechta foydalanuvchi jabr koʻrgani haqida izoh berishmadi.

Garchi bu xatolik Appleʼning avvalgi avlod operatsion tizimlariga taʼsir qilgan boʻlsa-da, ular hali ham keng qoʻllanilmoqda. Kompaniyaning oʻz statistik maʼlumotlariga koʻra, deyarli har beshta iPhone egasidan toʻrttasi hamon iOS 26 versiyasidan foydalanishda davom etmoqda. Joriy oy boshida chiqarilgan eng yangi iOS 27, iPadOS 27 va macOS 27 versiyalari esa bu xavfdan xoli hisoblanadi.

Yangi zero-click tahdidlar

Mazkur xavfsizlik yamasi eʼlon qilinishidan biroz oldin Apple yana bir muhim CVE-2026-86869 xatosini bartaraf etgan edi. Belganiyaning ironPeak kiberxavfsizlik tadqiqot markazi bu xatolik iMessage orqali foydalanuvchining xabarisiz, hech qanday harakatsiz ishga tushadigan “zero-click” zaifligi ekanini aniqlagandi. Bunday qurol-aslahalar josuslik dasturlarini ishlab chiquvchilar orasida juda qadrlanadi.

Tadqiqotchilarning maʼlum qilishicha, mazkur xavfli kod iMessage himoya qatlamini chetlab oʻtib, qurilmani egallab olish imkoniyatiga ega boʻlgan. Apple ushbu muammoni sentabr oyida chiqarilgan yangi operatsion tizimlar orqali hal qilgan va tadqiqot mualliflariga oʻz minnatdorchiligini bildirgan edi.

AppleiOS 26KiberxavfsizlikiPhoneTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldiApple kompaniyasida yangi davr boshlandi: Jon Ternus boshqaruvni qoʻlga oldi4 sentabr 22:26Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildi2 sentabr 00:21Max messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqdaMax messenjerining veb-versiyasi Apple qurilmalarida ommalashmoqda27 avgust 18:23Apple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildiApple kompaniyasi navbatdagi taqdimot sanasini rasman eʼlon qildi27 avgust 00:59Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiApple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdi15 avgust 14:30Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiApple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordi14 avgust 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi