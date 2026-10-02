Ronaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqda

·2·Sport
Ronaldu terma jamoa bilan xayrlashadimi? PFF Krishtianu bilan sulh tuzishga urinmoqda

Portugaliya milliy jamoasi atrofida avj olgan shov-shuvli mojaro butun jahon futboli kun tartibini egallashda davom etmoqda! Ispaniyaning nufuzli nashri Marca xabariga ko‘ra, Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) afsonaviy to‘purar, «An Nasr» hujumchisi Krishtianu Ronaldu bilan munosabatlarni tiklash va o‘rtadagi ziddiyatga barham berish uchun keskin harakatlarni boshlagan.

Terma qarorgohini janjal bilan tark etgan 41 yoshli superyulduz xalqaro faoliyatini butunlay yakunlash arafasida turibdi. Ammo federatsiya rahbariyati o‘z tirik ramzidan bu tarzda ajralishni aslo istamayapti. Xo‘sh, kiyinish xonasida aslida nima bo‘lgan va tomonlar o‘rtasida murosaga erishish imkoni bormi?

«Faoliyatini yakunlamasligiga umid qilishmoqda»

Marca taqdim etgan tafsilotlarga ko‘ra, federatsiya vaziyatni o‘nglash uchun barcha diplomatik yo‘llarni ishga solmoqda:

  • Federatsiyaning sulh rejasi: Tashkilot vakillari Ronalduning milliy jamoadan ketish to‘g‘risidagi qat’iy qarorini bekor qilish va uni ortga qaytarish uchun muzokaralar olib bormoqda;

  • Faoliyatni tugatish xavfi: Portugaliya OAV tarqatgan xabarlarga ko‘ra, Krishtianu milliy termadagi mislsiz tarixiga rasman nuqta qo‘yish haqida jiddiy o‘ylamoqda;

  • Jezush bilan ziddiyat: Avvalroq hujumchi bosh murabbiy Jorje Jezush bilan jiddiy kelishmovchilik sababli mashg‘ulotlarni tark etgani ma’lum bo‘lgan edi;

  • Murabbiyning bayonoti: Jorje Jezush rasman hech qanday jiddiy nizo yo‘qligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, Ronalduning terma lagerini tark etishi va keskin izoh berishi vaziyat qaltis ekanini ko‘rsatmoqda.

Afsonaviy faoliyatning eng dramatik nuqtasi

«Federatsiya rasmiylari Ronaldu yaqinda sodir bo‘lgan katta mojaroga qaramay, milliy jamoadagi faoliyatini yakunlamasligidan umid qilmoqda va kelishmovchilikni sulh bilan hal etish payiga tushgan».

Ronalduning milliy jamoadan bunday noxush tarzda xayrlashuvi nafaqat portugal futboli, balki dunyo bo‘ylab millionlab muxlislar uchun og‘ir zarba bo‘lishi mumkin.

Ronaldu va Portugaliya termasi mojarosi (Jadval)

Omil / Jihat

Mavjud holat va insaydlar

Bosh qahramon

Krishtianu Ronaldu («An Nasr», Portugaliya sardori)

Kelishmovchilik ishtirokchisi

Bosh murabbiy Jorje Jezush

OAV tarqatgan xabarlar

Ronaldu milliy jamoadagi faoliyatini yakunlamoqchi

Federatsiya reaksiyasi

Shoshilinch sulh tuzish va Krishtianuni saqlab qolishga urinmoqda

Manba

Marca nashri va Portugaliya OAV xabarlari

Sizningcha, Ronaldu bunday noxush mojaro ortidan milliy termadagi faoliyatiga nuqta qo‘yishi to‘g‘rimi yoki u murabbiy bilan murosaga kelib, katta musobaqalarda yana maydonga tushishi kerakmi? Federatsiya uni ko‘ndira oladimi?

O‘z fikr-mulohazangizni pastda izohlarda yozib qoldiring va futbol olamidagi ushbu kutilmagan yangilikni do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

Krishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasiJorje JezushMarka (nahr)
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdiKecha 11:00Ronalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdiRonalduning demarshi siyosiy rezonans keltirib chiqardi: Bosh vazir muzokaralarga kirishdiKecha 19:25O‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiO‘zini xiyonatga uchragandek his qilmoqda: Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga qaytmaydiKecha 16:04Arturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardiArturo Vidal Ronalduning yonini olib, Jezush va tanqidchilarga keskin javob qaytardiBugun 14:38Jorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiJorje Jezush Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga nuqta qo‘yib, Daniyadagi g‘alaba sirini ochdiBugun 10:08"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildi"Ronaldu bo‘lmasa, hech kimsiz": Krishtianuning opasi butun mamlakatni keskin tanqid qildiKecha 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi