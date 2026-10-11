Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...

·47·Sport
Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sobiq yarimhimoyachi Joze Luish Vidigal, Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini olib, Ronalduning o‘zboshimchalik bilan jamoa lagerini tark etishini qattiq tanqid qildi.
  • Vidigalning fikricha, Jezush o‘z ishini bajargan va Ronaldu samolyotga o‘tirganida qilgan ishidan afsuslanishini o‘ylagan.
  • U, shuningdek, Jezushning xatoni tan olishi bilan murabbiyni tiz cho‘ktirishga urinish o‘rtasida katta farq borligini ta’kidladi.

Portugaliya milliy terma jamoasi atrofida bosh murabbiy Jorje Jezush va afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu o‘rtasida kelib chiqqan keskin ziddiyat jahon futbolining bosh muhokama mavzusiga aylandi. Mazkur shov-shuvli mojaro yuzasidan terma jamoaning sobiq yarimhimoyachisi Joze Luish Vidigal o‘z fikrlarini ochiq bayon etib, murabbiyning harakatlarini to‘liq oqladi.

Italiyaning nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi 41 yoshli hujumchining jamoa lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etishini keskin tanqid qildi.

«Murabbiy o‘z ishini qildi»: Vidigalning keskin pozitsiyasi

Vidigal mojaroda asosiy aybni futbolchining his-tuyg‘ulariga to‘xtalib baholadi:

  • Qarordan pushaymonlik: «Iltimos, bas qiling (kuladi). Murabbiy bajarishi kerak bo‘lgan ishni qildi. Ronaldu milliy jamoa qarorgohidan uchib ketish uchun samolyotga o‘tirganidayoq, u qilgan ishidan afsuslanishini o‘ylagandim», — deydi u;

  • «Tiz cho‘ktirishga yo‘l qo‘yilmaydi»: Krishtianuning rasmiy bayonoti vaziyatni yumshata olmasligini ta’kidlagan sobiq futbolchi: «Jezush xato qilganini aytdi, ammo xatoni tan olish bilan murabbiyni tiz cho‘ktirishga urinish o‘rtasida katta farq bor. Menimcha, bunday nomaqbul holat boshqa hech bir jamoada uchramaydi», — deya qo‘shimcha qildi.

Mojaro ildizi: Norvegiya bilan bahs va va’dalar ustidagi bahs

Terma jamoa ichidagi kelishmovchilik UYEFA Millatlar ligasi o‘yinida avj olgan edi:

  • Maydonga tushirilmagan yulduz: Norvegiyaga qarshi kechgan bahsda (2:1) Jorje Jezush zaxiradagi Ronalduni qizib olishga (razminkaga) yuborgan, biroq yakunda uni o‘yinga tushirmagan;

  • 30 sentyabrdagi isyon: Bosh murabbiy qaroridan g‘azablangan 41 yoshli forvard 30 sentyabr kuni hech kimdan ruxsat so‘ramasdan terma qarorgohini tark etib ketgan;

  • 6 oktyabrdagi bayonot: Oradan bir hafta o‘tib Krishtianu o‘z xatti-harakatini izohlovchi bayonot berib, Jezushni o‘z so‘zida turmaganlikda va berilgan va’dalarni buzganlikda ayblagan edi.

Tarixdagi eng buyuk to‘purar: Raqamlar va faktlar

Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy terma jamoasi safida uzoq yillardan beri yetakchilik qilib keladi:

  • 234 ta uchrashuv: Afsonaviy futbolchi milliy libosda 234 bor maydonga tushgan;

  • 146 ta gol: U xalqaro maydonda 146 bor raqiblar darvozasini ishg‘ol etib, jahon futboli tarixidagi mutlaq rekordni o‘rnatgan.

Shunga qaramay, tajribali mutaxassis Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan bugungi intizomiy inqiroz 41 yoshli Ronalduning milliy jamoadagi kelajagini jiddiy so‘roq ostida qoldirmoqda.

Jorje JezushKrishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiUYEFA Millatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdiRonalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi8 oktabr 23:41Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi8 oktabr 18:43Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?8 oktabr 18:24Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!4 oktabr 00:56Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi