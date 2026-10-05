“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mashhur jurnalist Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezushni Krishtianu Ronalduni kamsitish orqali obro‘ orttirishga urinayotganlikda aybladi.
- Morgan murabbiyning xatti-harakatlarini «Manchester Yunayted»ning sobiq ustozi Erik ten Hagga qiyoslab, uni o‘zini qattiqqo‘l ko‘rsatishga chiranayotganlikda tanqid qildi.
- Bu holat Ronalduning «Manchester Yunayted»dagi oxirgi davrlaridagi vaziyatni eslatadi, deydi jurnalist.
Portugaliya milliy terma jamoasida bosh murabbiy Jorje Jezush hamda sardor Krishtianu Ronaldu o‘rtasida yuzaga kelgan keskin ixtilof xalqaro matbuotda keng muhokama qilinishda davom etmoqda. Britaniyalik mashhur teleboshlovchi va jurnalist Pirs Morgan portugaliyalik mutaxassisning xatti-harakatlariga munosabat bildirib, uni «Manchester Yunayted»ning sobiq ustozi Erik ten Hagga qiyosladi va murabbiyni ochiqchasiga obro‘ orttirishga urinishda aybladi.
Avvalroq Krishtianu Ronaldu bilan shov-shuvli eksklyuziv intervyusi orqali katta rezonans ko‘targan ingliz jurnalisti bu gal ham yulduz hujumchining pozitsiyasini qat’iy himoya qilib chiqdi.
«Ronalduni kamsitish orqali nom qozonmoqchi»: Morganning keskin hujumi
Pirs Morgan o‘zining X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy sahifasida Jorje Jezushning qarorlarini keskin qoraladi:
«Bu murabbiy — portugaliyalik ten Hag! Go‘yoki o‘zini o‘ta qattiqqo‘l, prinsipial va talabchan murabbiy sifatida ko‘rsatishga chiranadi. U aslida Krishtianu Ronalduni hayratlanarli darajada hurmatsizlik bilan kamsitish orqali o‘ziga arzon nom va obro‘ qozonishga urinmoqda».
Jurnalistning fikricha, bu holat Ronalduning «Manchester Yunayted»dagi oxirgi davrlarida ro‘y bergan sun’iy bosim va hurmatsizlik ssenariysini eslatmoqda.
Daniyaga qarshi o‘yin oldidan qarorgohni tark etish tafsiloti
Eslatib o‘tamiz, mojaro UYEFA Millatlar ligasi 3-turi doirasidagi Daniya bilan safar uchrashuvi oldidan jiddiy tus olgan edi:
Matbuot anjumanidagi ishora: O‘yinoldi matbuot anjumanida Jorje Jezush Ronalduning zaxirada qolishi yoki umuman maydonga tushmasligi mumkinligini ochiqlagan, ammo orada nizo yo‘qligini da’vo qilgan;
Norozilik qadami: Murabbiyning qarori va mashg‘ulotlar jarayonidagi munosabatdan g‘azablangan Ronaldu terma jamoa lagerini muddatidan avval tark etgan;
Milliy rezonans: Sardorning ushbu harakati Portugaliya futbolida misli ko‘rilmagan munozaralarni keltirib chiqardi va butun mamlakat bo‘ylab ikki qarama-qarshi fikrlar lagerini paydo qildi.
Munosabatlar qay tariqa rivojlanadi?
Maydondagi natijalarga qaraganda, Portugaliya termasi Ronaldusiz o‘tgan ikki o‘yinda ham g‘alabaga erishdi (Daniya ustidan 4:2 va Norvegiya ustidan 2:1). Biroq milliy jamoa afsonasining taqdiri noma’lumligicha qolmoqda.
Hozirda butun dunyo futboli jamoatchiligi Jorje Jezush hamda Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi bo‘lajak yuzma-yuz uchrashuv va noyabr oyidagi Millatlar ligasi o‘yinlari qaydnomasiga sardor kiritilishi yoki kiritilmasligini diqqat bilan kuzatmoqda.
Izohlar 0
…