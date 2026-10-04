Ispaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi

·30·Sport
Ispaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi

Millatlar ligasi guruh bosqichida Ispaniya va Chexiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv Ispaniyaning 3:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. Ispanlar uchrashuvni faol boshlab, 6-daqiqadayoq hisobni ochdi. Lamin Yamal o‘z nomini tabloga yozdirdi.

35-daqiqada Rodri Ispaniyaning ikkinchi golini urdi. Shu tariqa birinchi bo‘lim yakuniga kelib ispanlar 2:0 hisobida oldinda bordi.

Tanaffusdan keyin Chexiya hisobdagi farqni qisqartirdi. Irji Slama 69-daqiqada gol urib, jamoasiga o‘yinga qaytish imkoniyatini berdi.

Biroq 85-daqiqada Chexiya yana bir futbolchisidan ayrildi. Ladislav Kreychi qizil kartochka olgach, chexlar uchrashuvning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazdi.

Ispaniya 89-daqiqada yana gol urdi. Mikel Merino raqib darvozasini ishg‘ol qilib, jamoasining 3:1 hisobidagi g‘alabasini rasmiylashtirdi.

Statistika ham ispanlarning ustunligini ko‘rsatdi. Ispaniya 16 marta zarba bergan va 9 marta darvoza tomon aniq zarba yo‘llagan. Chexiya esa 4 ta zarbadan 3 tasini darvoza tomon yo‘llagan.

Ispaniya 63 foiz to‘pga egalik qilgan, Chexiyada bu ko‘rsatkich 37 foiz bo‘ldi. Ispanlar 742 ta pas amalga oshirib, 93 foiz aniqlikka erishgan. Chexiya futbolchilari 288 ta pas bergan va ularning 82 foizi aniq chiqqan.

Ispaniya 11 marta, Chexiya 13 marta qoida buzgan. Ispaniyada 1 ta sariq kartochka qayd etilgan bo‘lsa, Chexiya futbolchilari 5 ta sariq va 1 ta qizil kartochka oldi. Burchak zarbalari bo‘yicha esa Ispaniya 5:0 hisobida ustun bo‘ldi.

Millatlar ligasiIspaniyaChexiyaLamin Yamal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkinLuis de la Fuente Chexiya bilan oʻyinda tarkibni oʻzgartirishi mumkinKecha 00:54Niko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdiNiko Uilyams Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga munosib deb topdi30 sentabr 09:12UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Chexiya ustidan gʻalaba qozondiUEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Chexiya ustidan gʻalaba qozondiBugun 01:55Xosep Martines: “Italiya futbolida salohiyat juda yuqori”Xosep Martines: “Italiya futbolida salohiyat juda yuqori”2 oktabr 12:39Gvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydiGvardiol Yamal haqida: Eng yomon kunida ham uni toʻxtatib boʻlmaydi30 sentabr 17:56Dean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdiDean Xuyxen Ispaniya safidagi ogʻriqli tanaffus haqida gapirdi30 sentabr 09:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi