Xiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdi

·26·Texno
Xiaomi choyni teskari damlaydigan yangi termosini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition nomli 500 ml hajmdagi yangi termosni taqdim etdi, u choyni teskari usulda damlash imkoniyatiga ega.
  • Qurilma 199 yuan narxda bo'lib, 14-oktabrdan sotuvga chiqadi va asosiy kolba ustida titan filtr bilan ajratilgan shaffof tritan kamerasi mavjud.
  • Termosni teskari ag'darganda, suv yuqori kameraga o'tib, choy barglari bilan aralashadi va kerakli damlanishdan so'ng tayyor ichimlik pastki qismga oqib tushadi.

Xiaomi kompaniyasi yoʻlda va safarlarda bargli choy hamda turli qoʻshimchali ichimliklarni tayyorlashga moʻljallangan Mijia Titanium Thermos Cup Tea-Water Separation Edition nomli yangi qurilmani eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur 500 millilitr hajmli oʻziga xos termos zamonaviy texnologiyalari va qulay konstruksiyasi bilan eʼtiborni tortmoqda. Hozircha qurilmaning narxi 199 yuan etib belgilangan boʻlib, uning ommaviy savdolari oldidan mablagʻ yigʻish ishlari joriy yilning 14-oktabridan boshlanishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur modelning boshqa oʻxshash qurilmalardan asosiy farqi — uning noyob gravitatsion mexanizmiga egaligidir. Asosiy kolba ustida zamonaviy, oʻta mustahkam va xavfsiz oziq-ovqat plastigi boʻlgan tritandan tayyorlangan shaffof kamera joylashgan boʻlib, u titan filtr yordamida ajratib turiladi. Choyni damlash jarayoni juda qiziqarli tarzda amalga oshiriladi.

Teskari damlash mexanizmi va uning afzalliklari

Ichimlikni tayyorlash uchun germetik yopiladigan termosni shunchaki teskari oʻgirish kifoya qiladi. Bunda issiq suv filtr orqali yuqori kameraga oʻtadi va barglar bilan aralashadi. Foydalanuvchi damlanish jarayonining intensivligini shaffof kamera orqali bevosita kuzatib borishi va boshqarishi mumkin.

Choy kerakli darajada damlangach, termos yana oʻzining odatiy holatiga qaytariladi. Natijada tayyor ichimlik pastki qismga oqib tushadi, choy barglari esa alohida boʻlimda qolib, ortiqcha achchiqlanishning oldi olinadi. Ushbu yechim ayniqsa yoʻlda yurgan vaqtda sifatli damlangan choyni xush koʻradiganlar uchun qoʻl keladi.

Materiallar sifati va qoʻshimcha imkoniyatlar

Qurilmaning asosiy konstruktiv elementlari, jumladan, korpusi, filtri va qopqogʻining ichki qismi tozaligi 99 foizdan yuqori boʻlgan sof titandan yasalgan. Xiaomi taʼkidlashicha, bu material yengilligi, korroziyaga chidamliligi hamda ichimlikka begona metall taʼmini bermasligi bilan ajralib turadi.

Agar foydalanuvchiga faqat oddiy termokolba kerak boʻlsa, yuqori kamerani osonlikcha yechib olish va qopqoqni toʻgʻridan-toʻgʻri titan korpusga oʻrnatish imkoniyati ham koʻzda tutilgan. Qurilma taxminan 45 daraja haroratdagi issiqlikni olti soatgacha saqlab tura oladi.

Amalda foydalanish uchun qulaylik yaratish maqsadida filtr va silikon zichlagichlarni tozalash uchun osongina qismlarga ajratish mumkin. Biroq ishlab chiqaruvchi tritan kameraga qaynnoq suv taʼsir koʻrsatmaslikni tavsiya qiladi. Yangi mahoful Deep Space Gray va Moonlight Silver ranglarida xaridorlarga taqdim etiladi.

XiaomiTermosGadjetlarTexnologiyaYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdi4 sentabr 10:53Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Xiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdiXiaomi 10 000 mA•ch quvvatga ega oʻta xavfsiz va magnit kabelli power bank taqdim etdiKecha 16:29Xiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdiXiaomi RGB-Mini LED texnologiyali yangi yirik televizorlar seriyasini taqdim etdi24 sentabr 02:21Xiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdi23 sentabr 11:59Xiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdiXiaomi oyoq uchun yangi vannachani taqdim etdi8 sentabr 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi