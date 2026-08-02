Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdi

·0·Sport
Joshua Zirkzee Yuventusga oʻtishga rozilik bildirdi

Manchester Yunayted hujumchisi Joshua Zirkzee faoliyatini Italiya A seriyasida davom ettirishga yaqin turibdi. La Gazzetta dello Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, 25 yoshli niderlandiyalik futbolchi Yuventus klubiga ijaraga asosida oʻtishga oʻz roziligini bildirgan va Turin klubi bilan kelishuvga erishgan. Bu transfer Maykl Karrik boshchiligidagi jamoa tarkibini tubdan yangilash jarayonining navbatdagi muhim qadami boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Joshua Zirkzee uchun Manchester Yunayted safida asosiy tarkibdan joy olish imkoniyatlari cheklangan boʻlib qolmoqda. Futbolchining oʻzi ham avval Bolognada muvaffaqiyatli toʻp surgan chempionatiga qaytish gʻoyasiga ijobiy qarayapti. Biroq moliyaviy cheklovlar sababli Turin grandi transferni amalga oshirishda oʻziga xos shartlarni ilgari surishga majbur boʻlmoqda.

Turinliklarning ijara rejasi va moliyaviy shartlar

Bianconerilar iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli futbolchini faqat vaqtinchalik kelishuv asosida oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Manbaga koʻra, Yuventus uchun eng maqbul ssenariy bu — sotib olish majburiyatisiz ijaraga olish shartnomasi hisoblanadi. Bungacha shunga oʻxshash formula Markus Rashfordning Barselona klubiga oʻtishida ham muvaffaqiyatli qoʻllanilgan edi.

Shu bilan birga, Manchester Yunayted transfer bozorida faollik koʻrsatib, allaqachon Andrey Santos va Youri Tielemansni tarkibga qoʻshib oldi. Ingliz klubi ortiqcha futbolchilardan qutulish va hujum chizigʻini yaxshilash yoʻllarini izlamoqda. Qizil iblislar Yuventusning qiziqishidan foydalangan holda, Zirkzee va qoʻshimcha 30 million yevro evaziga turinliklar vingeri Fransisku konseysauni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha ambitsiyali taklifni ham koʻrib chiqmoqda.

Chelsi variantlari va boshqa muqobillar

Luchano Spalletti shogirdlari uchun asosiy nishon Joshua Zirkzee boʻlib qolayotganiga qaramay, klub rahbariyati muzokaralar murakkab kechishi mumkinligini inobatga olmoqda. Shu sababli, Italiya klubi zaxira variantlarini ham tayyorlab qoʻygan. Agar Manchester Yunayted bilan kelishuv amalga oshmay qolsa, jamoa Londondagi Chelsi klubining kengaytirilgan tarkibidagi futbolchilarga eʼtibor qaratishi mumkin.

Maʼlumotlarga koʻra, Dušan Vlahović ketganidan keyin hujum chizigʻiga jismoniy baquvvat hujumchi qidirayotgan Spalletti uchun Liam Delap hamda Emmanuel Emegha nomzodlari ham mos keladi. Ushbu ikki hujumchi joriy mavsum yakunida Chempionatdagi chempionlik poygasida Yuventusga yordam berish uchun ijara asosida jalb etilishi mumkin boʻlgan nomzodlar sirasiga kiradi.

Joshua ZirkzeeYuventusManchester YunaytedA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBarselona Frenki de Yong oʻrniga Azzedine Ounahiga eʼtibor qaratmoqdaBugun, 17:10Julian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiJulian Alvares faoliyatini qayerda davom ettirmoqchiBugun, 16:58Mateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiMateus Fernandes nima uchun Manchester Yunaytedni rad etgani maʼlum boʻldiBugun, 16:55Yuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiYuventus Emiliano Martines transferidan voz kechdiBugun, 16:18Chelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiChelsi Atalanta himoyachisi uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:10Kevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinKevin De Bruyne "Galatasaray" safiga oʻtishi mumkinBugun, 15:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda