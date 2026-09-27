Amir G‘alinoi O‘zbekistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!

·132·Sport
Amir G‘alinoi O‘zbekistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston terma jamoasi Eronni 3:1 hisobida mag‘lub etdi, bu bahs Markaziy Osiyo futbolida katta rezonans uyg‘otdi.
  • Forslar bosh murabbiyi Amir G‘alinoi o‘yin yakunida Eron xalqidan rasman uzr so‘rab, mag‘lubiyat uchun barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini bildirdi.

Markaziy Osiyo va qit’a futbolida ulkan rezonans keltirib chiqargan bahsda O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z maydonida azaliy noqulay raqib — Eron terma jamoasini 3:1 hisobida ishonchli tarzda mag‘lubiyatga uchratdi. Uchrashuv yakunlangach, forslarning bosh murabbiyi Amir G‘alinoi matbuot anjumanida nihoyatda ochiq, mardona va hissiyotlarga boy chiqish qilib, butun Eron xalqidan rasman uzr so‘radi. G‘alinoi jamoaning asosiy tayanchi bo‘lgan tajribali futbolchilar kutilmaganda «bolalarcha xatolarga» yo‘l qo‘ygani, o‘yinni nazorat qilayotgan bir pallada darvozaga kirib ketgan ketma-ket gollar rejalarni butunlay barbod qilganini ochiq tan oldi.

Mutaxassis O‘zbekiston terma jamoasining shiddat bilan o‘sib borayotganini va safimizda kuchli murabbiy faoliyat yuritayotganini e’tirof etdi. Shu bilan birga, murabbiy mag‘lubiyat yukini shogirdlariga ag‘darmasdan, barcha mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishini ma’lum qilib, oldinda turgan Rossiyaga qarshi navbatdagi bellashuvda jamoa ancha kuchli holatda maydonga tushishiga ishonch bildirdi.

«Bolalarcha xatolar, uzr so‘rash va G‘alinoining iqrori»: Eron ustozi bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Matbuot anjumanida yangragan eng muhim rasmiy tezislar va faktlar:

  • Eron xalqidan ochiq uzr: Amir G‘alinoi 1:3 hisobidagi tarixiy mag‘lubiyat uchun barcha muxlislar va o‘z xalqidan rasman kechirim so‘radi;

  • «Asosiy aybdor — shaxsan o‘zimman»: Murabbiy barcha mas’uliyat va aybni to‘liq o‘z gardaniga olib, mag‘lubiyatni mardona qabul qildi;

  • Tajribali o‘yinchilarning qo‘pol xatolari: Gollar Eron o‘yinni nazorat qilib turgan vaziyatda yetakchi futbolchilarning bolalarcha qo‘pol xatolari tufayli o‘tkazib yuborilgani urg‘ulandi;

  • O‘zbek futbolining rivojlanishi e’tirof etildi: G‘alinoi O‘zbekiston tobora rivojlanayotganini, safimizda saviyali ijrochilar va yaxshi murabbiy borligini ta’kidladi;

  • Rossiyaga qarshi o‘yin oldidan va’da: Murabbiy bu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarilishini va Rossiyaga qarshi bo‘lajak uchrashuvgacha jamoa optimal holatga qaytishini bildirdi.

O‘zbekiston — Eron to‘qnashuvi: Amir G‘alinoi nigohidagi muammolar va tan olingan faktlar

Eron bosh murabbiyining 1:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablari bo‘yicha rasmiy tahlili jadvali:

Ko‘tarilgan masalalar

O‘yin davomidagi holat va kamchiliklar

Amir G‘alinoining xulosasi va pozitsiyasi

Birinchi va ikkinchi o‘tkazilgan gollar

O‘yin nazorati Eronda bo‘lgan paytdagi pala-partishlik

«Tajribali futbolchilarimiz juda yosh bolalarcha xato qildi»

Tarkibdagi keng o‘zgarishlar

Yangi futbolchilar ilk bor terma jamoada o‘ynadi

Ba’zilari o‘zini ko‘rsatdi, ammo moslashish uchun vaqt kerak

Raqib (O‘zbekiston)ning o‘yini

Tezkor qarshi hujumlar va yuqori intensivlik

«O‘zbekiston keskin rivojlanmoqda, ularda kuchli murabbiy bor»

Mag‘lubiyat uchun javobgarlik

Yakka tartibdagi himoyadagi xatolar va pala-partishlik

«Asosiy aybdor — menman, mas’uliyat to‘liq o‘z zimmamda»

Jamoaning jismoniy holati

JCHdan keyingi ilk FIFA kunlari, forma to‘liq emas

Hali optimal holatda emasmiz, ammo bu xatolar bartaraf etiladi

Keyingi reja (Rossiyaga qarshi)

Xatolarni tahlil qilish va tarkibni qayta ko‘rish

Rossiya bilan o‘yinda jamoa ancha tartibli va kuchli holatda bo‘ladi

Futbol ekspertizasi: Nega Eronning 3 ta gol o‘tkazib yutqazishi tarixiy voqelik?

Osiyo futboli ekspertlari, xalqaro sport sharhlovchilari va taktik tahlilchilarning xulosalari:

  • «Eron mudofaasi monopoliyasining buzilishi»: Eron terma jamoasi uzoq yillardan beri qit’aning eng mustahkam, himoyaviy va o‘tib bo‘lmas jamoalaridan biri sifatida tanilgan edi; ularning O‘zbekistondan 3 ta to‘p o‘tkazib yuborishi o‘zbek hujum chizig‘i va taktik sxemasining naqadar samarali ishlaganini isbotlaydi;

  • Psixologik to‘siqning parchalanishi: Eronga qarshi so‘nggi yillardagi har bir bahs asabiy va og‘ir kechgan; Farg‘onadagi ushbu 3:1 hisobidagi yorqin zafar milliy termamizning Eron kompleksidan butunlay qutulganini va Osiyoning istalgan grandi bilan tengma-teng emas, balki ustun darajada o‘ynay olishini ko‘rsatdi;

  • G‘alinoining mardona xarakteri: Mag‘lubiyatni hakamlarga yoki fors-major holatlariga yuklamasdan, «aybdor menman» deya xalqidan uzr so‘rashi murabbiyning yuksak madaniyatini namoyish etish bilan birga, Eron kiyinish xonasidagi muammolar (avlodlar almashinuvi, konsentratsiya yetishmasligi) jiddiy ekanidan dalolat beradi.

Sizningcha, O‘zbekistonning Eron ustidan qozongan 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alabasi jamoamizning qit’ada 1-raqamli kuchga aylanganini anglatadimi? Amir G‘alinoi aytganidek, Eronning mag‘lubiyati tajribali o‘yinchilarning tasodifiy xatosimi yoki Fabio Kannavaro va milliy termamiz murabbiylar shtabining yuksak taktik mahorati mahsulimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining tarixiy g‘alabasiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Amir G‘alinoiO‘zbekiston milliy terma jamoasiEron terma jamoasi3:1 g‘alaba
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriyaEron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya25 sentabr 07:10«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi«Katta pul bersa yana chiqaman»: Mahmud Muradov Dolidzedan uchralgan mag‘lubiyatiga izoh berdi21 sentabr 19:28Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdi5 sentabr 23:14Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?Iliya Topuriyaning oktagonga qaytish muddati ochiqlandi: Raqib Geyjimi yoki Pimblett?16 sentabr 23:09Harry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdiHarry Kane jahon chempionatidagi kelajagi va Argentinadan uchralgan magʻlubiyat haqida gapirdi16 iyul 13:12Ruben Amorim Chelxidan uchralgan magʻlubiyatdan keyin Milan futbolchilarini ogohlantirdiRuben Amorim Chelxidan uchralgan magʻlubiyatdan keyin Milan futbolchilarini ogohlantirdi9 avgust 13:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi