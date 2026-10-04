Miralem Pyanich: Kardiffdagi alamli magʻlubiyat va Ronalduning jarima zarbalari siri

·12·Sport
Miralem Pyanich: Kardiffdagi alamli magʻlubiyat va Ronalduning jarima zarbalari siri
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Miralem Pyanich Trentodagi Festival dello Sport tadbirida ishtirok etib, o'zining futbolchilik faoliyati va Massimiliano Allegri bilan ishlash tajribasi haqida gapirib berdi.
  • U Chempionlar ligasi finalidagi mag'lubiyatni hali ham og'riq bilan eslashini, o'sha o'yindagi 4:1 hisobi maydondagi haqiqiy vaziyatni aks ettirmasligini ta'kidladi.

Trentodagi Festival dello Sport tadbirida ishtirok etgan bosniyalik mashhur yarim himoyachi Miralem Pyanich oʻzining boy futbolchilik faoliyati, xususan, Italiyaning Yuventus klubidagi yorqin davrlari haqida qiziqarli xotiralar bilan oʻrtoqlashdi. Faoliyati davomida Roma, Yuventus va boshqa yetakchi jamoalarda toʻp surgan futbolchi Massimiliano Allegri qoʻl ostida oʻzini har tomonlama namoyon etgani va murabbiy uning faoliyatiga ulkan taʼsir koʻrsatgani alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kardiffdagi ogʻir xotira va kuchli jamoa

IXBT.com va boshqa sport manbalari tarqatgan xabarlarga koʻra, Pyanich Chempionlar ligasining Kardiff shahridagi final uchrashuvini hozirgacha ogʻriq bilan eslaydi. Oʻshanda uning darvoza tomon bergan kuchli zarbasi darvozabon Keylor Navas tomonidan qaytarilgani futbolchining hamon tushiga kirib turishini tan oldi. Uning fikricha, oʻyindagi 4:1 hisobi maydondagi haqiqiy manzarani toʻla ochib bermaydi, yakuniy natija bunday yirik farq bilan tugamasligi kerak edi.

Shunga qaramay, oʻsha davrdagi Yuventus gʻalaba qozonishga qodir boʻlgan juda kuchli tarkibga ega edi. Miralem Rim klubidagi faoliyati davomida sovrin yutmaganidan afsuslanishini, chunki ular yoʻlida oʻsha davrdagi dahshatli kuchga ega Yuventus turganini esladi. Turinliklar safiga oʻtgach esa jamoaning salohiyati va oʻziga boʻlgan irodasi qanchalik yuqori boʻlganiga yana bir bor amin boʻlgan.

Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu qiyosi

Oʻz faoliyati davomida dunyoning eng buyuk futbolchilari bilan birga toʻp surish nasib etgani, ular orasida Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu alohida oʻrin tutishini Pyanich alohida eʼtirof etdi. Ikki "oʻzga sayyoralik" orasidan kimni tanlashi haqidagi savolga futbolchi shunday javob berdi: "Men Leoni tanlayman. Uning sinfi va mahorati tushuntirib boʻlmas darajada. U ilohiy sovgʻaga ega inson boʻlib, murakkab ishlarni juda oddiy qilib koʻrsatardi".

Shu bilan birga, Krishtianu Ronaldu ham oʻzgacha futbolchi ekanini, maydonga tushgandanoq jamoa avtomatik tarzda 1:0 hisobida oldinda borishini taʼkidladi. Portugaliyalik hujumchining gollarga boʻlgan cheksiz chanqogʻi va temir irodasi maktablarda darslik sifatida oʻqitilishga arziydigan darajada kuchli ekanini, uning hayot yoʻli hech qachon taslim boʻlmaslik namunasi ekanini qayd etdi.

Krishtianu Ronaldu va jarima zarbalari hiylasi

Pyanich oʻzining sevimli mashgʻulotlaridan biri boʻlgan jarima zarbalarini tepishda Krishtianu Ronaldu bilan qanday raqobat qilishganiga oid qiziq voqeani ham soʻzlab berdi. Maʼlum boʻlishicha, portugaliyalik yulduz jarima zarbasini oʻzi tepishni niyat qilsa, uni bu fikridan qaytarib boʻlmas edi.

Jarima zarbalarini aniq ijro etishi bilan tanilgan bosniyalik yarim himoyachiga imkoniyat berish uchun bosh murabbiy Massimiliano Allegri oʻziga xos hiyla ishlatishga majbur boʻlgan. "Agar oʻyinda jarima zarbasi belgilanib, Ronaldu uni tepmoqchi boʻlsa, Allegri darhol zaxiradan fizioterapevtlarni maydonga yugurtirib chiqarardi. Oqibatda Ronaldu maydon chetiga chiqishga majbur boʻlar, men esa oʻsha qulay imkoniyatdan foydalanib zarba berardim. Napoli bilan oʻyinda aynan shunday yoʻl tutilib, gol urganman, shuning uchun Maksga rahmat aytaman", deya xotirlaydi Pyanich.

Miralem PyanichKrishtianu RonalduLionel MessiMassimiliano AllegriYuventus
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Duglas Kosta Krishtianu Ronaldu bilan birga oʻynagani haqida gapirdiDuglas Kosta Krishtianu Ronaldu bilan birga oʻynagani haqida gapirdi27 iyul 02:36Ronaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldiRonaldu va Messining Instagramdagi bitta reklama posti qancha turishi ma’lum bo‘ldi16 sentabr 22:53Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiXavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdi9 sentabr 22:38Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu 1000 ta gol marrasiga yetadimi?9 sentabr 15:14Harri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratdaHarri Keyn Krishtianu Ronaldu rekordini yangilaganidan hayratda7 sentabr 18:56Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildi2 sentabr 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi