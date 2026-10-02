Viktor Gyokeres va Graham Potter hazili ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shvetsiya terma jamoasi bosh murabbiyi Graham Potter matbuot anjumanida Manchester Siti klubiga nisbatan hazil qildi va bu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi.
- Murabbiy, jamoaning virusli infeksiyalar sababli futbolchilarni yo‘qotganini Angliyadagi sud jarayonlariga qiyoslab, "Safdan chiqqanlar soni bo‘yicha esa, o‘ylashimcha, menda Manchester Siti ayblovlari soniga yaqinroq ko‘rsatkich bo‘ldi", dedi.
Shvetsiya terma jamoasining matbuot anjumani kutilmagan qiziqarli voqea bilan yodda qoldi. Jamoa bosh murabbiyi Graham Potter Manchester Siti klubining moliyaviy ayblovlariga qaratgan o‘tkir hazili bilan yig‘ilganlarni kuldirdi. Anjuman davomida Arsenal hujumchisi Viktor Gyokeres esa murabbiyining bu so‘zlariga nisbatan o‘zini tutib tura olmagani kameraga muhrlandi va internetda tezkorlik bilan ommalashib ketdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va boshqa xorijiy OAV maʼlumotlariga ko‘ra, terma jamoa lagerida yuzaga kelgan kutilmagan vaziyat yig‘ilishning asosiy mavzusiga aylangan. Shvetsiya terma jamoasi tarkibini nomaʼlum virusli infeksiya va kasalliklar qamrab olgani sababli bir qator yetakchi futbolchilar safdan chiqqan edi. Murabbiy bu kadrlar yo‘qotilishini izohlarar ekan, Angliya futbolidagi eng muhokama qilinayotgan mavzuga murojaat qilishni lozim topdi.
Murabbiyning kutilmagan hazili va Gyokeresning reaksiyasiVaziyatni tushuntirar ekan, Graham Potter yuzaga kelgan muammolarni hazilomuz tarzda Angliya futbolida qizg‘in muhokama qilinayotgan sud jarayonlariga qiyosladi. Shveysariyalik mutaxassis o‘zining istehzoli hazilini ommaga taqdim etar ekan, zaldagilardan bir zumga hayrat va kulgini keltirib chiqardi.
"Biz infeksiya yoki virusga duch keldik. Bu ideal holat emas, lekin shunday bo‘lib turadi. Shuning uchun ajoyib o‘yin ko‘rsatib kelgan yangi futbolchilarni chaqirdik. Safdan chiqqanlar soni bo‘yicha esa, o‘ylashimcha, menda Manchester Siti ayblovlari soniga yaqinroq ko‘rsatkich bo‘ldi", — deya taʼkidlagan Graham Potter matbuot anjumanida.
Zaldagi muhit bir zumda o‘zgarib, jurnalistlar orasida kulgi va hayrat aralash reaksiyalar kuzatildi. Kameralar darhol murabbiyning yonida o‘tirgan hujumchi Viktor Gyokeresga qaratildi. Arsenal forvardi professional etika va haqiqiy kulgi o‘rtasida qolib, o‘zini jiddiy tutishga harakat qilgan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda uning jilmayishini yashira olmayotgani yaqqol ko‘zga tashlandi.
Viktor Gyokeresning terma jamoadagi sermahsul o‘yiniBunday kulgili holatga sabab bo‘lgan Graham Potter o‘z hazilining bahsli chiqishini sezib, jurnalistlarga qarab hazilomuz tarzda "Hali bu haqda gapirish erta emasmi?" deya savol tashladi. Ushbu lavha qisqa fursat ichida internet foydalanuvchilari orasida ommalashib, Manchester klubi atrofidagi qizg‘in muhokamalar fonida muxlislarga xushyoqdi.
Shunga qaramay, matbuot anjumanidagi mazkur qiziqarli epizod Viktor Gyokeresning yashil maydondagi diqqatini chalg‘ita olmadi. 28 yoshli hujumchi mazkur xalqaro tanaffus vaqtida Shvetsiya terma jamoasi safida Millatlar ligasida ikkita o‘yin o‘tkazib, ikkita gol urishga muvaffaq bo‘ldi.
Eslatib o‘tamiz, futbolchining mavsum boshlanishida Arsenal safidagi ishlari qiyin kechayotgan edi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoada asosiy tarkib uchun raqobat juda shiddatli davom etmoqda. Shunga qaramay, uning terma jamoadagi sermahsul o‘yinlari London klubi hujum chizig‘ida qanchalik muhim salohiyatga ega ekanini yana bir bor namoyish etdi.
Izohlar 0
…