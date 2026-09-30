Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dean Xuyxen yozgi jahon chempionatidan chetda qolgani uning uchun ogʻir boʻlganini tan oldi va bu holat oilasiga ham taʼsir qilganini aytdi.
- U Ispaniya terma jamoasining Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:1 hisobidagi gʻalabasida 90 daqiqa maydonda harakat qilib, jamoasiga hissa qoʻshdi.
- Bu gʻalaba Ispaniyaning Millatlar ligasidagi magʻlubiyatsiz seriyasini 40 oʻyinga yetkazdi.
Ispaniya terma jamoasi safiga qaytgan markaziy himoyachi Dean Xuyxen yozgi jahon chempionatidan chetda qolgani uning uchun qanchalik ogʻir boʻlganini ochiq-oydin eʼtirof etdi. Goal.com xabar berishicha, yosh futbolchi Xorvatiya ustidan qozonilgan yirik gʻalabadan soʻng oʻzining hissiyotlari va terma jamoadagi kelajagi haqida fikr yuritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sanches-Pixuan stadionida boʻlib oʻtgan bahsda amaldagi jahon chempionlari raqibini 4:1 hisobida magʻlub etdi. Ushbu uchrashuv maydon egalari uchun mundial gʻolibi boʻlganidan keyingi ilk uy uchrashuvi edi. Bosh murabbiy Luis de la Fuente boshlangʻich tarkibga kiritgan Dean Xuyxen 90 daqiqa davomida ishonchli harakat qilib, jamoasining Millatlar ligasidagi navbatdagi uch ochkoni qoʻlga kiritishiga munosib hissa qoʻshdi.
Ogʻriqli qaror va oilaning qoʻllab-quvvatlashiEslatib oʻtamiz, yozgi mundial oldidan eʼlon qilingan 26 kishilik tarkibga Xuyxenning kiritilmagani jamoatchilik orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Ushbu qaror Ispaniya tarixida 92 yil ichida ilk bor terma jamoa qaydnomasida Madrid klubi vakillari boʻlmagan holatni keltirib chiqargandi. Mutaxassis Pau Kubarsi, Emerik Laport, Erik Garsiya va Mark Pubill kabi himoyachilarga ustunlik berishni lozim topgandi.
Oʻyindan keyingi arzon zona hududida jurnalistlar savollariga javob berar ekan, himoyachi yozdagi vaziyat uning oilasiga ham qattiq taʼsir qilganini yashirmadi. «Bu men uchun juda qiyin boʻldi. Oxir-oqibat, bu oʻzim va oilam uchun juda qaygʻuli lahza edi. Ammo eng muhimi — safga qaytganim va endi faqat ijobiy jihatlarga eʼtibor qaratishimiz lozim», deya taʼkidladi futbolchi.
Yangi marralar va kelajakdagi rejalarReal Madrid safida toʻp suruvchi jamoadoshi Mark Kukurelya bilan birgalikda ishonchli oʻyin koʻrsatgan sobiq Yuventus himoyachisi murabbiylar shtabining uzoq muddatli rejalaridan oʻrin olganini isbotladi. Uning maydonga darhol asosiy tarkibda qaytgani bosh murabbiyning unga boʻlgan ishonchi yoʻqolmaganini koʻrsatadi.
Sevilyadagi bu ishonchli gʻalaba Ispaniya terma jamoasining magʻlubiyatsiz seriyasini 40 ta oʻyinga yetkazdi. A3 guruhida yetakchilik qilayotgan de la Fuente shogirdlari Angliya va Xorvatiyani uch ochkoga ortda qoldirmoqda. Ispanlar guruhdagi ustunlikni mustahkamlash uchun shanba kuni Chexiyaga qarshi bahs olib borishadi.
Dean Xuyxen uchun esa ushbu muvaffaqiyatli qaytish terma jamoadagi markaziy himoya pozitsiyasi uchun ketayotgan keskin raqobatda oʻz mavqeini qayta tiklash uchun ajoyib imkoniyat boʻlib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…