Millatlar ligasida drama: Olise Belgiyani "yiqitdi", Italiya Turkiyani tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Millatlar ligasining 2-turnida Fransiya Belgiyani 1:0 hisobida mag'lub etdi, Maykl Olise 88-daqiqada yagona golni urdi.
- Italiya esa Turkiyani safarda 4:1 hisobida yirik hisobda yengdi.
- B ligasida Shvetsiya Polshani 3:1 hisobida dog'da qoldirib, yakka peshqadamga aylandi, Bosniya va Gertsogovina esa Ruminiyani 4:2 hisobida mag'lub etdi.
UYEFA Millatlar ligasida 2-turning markaziy va kutilmagan natijalarga boy bahslari yakunlandi. Eng katta qiziqish uyg‘otgan «A» ligasining 1-guruhida Fransiya milliy terma jamoasi safarda Belgiyaga qarshi kechgan og‘ir to‘qnashuvda 88-daqiqada zaxiradan tushgan Maykl Olisening yagona goli evaziga 1:0 hisobida irodali g‘alabani ilib ketdi va ochkolarini 6 taga yetkazdi.
Guruhning ikkinchi to‘qnashuvida esa Italiya Bursada Turkiya darvozasiga javobsiz to‘rtta gol urib, mezbonlarni 4:1 hisobida tor-mor keltirdi. «B» ligasida esa hujumkor futbol kechasi bo‘ldi: Shvetsiya Polshani 3:1 hisobida dog‘da qoldirib yakka peshqadamga aylangan bo‘lsa, Bosniya va Hersegovina safarda Ruminiya bilan kechgan 6 ta golli jangda 4:2 hisobida zafar quchdi; Vengriya va Shimoliy Irlandiya to‘qnashuvida esa hisob ochilmadi (0:0).
«Olisening 88-daqiqadagi zarbasi, Italiya benefisi va 6 ta golli drama»: 2-turning 5 ta asosiy nuqtasi
28 sentyabr oqshomida bo‘lib o‘tgan markaziy uchrashuvlar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
Fransiyaning so‘nggi daqiqalardagi g‘alabasi: Belgiya bilan kechgan murosasiz bahsda 77-daqiqada maydonga tushgan Maykl Olise 88-daqiqada yagona g‘alaba to‘pini kiritdi;
Italiyadan Bursada haqiqiy mahorat darsi: «Skuadra Adzurra» Turkiya maydonida Bastoni, Frattezi, Kayode va F.Espozitoning gollari evaziga 4:1 hisobida zafar quchdi;
Shvetsiya Polshani yengib peshqadam bo‘ldi: Nyugren, Ayyari va Gokereshning gollari shvedlarga 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba va guruhda 6 ochko keltirdi;
Bosniyadan Ruminiyada 4 ta gol: Safarda bo‘lishiga qaramay, bosniyaliklar ruminlar himoyasini 4 bor jazolab, muhim 3 ochkoni naqd qildi (4:2);
B ligasi 2-guruhida golsiz sukunat: Avvalroq Gruziya va Ukraina 0:0 o‘ynagan bo‘lsa, Shimoliy Irlandiya hamda Vengriya termalari ham darvozalarga yo‘l topa olmadi.
UYEFA Millatlar ligasi: 2-turning markaziy uchrashuvlari tasnifi
Qayd etilgan rasmiy hisoblar va asosiy ko‘rsatkichlar jadvali:
Liga va guruh
To‘qnash kelgan jamoalar
Yakuniy hisob
Gol mualliflari
O‘yinning asosiy burilish nuqtasi
A liga, 1-guruh
Belgiya — Fransiya
0:1
Olise (88)
77-daqiqadagi muvaffaqiyatli almashtirish va so‘nggi daqiqalardagi gol
A liga, 1-guruh
Turkiya — Italiya
1:4
Yilmaz (47) — Bastoni (9), Frattezi (22), Kayode (27), F.Espozito (50)
Italiyaning birinchi bo‘limning o‘zidayoq 3 ta to‘p kiritib, o‘yinni hal qilishi
B liga, 4-guruh
Shvetsiya — Polsha
3:1
Nyugren (8), Ayyari (63), Gokeresh (72) — Shimanskiy (43)
Gokeresh yetakchiligidagi shved hujum triosining mutlaq ustunligi
B liga, 4-guruh
Ruminiya — Bosniya
2:4
Birlija (28), Chikildeu (62) — Gigovich (12), Muharramovich (19), Tabakovich (40), Mahmich (55)
6 ta to‘p urilgan ochiq va shiddatli hujumkor futbol shousi
B liga, 2-guruh
Sh.Irlandiya — Vengriya
0:0
—
Qattiq mudofaa va vaziyatlardan foydalana olmaslik
Futbol va taktik ekspertiza: Nega grandlar yangi avlodga tayanmoqda?
Xalqaro sport tahlilchilari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:
«Fransiya zaxirasining bebaho kuchi»: Dide Desham jamoasi Belgiyaning zich va intizomli mudofaasini uzoq vaqt yorib o‘ta olmadi; ammo tarkibning chuqurligi va Olise, Sherki kabi yosh iste’dodlarning o‘yinga qo‘shilishi bahs taqdirini hal qildi — bu Fransiyaning hatto og‘ir o‘yinlarda ham individual mahorat evaziga g‘alaba qozonish immunitetini ko‘rsatadi;
Italiyaning Bursadagi taktik shoh asari: Luchano Spalletti boshchiligidagi Italiya termasi Turkiyaning qaynoq stadionida to‘liq sovuqqonlik namoyish etdi; qanot himoyachilarining hujumga faol qo‘shilishi (Kayode va Bastoni gollari) va maydon markazidagi tezkor pressing turklarning himoya rejasini 30 daqiqada yo‘qqa chiqardi;
«B» ligasidagi qizg‘in poyga: Shvetsiya Viktor Gokereshning superformasi evaziga «A» ligasi sari ishonchli qadam tashlamoqda; Bosniyaning Ruminiyadagi g‘alabasi esa guruhda kurash so‘nggi soniyalargacha kechishini anglatadi.
Sizningcha, Italiya terma jamoasi ushbu yirik g‘alaba orqali avvalgi chempionlik formasiga qaytganini isbotladimi yoki Turkiya mudofaasi haddan tashqari ko‘p xato qildimi? Olisening so‘nggi daqiqalardagi qahramonligi uni «uchranglilar»ning asosiy tarkibiga olib kirish uchun yetarlimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining eng qaysar janglari tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…