UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Chexiya ustidan gʻalaba qozondi

·33·Sport
UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Chexiya ustidan gʻalaba qozondi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya terma jamoasi UEFA Millatlar ligasining 3-guruhida Chexiya ustidan 3:1 hisobida gʻalaba qozonib, oʻzining yuz foizlik natijasini saqlab qoldi.
  • Lamine Yamal 6-daqiqada hisobni ochgan boʻlsa, Rodri birinchi boʻlim oxirida ustunlikni oshirdi.
  • Chexiya 69-daqiqada Jirí Sláma tomonidan urilgan gol bilan hisobni qisqartirgan boʻlsa-da, Mikel Merino oʻyin oxirida uchinchi golni urib, Ispaniyaning gʻalabasini taʼminladi.

Ispaniya terma jamoasi 2026/27 yilgi mavsumdagi UEFA Millatlar ligasining guruh bosqichini ajoyib tarzda davom ettirmoqda. Oviedo shahridagi «Estadio Carlos Tartiere» stadionida kechgan bahsda amaldagi raqiblar Chexiya terma jamoasini 3:1 hisobida magʻlub etib, oʻzining oʻyinlardagi yuz foizlik natijasini saqlab qoldi. Goal.com xabar berishicha, ushbu gʻalaba Ispaniyaga 3 ochkoni taqdim etib, ularni 3 ochkonalik farq bilan 3-guruh yetakchisiga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin maydon egalarining yaqqol ustunligi ostida boshlandi. Dani Olmoning ajoyib uzatmasidan soʻng, yosh iqtidor egasi Lamine Yamal 6-daqiqadayoq chap oyogʻi bilan toʻpni darvozening yuqori burchagiga aniq yoʻllab, hisobni ochdi. Ispaniyaliklar bosimni toʻxtatmay, birinchi boʻlim oxirlariga kelib ustunlikni yanada mustahkamlashga muvaffaq boʻlishdi.

Rodri va Yamalning gollari Ispaniyaga ustunlik berdi

Birinchi boʻlim yakunlanishiga yaqin, aniqrogʻi 35-daqiqada Rodri jarima maydoni markazidan oʻng oyoqda kuchli va aniq zarba yoʻlladi. Chexiya darvozaboni Antonín Kinsky bu zarba oldidan ojiz qoldi va hisob 2:0 koʻrinishini oldi. Ushbu gol stadionga yigʻilgan muxlislarga katta quvonch ulashib, ispaniyaliklarning tanaffusga qadar qulay ustunlikka ega chiqishini taʼminladi.

Shunga qaramay, chexiyaliklar tanaffusdan keyin maydonga boshqacha kayfiyatda chiqishdi va oʻyinda intrigani tiklashga harakat qilishdi. 69-daqiqada Adam Hlozekning uzatmasidan soʻng, Jirí Sláma tezkor qarshi hujumni gol bilan yakunlab, hisobni qisqartirdi – 2:1. Shundan soʻng Chexiya jamoasi muvozanatni tiklash uchun faollashdi va darvozabon David Rayani bir necha bor qiyin vaziyatlarga solib qoʻydi.

Guruhdagi vaziyat va quyi oʻrindagi jamoalar taqdiri

Meymonlar oʻyin oxirigacha hisobni tenglashtirishga urinishgan boʻlsa-da, oxirgi daqiqalarda Ispaniya oʻyin nazoratini toʻliq oʻz qoʻliga oldi. Uchrashuv yakunlanishiga bir daqiqa qolganida, zaxiradan maydonga tushgan Mikel Merino tezkor qarshi hujumdan unumli foydalanib, uchinchi golni urdi va oʻyin taqdirini uzil-kesil hal qildi. Natijada uchrashuv 3:1 hisobida Ispaniyaning gʻalabasi bilan yakunlandi.

Ushbu magʻlubiyatdan soʻng Chexiya terma jamoasi 3-guruhda ketma-ket uchinchi bor magʻlubiyatga uchradi va birorta ham ochko jamgʻarmasdan jadvalning soʻnggi pogʻonasida qoldi. Jamoa hozirda quyi divizionga tushib qolish xavfi ostida turibdi. Ispaniya esa uchta oʻyindan keyin 9 ochko toʻplab, ikkinchi oʻrindagi Angliyadan uch ochko oldinda bormoqda, Xorvatiya esa 3 ochko bilan uchinchi oʻrinni egallab turibdi.

IspaniyaChexiyaUEFA Millatlar ligasiLamine YamalRodri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdiUEFA Millatlar ligasi: Ispaniya Xorvatiyani yirik hisobda taslim etdi30 sentabr 02:35Ispaniya Chempionatlar ligasida Chexiyani magʻlub etdiIspaniya Chempionatlar ligasida Chexiyani magʻlub etdiBugun 02:39Martin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdiMartin Edegor Daniyaga qarshi bahs oldidan Krishtianu Ronaldu haqida gapirdi23 sentabr 21:14Ispaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondiIspaniya Chexiya ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondiBugun 01:46Rodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildiRodri Barselona safida oʻynashga tayyorligini eʼlon qildi18 avgust 23:31Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?Rodri nima sababdan Barselona sardorlari qatoriga kiritilmadi?15 sentabr 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi