Duglas Kosta Krishtianu Ronaldu bilan birga oʻynagani haqida gapirdi

·92·Sport
Duglas Kosta Krishtianu Ronaldu bilan birga oʻynagani haqida gapirdi

Tuttosport nashri maʼlumotiga koʻra, braziliyalik yarimhimoyachi Duglas Kosta oʻz vaqtida Yuventus safida Krishtianu Ronaldu bilan birga toʻp surgani va portugaliyalik yulduzning jamoadagi oʻrni haqida iliq fikrlar bildirdi. Turin klubida bir necha muvaffaqiyatli mavsumlarni oʻtkazgan futbolchi besh karra Oltin toʻp sohibining maydondagi professional darajasi hamda kiyinish xonasidagi quvnoq tabiati haqida qiziqarli maʼrifat ulashdi. Uning soʻzlariga koʻra, dunyo futboli tarixidagi eng koʻp gol urgan hujumchi bilan bir jamoada oʻynash chinakam omad boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Duglas Kosta oʻzining Turin klubiga kelishi va Ronalduning jamoadagi taʼsiri haqida gapirar ekan, Krishtianuning oʻyinlarni qanchalik osonlashtirganini alohida taʼkidladi. Taxminan 15 yil davomida u oʻzi urgan gollar uchun har doim kafolat boʻlib kelgan, deya taʼrifladi braziliyalik vinger oʻzining sobiq jamoadoshini. Kosta uchun Ronaldu bilan maydonni boʻlishish katta baxt ekanini, chunki portugaliyalik futbolchi hazil-mutoyibani oʻrinli qiladigan, biroq oʻyin vaqtida chinakam mashinaga aylanadigan professional ekanini qayd etdi.

Turinga oʻtish tafsilotlari va Allegri saboqlari

2017 yilda Bavariya safidan Italiyaga koʻchib oʻtgan 33 yoshli Duglas Kosta bu transfer qanday amalga oshgani haqidagi xotiralari bilan ham oʻrtoqlashdi. Uning eslashicha, muzokaralar tez fursatda kechgan va oʻsha paytda bosh murabbiy Karlo Anchelotti qoʻl ostida kamroq imkoniyatga ega boʻlishini anglagan. Yuventus rahbariyati Agnelli va Paratichi uning transferi ustida faol ish olib borishgan. Shuningdek, Alex Sandro ham uni Turin klubiga taklif qilishda muhim rol oʻynagan, chunki Inter klubi ham futbolchiga qiziqish bildirayotgan edi.

Italiya futboliga moslashish jarayoni Duglas Kosta uchun darhol roʻy bermagan. Massimiliano Allegri qoʻl ostida u dastlab zaxirada qolgan, biroq italiyalik mutaxassisning talablarini tushuna boshlagach, asosiy tarkibdan joy ola boshlagan. Allegri menga har doim hushyor boʻlish va bir soniya ham boʻshashmaslik kerakligini tushuntirdi, deydi Kosta. Murabbiyning bu yondashuvi futbolchining dunyoqarashi va mentalitetini oʻzgartirishda juda qimmatli boʻlganini eʼtirof etdi.

Krishtianu RonalduDuglas KostaYuventusMassimiliano AllegriItaliya A seriyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi