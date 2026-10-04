Argentina Burkina-Fasoni 7:0 hisobida mag‘lub etdi

·47·Sport
Argentina Burkina-Fasoni 7:0 hisobida mag‘lub etdi

Argentina terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida Burkina-Fasoni 7:0 hisobida mag‘lub etdi. Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida o‘tgan bahsda Argentina futbolchilari uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq nazoratni o‘z qo‘liga oldi. Jamoa birinchi bo‘limda beshta gol urgan bo‘lsa, tanaffusdan keyin yana ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Uchrashuvda hisob 4-daqiqada ochildi. Lautaro Martines penaltidan foydalanib, Argentinani oldinga olib chiqdi. 8-daqiqada Burkina-Faso futbolchisi Mumuni Diallo o‘z darvozasiga gol urib qo‘ydi.

12-daqiqada Janluka Prestianni Argentinaning uchinchi golini urdi. 35-daqiqada Niko Pas hisobni 4:0 ko‘rinishiga keltirdi. Bir daqiqa o‘tib, Xulian Alvares ham o‘z nomini tabloga yozdirdi.

Ikkinchi bo‘limda ham Argentina hujumlarini davom ettirdi. 57-daqiqada Franko Mastantuono gol urdi. Uchrashuvning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan 90+3-daqiqada Juliano Simeone Argentina terma jamoasining yettinchi golini kiritdi.

Uchrashuv statistikasida ham Argentinaning ustunligi yaqqol ko‘rindi. Argentina raqib darvozasi tomon 28 marta zarba bergan va ularning 16 tasi darvoza tomon aniq yo‘llangan. Burkina-Fasoda bu ko‘rsatkichlar 3 va 1 tani tashkil qildi.

To‘pga egalik qilishda Argentina 75 foizlik ko‘rsatkich qayd etgan bo‘lsa, Burkina-Fasoda 25 foiz bo‘ldi. Argentina 9 marta qoida buzgan, Burkina-Faso futbolchilarida esa 5 ta fol qayd etildi. Sariq kartochkalar bo‘yicha hisob 0:1, qizil kartochkalar esa 0:0 bo‘ldi.

Ofsaydlar soni Argentinada 1 ta, Burkina-Fasoda 0 ta bo‘ldi. Burchak zarbalarida esa Argentina 7:1 hisobida ustunlik qildi.

Argentina terma jamoasiBurkina-Faso terma jamoasiLautaro MartinesMumuni Diallo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi22 sentabr 15:33Argentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradiArgentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradi29 sentabr 23:39Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...15 iyul 16:59Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»Messi tanqidlarga javob berdi: «Hech narsa o‘z-o‘zidan berib qo‘yilmaydi»16 iyul 10:33Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?16 iyul 09:38Mojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladiMojaro chuqurlashmoqda: FIFA Argentina terma jamoasini rasman tekshirishni boshladi30 iyul 00:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi