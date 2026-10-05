“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildi

·32·Sport
“O‘zicha talabchan ko‘rinmoqchi”: Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyini ayovsiz tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mashhur jurnalist Pirs Morgan Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezushni Krishtianu Ronalduni kamsitish orqali obro‘ orttirishga urinayotganlikda aybladi.
  • Morgan murabbiyning xatti-harakatlarini «Manchester Yunayted»ning sobiq ustozi Erik ten Hagga qiyoslab, uni o‘zini qattiqqo‘l ko‘rsatishga chiranayotganlikda tanqid qildi.
  • Bu holat Ronalduning «Manchester Yunayted»dagi oxirgi davrlaridagi vaziyatni eslatadi, deydi jurnalist.

Portugaliya milliy terma jamoasida bosh murabbiy Jorje Jezush hamda sardor Krishtianu Ronaldu o‘rtasida yuzaga kelgan keskin ixtilof xalqaro matbuotda keng muhokama qilinishda davom etmoqda. Britaniyalik mashhur teleboshlovchi va jurnalist Pirs Morgan portugaliyalik mutaxassisning xatti-harakatlariga munosabat bildirib, uni «Manchester Yunayted»ning sobiq ustozi Erik ten Hagga qiyosladi va murabbiyni ochiqchasiga obro‘ orttirishga urinishda aybladi.

Avvalroq Krishtianu Ronaldu bilan shov-shuvli eksklyuziv intervyusi orqali katta rezonans ko‘targan ingliz jurnalisti bu gal ham yulduz hujumchining pozitsiyasini qat’iy himoya qilib chiqdi.

«Ronalduni kamsitish orqali nom qozonmoqchi»: Morganning keskin hujumi

Pirs Morgan o‘zining X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy sahifasida Jorje Jezushning qarorlarini keskin qoraladi:

«Bu murabbiy — portugaliyalik ten Hag! Go‘yoki o‘zini o‘ta qattiqqo‘l, prinsipial va talabchan murabbiy sifatida ko‘rsatishga chiranadi. U aslida Krishtianu Ronalduni hayratlanarli darajada hurmatsizlik bilan kamsitish orqali o‘ziga arzon nom va obro‘ qozonishga urinmoqda».

Jurnalistning fikricha, bu holat Ronalduning «Manchester Yunayted»dagi oxirgi davrlarida ro‘y bergan sun’iy bosim va hurmatsizlik ssenariysini eslatmoqda.

Daniyaga qarshi o‘yin oldidan qarorgohni tark etish tafsiloti

Eslatib o‘tamiz, mojaro UYEFA Millatlar ligasi 3-turi doirasidagi Daniya bilan safar uchrashuvi oldidan jiddiy tus olgan edi:

  • Matbuot anjumanidagi ishora: O‘yinoldi matbuot anjumanida Jorje Jezush Ronalduning zaxirada qolishi yoki umuman maydonga tushmasligi mumkinligini ochiqlagan, ammo orada nizo yo‘qligini da’vo qilgan;

  • Norozilik qadami: Murabbiyning qarori va mashg‘ulotlar jarayonidagi munosabatdan g‘azablangan Ronaldu terma jamoa lagerini muddatidan avval tark etgan;

  • Milliy rezonans: Sardorning ushbu harakati Portugaliya futbolida misli ko‘rilmagan munozaralarni keltirib chiqardi va butun mamlakat bo‘ylab ikki qarama-qarshi fikrlar lagerini paydo qildi.

Munosabatlar qay tariqa rivojlanadi?

Maydondagi natijalarga qaraganda, Portugaliya termasi Ronaldusiz o‘tgan ikki o‘yinda ham g‘alabaga erishdi (Daniya ustidan 4:2 va Norvegiya ustidan 2:1). Biroq milliy jamoa afsonasining taqdiri noma’lumligicha qolmoqda.

Hozirda butun dunyo futboli jamoatchiligi Jorje Jezush hamda Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi bo‘lajak yuzma-yuz uchrashuv va noyabr oyidagi Millatlar ligasi o‘yinlari qaydnomasiga sardor kiritilishi yoki kiritilmasligini diqqat bilan kuzatmoqda.

Krishtianu RonalduJorje JezushPirs MorganUYEFA Millatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiBugun 11:55Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiKecha 01:04Pirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadiPirs Morgan Xorxe Xezuzni portugaliyalik Ten Hag deb atadiBugun 19:55Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiPortugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiBugun 07:491000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkin1000-gol va so‘nggi vidolashuv o‘yini: Ronaldu Portugaliya termasiga qaytishi mumkinKecha 21:28Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Kecha 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi