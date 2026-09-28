Leandro Paredes terma jamoadagi kelajagi haqida fikr bildirdi

·39·Sport
Leandro Paredes terma jamoadagi kelajagi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Leandro Paredes FIFA tomonidan 10 ta o'yinga chetlatilgani sababli Argentina terma jamoasidagi kelajagi haqida fikr bildirdi.
  • U diskvalifikatsiya muddati tugagach, jamoaga qaytishga tayyorligini ta'kidladi va bosh murabbiy Lionel Skaloni bilan gaplashishni rejalashtirmoqda.

Argentina terma jamoasi va Bokas Xunyors yarim himoyachisi Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan uzoq muddatli diskvalifikatsiya va sardor Lionel Messining xayrlashuv oʻyinlari fonida oʻzining milliy jamoadagi kelajagi haqida gapirdi. Bu haqda ESPN Argentina nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, tajribali yarim himoyachi 2026-yilgi jahon chempionati finalidan keyingi voqealar tufayli FIFA tomonidan 10 ta oʻyinga chetlatilgan edi. Ushbu jazo uning hozirgi yigʻinlardan chetda qolishiga sabab boʻldi va futbolchining terma jamoadagi faoliyati yakunlanayotgani haqidagi mish-mishlarni kuchaytirdi.

Terma jamoadagi oʻrni va diskvalifikatsiya

Bokas Xunyrs tarkibida Argentina kubogining chorak finalida Racing Club ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi dramatik gʻalabadan soʻng Paredes OAV savollariga javob berdi. U Lionel Skaloni jamoasining ajralmas qismi ekanini va diskvalifikatsiya muddati tugagach, safga qaytishga tayyorligini taʼkidladi.

Paredesning soʻzlariga koʻra, u hali bosh murabbiy bilan gaplashmagan, ammo mashgʻulotlar bazasiga borib, jamoaning holati bilan tanishishni rejalashtirmoqda. Agar diskvalifikatsiya boʻlmaganida, u hozir ham terma jamoa lagerida boʻlishini alohida qayd etdi.

Skalonining kelajagi va Messi vidosi

Goal.com xabar qilishicha, Argentina futbol federatsiyasi bosh murabbiy Lionel Skaloniga yana ikki yillik shartnoma taklif qilgan va bu bitimni 2030-yilgacha uzaytirish imkoniyati ham mavjud. Bu esa amaldagi jahon chempionlarining kelgusi saralash bosqichidagi rejalari barqaror ekanini bildiradi.

Hozirgi xalqaro tanaffus Argentina futboli uchun oʻta hissiyotli davr boʻlib turibdi, chunki Lionel Messi milliy jamoadagi tarixiy xayrlashuv oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Oq-havoranglar oʻz uyida Boliviya va Burkina-Faso hamda Benin terma jamoalariga qarshi bahslar oʻtkazishi belgilangan.

Bosh murabbiy Lionel Skaloni markaziy chiziqda Leandro Paredes xizmatidan foydalana olmagan holda, yaqinlashib kelayotgan oʻyinlarda yangi taktik kombinatsiyalarni sinovdan oʻtkazishga majbur boʻladi. Jamoa oʻz sardorisiz davrga moslashish yoʻllarini qidirmoqda.

Leandro ParedesLionel MessiArgentina terma jamoasiLionel Skalonifutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildiArgentina terma jamoasida sardorlik masalasi hal etildiBugun 10:17Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Leandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkinLeandro Paredes Argentina milliy jamoasidagi faoliyatini yakunlashi mumkin2 sentabr 22:18Anxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqdaAnxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqda27 iyul 13:16Argentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandiArgentina terma jamoasida Lionel Messining xayrlashuv pallasi boshlandi22 sentabr 23:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi