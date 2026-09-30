Xiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition nomli 500 ml hajmdagi yangi termosni taqdim etdi, u choyni teskari usulda damlash imkoniyatiga ega.
- Qurilma 199 yuan narxda bo'lib, 14-oktabrdan sotuvga chiqadi va asosiy kolba ustida titan filtr bilan ajratilgan shaffof tritan kamerasi mavjud.
- Termosni teskari ag'darganda, suv yuqori kameraga o'tib, choy barglari bilan aralashadi va kerakli damlanishdan so'ng tayyor ichimlik pastki qismga oqib tushadi.
Xiaomi kompaniyasi yoʻlda va safarlarda bargli choy hamda turli qoʻshimchali ichimliklarni tayyorlashga moʻljallangan Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition nomli yangi qurilmani eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur 500 millilitr hajmli oʻziga xos termos zamonaviy texnologiyalari va qulay konstruksiyasi bilan eʼtiborni tortmoqda. Hozircha qurilmaning narxi 199 yuan etib belgilangan boʻlib, uning ommaviy savdolari oldidan mablagʻ yigʻish ishlari joriy yilning 14-oktabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur modelning boshqa oʻxshash qurilmalardan asosiy farqi — uning noyob gravitatsion mexanizmiga egaligidir. Asosiy kolba ustida zamonaviy, oʻta mustahkam va xavfsiz oziq-ovqat plastigi boʻlgan tritandan tayyorlangan shaffof kamera joylashgan boʻlib, u titan filtr yordamida ajratib turiladi. Choyni damlash jarayoni juda qiziqarli tarzda amalga oshiriladi.
Teskari damlash mexanizmi va uning afzalliklariIchimlikni tayyorlash uchun germetik yopiladigan termosni shunchaki teskari oʻgirish kifoya qiladi. Bunda issiq suv filtr orqali yuqori kameraga oʻtadi va barglar bilan aralashadi. Foydalanuvchi damlanish jarayonining intensivligini shaffof kamera orqali bevosita kuzatib borishi va boshqarishi mumkin.
Choy kerakli darajada damlangach, termos yana oʻzining odatiy holatiga qaytariladi. Natijada tayyor ichimlik pastki qismga oqib tushadi, choy barglari esa alohida boʻlimda qolib, ortiqcha achchiqlanishning oldi olinadi. Ushbu yechim ayniqsa yoʻlda yurgan vaqtda sifatli damlangan choyni xush koʻradiganlar uchun qoʻl keladi.
Materiallar sifati va qoʻshimcha imkoniyatlarQurilmaning asosiy konstruktiv elementlari, jumladan, korpusi, filtri va qopqogʻining ichki qismi tozaligi 99 foizdan yuqori boʻlgan sof titandan yasalgan. Xiaomi taʼkidlashicha, bu material yengilligi, korroziyaga chidamliligi hamda ichimlikka begona metall taʼmini bermasligi bilan ajralib turadi.
Agar foydalanuvchiga faqat oddiy termokolba kerak boʻlsa, yuqori kamerani osonlikcha yechib olish va qopqoqni toʻgʻridan-toʻgʻri titan korpusga oʻrnatish imkoniyati ham koʻzda tutilgan. Qurilma taxminan 45 daraja haroratdagi issiqlikni olti soatgacha saqlab tura oladi.
Amalda foydalanish uchun qulaylik yaratish maqsadida filtr va silikon zichlagichlarni tozalash uchun osongina qismlarga ajratish mumkin. Biroq ishlab chiqaruvchi tritan kameraga qaynnoq suv taʼsir koʻrsatmaslikni tavsiya qiladi. Yangi mahoful Deep Space Gray va Moonlight Silver ranglarida xaridorlarga taqdim etiladi.
Izohlar 0
…