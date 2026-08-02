Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdi
Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzee faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishga yaqin turibdi. La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 25 yoshli niderlandiyalik futbolchi Yuventus klubiga ijaraga asosida oʻtishga oʻz roziligini bildirgan va Turin klubi bilan kelishuvga erishgan. Bu transfer Maykl Karrik boshchiligidagi jamoa tarkibini tubdan yangilash jarayonining navbatdagi muhim qadami boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Joshua Zirkzee uchun Manchester Yunayted safida asosiy tarkibdan joy olish imkoniyatlari cheklangan boʻlib qolmoqda. Futbolchining oʻzi ham avval Bolognada muvaffaqiyatli toʻp surgan chempionatiga qaytish gʻoyasiga ijobiy qarayapti. Biroq moliyaviy cheklovlar sababli Turin grandi transferni amalga oshirishda oʻziga xos shartlarni ilgari surishga majbur boʻlmoqda.
Turinliklarning ijara rejasi va moliyaviy shartlarBianconerilar iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli futbolchini faqat vaqtinchalik kelishuv asosida oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Manbaga koʻra, Yuventus uchun eng maqbul ssenariy bu — sotib olish majburiyatisiz ijaraga olish shartnomasi hisoblanadi. Bungacha shunga oʻxshash formula Markus Rashfordning Barselona klubiga oʻtishida ham muvaffaqiyatli qoʻllanilgan edi.
Shu bilan birga, Manchester Yunayted transfer bozorida faollik koʻrsatib, allaqachon Andrey Santos va Youri Tielemansni tarkibga qoʻshib oldi. Ingliz klubi ortiqcha futbolchilardan qutulish va hujum chizigʻini yaxshilash yoʻllarini izlamoqda. Qizil iblislar Yuventusning qiziqishidan foydalangan holda, Zirkzee va qoʻshimcha 30 million yevro evaziga turinliklar vingeri Fransisku konseysauni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha ambitsiyali taklifni ham koʻrib chiqmoqda.
Chelsi variantlari va boshqa muqobillarLuchano Spalletti shogirdlari uchun asosiy nishon Joshua Zirkzee boʻlib qolayotganiga qaramay, klub rahbariyati muzokaralar murakkab kechishi mumkinligini inobatga olmoqda. Shu sababli, Italiya klubi zaxira variantlarini ham tayyorlab qoʻygan. Agar Manchester Yunayted bilan kelishuv amalga oshmay qolsa, jamoa Londondagi Chelsi klubining kengaytirilgan tarkibidagi futbolchilarga eʼtibor qaratishi mumkin.
Maʼlumotlarga koʻra, Dušan Vlahović ketganidan keyin hujum chizigʻiga jismoniy baquvvat hujumchi qidirayotgan Spalletti uchun Liam Delap hamda Emmanuel Emegha nomzodlari ham mos keladi. Ushbu ikki hujumchi joriy mavsum yakunida Chempionatdagi chempionlik poygasida Yuventusga yordam berish uchun ijara asosida jalb etilishi mumkin boʻlgan nomzodlar sirasiga kiradi.
…