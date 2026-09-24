«Farg‘onada Osiyo derbisi»: O‘zbekiston va Eron to‘qnashuvi oldidan barcha intrigalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 24 sentyabr kuni Farg‘onada O‘zbekiston va Eron milliy terma jamoalari o‘rtasida xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi bo‘lib o‘tadi.
- Ushbu o‘yinni FIFA referisi Kirill Levnikov boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqaradi.
- Fabio Kannavaro shogirdlari uchun bu bahs oxirgi besh o‘yindagi to‘rt mag‘lubiyatdan iborat noxush seriyaga barham berish uchun muhim imkoniyatdir.
Farg‘ona shahri 24 sentyabr oqshomida butun Osiyo futbolining diqqat markaziga aylanadi: Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da «Istiqlol» stadionida O‘zbekiston va Eron milliy terma jamoalari o‘rtasidagi olamshumul xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi start oladi. Mazkur prinsipial bellashuvni boshqarish rossiyalik taniqli va nufuzli FIFA referisi Kirill Levnikov boshchiligidagi hakamlar brigadasiga ishonib topshirildi. Yozda Shimoliy Amerika yashil maydonlarida o‘tgan tarixiy jahon chempionatidan so‘ng ilk bor maydonga tushayotgan Fabio Kannavaro shogirdlari uchun bu bahs o‘ta katta ahamiyatga ega. Mundialdan keyingi rasmiy tanaffusni yakunlayotgan «oq bo‘rilar» 2026 yil oxirigacha Eron, Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi uchta yirik sinovdan o‘tadi.
So‘nggi besh o‘yinda 4 ta mag‘lubiyatga uchragan Kannavaro jamoasi uchun Farg‘onadagi to‘qnashuv noxush seriyaga barham berish va yangilangan tarkibning qudratini namoyish etish uchun ideal imkoniyatdir. Terma lageriga Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayev singari asosiy yulduzlar bilan birga Behruz Karimov, Mahmud Mahamadjonov, Umarali Rahmonaliyev, Jahongir O‘rozov hamda Muhammadali O‘rinboyev kabi Shveysariya, Belgiya, Rossiya va Ozarboyjon ligalarida porlayotgan yosh legionerlarning jalb etilishi muxlislar qiziqishini cho‘qqiga olib chiqdi. Raqib Eron esa mundial guruh bosqichida Misr, Belgiya va Yangi Zelandiya bilan durang o‘ynab, mag‘lubiyatsiz seriyasini 6 ta o‘yinga yetkazgan mustahkam jamoa sanaladi (ular 29 sentyabrda Rossiya bilan o‘ynaydi).
Xo‘sh, 6 ta o‘zaro bahsdan beri O‘zbekistonga yutqazmayotgan forslar Farg‘onada to‘xtatiladimi, Kannavaroning yosh legionerlari qanday natija ko‘rsatadi va 18 ta to‘qnashuvlik tarixda kim ustun?
«Levnikov hushtagi, Yevropa legionerlari va 6 ta o‘yinlik duranglar»: Bahsning 5 ta asosiy nuqtasi
Farg‘onadagi markaziy uchrashuv oldidan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Farg‘onada soat 19:00 da start: Mundialdan so‘nggi ilk xalqaro sinov 24 sentyabr kuni Farg‘onada o‘tkaziladi;
Kirill Levnikov nazoratida: Bahsni Rossiyaning eng yuqori toifali hakami Kirill Levnikov boshchiligidagi brigada boshqaradi;
Kannavaroning noxush seriyani sindirish rejasi: Oxirgi besh bahsda to‘rt marta yutqazgan terma jamoamiz mag‘lubiyatlar seriyasiga nuqta qo‘yishni ko‘zlamoqda;
Yosh legionerlar desanti: Husanov, Shomurodov va Fayzullayev yoniga Belgiya, Shveysariya va Rossiyada to‘p surayotgan Karimov, O‘rozov, Mahamadjonov va O‘rinboyev qo‘shildi;
Eronning 6 o‘yinlik mag‘lubiyatsizligi: Mundialda Belgiya va Misr bilan durang o‘ynagan eronliklar so‘nggi 6 bahsda mag‘lub bo‘lmagan, biroq so‘nggi 6 ta o‘zaro bahsda O‘zbekistonni ham yenga olmagan.
O‘zbekiston — Eron: O‘zaro uchrashuvlar tarixi va jamoalarning joriy holati taqqosi
Raqiblarning 18 ta o‘yindan iborat statistikasi va muhim ko‘rsatkichlari tahlili:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
O‘zbekiston milliy terma jamoasi
Eron milliy terma jamoasi
Jamoa bosh murabbiyi
Fabio Kannavaro (Italiya)
Amir G‘alenoyi (Eron)
Umumiy o‘zaro o‘yinlar soni (18 ta)
2 g‘alaba, 6 durang
10 g‘alaba (umumiy ustunlik)
O‘rtoqlik bahslaridagi balans (6 ta)
0 g‘alaba, 2 durang
4 g‘alaba
So‘nggi o‘zaro bahs (18.11.2025)
Asosiy vaqt 0:0, penaltilarda g‘alaba
Asosiy vaqt 0:0, penaltilarda mag‘lubiyat
So‘nggi 6 o‘zaro o‘yindagi tendensiya
Eronga yutqazmagan (5 ta durang)
O‘zbekistonni yenga olmagan
Gollar dinamikasi (so‘nggi 2 o‘yin)
Erondan gol o‘tkazib yubormagan
O‘zbekistonga gol ura olmagan
So‘nggi o‘yinlardagi sport formasi
Oxirgi 5 bahsda 4 mag‘lubiyat
So‘nggi 6 bahsda mag‘lubiyatsiz seriya
Futbol ekspertizasi va taktik tahlil: Farg‘onadagi bahsdan nima kutish mumkin?
Xalqaro sport tahlilchilari va futbol ekspertlarining xulosalari:
«Duranglar sindiromi» va kam golli pragmatizm: O‘zbekiston va Eron o‘rtasidagi so‘nggi olti uchrashuvning naq beshtasi durang bilan tugagan, oxirgi ikki o‘yinda esa bor-yo‘g‘i bitta gol kiritilgan; har ikki jamoa himoyada o‘ta tartibli va jismonan mustahkam bo‘lgani bois, Farg‘onada ham ochiq va sermahsul futbol emas, balki maydon markazidagi og‘ir pozitsion kurash kutilmoqda;
Kannavaroning Yevropacha taktik moslashuvi: Italiyalik mutaxassis tarkibga Yevropa chempionatlarida harakat qilayotgan yoshlarni jadal jalb qilmoqda; Abduqodir Husanov («Lans») himoyada, Abbos Fayzullayev yarimhimoyada va Eldor Shomurodov («Roma») hujumda o‘yinni quruvchi asosiy o‘q hisoblanadi; ularning yangi yosh legionerlar bilan bog‘lanishi Eronning jismoniy bosimini yengishda kalit bo‘ladi;
Kirill Levnikov omili: Eron va O‘zbekiston o‘rtasidagi o‘yinlar hamisha yuqori ehtiros, qo‘pol follar va to‘qnashuvlarga boy bo‘ladi; rossiyalik qat’iy referining tayinlanishi maydondagi har qanday hissiyotlarni jilovlash va halol kurashni ta’minlashga xizmat qiladi;
Psixologik turtki va kelajak poydevori: 2026 yil oxirida Suriya va Janubiy Koreyaga qarshi bo‘ladigan qiyin o‘rtoqlik uchrashuvlari oldidan Erondek tajribali va mag‘lubiyatsiz raqibni yengish Kannavaro loyihasiga muxlislar va rahbariyat oldida katta ishonch kreditini taqdim etadi.
Bugun Farg‘ona yashil maydonida Osiyo futbolining ikki yirik grandi nafaqat natija, balki qit’adagi obro‘-e’tibor uchun haqiqiy taktik jang olib boradi.
Sizningcha, Fabio Kannavaro shogirdlari Farg‘onadagi to‘qnashuvda Eronning 6 o‘yinlik mag‘lubiyatsiz seriyasiga chek qo‘ya oladimi? Bahs taqdirini qaysi yulduzimizning (Shomurodov, Fayzullayev yoki Husanov) harakati hal qiladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy taxminlaringizni izohlarda qoldiring va mundialdan keyingi eng muhim Osiyo derbisiga bag‘ishlangan maqolani barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…