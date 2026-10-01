«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi

·65·Sport
«Arazning asl ildizi ma’lum»: Jezush Ronalduning noroziligi sababini ochiq aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianu Ronalduning noroziligiga o‘yin vaqtidagi taktik qaror sabab bo‘lganini ma’lum qildi.
  • Murabbiy Ronalduga Norvegiya va Daniyaga qarshi o‘yinlarda maydonga tushmasligini aytgan, ammo o‘yin vaqtida uni qizib turishga yuborgan, keyin esa maydonga tushirmagan.
  • Jezushning ta’kidlashicha, 30 daqiqa qizish mashqlarini bajarib, maydonga tushmagan har qanday futbolchi, hatto Pele yoki Maradona bo‘lsa ham, mamnun bo‘lmaydi.

Portugaliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Jorje Jezush Norvegiyaga qarshi bahsdan (2:1) keyin Krishtianu Ronaldu atrofida yuzaga kelgan keskin vaziyat va federatsiya prezidenti ishtirokidagi uchrashuv tafsilotlariga nihoyat to‘liq oydinlik kiritdi.

Ushbu matbuot anjumanidan ko‘p o‘tmay, 41 yoshli sardor milliy jamoa qarorgohini shoshilinch tark etdi.

«30 daqiqa chiniqish — keyin esa maydonga tushmaslik»: Arazning asl ildizi

Jezushning ta’kidlashicha, hujumchining noroziligiga o‘yin vaqtidagi taktik qaror sabab bo‘lgan. Murabbiy unga hatto dunyo futboli afsonalari ham qoidalardan ustun emasligini eslatib o‘tdi:

«Krishga oldindagi ikki bahsda — Norvegiya va Daniyaga qarshi o‘yinlarda maydonga tushmasligini aytgandim. O‘yin vaqtida esa kerak bo‘lib qolar, deb uni qizib turishga yubordim. Keyin esa maydonga tushirmadim.

20 yoki 30 daqiqa davomida qizish mashqlarini bajarib, keyin maydonga tushmagan har qanday futbolchi bundan mamnun bo‘lmaydi. Ayniqsa, Krish. Hatto u Pele yoki Maradona bo‘lganida ham. 30 daqiqa qizish — keyin esa zaxirada qolish? Qoidalar shunday. Hammaning huquqi teng va men uni tushirmaslikka qaror qildim».

Federatsiya rahbarining aralashuvi va sahna ortidagi suhbat

Matbuotda Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensaning lagerga kelishi bo‘yicha tarqalgan xabarlarga murabbiy quyidagicha javob qaytardi:

  • Majburiy muhokama: Mutaxassis aslida yo‘q joydan muammo yaratilganini bildirib, Ronalduga: «Krish, Portugaliyada bu haqda juda ko‘p gapirishyapti, shuning uchun bu masalani muhokama qilishimizga to‘g‘ri kelyapti, lekin men nima bo‘layotganini tushunmayapman», deganini ochiqladi.

  • Ronalduning avvalgi so‘zlari: Murabbiy hujumchining o‘z va’dasida turmaganiga ishora qildi: «Biz muhokama qilgan narsa — uning matbuot anjumanida aytgan gaplari edi. U shunday degandi: “Men bu yerga qarorni siz qabul qilishingiz uchun kelganman. Agar o‘ynashimni xohlasangiz — o‘ynayman. Agar zaxirada o‘tirishimni xohlasangiz — zaxirada o‘tiraman”».

  • Prezident roli: Rahbarning terma ixtiyoriga kelishi tabiiy hol ekani, jamoatchilik shov-shuvi fonida vaziyatni tushunishga kelgani va kechki ovqatdan keyinoq masala yopilgani ta’kidlandi.

«Hech bir futbolchi va hech bir prezident qarorimni o‘zgartira olmaydi»

Jurnalistlarning murabbiy Ronalduga 30 daqiqalik o‘yin amaliyotini va’da qilgan-qilmagani haqidagi savoliga Jorje Jezush qat’iy va murosasiz javob qaytardi:

«Istagan narsamni va’da qilishim mumkin. Men murabbiyman. Futbolchiga uning o‘yinda qatnashmasligini aytdim: “Seni zaxiraga o‘tqazaman. Agar oxirgi 30 daqiqa davomida senga ehtiyoj sezilsa, maydonga tushasan. Agar ehtiyoj bo‘lmasa — tushmaysan”.

Hech bir futbolchi qarorimni o‘zgartirishga majbur qila olmaydi. Na u, na futboldagi boshqa biror kishi. Hech bir prezident ham. Hech qachon, hech qanday holatda!»

Murabbiyning ushbu keskin chiqishi va shafqatsiz bayonotlaridan so‘ng, Krishtianu Ronaldu milliy jamoa lagerini butunlay tark etib, qaytib kelmaslik qarorini qabul qildi.

Jorje JezushKrishtianu RonalduPortugaliya futbol federatsiyasiNorvegiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Ronalduning 20 yillik mehnati bir lahzalik hissiyotdan ustun: Portugaliya lagerida nima bo‘lyapti?Bugun 06:45«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdi«Vaqti kelganda haqiqatni aytaman»: Ronaldu tkrma jamoani nega tark etganiga izoh berdiBugun 06:51Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi«U maydonda bo‘lishi shart!»: Jorje Jezush Uelsga qarshi bahs oldidan rejasini oshkor qildi24 sentabr 06:54«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiKecha 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi