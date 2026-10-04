Ispaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi
Millatlar ligasi guruh bosqichida Ispaniya va Chexiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv Ispaniyaning 3:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Ispanlar uchrashuvni faol boshlab, 6-daqiqadayoq hisobni ochdi. Lamin Yamal o‘z nomini tabloga yozdirdi.
35-daqiqada Rodri Ispaniyaning ikkinchi golini urdi. Shu tariqa birinchi bo‘lim yakuniga kelib ispanlar 2:0 hisobida oldinda bordi.
Tanaffusdan keyin Chexiya hisobdagi farqni qisqartirdi. Irji Slama 69-daqiqada gol urib, jamoasiga o‘yinga qaytish imkoniyatini berdi.
Biroq 85-daqiqada Chexiya yana bir futbolchisidan ayrildi. Ladislav Kreychi qizil kartochka olgach, chexlar uchrashuvning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazdi.
Ispaniya 89-daqiqada yana gol urdi. Mikel Merino raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining 3:1 hisobidagi g‘alabasini rasmiylashtirdi.
Statistika ham ispanlarning ustunligini ko‘rsatdi. Ispaniya 16 marta zarba bergan va 9 marta darvoza tomon aniq zarba yo‘llagan. Chexiya esa 4 ta zarbadan 3 tasini darvoza tomon yo‘llagan.
Ispaniya 63 foiz to‘pga egalik qilgan, Chexiyada bu ko‘rsatkich 37 foiz bo‘ldi. Ispanlar 742 ta pas amalga oshirib, 93 foiz aniqlikka erishgan. Chexiya futbolchilari 288 ta pas bergan va ularning 82 foizi aniq chiqqan.
Ispaniya 11 marta, Chexiya 13 marta qoida buzgan. Ispaniyada 1 ta sariq kartochka qayd etilgan bo‘lsa, Chexiya futbolchilari 5 ta sariq va 1 ta qizil kartochka oldi. Burchak zarbalari bo‘yicha esa Ispaniya 5:0 hisobida ustun bo‘ldi.
Izohlar 0
…