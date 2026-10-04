FIFA reytingida yuksalish: O‘zbekiston ikki yirik g‘alabadan so‘ng 59-o‘ringa ko‘tarildi

·30·Sport
FIFA reytingida yuksalish: O‘zbekiston ikki yirik g‘alabadan so‘ng 59-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eron va Suriya ustidan qozonilgan g‘alabalardan so‘ng FIFAning onlayn reytingida 59-o‘ringa ko‘tarildi.
  • 3 oktyabr holatiga ko‘ra, jamoamiz hisobidagi reyting ochkolari 1420,31 ballga yetdi, bu avvalgi rasmiy ko‘rsatkichdan bir pog‘ona yuqoridir.
  • Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba +6,83 ochko, Suriya ustidan 4:1 hisobidagi g‘alaba esa +3,75 ochko olib keldi, jami 10,58 ochko jamg‘arildi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining xalqaro o‘rtoqlik bahslaridagi ketma-ket yorqin va ishonchli g‘alabalari jahon arenasidagi mavqeyiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. «Oq bo‘rilar» qit’aning kuchli vakillari sanalgan Eron va Suriya ustidan qozonilgan g‘alabalardan so‘ng FIFAning onlayn (live) reytingida 59-pog‘onaga ko‘tarildi.

3 oktyabr holatiga ko‘ra, milliy jamoamiz hisobidagi jamg‘arilgan reyting ochkolari soni 1420,31 ballga yetdi. Bu avvalgi rasmiy ko‘rsatkich (60-o‘rin) bilan solishtirganda bir pog‘onalik muhim siljishni anglatadi.

Ikki bahsda +10,58 ochko: Raqamlar va g‘alabalar tahlili

Vakillarimiz so‘nggi o‘yinlarda nafaqat chiroyli futbol, balki reyting uchun maksimal foyda olib keldi:

  • Eron ustidan 3:1 hisobidagi g‘alaba: 24 sentyabr kuni qit’a grandlaridan biriga qarshi kechgan bahs milliy jamoamizga salmoqli +6,83 reyting ochkosini taqdim etdi;

  • Suriya ustidan 4:1 hisobidagi tor-mor etish: 1 oktyabr kuni Toshkentdagi yirik g‘alaba evaziga hisob yana +3,75 ochkoga boyidi.

Shu tariqa, o‘tkazilgan so‘nggi ikki uchrashuv O‘zbekiston terma jamoasi g‘aznasiga jami 10,58 reyting ochkosi olib keldi.

Top-60 holati: Bosniya bilan mitti farq, Qatar ortda qoldirildi

Reytingning ushbu qismida o‘ta shiddatli va zich kurash kechmoqda:

  • 58-o‘rin (Bosniya va Gersegovina): Shvetsiya bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi durangdan so‘ng bosniyaliklar 1420,36 ochko to‘plab turibdi. O‘zbekiston va Bosniya o‘rtasidagi farq endi atigi 0,05 ochkoni tashkil etmoqda;

  • 59-o‘rin (O‘zbekiston): 1420,31 ochko;

  • 60-o‘rin (Qatar): 1416,28 ochko — hamyurtlarimiz Osiyoning yana bir kuchli termasini ortda qoldirdi;

  • 61-o‘rin (Tunis): 1415,38 ochko.

Navbatdagi sinov: Seuldagi markaziy to‘qnashuv

Milliy jamoamiz reytingdagi yurishini yanada yaxshilash va kuchli elliktalik sari qadam tashlash uchun navbatdagi jiddiy sinovga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Vakillarimiz 6 oktyabr kuni safarda qit’aning bosh yulduzlari to‘plangan Janubiy Koreya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu safar uchrashuvida qayd etiladigan ijobiy natija O‘zbekistonni xalqaro jadvalda yanada yuqoriroq pog‘onalarga olib chiqishi mumkin.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiFIFA terma reytingiEron terma jamoasiSuriya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildiKannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi2 oktabr 10:03Amir G‘alinoi O‘zbekistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!Amir G‘alinoi O‘zbekistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!27 sentabr 19:59O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor15 sentabr 18:34O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...O‘zbekiston FIFAning yangilangan reytingida yuqoriladi — Eron ustidan g‘alaba, 59-o‘rin...25 sentabr 07:13Janni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radiJanni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radi29 sentabr 23:40Bahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqdaBahodir Jalolov WBC reytingida yana ko‘tarildi: U kuchli o‘nlikka yaqinlashmoqda10 sentabr 20:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi