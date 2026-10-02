Viktor Gyokeres va Graham Potter hazili ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi

·28·Sport
Viktor Gyokeres va Graham Potter hazili ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shvetsiya terma jamoasi bosh murabbiyi Graham Potter matbuot anjumanida Manchester Siti klubiga nisbatan hazil qildi va bu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi.
  • Murabbiy, jamoaning virusli infeksiyalar sababli futbolchilarni yo‘qotganini Angliyadagi sud jarayonlariga qiyoslab, "Safdan chiqqanlar soni bo‘yicha esa, o‘ylashimcha, menda Manchester Siti ayblovlari soniga yaqinroq ko‘rsatkich bo‘ldi", dedi.

Shvetsiya terma jamoasining matbuot anjumani kutilmagan qiziqarli voqea bilan yodda qoldi. Jamoa bosh murabbiyi Graham Potter Manchester Siti klubining moliyaviy ayblovlariga qaratgan o‘tkir hazili bilan yig‘ilganlarni kuldirdi. Anjuman davomida Arsenal hujumchisi Viktor Gyokeres esa murabbiyining bu so‘zlariga nisbatan o‘zini tutib tura olmagani kameraga muhrlandi va internetda tezkorlik bilan ommalashib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa xorijiy OAV maʼlumotlariga ko‘ra, terma jamoa lagerida yuzaga kelgan kutilmagan vaziyat yig‘ilishning asosiy mavzusiga aylangan. Shvetsiya terma jamoasi tarkibini nomaʼlum virusli infeksiya va kasalliklar qamrab olgani sababli bir qator yetakchi futbolchilar safdan chiqqan edi. Murabbiy bu kadrlar yo‘qotilishini izohlarar ekan, Angliya futbolidagi eng muhokama qilinayotgan mavzuga murojaat qilishni lozim topdi.

Murabbiyning kutilmagan hazili va Gyokeresning reaksiyasi

Vaziyatni tushuntirar ekan, Graham Potter yuzaga kelgan muammolarni hazilomuz tarzda Angliya futbolida qizg‘in muhokama qilinayotgan sud jarayonlariga qiyosladi. Shveysariyalik mutaxassis o‘zining istehzoli hazilini ommaga taqdim etar ekan, zaldagilardan bir zumga hayrat va kulgini keltirib chiqardi.

"Biz infeksiya yoki virusga duch keldik. Bu ideal holat emas, lekin shunday bo‘lib turadi. Shuning uchun ajoyib o‘yin ko‘rsatib kelgan yangi futbolchilarni chaqirdik. Safdan chiqqanlar soni bo‘yicha esa, o‘ylashimcha, menda Manchester Siti ayblovlari soniga yaqinroq ko‘rsatkich bo‘ldi", — deya taʼkidlagan Graham Potter matbuot anjumanida.

Zaldagi muhit bir zumda o‘zgarib, jurnalistlar orasida kulgi va hayrat aralash reaksiyalar kuzatildi. Kameralar darhol murabbiyning yonida o‘tirgan hujumchi Viktor Gyokeresga qaratildi. Arsenal forvardi professional etika va haqiqiy kulgi o‘rtasida qolib, o‘zini jiddiy tutishga harakat qilgan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda uning jilmayishini yashira olmayotgani yaqqol ko‘zga tashlandi.

Viktor Gyokeresning terma jamoadagi sermahsul o‘yini

Bunday kulgili holatga sabab bo‘lgan Graham Potter o‘z hazilining bahsli chiqishini sezib, jurnalistlarga qarab hazilomuz tarzda "Hali bu haqda gapirish erta emasmi?" deya savol tashladi. Ushbu lavha qisqa fursat ichida internet foydalanuvchilari orasida ommalashib, Manchester klubi atrofidagi qizg‘in muhokamalar fonida muxlislarga xushyoqdi.

Shunga qaramay, matbuot anjumanidagi mazkur qiziqarli epizod Viktor Gyokeresning yashil maydondagi diqqatini chalg‘ita olmadi. 28 yoshli hujumchi mazkur xalqaro tanaffus vaqtida Shvetsiya terma jamoasi safida Millatlar ligasida ikkita o‘yin o‘tkazib, ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi.

Eslatib o‘tamiz, futbolchining mavsum boshlanishida Arsenal safidagi ishlari qiyin kechayotgan edi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoada asosiy tarkib uchun raqobat juda shiddatli davom etmoqda. Shunga qaramay, uning terma jamoadagi sermahsul o‘yinlari London klubi hujum chizig‘ida qanchalik muhim salohiyatga ega ekanini yana bir bor namoyish etdi.

Viktor GyokeresGraham PotterManchester SitiArsenalShvetsiya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Grem Potter Viktor Gyokeres va Alexander Isakni tanqidlardan himoya qildiGrem Potter Viktor Gyokeres va Alexander Isakni tanqidlardan himoya qildi5 iyun 18:15Viktor Gyokeres taqdiri: Niko Kovac hujumchini qoʻllab-quvvatladiViktor Gyokeres taqdiri: Niko Kovac hujumchini qoʻllab-quvvatladi11 avgust 00:33Viktor Gyokeres Manchester Siti bilan oʻyin shunchaki oʻrtoqlik uchrashuvi emasligini aytdiViktor Gyokeres Manchester Siti bilan oʻyin shunchaki oʻrtoqlik uchrashuvi emasligini aytdi10 avgust 12:19Viktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqdaViktor Gyokeres Barselona klubiga oʻtishni har kuni taklif qilmoqda21 avgust 09:19Alan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdiAlan Smit Bukayo Sakadan nimalarni kutayotganini aytdi14 avgust 16:13Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdi3 iyul 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi