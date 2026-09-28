Leandro Paredes terma jamoadagi kelajagi haqida fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Leandro Paredes FIFA tomonidan 10 ta o'yinga chetlatilgani sababli Argentina terma jamoasidagi kelajagi haqida fikr bildirdi.
- U diskvalifikatsiya muddati tugagach, jamoaga qaytishga tayyorligini ta'kidladi va bosh murabbiy Lionel Skaloni bilan gaplashishni rejalashtirmoqda.
Argentina terma jamoasi va Bokas Xunyors yarim himoyachisi Leandro Paredes FIFA tomonidan berilgan uzoq muddatli diskvalifikatsiya va sardor Lionel Messining xayrlashuv oʻyinlari fonida oʻzining milliy jamoadagi kelajagi haqida gapirdi. Bu haqda ESPN Argentina nashri xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, tajribali yarim himoyachi 2026-yilgi jahon chempionati finalidan keyingi voqealar tufayli FIFA tomonidan 10 ta oʻyinga chetlatilgan edi. Ushbu jazo uning hozirgi yigʻinlardan chetda qolishiga sabab boʻldi va futbolchining terma jamoadagi faoliyati yakunlanayotgani haqidagi mish-mishlarni kuchaytirdi.
Terma jamoadagi oʻrni va diskvalifikatsiyaBokas Xunyrs tarkibida Argentina kubogining chorak finalida Racing Club ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi dramatik gʻalabadan soʻng Paredes OAV savollariga javob berdi. U Lionel Skaloni jamoasining ajralmas qismi ekanini va diskvalifikatsiya muddati tugagach, safga qaytishga tayyorligini taʼkidladi.
Paredesning soʻzlariga koʻra, u hali bosh murabbiy bilan gaplashmagan, ammo mashgʻulotlar bazasiga borib, jamoaning holati bilan tanishishni rejalashtirmoqda. Agar diskvalifikatsiya boʻlmaganida, u hozir ham terma jamoa lagerida boʻlishini alohida qayd etdi.
Skalonining kelajagi va Messi vidosiGoal.com xabar qilishicha, Argentina futbol federatsiyasi bosh murabbiy Lionel Skaloniga yana ikki yillik shartnoma taklif qilgan va bu bitimni 2030-yilgacha uzaytirish imkoniyati ham mavjud. Bu esa amaldagi jahon chempionlarining kelgusi saralash bosqichidagi rejalari barqaror ekanini bildiradi.
Hozirgi xalqaro tanaffus Argentina futboli uchun oʻta hissiyotli davr boʻlib turibdi, chunki Lionel Messi milliy jamoadagi tarixiy xayrlashuv oʻyiniga tayyorgarlik koʻrmoqda. Oq-havoranglar oʻz uyida Boliviya va Burkina-Faso hamda Benin terma jamoalariga qarshi bahslar oʻtkazishi belgilangan.
Bosh murabbiy Lionel Skaloni markaziy chiziqda Leandro Paredes xizmatidan foydalana olmagan holda, yaqinlashib kelayotgan oʻyinlarda yangi taktik kombinatsiyalarni sinovdan oʻtkazishga majbur boʻladi. Jamoa oʻz sardorisiz davrga moslashish yoʻllarini qidirmoqda.
Izohlar 0
…