Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdi

·44·Sport
Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dean Xuyxen yozgi jahon chempionatidan chetda qolgani uning uchun ogʻir boʻlganini tan oldi va bu holat oilasiga ham taʼsir qilganini aytdi.
  • U Ispaniya terma jamoasining Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi gʻalabasida 90 daqiqa maydonda harakat qilib, jamoasiga hissa qoʻshdi.
  • Bu gʻalaba Ispaniyaning Millatlar ligasidagi magʻlubiyatsiz seriyasini 40 oʻyinga yetkazdi.

Ispaniya terma jamoasi safiga qaytgan markaziy himoyachi Dean Xuyxen yozgi jahon chempionatidan chetda qolgani uning uchun qanchalik ogʻir boʻlganini ochiq-oydin eʼtirof etdi. Goal.com xabar berishicha, yosh futbolchi Xorvatiya ustidan qozonilgan yirik gʻalabadan soʻng oʻzining hissiyotlari va terma jamoadagi kelajagi haqida fikr yuritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sanches-Pixuan stadionida boʻlib oʻtgan bahsda amaldagi jahon chempionlari raqibini 4:1 hisobida magʻlub etdi. Ushbu uchrashuv maydon egalari uchun mundial gʻolibi boʻlganidan keyingi ilk uy uchrashuvi edi. Bosh murabbiy Luis de la Fuente boshlangʻich tarkibga kiritgan Dean Xuyxen 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qilib, jamoasining Millatlar ligasidagi navbatdagi uch ochkoni qoʻlga kiritishiga munosib hissa qoʻshdi.

Ogʻriqli qaror va oilaning qoʻllab-quvvatlashi

Eslatib oʻtamiz, yozgi mundial oldidan eʼlon qilingan 26 kishilik tarkibga Xuyxenning kiritilmagani jamoatchilik orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Ushbu qaror Ispaniya tarixida 92 yil ichida ilk bor terma jamoa qaydnomasida Madrid klubi vakillari boʻlmagan holatni keltirib chiqargandi. Mutaxassis Pau Kubarsi, Emerik Laport, Erik Garsiya va Mark Pubill kabi himoyachilarga ustunlik berishni lozim topgandi.

Oʻyindan keyingi arzon zona hududida jurnalistlar savollariga javob berar ekan, himoyachi yozdagi vaziyat uning oilasiga ham qattiq taʼsir qilganini yashirmadi. «Bu men uchun juda qiyin boʻldi. Oxir-oqibat, bu oʻzim va oilam uchun juda qaygʻuli lahza edi. Ammo eng muhimi — safga qaytganim va endi faqat ijobiy jihatlarga eʼtibor qaratishimiz lozim», deya taʼkidladi futbolchi.

Yangi marralar va kelajakdagi rejalar

Real Madrid safida toʻp suruvchi jamoadoshi Mark Kukurelya bilan birgalikda ishonchli oʻyin koʻrsatgan sobiq Yuventus himoyachisi murabbiylar shtabining uzoq muddatli rejalaridan oʻrin olganini isbotladi. Uning maydonga darhol asosiy tarkibda qaytgani bosh murabbiyning unga boʻlgan ishonchi yoʻqolmaganini koʻrsatadi.

Sevilyadagi bu ishonchli gʻalaba Ispaniya terma jamoasining magʻlubiyatsiz seriyasini 40 ta oʻyinga yetkazdi. A3 guruhida yetakchilik qilayotgan de la Fuente shogirdlari Angliya va Xorvatiyani uch ochkoga ortda qoldirmoqda. Ispanlar guruhdagi ustunlikni mustahkamlash uchun shanba kuni Chexiyaga qarshi bahs olib borishadi.

Dean Xuyxen uchun esa ushbu muvaffaqiyatli qaytish terma jamoadagi markaziy himoya pozitsiyasi uchun ketayotgan keskin raqobatda oʻz mavqeini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat boʻlib xizmat qiladi.

Dean HuijsenIspaniyaMillatlar ligasiReal MadridFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiBugun 01:56Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdiFabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdi26 sentabr 13:34Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiNiko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiBugun 09:12Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Portugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdiPortugaliyalik murabbiy Norvechni Yevropaning kuchli bes gra qatoriga kiritdi28 sentabr 09:14Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi