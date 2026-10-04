Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldi

·3·Sport
Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya futbol federatsiyasi, murabbiy Jorje Jezush va sardor Krishtianu Ronaldu o'rtasidagi mojaroni hal qilish uchun vositachilikni o'z zimmasiga oldi.
  • Jorje Jezush vaziyatni yuzma-yuz muhokama qilish taklifiga rozilik bildirdi va federatsiya hozirda Madridda bo'lib turgan Ronaldu vakillari bilan muzokaralar olib bormoqda.
  • Bu kelishmovchilik Norvegiyaga qarshi o'yinda Ronaldu zaxirada qoldirilganidan so'ng boshlangan edi.

Portugaliya futbolida kun tartibini egallab olgan yirik mojaro bo‘yicha kutilmagan burilish yuz berdi. Terma jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush jamoani shov-shuvli tarzda tark etgan sardor Krishtianu Ronaldu bilan yuzma-yuz uchrashib, vaziyatni hal qilish taklifiga rozilik berdi.

Portugaliyaning nufuzli A Bola nashri xabariga ko‘ra, mamlakat futbol federatsiyasi tomonlarni yarashtirish bo‘yicha rasmiy vositachilikni o‘z zimmasiga olgan.

Betaraf hududdagi muzokara: Federatsiya Ronalduning javobini kutmoqda

Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) milliy jamoa atrofidagi tahlikani yumshatish uchun faol ish olib bormoqda:

  • Murabbiyning roziligi: Tajribali mutaxassis Jorje Jezush federatsiyaning uchrashuv o‘tkazish va mojaroga yechim topish borasidagi taklifini rasman qabul qildi.

  • Madrid bilan aloqa: Hozirda federatsiya mas’ullari Madridda bo‘lib turgan Krishtianu Ronalduning vakillari bilan muzokara olib bormoqda va yulduz hujumchining yakuniy roziligini kutmoqda.

  • Betaraf maydon: Taranglikni kamaytirish maqsadida ikki tomonlama muloqotni betaraf hududda tashkil etish ko‘zda tutilgan.

Kelishmovchilik nimadan boshlangan edi?

Ustoz va shogird o‘rtasidagi jiddiy sovuqchilik Norvegiyaga qarshi kechgan (2:1) bahsdan so‘ng avj oldi:

  • Ushbu uchrashuvda 41 yoshli Ronaldu ikkinchi bo‘limda o‘yinga tushishini kutgan bo‘lsa-da, 90 daqiqani zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazishga majbur bo‘ldi.

  • Natijada sardor jamoa qarorgohi joylashgan Kopengagenni kutilmaganda tark etib, Madridga uchib ketgan edi.

Bugun, 4 oktyabr kuni Portugaliya terma jamoasi UYEFA Millatlar ligasi doirasida Portu shahridagi «Dragau» stadionida yana Norvegiyani qabul qiladi. Mazkur muhim bahs fonida murabbiy va yulduz futbolchining til topishishi butun mamlakat e’tiborida turibdi.

Krishtianu RonalduJorje JezushPortugaliya futbol federatsiyasiUYEFA Millatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqdaRonaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqda2 oktabr 18:20«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi1 oktabr 11:00Ronalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdiRonalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdi1 oktabr 19:25O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydi1 oktabr 16:04Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Bugun 00:56Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Portugaliya Ronaldusiz kuchliroqmi? Jezushning qat’iyati va afsonaning og‘riqli demarshi...Kecha 09:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi