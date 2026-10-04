Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya futbol federatsiyasi, murabbiy Jorje Jezush va sardor Krishtianu Ronaldu o'rtasidagi mojaroni hal qilish uchun vositachilikni o'z zimmasiga oldi.
- Jorje Jezush vaziyatni yuzma-yuz muhokama qilish taklifiga rozilik bildirdi va federatsiya hozirda Madridda bo'lib turgan Ronaldu vakillari bilan muzokaralar olib bormoqda.
- Bu kelishmovchilik Norvegiyaga qarshi o'yinda Ronaldu zaxirada qoldirilganidan so'ng boshlangan edi.
Portugaliya futbolida kun tartibini egallab olgan yirik mojaro bo‘yicha kutilmagan burilish yuz berdi. Terma jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush jamoani shov-shuvli tarzda tark etgan sardor Krishtianu Ronaldu bilan yuzma-yuz uchrashib, vaziyatni hal qilish taklifiga rozilik berdi.
Portugaliyaning nufuzli A Bola nashri xabariga ko‘ra, mamlakat futbol federatsiyasi tomonlarni yarashtirish bo‘yicha rasmiy vositachilikni o‘z zimmasiga olgan.
Betaraf hududdagi muzokara: Federatsiya Ronalduning javobini kutmoqda
Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) milliy jamoa atrofidagi tahlikani yumshatish uchun faol ish olib bormoqda:
Murabbiyning roziligi: Tajribali mutaxassis Jorje Jezush federatsiyaning uchrashuv o‘tkazish va mojaroga yechim topish borasidagi taklifini rasman qabul qildi.
Madrid bilan aloqa: Hozirda federatsiya mas’ullari Madridda bo‘lib turgan Krishtianu Ronalduning vakillari bilan muzokara olib bormoqda va yulduz hujumchining yakuniy roziligini kutmoqda.
Betaraf maydon: Taranglikni kamaytirish maqsadida ikki tomonlama muloqotni betaraf hududda tashkil etish ko‘zda tutilgan.
Kelishmovchilik nimadan boshlangan edi?
Ustoz va shogird o‘rtasidagi jiddiy sovuqchilik Norvegiyaga qarshi kechgan (2:1) bahsdan so‘ng avj oldi:
Ushbu uchrashuvda 41 yoshli Ronaldu ikkinchi bo‘limda o‘yinga tushishini kutgan bo‘lsa-da, 90 daqiqani zaxira o‘rindig‘ida o‘tkazishga majbur bo‘ldi.
Natijada sardor jamoa qarorgohi joylashgan Kopengagenni kutilmaganda tark etib, Madridga uchib ketgan edi.
Bugun, 4 oktyabr kuni Portugaliya terma jamoasi UYEFA Millatlar ligasi doirasida Portu shahridagi «Dragau» stadionida yana Norvegiyani qabul qiladi. Mazkur muhim bahs fonida murabbiy va yulduz futbolchining til topishishi butun mamlakat e’tiborida turibdi.
Izohlar 0
…