Millatlar ligasida drama: Olise Belgiyani "yiqitdi", Italiya Turkiyani tor-mor etdi!

·46·Sport
Millatlar ligasida drama: Olise Belgiyani "yiqitdi", Italiya Turkiyani tor-mor etdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Millatlar ligasining 2-turnida Fransiya Belgiyani 1:0 hisobida mag'lub etdi, Maykl Olise 88-daqiqada yagona golni urdi.
  • Italiya esa Turkiyani safarda 4:1 hisobida yirik hisobda yengdi.
  • B ligasida Shvetsiya Polshani 3:1 hisobida dog'da qoldirib, yakka peshqadamga aylandi, Bosniya va Gertsogovina esa Ruminiyani 4:2 hisobida mag'lub etdi.

UYEFA Millatlar ligasida 2-turning markaziy va kutilmagan natijalarga boy bahslari yakunlandi. Eng katta qiziqish uyg‘otgan «A» ligasining 1-guruhida Fransiya milliy terma jamoasi safarda Belgiyaga qarshi kechgan og‘ir to‘qnashuvda 88-daqiqada zaxiradan tushgan Maykl Olisening yagona goli evaziga 1:0 hisobida irodali g‘alabani ilib ketdi va ochkolarini 6 taga yetkazdi.

Guruhning ikkinchi to‘qnashuvida esa Italiya Bursada Turkiya darvozasiga javobsiz to‘rtta gol urib, mezbonlarni 4:1 hisobida tor-mor keltirdi. «B» ligasida esa hujumkor futbol kechasi bo‘ldi: Shvetsiya Polshani 3:1 hisobida dog‘da qoldirib yakka peshqadamga aylangan bo‘lsa, Bosniya va Hersegovina safarda Ruminiya bilan kechgan 6 ta golli jangda 4:2 hisobida zafar quchdi; Vengriya va Shimoliy Irlandiya to‘qnashuvida esa hisob ochilmadi (0:0).

«Olisening 88-daqiqadagi zarbasi, Italiya benefisi va 6 ta golli drama»: 2-turning 5 ta asosiy nuqtasi

28 sentyabr oqshomida bo‘lib o‘tgan markaziy uchrashuvlar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • Fransiyaning so‘nggi daqiqalardagi g‘alabasi: Belgiya bilan kechgan murosasiz bahsda 77-daqiqada maydonga tushgan Maykl Olise 88-daqiqada yagona g‘alaba to‘pini kiritdi;

  • Italiyadan Bursada haqiqiy mahorat darsi: «Skuadra Adzurra» Turkiya maydonida Bastoni, Frattezi, Kayode va F.Espozitoning gollari evaziga 4:1 hisobida zafar quchdi;

  • Shvetsiya Polshani yengib peshqadam bo‘ldi: Nyugren, Ayyari va Gokereshning gollari shvedlarga 3:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba va guruhda 6 ochko keltirdi;

  • Bosniyadan Ruminiyada 4 ta gol: Safarda bo‘lishiga qaramay, bosniyaliklar ruminlar himoyasini 4 bor jazolab, muhim 3 ochkoni naqd qildi (4:2);

  • B ligasi 2-guruhida golsiz sukunat: Avvalroq Gruziya va Ukraina 0:0 o‘ynagan bo‘lsa, Shimoliy Irlandiya hamda Vengriya termalari ham darvozalarga yo‘l topa olmadi.

UYEFA Millatlar ligasi: 2-turning markaziy uchrashuvlari tasnifi

Qayd etilgan rasmiy hisoblar va asosiy ko‘rsatkichlar jadvali:

Liga va guruh

To‘qnash kelgan jamoalar

Yakuniy hisob

Gol mualliflari

O‘yinning asosiy burilish nuqtasi

A liga, 1-guruh

Belgiya — Fransiya

0:1

Olise (88)

77-daqiqadagi muvaffaqiyatli almashtirish va so‘nggi daqiqalardagi gol

A liga, 1-guruh

Turkiya — Italiya

1:4

Yilmaz (47) — Bastoni (9), Frattezi (22), Kayode (27), F.Espozito (50)

Italiyaning birinchi bo‘limning o‘zidayoq 3 ta to‘p kiritib, o‘yinni hal qilishi

B liga, 4-guruh

Shvetsiya — Polsha

3:1

Nyugren (8), Ayyari (63), Gokeresh (72) — Shimanskiy (43)

Gokeresh yetakchiligidagi shved hujum triosining mutlaq ustunligi

B liga, 4-guruh

Ruminiya — Bosniya

2:4

Birlija (28), Chikildeu (62) — Gigovich (12), Muharramovich (19), Tabakovich (40), Mahmich (55)

6 ta to‘p urilgan ochiq va shiddatli hujumkor futbol shousi

B liga, 2-guruh

Sh.Irlandiya — Vengriya

0:0

Qattiq mudofaa va vaziyatlardan foydalana olmaslik

Futbol va taktik ekspertiza: Nega grandlar yangi avlodga tayanmoqda?

Xalqaro sport tahlilchilari va futbol sharhlovchilarining xulosalari:

  • «Fransiya zaxirasining bebaho kuchi»: Dide Desham jamoasi Belgiyaning zich va intizomli mudofaasini uzoq vaqt yorib o‘ta olmadi; ammo tarkibning chuqurligi va Olise, Sherki kabi yosh iste’dodlarning o‘yinga qo‘shilishi bahs taqdirini hal qildi — bu Fransiyaning hatto og‘ir o‘yinlarda ham individual mahorat evaziga g‘alaba qozonish immunitetini ko‘rsatadi;

  • Italiyaning Bursadagi taktik shoh asari: Luchano Spalletti boshchiligidagi Italiya termasi Turkiyaning qaynoq stadionida to‘liq sovuqqonlik namoyish etdi; qanot himoyachilarining hujumga faol qo‘shilishi (Kayode va Bastoni gollari) va maydon markazidagi tezkor pressing turklarning himoya rejasini 30 daqiqada yo‘qqa chiqardi;

  • «B» ligasidagi qizg‘in poyga: Shvetsiya Viktor Gokereshning superformasi evaziga «A» ligasi sari ishonchli qadam tashlamoqda; Bosniyaning Ruminiyadagi g‘alabasi esa guruhda kurash so‘nggi soniyalargacha kechishini anglatadi.

Sizningcha, Italiya terma jamoasi ushbu yirik g‘alaba orqali avvalgi chempionlik formasiga qaytganini isbotladimi yoki Turkiya mudofaasi haddan tashqari ko‘p xato qildimi? Olisening so‘nggi daqiqalardagi qahramonligi uni «uchranglilar»ning asosiy tarkibiga olib kirish uchun yetarlimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futbolining eng qaysar janglari tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

UYEFA Millatlar ligi 2-turMaykl OlisenFransiya Belgiya 1:0Italiya Turkiya 4:1
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!Millatlar ligasida "sensatsiya": Germaniya mag‘lub bo‘ldi, Ronaldusiz Portugaliyada g‘alaba!Kecha 06:20Belgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdiBelgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdi20 iyul 21:30Millatlar ligasi: Fransiya g‘alaba bilan boshladi, Italiya esa Belgiyaga tiz cho‘kdiMillatlar ligasi: Fransiya g‘alaba bilan boshladi, Italiya esa Belgiyaga tiz cho‘kdi26 sentabr 06:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...15 iyul 23:53Klod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildiKlod Makelele Real Madrid prezidentiga Michael Olise transferini tavsiya qildi14 iyul 14:10Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”1 iyul 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi