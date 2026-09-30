9 viloyatda sel-suv toshqini xavfi: aholiga muhim ogohlantirish

·0·Jamiyat
9 viloyatda sel-suv toshqini xavfi: aholiga muhim ogohlantirish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 30 sentyabr — 2 oktyabr kunlari Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg‘ona va Andijon viloyatlarida sel-suv toshqini xavfi mavjud.
  • Tog‘ va tog‘oldi hududlarida kuchli yomg‘irlar natijasida daryo va soylarda suv sathi keskin ko‘tarilishi mumkin.
  • Shu sababli, ushbu hududlarda yashovchi va safar qilayotgan aholidan ehtiyot choralariga qat’iy rioya qilish so‘raladi.

30 sentyabr — 2 oktyabr kunlari O‘zbekistonning to‘qqizta viloyatida sel va suv toshqini xavfi yuzaga kelishi mumkin. Ayniqsa tog‘ va tog‘oldi hududlarida kuchli yomg‘irlar yog‘ishi kutilmoqda.

Ob-havo sharoitidagi bunday o‘zgarishlar qisqa vaqt ichida tog‘ daryolari va soylarda suv sathining keskin ko‘tarilishiga, ayrim hududlarda esa sel oqimlari shakllanishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Shu bois tog‘li va tog‘oldi hududlarida yashovchi aholi, shuningdek, ushbu hududlarga safar qilayotgan fuqarolardan ehtiyot choralariga qat’iy rioya qilish so‘ralmoqda.

Qaysi viloyatlarda xavf bor?

30 sentyabr — 2 oktyabr kunlari kuchli yomg‘irlar asosan tog‘ va tog‘oldi zonalarida kuzatilishi kutilmoqda.

Shu munosabat bilan quyidagi 9 ta viloyatda sel va suv toshqini xavfi mavjud:

  • Qashqadaryo viloyati;

  • Surxondaryo viloyati;

  • Samarqand viloyati;

  • Navoiy viloyati;

  • Jizzax viloyati;

  • Toshkent viloyati;

  • Namangan viloyati;

  • Farg‘ona viloyati;

  • Andijon viloyati.

Ayniqsa tog‘ yonbag‘irlari, soylar, kichik daryolar va suv oqimlari o‘tishi mumkin bo‘lgan pastliklar atrofida ehtiyotkorlikni oshirish muhim.

Kuchli yomg‘ir nega xavfni oshiradi?

Tog‘li hududlarda qisqa vaqt davomida kuchli yomg‘ir yog‘ishi natijasida yerga singishga ulgurmagan suv pastliklar tomon katta tezlikda oqishi mumkin.

Bunday sharoitda odatda tinch ko‘rinadigan soy va kichik suv yo‘llarida ham suv sathi tez ko‘tarilishi ehtimoli bor. Shuning uchun ob-havo noqulaylashgan paytda suv havzalari, soylar va tog‘ daralariga yaqin joylarda bo‘lish tavsiya etilmaydi.

Aholi nimalarga e’tibor berishi kerak?

Tog‘li va tog‘oldi hududlarda bo‘lgan fuqarolar kuchli yomg‘ir paytida xavfli joylardan uzoqroq bo‘lishi kerak.

Ayniqsa:

  • soy va kichik daryolar yaqinida qolib ketmaslik;

  • tog‘ daralari va pastliklarda to‘xtamaslik;

  • kuchli yomg‘ir paytida safarni imkon qadar cheklash;

  • suv oqimi kesib o‘tayotgan yo‘llarga kirmaslik;

  • rasmiy ogohlantirishlarni kuzatib borish;

  • bolalarni suv oqimlari va xavfli hududlardan uzoq tutish muhim.

Eng muhimi, oddiy ko‘rinadigan soy yoki suv yo‘lining xavfsizligiga faqat hozirgi holatiga qarab baho bermaslik kerak. Yuqori tog‘li hududlarda yog‘qan kuchli yomg‘ir quyi hududlardagi suv sathiga ham ta’sir qilishi mumkin.

2 oktyabrgacha ehtiyotkorlik zarur

Hozirgi ogohlantirish 30 sentyabr — 2 oktyabr kunlarini qamrab oladi. Shu davrda ayniqsa tog‘ va tog‘oldi hududlarida ob-havo o‘zgarishlariga e’tiborli bo‘lish zarur.

Sel va suv toshqini bilan bog‘liq xavflarning oldini olishda eng muhim chora — xavfli hududlarda harakatlanmaslik va tegishli xizmatlarning ogohlantirishlariga amal qilish.

Bir necha kunlik yomg‘irli ob-havo tog‘li hududlarda vaziyatni tez o‘zgartirishi mumkin. Shuning uchun 9 viloyat aholisi 2 oktyabrga qadar ayniqsa ehtiyotkor bo‘lishi, tog‘ va tog‘oldi hududlariga chiqishda esa ob-havo hamda rasmiy ogohlantirishlarni inobatga olishi lozim.

Toshkent viloyatiKuchli yomg‘irlarSel xavflariTog‘li hududlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

23–25 may kunlari tog‘li hududlarda sel xavfi yana kuchayishi mumkin23–25 may kunlari tog‘li hududlarda sel xavfi yana kuchayishi mumkin22 may 19:02Dam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham borDam olish kunlari 42 daraja issiq kutilmoqda: sel kelish xavfi ham bor24 iyul 11:53«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi3 iyul 12:32Kuchli yomgʻirlar kutilmoqda, sel va toshqin xavfi oshmoqdaKuchli yomgʻirlar kutilmoqda, sel va toshqin xavfi oshmoqda27 aprel 11:53Surxondaryoda sel oqimi neftni daryoga oqizib ketdiSurxondaryoda sel oqimi neftni daryoga oqizib ketdi24 aprel 15:28Surxondaryoda kuchli sel oqibatida neft daryoga oqib ketdiSurxondaryoda kuchli sel oqibatida neft daryoga oqib ketdi24 aprel 20:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)