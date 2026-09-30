Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi

·45·Sport
Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Niko Uilyams o‘z jamoadoshi Lamin Yamalning "Oltin to‘p" sovriniga munosib ekanligini taʼkidladi.
  • Sevilyada Xorvatiya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng, Uilyams Yamalning o‘yinini butun dunyo eʼtirof etishi kerakligini qayd etdi.
  • Yamal ushbu o‘yinda ikkita gol urib, bir golga assistentlik qildi.

Ispaniya terma jamoasining isteʼdodli qanot hujumchisi Niko Uilyams o‘z jamoadoshi Lamin Yamalning jahon futbolidagi eng nufuzli individual sovrin — “Oltin to‘p”ga bo‘lgan imkoniyatlarini yuqori baholadi. Sevilyada Xorvatiya ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng futbolchi yosh iqtidor egasining harakatlari butun dunyo eʼtirofiga loyiha ekanini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com nashri xabar berishiga ko‘ra, Millatlar ligasi doirasidagi Xorvatiyaga qarshi bahsda Ispaniya terma jamoasi raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta gol kiritdi. Ushbu uchrashuvda Lamin Yamal ikkita gol muallifi bo‘lish bilan birga, yana bir golga hammualliflik qildi. O‘yin yakunida esa Niko Uilyamsning o‘zi ham chiroyli zarba bilan hisobni yiriklashtirib, jamoasining ishonchli g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.

Uchrashuvdan keyingi suhbatda Niko Uilyams jurnalistlarning savollariga javob berarkan, Yamalning hozirgi kundagi darajasiga yuqori baho berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolni tushunadigan va bu o‘yinni sevadigan har bir inson Lamin Yamal bugungi kunda dunyoning eng yaxshi o‘yinchisi ekanini tan olishi kerak.

Yulduzli mavsum va rekordlar

Yamalning klub va terma jamoadagi barqaror hamda yorqin o‘yini muxlislar va mutaxassislar o‘rtasida “Oltin to‘p” uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatidagi muhokamalarni yana-da qizdirdi. 19 yoshli futbolchi o‘tgan mavsumdagi natijalari bilan bir qatorda, Ispaniya Superkubogi va boshqa nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritishda bosh rolni o‘ynadi.

O‘tgan yili ushbu nufuzli reytingda ikkinchi o‘rinni egallagan yosh iqtidor egasi bu safar Kylian Mbappe va Harry Kane kabi jahon futbolining yetakchi yulduzlari bilan bir qatorda asosiy daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda. Uning ko‘rsatgan o‘yinlari nafaqat Ispaniyada, balki xalqaro miqyosda ham katta eʼtirofga sazovor bo‘lmoqda.

Mag‘lubiyatsiz seriya va kelgusi rejalar

Sevilyadagi g‘alaba amaldagi jahon chempionlarining mag‘lubiyatsiz seriyasini naqd 40 ta o‘yinga yetkazdi va Luis de la Fuente shogirdlarining Millatlar ligasi A guruhi 3-kvartetida peshqadamligini mustahkamladi. Ispaniya terma jamoasi navbatdagi uchrashuvlarni Chexiya va Xorvatiyaga qarshi o‘tkazishi rejalashtirilgan.

Hozirgi vaqtda ovoz berish jarayonlari yakuniga yetgan bo‘lib, Lamin Yamal va boshqa nomzodlar 26-oktabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadigan tantanali taqdirlash marosimini intiqlik bilan kutmoqdalar. Ushbu kechada dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomi rasman eʼlon qilinadi.

Lamin YamalNiko UilyamsOltin to'pIspaniyaMillatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdiDean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdiBugun 09:19Ispaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiIspaniya Millatlar ligasida Xorvatiyani yirik hisobda magʻlub etdiBugun 01:56Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiBugun 09:50Fabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdiFabian Ruiz Millatlar ligasi oldidan Ispaniya yangi gʻalabalarga intilishini aytdi26 sentabr 13:34Luish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinalLuish Figuning «Oltin to‘p» bo‘yicha kutilmagan tanlovi — Mbappe, Keyn va superfinal26 sentabr 15:29Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi