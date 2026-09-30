Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Niko Uilyams o‘z jamoadoshi Lamin Yamalning "Oltin to‘p" sovriniga munosib ekanligini taʼkidladi.
- Sevilyada Xorvatiya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng, Uilyams Yamalning o‘yinini butun dunyo eʼtirof etishi kerakligini qayd etdi.
- Yamal ushbu o‘yinda ikkita gol urib, bir golga assistentlik qildi.
Ispaniya terma jamoasining isteʼdodli qanot hujumchisi Niko Uilyams o‘z jamoadoshi Lamin Yamalning jahon futbolidagi eng nufuzli individual sovrin — “Oltin to‘p”ga bo‘lgan imkoniyatlarini yuqori baholadi. Sevilyada Xorvatiya ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng futbolchi yosh iqtidor egasining harakatlari butun dunyo eʼtirofiga loyiha ekanini alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com nashri xabar berishiga ko‘ra, Millatlar ligasi doirasidagi Xorvatiyaga qarshi bahsda Ispaniya terma jamoasi raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta gol kiritdi. Ushbu uchrashuvda Lamin Yamal ikkita gol muallifi bo‘lish bilan birga, yana bir golga hammualliflik qildi. O‘yin yakunida esa Niko Uilyamsning o‘zi ham chiroyli zarba bilan hisobni yiriklashtirib, jamoasining ishonchli g‘alabasiga munosib hissa qo‘shdi.
Uchrashuvdan keyingi suhbatda Niko Uilyams jurnalistlarning savollariga javob berarkan, Yamalning hozirgi kundagi darajasiga yuqori baho berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolni tushunadigan va bu o‘yinni sevadigan har bir inson Lamin Yamal bugungi kunda dunyoning eng yaxshi o‘yinchisi ekanini tan olishi kerak.
Yulduzli mavsum va rekordlarYamalning klub va terma jamoadagi barqaror hamda yorqin o‘yini muxlislar va mutaxassislar o‘rtasida “Oltin to‘p” uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatidagi muhokamalarni yana-da qizdirdi. 19 yoshli futbolchi o‘tgan mavsumdagi natijalari bilan bir qatorda, Ispaniya Superkubogi va boshqa nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritishda bosh rolni o‘ynadi.
O‘tgan yili ushbu nufuzli reytingda ikkinchi o‘rinni egallagan yosh iqtidor egasi bu safar Kylian Mbappe va Harry Kane kabi jahon futbolining yetakchi yulduzlari bilan bir qatorda asosiy daʼvogarlar qatorida tilga olinmoqda. Uning ko‘rsatgan o‘yinlari nafaqat Ispaniyada, balki xalqaro miqyosda ham katta eʼtirofga sazovor bo‘lmoqda.
Mag‘lubiyatsiz seriya va kelgusi rejalarSevilyadagi g‘alaba amaldagi jahon chempionlarining mag‘lubiyatsiz seriyasini naqd 40 ta o‘yinga yetkazdi va Luis de la Fuente shogirdlarining Millatlar ligasi A guruhi 3-kvartetida peshqadamligini mustahkamladi. Ispaniya terma jamoasi navbatdagi uchrashuvlarni Chexiya va Xorvatiyaga qarshi o‘tkazishi rejalashtirilgan.
Hozirgi vaqtda ovoz berish jarayonlari yakuniga yetgan bo‘lib, Lamin Yamal va boshqa nomzodlar 26-oktabr kuni Londonda bo‘lib o‘tadigan tantanali taqdirlash marosimini intiqlik bilan kutmoqdalar. Ushbu kechada dunyoning eng yaxshi futbolchisi nomi rasman eʼlon qilinadi.
Izohlar 0
…