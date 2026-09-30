Poyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindi

·0·Sport
Poyabzal sabab Markaziy osiyolik sportchining oltin medali bekor qilindi

Qozog‘istonlik yengil atletikachi Yasmina To‘qsonboyevaning 2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida 42,195 kilometrlik sportcha yurish marafonida qayd etgan g‘olibligi raqiblarining protesti ortidan bekor qilindi. Sportchi bu haqda 28 sentyabr kuni o‘zining Instagram sahifasida ma’lum qildi.

To‘qsonboyeva musobaqa masofasini 3 soat 22 daqiqa 20 soniyada bosib o‘tib, finish chizig‘ini birinchi bo‘lib kesib o‘tgan edi. Bu natija unga Qozog‘iston terma jamoasiga Osiyo o‘yinlaridagi to‘qqizinchi oltin medalni olib kelishi kerakligini anglatgan.

Biroq sportchi masofani yakunlaganidan keyin uning natijasi yuzasidan rasmiy protest berilgan. Musobaqaning yakuniy bayonnomasida ham To‘qsonboyevaning natijasi qarshisida “Protested” belgisi qayd etilgan.

Protestga esa qozog‘istonlik sportchining musobaqada kiygan poyabzali sabab bo‘lgan. Raqiblar To‘qsonboyeva foydalangan ASICS krossovka modeli World Athletics tashkilotining rasmiy ravishda ruxsat etilgan poyabzallar ro‘yxatidagi talablarga mos yoki mos emasligini bahs ostiga qo‘ygan.

Shundan so‘ng sportchining marafondagi natijasi bekor qilindi. Natijada Qozog‘iston terma jamoasi To‘qsonboyeva hisobiga yozilishi kutilayotgan oltin medaldan mahrum bo‘ldi.

Qizig‘i, To‘qsonboyeva yakuniy qaror ma’lum bo‘lishidan avvalroq ijtimoiy tarmoqda o‘z munosabatini bildirgan. U hatto undan oltin medal olib qo‘yilgan taqdirda ham, qayta musobaqalashib, ushbu medalni yana qo‘lga kiritishini aytgan.

Shu tariqa, marafonda birinchi bo‘lib finishga yetib kelgan qozog‘istonlik sportchining g‘olibligi kutilmagan tarzda poyabzal masalasi tufayli bekor qilindi. Endi esa To‘qsonboyevaning musobaqadan keyingi bayonoti uning natijani tiklash va yana g‘oliblik uchun kurashish niyati borligini ko‘rsatmoqda.

Yasmina To‘qsonboyevOsiyo o‘yinlari 2026World AthleticsASICS krossovka
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonlik sportchining Osiyo o‘yinlaridagi oltin medali poyabzal sabab bekor qilindiQozog‘istonlik sportchining Osiyo o‘yinlaridagi oltin medali poyabzal sabab bekor qilindi28 sentabr 17:10Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi23 sentabr 22:53Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi22 sentabr 14:14To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi23 sentabr 19:37Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi