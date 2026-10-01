«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning noroziligiga o‘yin vaqtidagi taktik qaror sabab bo‘lganini ma’lum qildi.
- Murabbiy Ronalduga Norvegiya va Daniyaga qarshi o‘yinlarda maydonga tushmasligini aytgan, ammo o‘yin vaqtida uni qizib turishga yuborgan, keyin esa maydonga tushirmagan.
- Jezushning ta’kidlashicha, 30 daqiqa qizish mashqlarini bajarib, maydonga tushmagan har qanday futbolchi, hatto Pele yoki Maradona bo‘lsa ham, mamnun bo‘lmaydi.
Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Norvegiyaga qarshi bahsdan (2:1) keyin Krishtianu Ronaldu atrofida yuzaga kelgan keskin vaziyat va federatsiya prezidenti ishtirokidagi uchrashuv tafsilotlariga nihoyat to‘liq oydinlik kiritdi.
Ushbu matbuot anjumanidan ko‘p o‘tmay, 41 yoshli sardor milliy jamoa qarorgohini shoshilinch tark etdi.
«30 daqiqa chiniqish — keyin esa maydonga tushmaslik»: Arazning asl ildizi
Jezushning ta’kidlashicha, hujumchining noroziligiga o‘yin vaqtidagi taktik qaror sabab bo‘lgan. Murabbiy unga hatto dunyo futboli afsonalari ham qoidalardan ustun emasligini eslatib o‘tdi:
«Krishga oldindagi ikki bahsda — Norvegiya va Daniyaga qarshi o‘yinlarda maydonga tushmasligini aytgandim. O‘yin vaqtida esa kerak bo‘lib qolar, deb uni qizib turishga yubordim. Keyin esa maydonga tushirmadim.
20 yoki 30 daqiqa davomida qizish mashqlarini bajarib, keyin maydonga tushmagan har qanday futbolchi bundan mamnun bo‘lmaydi. Ayniqsa, Krish. Hatto u Pele yoki Maradona bo‘lganida ham. 30 daqiqa qizish — keyin esa zaxirada qolish? Qoidalar shunday. Hammaning huquqi teng va men uni tushirmaslikka qaror qildim».
Federatsiya rahbarining aralashuvi va sahna ortidagi suhbat
Matbuotda Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensaning lagerga kelishi bo‘yicha tarqalgan xabarlarga murabbiy quyidagicha javob qaytardi:
Majburiy muhokama: Mutaxassis aslida yo‘q joydan muammo yaratilganini bildirib, Ronalduga: «Krish, Portugaliyada bu haqda juda ko‘p gapirishyapti, shuning uchun bu masalani muhokama qilishimizga to‘g‘ri kelyapti, lekin men nima bo‘layotganini tushunmayapman», deganini ochiqladi.
Ronalduning avvalgi so‘zlari: Murabbiy hujumchining o‘z va’dasida turmaganiga ishora qildi: «Biz muhokama qilgan narsa — uning matbuot anjumanida aytgan gaplari edi. U shunday degandi: “Men bu yerga qarorni siz qabul qilishingiz uchun kelganman. Agar o‘ynashimni xohlasangiz — o‘ynayman. Agar zaxirada o‘tirishimni xohlasangiz — zaxirada o‘tiraman”».
Prezident roli: Rahbarning terma ixtiyoriga kelishi tabiiy hol ekani, jamoatchilik shov-shuvi fonida vaziyatni tushunishga kelgani va kechki ovqatdan keyinoq masala yopilgani ta’kidlandi.
«Hech bir futbolchi va hech bir prezident qarorimni o‘zgartira olmaydi»
Jurnalistlarning murabbiy Ronalduga 30 daqiqalik o‘yin amaliyotini va’da qilgan-qilmagani haqidagi savoliga Jorje Jezush qat’iy va murosasiz javob qaytardi:
«Istagan narsamni va’da qilishim mumkin. Men murabbiyman. Futbolchiga uning o‘yinda qatnashmasligini aytdim: “Seni zaxiraga o‘tqazaman. Agar oxirgi 30 daqiqa davomida senga ehtiyoj sezilsa, maydonga tushasan. Agar ehtiyoj bo‘lmasa — tushmaysan”.
Hech bir futbolchi qarorimni o‘zgartirishga majbur qila olmaydi. Na u, na futboldagi boshqa biror kishi. Hech bir prezident ham. Hech qachon, hech qanday holatda!»
Murabbiyning ushbu keskin chiqishi va shafqatsiz bayonotlaridan so‘ng, Krishtianu Ronaldu milliy jamoa lagerini butunlay tark etib, qaytib kelmaslik qarorini qabul qildi.
Izohlar 0
…