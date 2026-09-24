«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar

·20·Sport
«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 24 sentyabr kuni Farg‘onada O‘zbekiston va Eron milliy terma jamoalari o‘rtasida xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
  • Ushbu o‘yinni FIFA referisi Kirill Levnikov boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqaradi.
  • Fabio Kannavaro shogirdlari uchun bu bahs oxirgi besh o‘yindagi to‘rt mag‘lubiyatdan iborat noxush seriyaga barham berish uchun muhim imkoniyatdir.

Farg‘ona shahri 24 sentyabr oqshomida butun Osiyo futbolining diqqat markaziga aylanadi: Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da «Istiqlol» stadionida O‘zbekiston va Eron milliy terma jamoalari o‘rtasidagi olamshumul xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi start oladi. Mazkur prinsipial bellashuvni boshqarish rossiyalik taniqli va nufuzli FIFA referisi Kirill Levnikov boshchiligidagi hakamlar brigadasiga ishonib topshirildi. Yozda Shimoliy Amerika yashil maydonlarida o‘tgan tarixiy jahon chempionatidan so‘ng ilk bor maydonga tushayotgan Fabio Kannavaro shogirdlari uchun bu bahs o‘ta katta ahamiyatga ega. Mundialdan keyingi rasmiy tanaffusni yakunlayotgan «oq bo‘rilar» 2026 yil oxirigacha Eron, Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi uchta yirik sinovdan o‘tadi.

So‘nggi besh o‘yinda 4 ta mag‘lubiyatga uchragan Kannavaro jamoasi uchun Farg‘onadagi to‘qnashuv noxush seriyaga barham berish va yangilangan tarkibning qudratini namoyish etish uchun ideal imkoniyatdir. Terma lageriga Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev singari asosiy yulduzlar bilan birga Behruz Karimov, Mahmud Mahamadjonov, Umarali Rahmonaliyev, Jahongir O‘rozov hamda Muhammadali O‘rinboyev kabi Shveysariya, Belgiya, Rossiya va Ozarboyjon ligalarida porlayotgan yosh legionerlarning jalb etilishi muxlislar qiziqishini cho‘qqiga olib chiqdi. Raqib Eron esa mundial guruh bosqichida Misr, Belgiya va Yangi Zelandiya bilan durang o‘ynab, mag‘lubiyatsiz seriyasini 6 ta o‘yinga yetkazgan mustahkam jamoa sanaladi (ular 29 sentyabrda Rossiya bilan o‘ynaydi).

Xo‘sh, 6 ta o‘zaro bahsdan beri O‘zbekistonga yutqazmayotgan forslar Farg‘onada to‘xtatiladimi, Kannavaroning yosh legionerlari qanday natija ko‘rsatadi va 18 ta to‘qnashuvlik tarixda kim ustun?

«Levnikov hushtagi, Yevropa legionerlari va 6 ta o‘yinlik duranglar»: Bahsning 5 ta asosiy nuqtasi

Farg‘onadagi markaziy uchrashuv oldidan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Farg‘onada soat 19:00 da start: Mundialdan so‘nggi ilk xalqaro sinov 24 sentyabr kuni Farg‘onada o‘tkaziladi;

  • Kirill Levnikov nazoratida: Bahsni Rossiyaning eng yuqori toifali hakami Kirill Levnikov boshchiligidagi brigada boshqaradi;

  • Kannavaroning noxush seriyani sindirish rejasi: Oxirgi besh bahsda to‘rt marta yutqazgan terma jamoamiz mag‘lubiyatlar seriyasiga nuqta qo‘yishni ko‘zlamoqda;

  • Yosh legionerlar desanti: Husanov, Shomurodov va Fayzullayev yoniga Belgiya, Shveysariya va Rossiyada to‘p surayotgan Karimov, O‘rozov, Mahamadjonov va O‘rinboyev qo‘shildi;

  • Eronning 6 o‘yinlik mag‘lubiyatsizligi: Mundialda Belgiya va Misr bilan durang o‘ynagan eronliklar so‘nggi 6 bahsda mag‘lub bo‘lmagan, biroq so‘nggi 6 ta o‘zaro bahsda O‘zbekistonni ham yenga olmagan.

O‘zbekiston — Eron: O‘zaro uchrashuvlar tarixi va jamoalarning joriy holati taqqosi

Raqiblarning 18 ta o‘yindan iborat statistikasi va muhim ko‘rsatkichlari tahlili:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi

Eron milliy terma jamoasi

Jamoa bosh murabbiyi

Fabio Kannavaro (Italiya)

Amir G‘alenoyi (Eron)

Umumiy o‘zaro o‘yinlar soni (18 ta)

2 g‘alaba, 6 durang

10 g‘alaba (umumiy ustunlik)

O‘rtoqlik bahslaridagi balans (6 ta)

0 g‘alaba, 2 durang

4 g‘alaba

So‘nggi o‘zaro bahs (18.11.2025)

Asosiy vaqt 0:0, penaltilarda g‘alaba

Asosiy vaqt 0:0, penaltilarda mag‘lubiyat

So‘nggi 6 o‘zaro o‘yindagi tendensiya

Eronga yutqazmagan (5 ta durang)

O‘zbekistonni yenga olmagan

Gollar dinamikasi (so‘nggi 2 o‘yin)

Erondan gol o‘tkazib yubormagan

O‘zbekistonga gol ura olmagan

So‘nggi o‘yinlardagi sport formasi

Oxirgi 5 bahsda 4 mag‘lubiyat

So‘nggi 6 bahsda mag‘lubiyatsiz seriya

Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Farg‘onadagi bahsdan nima kutish mumkin?

Xalqaro sport tahlilchilari va futbol ekspertlarining xulosalari:

  • «Duranglar sindiromi» va kam golli pragmatizm: O‘zbekiston va Eron o‘rtasidagi so‘nggi olti uchrashuvning naq beshtasi durang bilan tugagan, oxirgi ikki o‘yinda esa bor-yo‘g‘i bitta gol kiritilgan; har ikki jamoa himoyada o‘ta tartibli va jismonan mustahkam bo‘lgani bois, Farg‘onada ham ochiq va sermahsul futbol emas, balki maydon markazidagi og‘ir pozitsion kurash kutilmoqda;

  • Kannavaroning Yevropacha taktik moslashuvi: Italiyalik mutaxassis tarkibga Yevropa chempionatlarida harakat qilayotgan yoshlarni jadal jalb qilmoqda; Abduqodir Husanov («Lans») himoyada, Abbos Fayzullayev yarimhimoyada va Eldor Shomurodov («Roma») hujumda o‘yinni quruvchi asosiy o‘q hisoblanadi; ularning yangi yosh legionerlar bilan bog‘lanishi Eronning jismoniy bosimini yengishda kalit bo‘ladi;

  • Kirill Levnikov omili: Eron va O‘zbekiston o‘rtasidagi o‘yinlar hamisha yuqori ehtiros, qo‘pol follar va to‘qnashuvlarga boy bo‘ladi; rossiyalik qat’iy referining tayinlanishi maydondagi har qanday hissiyotlarni jilovlash va halol kurashni ta’minlashga xizmat qiladi;

  • Psixologik turtki va kelajak poydevori: 2026 yil oxirida Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi bo‘ladigan qiyin o‘rtoqlik uchrashuvlari oldidan Erondek tajribali va mag‘lubiyatsiz raqibni yengish Kannavaro loyihasiga muxlislar va rahbariyat oldida katta ishonch kreditini taqdim etadi.

Bugun Farg‘ona yashil maydonida Osiyo futbolining ikki yirik grandi nafaqat natija, balki qit’adagi obro‘-e’tibor uchun haqiqiy taktik jang olib boradi.

Sizningcha, Fabio Kannavaro shogirdlari Farg‘onadagi to‘qnashuvda Eronning 6 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriyasiga chek qo‘ya oladimi? Bahs taqdirini qaysi yulduzimizning (Shomurodov, Fayzullayev yoki Husanov) harakati hal qiladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va mundialdan keyingi eng muhim Osiyo derbisiga bag‘ishlangan maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Farg‘onaIstiqlolFabio KannavaroKirill Levnikov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKannavaro Eronga qarshi o‘yin haqida gapirdi, Shomurodov esa muhim maqsadni aytdiKecha 18:51Terma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiTerma jamoamiz Farg‘onaga yetib bordi: Eron bilan bahs oldidan yulduzlarimiz iliq kutib olindiKecha 18:15Diyego Simeone Madrid derbisi oldidan haqiqatni tan oldi: Mourinoga hayrat bildirdiDiyego Simeone Madrid derbisi oldidan haqiqatni tan oldi: Mourinoga hayrat bildirdi19 sentabr 17:01O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!17 sentabr 11:42Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?12 sentabr 06:46«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi«Hatto sen Mourino bo‘lsang ham...»: Simeone derbidagi hakamlik mojarosiga javob qaytardi21 sentabr 07:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?