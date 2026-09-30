9 viloyatda sel-suv toshqini xavfi: aholiga muhim ogohlantirish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 30 sentyabr — 2 oktyabr kunlari Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg‘ona va Andijon viloyatlarida sel-suv toshqini xavfi mavjud.
- Tog‘ va tog‘oldi hududlarida kuchli yomg‘irlar natijasida daryo va soylarda suv sathi keskin ko‘tarilishi mumkin.
- Shu sababli, ushbu hududlarda yashovchi va safar qilayotgan aholidan ehtiyot choralariga qat’iy rioya qilish so‘raladi.
30 sentyabr — 2 oktyabr kunlari O‘zbekistonning to‘qqizta viloyatida sel va suv toshqini xavfi yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa tog‘ va tog‘oldi hududlarida kuchli yomg‘irlar yog‘ishi kutilmoqda.
Ob-havo sharoitidagi bunday o‘zgarishlar qisqa vaqt ichida tog‘ daryolari va soylarda suv sathining keskin ko‘tarilishiga, ayrim hududlarda esa sel oqimlari shakllanishiga sabab bo‘lishi mumkin.
Shu bois tog‘li va tog‘oldi hududlarida yashovchi aholi, shuningdek, ushbu hududlarga safar qilayotgan fuqarolardan ehtiyot choralariga qat’iy rioya qilish so‘ralmoqda.
Qaysi viloyatlarda xavf bor?
30 sentyabr — 2 oktyabr kunlari kuchli yomg‘irlar asosan tog‘ va tog‘oldi zonalarida kuzatilishi kutilmoqda.
Shu munosabat bilan quyidagi 9 ta viloyatda sel va suv toshqini xavfi mavjud:
Qashqadaryo viloyati;
Surxondaryo viloyati;
Samarqand viloyati;
Navoiy viloyati;
Jizzax viloyati;
Namangan viloyati;
Farg‘ona viloyati;
Andijon viloyati.
Ayniqsa tog‘ yonbag‘irlari, soylar, kichik daryolar va suv oqimlari o‘tishi mumkin bo‘lgan pastliklar atrofida ehtiyotkorlikni oshirish muhim.
Kuchli yomg‘ir nega xavfni oshiradi?
Tog‘li hududlarda qisqa vaqt davomida kuchli yomg‘ir yog‘ishi natijasida yerga singishga ulgurmagan suv pastliklar tomon katta tezlikda oqishi mumkin.
Bunday sharoitda odatda tinch ko‘rinadigan soy va kichik suv yo‘llarida ham suv sathi tez ko‘tarilishi ehtimoli bor. Shuning uchun ob-havo noqulaylashgan paytda suv havzalari, soylar va tog‘ daralariga yaqin joylarda bo‘lish tavsiya etilmaydi.
Aholi nimalarga e’tibor berishi kerak?
Tog‘li va tog‘oldi hududlarda bo‘lgan fuqarolar kuchli yomg‘ir paytida xavfli joylardan uzoqroq bo‘lishi kerak.
Ayniqsa:
soy va kichik daryolar yaqinida qolib ketmaslik;
tog‘ daralari va pastliklarda to‘xtamaslik;
kuchli yomg‘ir paytida safarni imkon qadar cheklash;
suv oqimi kesib o‘tayotgan yo‘llarga kirmaslik;
rasmiy ogohlantirishlarni kuzatib borish;
bolalarni suv oqimlari va xavfli hududlardan uzoq tutish muhim.
Eng muhimi, oddiy ko‘rinadigan soy yoki suv yo‘lining xavfsizligiga faqat hozirgi holatiga qarab baho bermaslik kerak. Yuqori tog‘li hududlarda yog‘qan kuchli yomg‘ir quyi hududlardagi suv sathiga ham ta’sir qilishi mumkin.
2 oktyabrgacha ehtiyotkorlik zarur
Hozirgi ogohlantirish 30 sentyabr — 2 oktyabr kunlarini qamrab oladi. Shu davrda ayniqsa tog‘ va tog‘oldi hududlarida ob-havo o‘zgarishlariga e’tiborli bo‘lish zarur.
Sel va suv toshqini bilan bog‘liq xavflarning oldini olishda eng muhim chora — xavfli hududlarda harakatlanmaslik va tegishli xizmatlarning ogohlantirishlariga amal qilish.
Bir necha kunlik yomg‘irli ob-havo tog‘li hududlarda vaziyatni tez o‘zgartirishi mumkin. Shuning uchun 9 viloyat aholisi 2 oktyabrga qadar ayniqsa ehtiyotkor bo‘lishi, tog‘ va tog‘oldi hududlariga chiqishda esa ob-havo hamda rasmiy ogohlantirishlarni inobatga olishi lozim.
Izohlar 0
…