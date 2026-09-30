Nukusda bog‘cha rahbarlari 20 million so‘m pora bilan ushlandi

·4·O‘zbekiston
Nukusda bog‘cha rahbarlari 20 million so‘m pora bilan ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nukus shahridagi maktabgacha ta’lim muassasasi direktori K.R. va uning o‘rinbosari R.K. fuqaro G.R.ni logoped lavozimiga ishga qabul qilish evaziga 20 million so‘m pora olganlikda gumonlanib ushlandi.
  • Pulni direktorning topshirig‘iga ko‘ra o‘rinbosar R.K. xizmat xonasida qabul qilayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.

Nukus shahridagi maktabgacha ta’lim muassasasi direktori va uning o‘rinbosari fuqaroni logoped lavozimiga ishga qabul qilish evaziga 20 million so‘m pora olishda gumonlanib ushlandi. Pulni direktorning topshirig‘iga ko‘ra o‘rinbosar olgani aytilmoqda.

Holat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tezkor tadbiri davomida aniqlangan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, direktor K.R. fuqaro G.R.ni logoped vazifasiga ishga qabul qilish evaziga 20 million so‘m olishni rejalashtirgan.

Pulni esa uning o‘rinbosari R.K. direktorning topshirig‘i asosida qabul qilgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

20 million so‘m xizmat xonasida berilgan

Bosh prokuratura huzuridagi Departament ma’lumotiga ko‘ra, tezkor tadbir Departamentning Qonliko‘l tumani bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan.

Tadbir vaqtida direktor o‘rinbosari R.K. xizmat xonasida 20 million so‘mni qabul qilayotgan paytda ushlangan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu mablag‘ fuqaroni maktabgacha ta’lim muassasasiga logoped lavozimiga ishga qabul qilish bilan bog‘liq bo‘lgan.

Direktorning o‘zi K.R. sifatida, ishga kirishi kerak bo‘lgan fuqaro esa G.R. sifatida ko‘rsatilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi — pora olish bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, hozircha ishda tilga olingan shaxslarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmaganini alohida ta’kidlash muhim.

Ishga qabul qilishda pora talabi tergovda

Mazkur holatda e’tiborni tortayotgan jihat — pora miqdori bilan birga, pulning muayyan lavozimga ishga qabul qilish evaziga talab qilingani.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlangan holat bo‘yicha barcha tafsilotlar tergov jarayonida o‘rganilmoqda.

Tergov natijasida voqean qanday holatlar sodir bo‘lgani, mablag‘ kimning tashabbusi bilan talab qilingani va ishga qabul qilish masalasi bo‘yicha qanday qarorlar qabul qilinganiga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

Hozircha esa ma’lum bo‘lgani — 20 million so‘m bilan bog‘liq holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani va tergov davom etayotganidir.

NuqusK.R.20 million so‘mJinoyat kodeksi 210-modda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildiQoraqalpog‘istonda marixuananing yashirin aylanmasi fosh etildi11 sentabr 12:35Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradiTadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradi9 sentabr 22:50Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!Prezident Nukusdagi Diyqan arna mahallasiga bordi — daromad topishning yangi modeli!18 sentabr 18:081 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!27 avgust 16:39«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat13 sentabr 07:06«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi