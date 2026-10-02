Ronaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqda
Portugaliya milliy jamoasi atrofida avj olgan shov-shuvli mojaro butun jahon futboli kun tartibini egallashda davom etmoqda! Ispaniyaning nufuzli nashri Marca xabariga ko‘ra, Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) afsonaviy to‘purar, «An Nasr» hujumchisi Krishtianu Ronaldu bilan munosabatlarni tiklash va o‘rtadagi ziddiyatga barham berish uchun keskin harakatlarni boshlagan.
Terma qarorgohini janjal bilan tark etgan 41 yoshli superyulduz xalqaro faoliyatini butunlay yakunlash arafasida turibdi. Ammo federatsiya rahbariyati o‘z tirik ramzidan bu tarzda ajralishni aslo istamayapti. Xo‘sh, kiyinish xonasida aslida nima bo‘lgan va tomonlar o‘rtasida murosaga erishish imkoni bormi?
«Faoliyatini yakunlamasligiga umid qilishmoqda»
Marca taqdim etgan tafsilotlarga ko‘ra, federatsiya vaziyatni o‘nglash uchun barcha diplomatik yo‘llarni ishga solmoqda:
Federatsiyaning sulh rejasi: Tashkilot vakillari Ronalduning milliy jamoadan ketish to‘g‘risidagi qat’iy qarorini bekor qilish va uni ortga qaytarish uchun muzokaralar olib bormoqda;
Faoliyatni tugatish xavfi: Portugaliya OAV tarqatgan xabarlarga ko‘ra, Krishtianu milliy termadagi mislsiz tarixiga rasman nuqta qo‘yish haqida jiddiy o‘ylamoqda;
Jezush bilan ziddiyat: Avvalroq hujumchi bosh murabbiy Jorje Jezush bilan jiddiy kelishmovchilik sababli mashg‘ulotlarni tark etgani ma’lum bo‘lgan edi;
Murabbiyning bayonoti: Jorje Jezush rasman hech qanday jiddiy nizo yo‘qligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, Ronalduning terma lagerini tark etishi va keskin izoh berishi vaziyat qaltis ekanini ko‘rsatmoqda.
Afsonaviy faoliyatning eng dramatik nuqtasi
«Federatsiya rasmiylari Ronaldu yaqinda sodir bo‘lgan katta mojaroga qaramay, milliy jamoadagi faoliyatini yakunlamasligidan umid qilmoqda va kelishmovchilikni sulh bilan hal etish payiga tushgan».
Ronalduning milliy jamoadan bunday noxush tarzda xayrlashuvi nafaqat portugal futboli, balki dunyo bo‘ylab millionlab muxlislar uchun og‘ir zarba bo‘lishi mumkin.
Ronaldu va Portugaliya termasi mojarosi (Jadval)
Omil / Jihat
Mavjud holat va insaydlar
Bosh qahramon
Krishtianu Ronaldu («An Nasr», Portugaliya sardori)
Kelishmovchilik ishtirokchisi
Bosh murabbiy Jorje Jezush
OAV tarqatgan xabarlar
Ronaldu milliy jamoadagi faoliyatini yakunlamoqchi
Federatsiya reaksiyasi
Shoshilinch sulh tuzish va Krishtianuni saqlab qolishga urinmoqda
Manba
Marca nashri va Portugaliya OAV xabarlari
Sizningcha, Ronaldu bunday noxush mojaro ortidan milliy termadagi faoliyatiga nuqta qo‘yishi to‘g‘rimi yoki u murabbiy bilan murosaga kelib, katta musobaqalarda yana maydonga tushishi kerakmi? Federatsiya uni ko‘ndira oladimi?
O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi ushbu kutilmagan yangilikni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…