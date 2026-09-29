Apple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasi iOS 26, iPadOS 26 va macOS 26 operatsion tizimlaridagi jiddiy xavfsizlik zaifligini bartaraf etdi, bu zaiflik kiberjinoyatchilar tomonidan muayyan shaxslarga qarshi murakkab hujumlar uchun ishlatilishi mumkin edi.
- Ushbu xatolik, CVE-2026-86950 indeksi bilan belgilangan, foydalanuvchi interfeysi va grafikasini boshqaruvchi grafik dvigateldan topilgan va muvaffaqiyatli amalga oshirilgan hujum natijasida shaxsiy ma'lumotlar o'g'irlanishiga olib kelishi mumkin e…
Apple kompaniyasi iPhone, iPad va Mac qurilmalarining iOS 26, iPadOS 26 hamda macOS 26 operatsion tizimlaridagi jiddiy zaiflikni bartaraf etdi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur xavfsizlik xatosi kiberjinatchilar tomonidan muayyan shaxslarga qarshi oʻta murakkab hujumlarni amalga oshirishda qoʻllanilgan boʻlishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, mazkur xavfli nosozlik foydalanuvchi interfeysi va grafikasini boshqaruvchi asosiy grafik dvigateldan topilgan. Ushbu muhim kashfiyot Meta kompaniyasining mahsulot xavfsizligi guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Rasmiy ravishda CVE-2026-86950 indeksi berilgan xatolikning batafsil tafsilotlari oshkor etilmagan.
Grafik dvigateldagi xavfOdatda qurilmaning grafik dvigateli operatsion tizimning boshqa qismlariga keng kirish huquqiga ega boʻladi. Agar hujum muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, xakerlar taʼsirlangan qurilmadan shaxsiy maʼlumotlarning keng spektrini oʻgʻirlash imkoniyatiga ega boʻlishi mumkin edi. Biroq Apple va Meta vakillari ushbu zaiflik qanday aniqlangani yoki nechta foydalanuvchi jabr koʻrgani haqida izoh berishmadi.
Garchi bu xatolik Appleʼning avvalgi avlod operatsion tizimlariga taʼsir qilgan boʻlsa-da, ular hali ham keng qoʻllanilmoqda. Kompaniyaning oʻz statistik maʼlumotlariga koʻra, deyarli har beshta iPhone egasidan toʻrttasi hamon iOS 26 versiyasidan foydalanishda davom etmoqda. Joriy oy boshida chiqarilgan eng yangi iOS 27, iPadOS 27 va macOS 27 versiyalari esa bu xavfdan xoli hisoblanadi.
Yangi zero-click tahdidlarMazkur xavfsizlik yamasi eʼlon qilinishidan biroz oldin Apple yana bir muhim CVE-2026-86869 xatosini bartaraf etgan edi. Belganiyaning ironPeak kiberxavfsizlik tadqiqot markazi bu xatolik iMessage orqali foydalanuvchining xabarisiz, hech qanday harakatsiz ishga tushadigan “zero-click” zaifligi ekanini aniqlagandi. Bunday qurol-aslahalar josuslik dasturlarini ishlab chiquvchilar orasida juda qadrlanadi.
Tadqiqotchilarning maʼlum qilishicha, mazkur xavfli kod iMessage himoya qatlamini chetlab oʻtib, qurilmani egallab olish imkoniyatiga ega boʻlgan. Apple ushbu muammoni sentabr oyida chiqarilgan yangi operatsion tizimlar orqali hal qilgan va tadqiqot mualliflariga oʻz minnatdorchiligini bildirgan edi.
Izohlar 0
…