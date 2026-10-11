Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sobiq yarimhimoyachi Joze Luish Vidigal, Krishtianu Ronaldu va bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini olib, Ronalduning o‘zboshimchalik bilan jamoa lagerini tark etishini qattiq tanqid qildi.
- Vidigalning fikricha, Jezush o‘z ishini bajargan va Ronaldu samolyotga o‘tirganida qilgan ishidan afsuslanishini o‘ylagan.
- U, shuningdek, Jezushning xatoni tan olishi bilan murabbiyni tiz cho‘ktirishga urinish o‘rtasida katta farq borligini ta’kidladi.
Portugaliya milliy terma jamoasi atrofida bosh murabbiy Jorje Jezush va afsonaviy hujumchi Krishtianu Ronaldu o‘rtasida kelib chiqqan keskin ziddiyat jahon futbolining bosh muhokama mavzusiga aylandi. Mazkur shov-shuvli mojaro yuzasidan terma jamoaning sobiq yarimhimoyachisi Joze Luish Vidigal o‘z fikrlarini ochiq bayon etib, murabbiyning harakatlarini to‘liq oqladi.
Italiyaning nufuzli La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi 41 yoshli hujumchining jamoa lagerini o‘zboshimchalik bilan tark etishini keskin tanqid qildi.
«Murabbiy o‘z ishini qildi»: Vidigalning keskin pozitsiyasi
Vidigal mojaroda asosiy aybni futbolchining his-tuyg‘ulariga to‘xtalib baholadi:
Qarordan pushaymonlik: «Iltimos, bas qiling (kuladi). Murabbiy bajarishi kerak bo‘lgan ishni qildi. Ronaldu milliy jamoa qarorgohidan uchib ketish uchun samolyotga o‘tirganidayoq, u qilgan ishidan afsuslanishini o‘ylagandim», — deydi u;
«Tiz cho‘ktirishga yo‘l qo‘yilmaydi»: Krishtianuning rasmiy bayonoti vaziyatni yumshata olmasligini ta’kidlagan sobiq futbolchi: «Jezush xato qilganini aytdi, ammo xatoni tan olish bilan murabbiyni tiz cho‘ktirishga urinish o‘rtasida katta farq bor. Menimcha, bunday nomaqbul holat boshqa hech bir jamoada uchramaydi», — deya qo‘shimcha qildi.
Mojaro ildizi: Norvegiya bilan bahs va va’dalar ustidagi bahs
Terma jamoa ichidagi kelishmovchilik UYEFA Millatlar ligasi o‘yinida avj olgan edi:
Maydonga tushirilmagan yulduz: Norvegiyaga qarshi kechgan bahsda (2:1) Jorje Jezush zaxiradagi Ronalduni qizib olishga (razminkaga) yuborgan, biroq yakunda uni o‘yinga tushirmagan;
30 sentyabrdagi isyon: Bosh murabbiy qaroridan g‘azablangan 41 yoshli forvard 30 sentyabr kuni hech kimdan ruxsat so‘ramasdan terma qarorgohini tark etib ketgan;
6 oktyabrdagi bayonot: Oradan bir hafta o‘tib Krishtianu o‘z xatti-harakatini izohlovchi bayonot berib, Jezushni o‘z so‘zida turmaganlikda va berilgan va’dalarni buzganlikda ayblagan edi.
Tarixdagi eng buyuk to‘purar: Raqamlar va faktlar
Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy terma jamoasi safida uzoq yillardan beri yetakchilik qilib keladi:
234 ta uchrashuv: Afsonaviy futbolchi milliy libosda 234 bor maydonga tushgan;
146 ta gol: U xalqaro maydonda 146 bor raqiblar darvozasini ishg‘ol etib, jahon futboli tarixidagi mutlaq rekordni o‘rnatgan.
Shunga qaramay, tajribali mutaxassis Jorje Jezush bilan yuzaga kelgan bugungi intizomiy inqiroz 41 yoshli Ronalduning milliy jamoadagi kelajagini jiddiy so‘roq ostida qoldirmoqda.
Izohlar 0
…