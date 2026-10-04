FIFA reytingida yuksalish: O‘zbekiston ikki yirik g‘alabadan so‘ng 59-o‘ringa ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi Eron va Suriya ustidan qozonilgan g‘alabalardan so‘ng FIFAning onlayn reytingida 59-o‘ringa ko‘tarildi.
- 3 oktyabr holatiga ko‘ra, jamoamiz hisobidagi reyting ochkolari 1420,31 ballga yetdi, bu avvalgi rasmiy ko‘rsatkichdan bir pog‘ona yuqoridir.
- Eron ustidan qozonilgan 3:1 hisobidagi g‘alaba +6,83 ochko, Suriya ustidan 4:1 hisobidagi g‘alaba esa +3,75 ochko olib keldi, jami 10,58 ochko jamg‘arildi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining xalqaro o‘rtoqlik bahslaridagi ketma-ket yorqin va ishonchli g‘alabalari jahon arenasidagi mavqeyiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. «Oq bo‘rilar» qit’aning kuchli vakillari sanalgan Eron va Suriya ustidan qozonilgan g‘alabalardan so‘ng FIFAning onlayn (live) reytingida 59-pog‘onaga ko‘tarildi.
3 oktyabr holatiga ko‘ra, milliy jamoamiz hisobidagi jamg‘arilgan reyting ochkolari soni 1420,31 ballga yetdi. Bu avvalgi rasmiy ko‘rsatkich (60-o‘rin) bilan solishtirganda bir pog‘onalik muhim siljishni anglatadi.
Ikki bahsda +10,58 ochko: Raqamlar va g‘alabalar tahlili
Vakillarimiz so‘nggi o‘yinlarda nafaqat chiroyli futbol, balki reyting uchun maksimal foyda olib keldi:
Eron ustidan 3:1 hisobidagi g‘alaba: 24 sentyabr kuni qit’a grandlaridan biriga qarshi kechgan bahs milliy jamoamizga salmoqli +6,83 reyting ochkosini taqdim etdi;
Suriya ustidan 4:1 hisobidagi tor-mor etish: 1 oktyabr kuni Toshkentdagi yirik g‘alaba evaziga hisob yana +3,75 ochkoga boyidi.
Shu tariqa, o‘tkazilgan so‘nggi ikki uchrashuv O‘zbekiston terma jamoasi g‘aznasiga jami 10,58 reyting ochkosi olib keldi.
Top-60 holati: Bosniya bilan mitti farq, Qatar ortda qoldirildi
Reytingning ushbu qismida o‘ta shiddatli va zich kurash kechmoqda:
58-o‘rin (Bosniya va Gersegovina): Shvetsiya bilan qayd etilgan 1:1 hisobidagi durangdan so‘ng bosniyaliklar 1420,36 ochko to‘plab turibdi. O‘zbekiston va Bosniya o‘rtasidagi farq endi atigi 0,05 ochkoni tashkil etmoqda;
59-o‘rin (O‘zbekiston): 1420,31 ochko;
60-o‘rin (Qatar): 1416,28 ochko — hamyurtlarimiz Osiyoning yana bir kuchli termasini ortda qoldirdi;
61-o‘rin (Tunis): 1415,38 ochko.
Navbatdagi sinov: Seuldagi markaziy to‘qnashuv
Milliy jamoamiz reytingdagi yurishini yanada yaxshilash va kuchli elliktalik sari qadam tashlash uchun navbatdagi jiddiy sinovga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Vakillarimiz 6 oktyabr kuni safarda qit’aning bosh yulduzlari to‘plangan Janubiy Koreya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu safar uchrashuvida qayd etiladigan ijobiy natija O‘zbekistonni xalqaro jadvalda yanada yuqoriroq pog‘onalarga olib chiqishi mumkin.
Izohlar 0
…