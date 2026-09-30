Poyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindi
Qozog‘istonlik yengil atletikachi Yasmina To‘qsonboyevaning 2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida 42,195 kilometrlik sportcha yurish marafonida qayd etgan g‘olibligi raqiblarining protesti ortidan bekor qilindi. Sportchi bu haqda 28 sentyabr kuni o‘zining Instagram sahifasida ma’lum qildi.
To‘qsonboyeva musobaqa masofasini 3 soat 22 daqiqa 20 soniyada bosib o‘tib, finish chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tgan edi. Bu natija unga Qozog‘iston terma jamoasiga Osiyo o‘yinlaridagi to‘qqizinchi oltin medalni olib kelishi kerakligini anglatgan.
Biroq sportchi masofani yakunlaganidan keyin uning natijasi yuzasidan rasmiy protest berilgan. Musobaqaning yakuniy bayonnomasida ham To‘qsonboyevaning natijasi qarshisida “Protested” belgisi qayd etilgan.
Protestga esa qozog‘istonlik sportchining musobaqada kiygan poyabzali sabab bo‘lgan. Raqiblar To‘qsonboyeva foydalangan ASICS krossovka modeli World Athletics tashkilotining rasmiy ravishda ruxsat etilgan poyabzallar ro‘yxatidagi talablarga mos yoki mos emasligini bahs ostiga qo‘ygan.
Shundan so‘ng sportchining marafondagi natijasi bekor qilindi. Natijada Qozog‘iston terma jamoasi To‘qsonboyeva hisobiga yozilishi kutilayotgan oltin medaldan mahrum bo‘ldi.
Qizig‘i, To‘qsonboyeva yakuniy qaror ma’lum bo‘lishidan avvalroq ijtimoiy tarmoqda o‘z munosabatini bildirgan. U hatto undan oltin medal olib qo‘yilgan taqdirda ham, qayta musobaqalashib, ushbu medalni yana qo‘lga kiritishini aytgan.
Shu tariqa, marafonda birinchi bo‘lib finishga yetib kelgan qozog‘istonlik sportchining g‘olibligi kutilmagan tarzda poyabzal masalasi tufayli bekor qilindi. Endi esa To‘qsonboyevaning musobaqadan keyingi bayonoti uning natijani tiklash va yana g‘oliblik uchun kurashish niyati borligini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…