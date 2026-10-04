UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Chexiya ustidan gʻalaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya terma jamoasi UEFA Millatlar ligasining 3-guruhida Chexiya ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, oʻzining yuz foizlik natijasini saqlab qoldi.
- Lamine Yamal 6-daqiqada hisobni ochgan boʻlsa, Rodri birinchi boʻlim oxirida ustunlikni oshirdi.
- Chexiya 69-daqiqada Jirí Sláma tomonidan urilgan gol bilan hisobni qisqartirgan boʻlsa-da, Mikel Merino oʻyin oxirida uchinchi golni urib, Ispaniyaning gʻalabasini taʼminladi.
Ispaniya terma jamoasi 2026/27 yilgi mavsumdagi UEFA Millatlar ligasining guruh bosqichini ajoyib tarzda davom ettirmoqda. Oviedo shahridagi «Estadio Carlos Tartiere» stadionida kechgan bahsda amaldagi raqiblar Chexiya terma jamoasini 3:1 hisobida magʻlub etib, oʻzining oʻyinlardagi yuz foizlik natijasini saqlab qoldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu gʻalaba Ispaniyaga 3 ochkoni taqdim etib, ularni 3 ochkonalik farq bilan 3-guruh yetakchisiga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin maydon egalarining yaqqol ustunligi ostida boshlandi. Dani Olmoning ajoyib uzatmasidan soʻng, yosh iqtidor egasi Lamine Yamal 6-daqiqadayoq chap oyogʻi bilan toʻpni darvozening yuqori burchagiga aniq yoʻllab, hisobni ochdi. Ispaniyaliklar bosimni toʻxtatmay, birinchi boʻlim oxirlariga kelib ustunlikni yanada mustahkamlashga muvaffaq boʻlishdi.
Rodri va Yamalning gollari Ispaniyaga ustunlik berdiBirinchi boʻlim yakunlanishiga yaqin, aniqrogʻi 35-daqiqada Rodri jarima maydoni markazidan oʻng oyoqda kuchli va aniq zarba yoʻlladi. Chexiya darvozaboni Antonín Kinsky bu zarba oldidan ojiz qoldi va hisob 2:0 koʻrinishini oldi. Ushbu gol stadionga yigʻilgan muxlislarga katta quvonch ulashib, ispaniyaliklarning tanaffusga qadar qulay ustunlikka ega chiqishini taʼminladi.
Shunga qaramay, chexiyaliklar tanaffusdan keyin maydonga boshqacha kayfiyatda chiqishdi va oʻyinda intrigani tiklashga harakat qilishdi. 69-daqiqada Adam Hlozekning uzatmasidan soʻng, Jirí Sláma tezkor qarshi hujumni gol bilan yakunlab, hisobni qisqartirdi – 2:1. Shundan soʻng Chexiya jamoasi muvozanatni tiklash uchun faollashdi va darvozabon David Rayani bir necha bor qiyin vaziyatlarga solib qoʻydi.
Guruhdagi vaziyat va quyi oʻrindagi jamoalar taqdiriMeymonlar oʻyin oxirigacha hisobni tenglashtirishga urinishgan boʻlsa-da, oxirgi daqiqalarda Ispaniya oʻyin nazoratini toʻliq oʻz qoʻliga oldi. Uchrashuv yakunlanishiga bir daqiqa qolganida, zaxiradan maydonga tushgan Mikel Merino tezkor qarshi hujumdan unumli foydalanib, uchinchi golni urdi va oʻyin taqdirini uzil-kesil hal qildi. Natijada uchrashuv 3:1 hisobida Ispaniyaning gʻalabasi bilan yakunlandi.
Ushbu magʻlubiyatdan soʻng Chexiya terma jamoasi 3-guruhda ketma-ket uchinchi bor magʻlubiyatga uchradi va birorta ham ochko jamgʻarmasdan jadvalning soʻnggi pogʻonasida qoldi. Jamoa hozirda quyi divizionga tushib qolish xavfi ostida turibdi. Ispaniya esa uchta oʻyindan keyin 9 ochko toʻplab, ikkinchi oʻrindagi Angliyadan uch ochko oldinda bormoqda, Xorvatiya esa 3 ochko bilan uchinchi oʻrinni egallab turibdi.
Izohlar 0
…