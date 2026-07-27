Duglas Kosta Krishtianu Ronaldu bilan birga oʻynagani haqida gapirdi
Tuttosport nashri maʼlumotiga koʻra, braziliyalik yarimhimoyachi Duglas Kosta oʻz vaqtida Yuventus safida Krishtianu Ronaldu bilan birga toʻp surgani va portugaliyalik yulduzning jamoadagi oʻrni haqida iliq fikrlar bildirdi. Turin klubida bir necha muvaffaqiyatli mavsumlarni oʻtkazgan futbolchi besh karra Oltin toʻp sohibining maydondagi professional darajasi hamda kiyinish xonasidagi quvnoq tabiati haqida qiziqarli maʼrifat ulashdi. Uning soʻzlariga koʻra, dunyo futboli tarixidagi eng koʻp gol urgan hujumchi bilan bir jamoada oʻynash chinakam omad boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Duglas Kosta oʻzining Turin klubiga kelishi va Ronalduning jamoadagi taʼsiri haqida gapirar ekan, Krishtianuning oʻyinlarni qanchalik osonlashtirganini alohida taʼkidladi. Taxminan 15 yil davomida u oʻzi urgan gollar uchun har doim kafolat boʻlib kelgan, deya taʼrifladi braziliyalik vinger oʻzining sobiq jamoadoshini. Kosta uchun Ronaldu bilan maydonni boʻlishish katta baxt ekanini, chunki portugaliyalik futbolchi hazil-mutoyibani oʻrinli qiladigan, biroq oʻyin vaqtida chinakam mashinaga aylanadigan professional ekanini qayd etdi.
Turinga oʻtish tafsilotlari va Allegri saboqlari2017 yilda Bavariya safidan Italiyaga koʻchib oʻtgan 33 yoshli Duglas Kosta bu transfer qanday amalga oshgani haqidagi xotiralari bilan ham oʻrtoqlashdi. Uning eslashicha, muzokaralar tez fursatda kechgan va oʻsha paytda bosh murabbiy Karlo Anchelotti qoʻl ostida kamroq imkoniyatga ega boʻlishini anglagan. Yuventus rahbariyati Agnelli va Paratichi uning transferi ustida faol ish olib borishgan. Shuningdek, Alex Sandro ham uni Turin klubiga taklif qilishda muhim rol oʻynagan, chunki Inter klubi ham futbolchiga qiziqish bildirayotgan edi.
Italiya futboliga moslashish jarayoni Duglas Kosta uchun darhol roʻy bermagan. Massimiliano Allegri qoʻl ostida u dastlab zaxirada qolgan, biroq italiyalik mutaxassisning talablarini tushuna boshlagach, asosiy tarkibdan joy ola boshlagan. Allegri menga har doim hushyor boʻlish va bir soniya ham boʻshashmaslik kerakligini tushuntirdi, deydi Kosta. Murabbiyning bu yondashuvi futbolchining dunyoqarashi va mentalitetini oʻzgartirishda juda qimmatli boʻlganini eʼtirof etdi.
…