Amir G‘alinoi O‘zbekistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bu bahs Markaziy Osiyo futbolida katta rezonans uyg‘otdi.
- Forslar bosh murabbiyi Amir G‘alinoi o‘yin yakunida Eron xalqidan rasman uzr so‘rab, mag‘lubiyat uchun barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini bildirdi.
Markaziy Osiyo va qit’a futbolida ulkan rezonans keltirib chiqargan bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z maydonida azaliy noqulay raqib — Eron terma jamoasini 3:1 hisobida ishonchli tarzda mag‘lubiyatga uchratdi. Uchrashuv yakunlangach, forslarning bosh murabbiyi Amir G‘alinoi matbuot anjumanida nihoyatda ochiq, mardona va hissiyotlarga boy chiqish qilib, butun Eron xalqidan rasman uzr so‘radi. G‘alinoi jamoaning asosiy tayanchi bo‘lgan tajribali futbolchilar kutilmaganda «bolalarcha xatolarga» yo‘l qo‘ygani, o‘yinni nazorat qilayotgan bir pallada darvozaga kirib ketgan ketma-ket gollar rejalarni butunlay barbod qilganini ochiq tan oldi.
Mutaxassis O‘zbekiston terma jamoasining shiddat bilan o‘sib borayotganini va safimizda kuchli murabbiy faoliyat yuritayotganini e’tirof etdi. Shu bilan birga, murabbiy mag‘lubiyat yukini shogirdlariga ag‘darmasdan, barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini ma’lum qilib, oldinda turgan Rossiyaga qarshi navbatdagi bellashuvda jamoa ancha kuchli holatda maydonga tushishiga ishonch bildirdi.
«Bolalarcha xatolar, uzr so‘rash va G‘alinoining iqrori»: Eron ustozi bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Matbuot anjumanida yangragan eng muhim rasmiy tezislar va faktlar:
Eron xalqidan ochiq uzr: Amir G‘alinoi 1:3 hisobidagi tarixiy mag‘lubiyat uchun barcha muxlislar va o‘z xalqidan rasman kechirim so‘radi;
«Asosiy aybdor — shaxsan o‘zimman»: Murabbiy barcha mas’uliyat va aybni to‘liq o‘z gardaniga olib, mag‘lubiyatni mardona qabul qildi;
Tajribali o‘yinchilarning qo‘pol xatolari: Gollar Eron o‘yinni nazorat qilib turgan vaziyatda yetakchi futbolchilarning bolalarcha qo‘pol xatolari tufayli o‘tkazib yuborilgani urg‘ulandi;
O‘zbek futbolining rivojlanishi e’tirof etildi: G‘alinoi O‘zbekiston tobora rivojlanayotganini, safimizda saviyali ijrochilar va yaxshi murabbiy borligini ta’kidladi;
Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan va’da: Murabbiy bu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarilishini va Rossiyaga qarshi bo‘lajak uchrashuvgacha jamoa optimal holatga qaytishini bildirdi.
O‘zbekiston — Eron to‘qnashuvi: Amir G‘alinoi nigohidagi muammolar va tan olingan faktlar
Eron bosh murabbiyining 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablari bo‘yicha rasmiy tahlili jadvali:
Ko‘tarilgan masalalar
O‘yin davomidagi holat va kamchiliklar
Amir G‘alinoining xulosasi va pozitsiyasi
Birinchi va ikkinchi o‘tkazilgan gollar
O‘yin nazorati Eronda bo‘lgan paytdagi pala-partishlik
«Tajribali futbolchilarimiz juda yosh bolalarcha xato qildi»
Tarkibdagi keng o‘zgarishlar
Yangi futbolchilar ilk bor terma jamoada o‘ynadi
Ba’zilari o‘zini ko‘rsatdi, ammo moslashish uchun vaqt kerak
Raqib (O‘zbekiston)ning o‘yini
Tezkor qarshi hujumlar va yuqori intensivlik
«O‘zbekiston keskin rivojlanmoqda, ularda kuchli murabbiy bor»
Mag‘lubiyat uchun javobgarlik
Yakka tartibdagi himoyadagi xatolar va pala-partishlik
«Asosiy aybdor — menman, mas’uliyat to‘liq o‘z zimmamda»
Jamoaning jismoniy holati
JCHdan keyingi ilk FIFA kunlari, forma to‘liq emas
Hali optimal holatda emasmiz, ammo bu xatolar bartaraf etiladi
Keyingi reja (Rossiyaga qarshi)
Xatolarni tahlil qilish va tarkibni qayta ko‘rish
Rossiya bilan o‘yinda jamoa ancha tartibli va kuchli holatda bo‘ladi
Futbol ekspertizasi: Nega Eronning 3 ta gol o‘tkazib yutqazishi tarixiy voqelik?
Osiyo futboli ekspertlari, xalqaro sport sharhlovchilari va taktik tahlilchilarning xulosalari:
«Eron mudofaasi monopoliyasining buzilishi»: Eron terma jamoasi uzoq yillardan beri qit’aning eng mustahkam, himoyaviy va o‘tib bo‘lmas jamoalaridan biri sifatida tanilgan edi; ularning O‘zbekistondan 3 ta to‘p o‘tkazib yuborishi o‘zbek hujum chizig‘i va taktik sxemasining naqadar samarali ishlaganini isbotlaydi;
Psixologik to‘siqning parchalanishi: Eronga qarshi so‘nggi yillardagi har bir bahs asabiy va og‘ir kechgan; Farg‘onadagi ushbu 3:1 hisobidagi yorqin zafar milliy termamizning Eron kompleksidan butunlay qutulganini va Osiyoning istalgan grandi bilan tengma-teng emas, balki ustun darajada o‘ynay olishini ko‘rsatdi;
G‘alinoining mardona xarakteri: Mag‘lubiyatni hakamlarga yoki fors-major holatlariga yuklamasdan, «aybdor menman» deya xalqidan uzr so‘rashi murabbiyning yuksak madaniyatini namoyish etish bilan birga, Eron kiyinish xonasidagi muammolar (avlodlar almashinuvi, konsentratsiya yetishmasligi) jiddiy ekanidan dalolat beradi.
Sizningcha, O‘zbekistonning Eron ustidan qozongan 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasi jamoamizning qit’ada 1-raqamli kuchga aylanganini anglatadimi? Amir G‘alinoi aytganidek, Eronning mag‘lubiyati tajribali o‘yinchilarning tasodifiy xatosimi yoki Fabio Kannavaro va milliy termamiz murabbiylar shtabining yuksak taktik mahorati mahsulimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining tarixiy g‘alabasiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…