Nukusda bog‘cha rahbarlari 20 million so‘m pora bilan ushlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nukus shahridagi maktabgacha ta’lim muassasasi direktori K.R. va uning o‘rinbosari R.K. fuqaro G.R.ni logoped lavozimiga ishga qabul qilish evaziga 20 million so‘m pora olganlikda gumonlanib ushlandi.
- Pulni direktorning topshirig‘iga ko‘ra o‘rinbosar R.K. xizmat xonasida qabul qilayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.
Nukus shahridagi maktabgacha ta’lim muassasasi direktori va uning o‘rinbosari fuqaroni logoped lavozimiga ishga qabul qilish evaziga 20 million so‘m pora olishda gumonlanib ushlandi. Pulni direktorning topshirig‘iga ko‘ra o‘rinbosar olgani aytilmoqda.
Holat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tezkor tadbiri davomida aniqlangan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, direktor K.R. fuqaro G.R.ni logoped vazifasiga ishga qabul qilish evaziga 20 million so‘m olishni rejalashtirgan.
Pulni esa uning o‘rinbosari R.K. direktorning topshirig‘i asosida qabul qilgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
20 million so‘m xizmat xonasida berilgan
Bosh prokuratura huzuridagi Departament ma’lumotiga ko‘ra, tezkor tadbir Departamentning Qonliko‘l tumani bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan.
Tadbir vaqtida direktor o‘rinbosari R.K. xizmat xonasida 20 million so‘mni qabul qilayotgan paytda ushlangan.
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ushbu mablag‘ fuqaroni maktabgacha ta’lim muassasasiga logoped lavozimiga ishga qabul qilish bilan bog‘liq bo‘lgan.
Direktorning o‘zi K.R. sifatida, ishga kirishi kerak bo‘lgan fuqaro esa G.R. sifatida ko‘rsatilgan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi — pora olish bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Shu nuqtayi nazardan, hozircha ishda tilga olingan shaxslarning aybi sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan tasdiqlanmaganini alohida ta’kidlash muhim.
Ishga qabul qilishda pora talabi tergovda
Mazkur holatda e’tiborni tortayotgan jihat — pora miqdori bilan birga, pulning muayyan lavozimga ishga qabul qilish evaziga talab qilingani.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan aniqlangan holat bo‘yicha barcha tafsilotlar tergov jarayonida o‘rganilmoqda.
Tergov natijasida voqean qanday holatlar sodir bo‘lgani, mablag‘ kimning tashabbusi bilan talab qilingani va ishga qabul qilish masalasi bo‘yicha qanday qarorlar qabul qilinganiga huquqiy baho berilishi kutilmoqda.
Hozircha esa ma’lum bo‘lgani — 20 million so‘m bilan bog‘liq holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani va tergov davom etayotganidir.
Izohlar 0
…