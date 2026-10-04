Miralem Pyanich: Kardiffdagi alamli magʻlubiyat va Ronalduning jarima zarbalari siri
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Miralem Pyanich Trentodagi Festival dello Sport tadbirida ishtirok etib, o'zining futbolchilik faoliyati va Massimiliano Allegri bilan ishlash tajribasi haqida gapirib berdi.
- U Chempionlar ligasi finalidagi mag'lubiyatni hali ham og'riq bilan eslashini, o'sha o'yindagi 4:1 hisobi maydondagi haqiqiy vaziyatni aks ettirmasligini ta'kidladi.
Trentodagi Festival dello Sport tadbirida ishtirok etgan bosniyalik mashhur yarim himoyachi Miralem Pyanich oʻzining boy futbolchilik faoliyati, xususan, Italiyaning Yuventus klubidagi yorqin davrlari haqida qiziqarli xotiralar bilan oʻrtoqlashdi. Faoliyati davomida Roma, Yuventus va boshqa yetakchi jamoalarda toʻp surgan futbolchi Massimiliano Allegri qoʻl ostida oʻzini har tomonlama namoyon etgani va murabbiy uning faoliyatiga ulkan taʼsir koʻrsatgani alohida taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kardiffdagi ogʻir xotira va kuchli jamoaIXBT.com va boshqa sport manbalari tarqatgan xabarlarga koʻra, Pyanich Chempionlar ligasining Kardiff shahridagi final uchrashuvini hozirgacha ogʻriq bilan eslaydi. Oʻshanda uning darvoza tomon bergan kuchli zarbasi darvozabon Keylor Navas tomonidan qaytarilgani futbolchining hamon tushiga kirib turishini tan oldi. Uning fikricha, oʻyindagi 4:1 hisobi maydondagi haqiqiy manzarani toʻla ochib bermaydi, yakuniy natija bunday yirik farq bilan tugamasligi kerak edi.
Shunga qaramay, oʻsha davrdagi Yuventus gʻalaba qozonishga qodir boʻlgan juda kuchli tarkibga ega edi. Miralem Rim klubidagi faoliyati davomida sovrin yutmaganidan afsuslanishini, chunki ular yoʻlida oʻsha davrdagi dahshatli kuchga ega Yuventus turganini esladi. Turinliklar safiga oʻtgach esa jamoaning salohiyati va oʻziga boʻlgan irodasi qanchalik yuqori boʻlganiga yana bir bor amin boʻlgan.
Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu qiyosiOʻz faoliyati davomida dunyoning eng buyuk futbolchilari bilan birga toʻp surish nasib etgani, ular orasida Lionel Messi va Krishtianu Ronaldu alohida oʻrin tutishini Pyanich alohida eʼtirof etdi. Ikki "oʻzga sayyoralik" orasidan kimni tanlashi haqidagi savolga futbolchi shunday javob berdi: "Men Leoni tanlayman. Uning sinfi va mahorati tushuntirib boʻlmas darajada. U ilohiy sovgʻaga ega inson boʻlib, murakkab ishlarni juda oddiy qilib koʻrsatardi".
Shu bilan birga, Krishtianu Ronaldu ham oʻzgacha futbolchi ekanini, maydonga tushgandanoq jamoa avtomatik tarzda 1:0 hisobida oldinda borishini taʼkidladi. Portugaliyalik hujumchining gollarga boʻlgan cheksiz chanqogʻi va temir irodasi maktablarda darslik sifatida oʻqitilishga arziydigan darajada kuchli ekanini, uning hayot yoʻli hech qachon taslim boʻlmaslik namunasi ekanini qayd etdi.
Krishtianu Ronaldu va jarima zarbalari hiylasiPyanich oʻzining sevimli mashgʻulotlaridan biri boʻlgan jarima zarbalarini tepishda Krishtianu Ronaldu bilan qanday raqobat qilishganiga oid qiziq voqeani ham soʻzlab berdi. Maʼlum boʻlishicha, portugaliyalik yulduz jarima zarbasini oʻzi tepishni niyat qilsa, uni bu fikridan qaytarib boʻlmas edi.
Jarima zarbalarini aniq ijro etishi bilan tanilgan bosniyalik yarim himoyachiga imkoniyat berish uchun bosh murabbiy Massimiliano Allegri oʻziga xos hiyla ishlatishga majbur boʻlgan. "Agar oʻyinda jarima zarbasi belgilanib, Ronaldu uni tepmoqchi boʻlsa, Allegri darhol zaxiradan fizioterapevtlarni maydonga yugurtirib chiqarardi. Oqibatda Ronaldu maydon chetiga chiqishga majbur boʻlar, men esa oʻsha qulay imkoniyatdan foydalanib zarba berardim. Napoli bilan oʻyinda aynan shunday yoʻl tutilib, gol urganman, shuning uchun Maksga rahmat aytaman", deya xotirlaydi Pyanich.
Izohlar 0
…