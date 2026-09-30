O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!

·1·Jamiyat
O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!

O‘zbekistonda voyaga yetmagan va himoyasiz bolalarga nisbatan sodir etilayotgan jinsiy jinoyatlar bo‘yicha jamiyatni larzaga soluvchi rasmiy statistika ochiqlandi. Demokratik institutlar va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish masalalari qo‘mitasi raisi Gulrux Agzamovaning ma’lum qilishicha, mamlakatda 2022–2025 yillar davomida 14 yoshga to‘lmagan norasida bolalarni zo‘rlash holatlari yuzasidan jami 445 ta jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Taqdim etilgan to‘rt yillik dinamika shuni ko‘rsatmoqdaki, bu turdagi og‘ir jinoyatlar soni yil sayin keskin oshib borgan: 2022 yilda 85 ta, 2023 yilda 108 ta va 2024 yilda rekord darajadagi 129 ta holat qayd etilgan. 2025 yilda esa 123 ta jinoyat ishi ochilib, ko‘rsatkich hamon xavfli yuqori chegarada qolmoqda. Ushbu ayanchli raqamlar Oliy Majlisda bolalarga nisbatan zo‘ravonlik uchun umrbod qamoq jazosini joriy etish tashabbusi nega kechiktirib bo‘lmas darajada zarur bo‘lganini yaqqol isbotlamoqda.

«445 ta jinoyat ishi, 2024 yilgi rekord va to‘xtovsiz o‘sish»: Rasmiy hisobotning 5 ta asosiy nuqtasi

14 yoshga to‘lmagan bolalarga nisbatan sodir etilgan jinsiy zo‘ravonlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • To‘rt yilda 445 ta rasmiy jinoyat ishi: 2022–2025 yillar oralig‘ida 14 yoshga yetmagan murg‘ak bolalarni zo‘rlash bo‘yicha yuzlab ishlar qo‘zg‘atildi;

  • Yil sayin ko‘payish dinamikasi: 2022 yilda 85 ta holat bo‘lgan bo‘lsa, 2023 yilda bu raqam 108 taga yetib, 27 foizlik o‘sishni ko‘rsatdi;

  • 2024 yildagi antirekord: To‘rt yillik davr ichida eng yuqori va dahshatli ko‘rsatkich 2024 yilga to‘g‘ri kelib, 129 ta jinoyat ishi ochildi;

  • 2025 yilda xavfli barqarorlik: O‘tgan 2025 yil davomida ham holatlar kamaymadi — naq 123 ta jinoyat ishi qayd etildi;

  • Qonunchilikni kuchaytirish uchun asos: Qo‘mita raisi Gulrux Agzamova tomonidan e’lon qilingan mazkur dalillar pedofillarga nisbatan umrbod qamoq jazosi berilishi va da’vo muddatini bekor qilishga asosiy turtki bo‘ldi.

O‘zbekistonda 14 yoshgacha bo‘lgan bolalarni zo‘rlash jinoyatlari dinamikasi tasnifi (2022–2025 yy.)

Yillar kesimida ochilgan jinoyat ishlari soni va jarayonning ijtimoiy ko‘rsatkichlari tahlili:

Hisobot yili

Qo‘zg‘atilgan rasmiy jinoyat ishlari soni

Yillik o‘zgarish va holat tavsifi

Jami ko‘rsatkichdagi ulushi

2022 yil

85 ta

Rasmiy qayd etilgan bazaviy ko‘rsatkich

19,1%

2023 yil

108 ta

Sezilarli o‘sish kuzatildi (+23 ta holat)

24,3%

2024 yil

129 ta

To‘rt yillik davrdagi ENG YUQORI antirekord

29,0%

2025 yil

123 ta

Yuqori darajadagi xavfli ko‘rsatkich saqlanib qoldi

27,6%

JAMI (4 yilda)

445 ta jinoyat ishi

Bolalar xavfsizligi bo‘yicha jiddiy milliy signal

100%

Huquqiy va kriminologik ekspertiza: Nega bu raqamlar faqat «aysbergning uchi» bo‘lishi mumkin?

Huquqshunoslar, kriminologlar, bolalar huquqlari bo‘yicha mutaxassislar va psixologlarning xulosalari:

  • «Yashirin (latent) jinoyatlar xavfi»: Kriminologiyada bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik eng yuqori latentlikka ega bo‘lgan jinoyatlar sirasiga kiradi; 445 ta jinoyat ishi — bu faqat huquq-tartibot organlariga yetib borgan va rasmiylashtirilgan faktlardir; oiladagi tazyiq, sharmanda bo‘lishdan qo‘rqish yoki bolaning nima bo‘layotganini tushunmasligi sababli qanchadan-qancha holatlar sir tutilib kelinayotgani jamiyat uchun ulkan fojiadir;

  • 2024 yildagi sakrash sababi: Statistikaning 85 tadan 129 tagacha oshishi faqat jinoyat ko‘payganini emas, balki jamiyatda bu muammoga nisbatan sukut saqlash kayfiyati kamayganini, ota-onalar va faollarning militsiyaga murojaat qilish darajasi oshganini ham ko‘rsatadi; oshkoralik va jazoning muqarrarligi ta’minlanmas ekan, bunday vahshiyliklar yashirin qolaveradi;

  • Umrbod qamoq va da’vo muddatining bekor bo‘lishi — yagona chora: 445 nafar begunoh norasidaning taqdiri poymol bo‘lgani pedofillarga nisbatan hech qanday shafqat bo‘lishi mumkin emasligini ko‘rsatdi; Parlamentda ko‘rilayotgan 14 yoshga to‘lmaganlarga tajovuz qilganlik uchun umrbod qamoq jazosi va da’vo muddatining yo‘qotilishi — bu hayvoniy xususiyatga ega jinoyatchilarni jamiyatdan butun umrga tozalashning eng adolatli yo‘lidir.

Sizningcha, 4 yilda 445 nafar go‘dakning zo‘rlanishi fojiasiga qarshi faqat qonunlarni kuchaytirish (umrbod qamoq) kifoyami yoki mahalla, maktab va oilalarda qo‘shimcha nazorat tizimlari ham kerakmi? Farzandlarimizni bunday vahshiyliklardan asrash uchun yana qanday shoshilinch choralarni ko‘rish lozim deb hisoblaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va bolalar xavfsizligiga daxldor ushbu muhim tahlilni barcha ota-onalar bilan baham ko‘ring!

Gulrux AgzamovaUmrbod qamoq jazosiBolalarga nisbatan jinsiy jinoyatlarOliy Majlis
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchunBolaning taqdirini o‘zgartiruvchi 10 ta «sehrli» ibora: Ota-onalar uchun3 sentabr 11:14Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!Bolangiz maktabga chiqyaptimi? Unga mana bu 6 ta so‘zni aytishni unutmang!2 sentabr 10:38O‘zbekistonda 100 qizga 108 o‘g‘il to‘g‘ri kelmoqda — Qashqadaryoda ko‘rsatkich yuqoriO‘zbekistonda 100 qizga 108 o‘g‘il to‘g‘ri kelmoqda — Qashqadaryoda ko‘rsatkich yuqori25 sentabr 14:13Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45Bola maktabni yoqtirmasa, bu har doim muammo emasBola maktabni yoqtirmasa, bu har doim muammo emas25 sentabr 10:22MIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildiMIB yordamida 2 yoshli qizaloq onasi bag‘riga qaytarildi8 sentabr 11:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)