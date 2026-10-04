32 yillik "qora an’ana": «Oq bo‘rilar» Seulda qanday tarkib bilan maydonga tushadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Janubiy Koreya terma jamoasi Osiyo kubogi oldidan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekistonga qarshi maydonga tushadi.
- Koreyslar so‘nggi beshta o‘yinda atigi bitta g‘alaba qozongan bo‘lib, tarkibida Kim Min Je bilan kelishmovchilik va bir qancha futbolchilarning safdan chiqishi kabi muammolarga duch kelmoqda.
Yozda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionatidagi murakkab va omadsiz ishtirokdan so‘ng O‘zbekiston hamda Janubiy Koreya milliy terma jamoalari yanvarda start oladigan Osiyo kubogiga jiddiy hozirlik ko‘rmoqda. Seulda o‘tkaziladigan mazkur o‘rtoqlik bellashuvi har ikki jamoa uchun qit’a birinchiligi oldidan haqiqiy kuch sinovi vazifasini o‘taydi.
Uchrashuv arafasida raqib lageridagi ichki muhit, Fabio Kannavaroning taktik yurishlari va tarixiy raqamlar bo‘yicha asosiy tahlillar diqqat markazida turibdi.
Janubiy Koreya: Murabbiy bilan nizo va beqaror tarkib
Vaqtincha bosh murabbiy Roberto Moreno qo‘l ostidagi dastlabki o‘rtoqlik bahsida Ekvador ustidan yirik (3:0) g‘alaba qozongan koreyslar keyingi bahslarda jiddiy inqirozga yuz tutdi. So‘nggi beshta uchrashuvda atigi bitta g‘alaba qayd etgan mezbonlar Urugvaydan qaqshatqich zarba (1:4) qabul qilib, Venesuela bilan golsiz durang (0:0) o‘ynadi.
Raqib lageridagi asosiy muammolar:
Kim Min Je bilan kelishmovchilik: Venesuela bilan o‘yinda almashtirilganidan so‘ng jamoa yetakchisi Kim Min Jening haddan tashqari hissiyotli munosabati ispaniyalik murabbiy va yulduzlar o‘rtasida muammo borligidan darak bermoqda.
Kadrlar yo‘qotishi: Payk Seng Xo jarohat olib «Birmingem»ga qaytgan bo‘lsa, «Midt’yullann» hujumchisi Cho Ge Son lagerni tark etdi. Markaziy himoyachi Li Gi Xyok esa Osiyo o‘yinlarida qatnashmoqda. Yagona xushxabar — «Portu» yarim himoyachisi Xvan In Bomning safga qaytgani bo‘ldi.
O‘zaro o‘yinlar tarixi: Janubiy Koreya tarixida O‘zbekistonga faqat bir marta — 1994 yilgi ilk uchrashuvda imkoniyatni boy bergan. Shundan beri o‘tkazilgan 15 ta o‘yinda koreyslar 11 g‘alaba va 4 durang qayd etgan. Biroq jamoalarning Seuldagi so‘nggi uchrashuvidan buyon qariyb 10 yil o‘tdi va bu davrda o‘zbek futboli sezilarli darajada o‘sdi.
O‘zbekiston: Kannavaroning g‘alabali seriyasi va safardagi qora an’ana
Jahon chempionatidagi uchta mag‘lubiyatdan iborat debyut ortda qoldi. Fabio Kannavaro ancha yangilangan tarkib bilan muxlislarda katta ishonch uyg‘otmoqda. Toshkentda kechgan so‘nggi ikki uchrashuvda «Oq bo‘rilar» Eronni 3:1, Suriyani esa 4:1 hisobida tor-mor etib, mundialdagi omadsizlikni unuttirdi (o‘tkazib yuborilgan ikkala to‘p ham avtogol bo‘lgani diqqatga sazovor).
Jamoamizdagi muhim tendensiyalar:
Yetakchilarga berilgan dam: Seuldagi qiyin safar oldidan Suriyaga qarshi bahsda Eldor Shomurodov, Sherzod Nasrullayev, Azizjon G‘aniyev va Dostonbek Hamdamovga to‘liq dam berildi. Jarohatini tugatgan asosiy darvozabon Abduvohid Ne’matov safga qaytdi.
Husayn Norchayev benefisi: Markaziy hujumchi Eronga bitta va Suriyaga ikkita to‘p kiritib, Shomurodov bilan asosiy tarkib uchun sog‘lom raqobat yaratdi.
Safardagi noxush seriya: O‘zbekistonning o‘z uyidan tashqaridagi so‘nggi rasmiy g‘alabasi 2024 yil noyabrida (Laosda KXDR ustidan 1:0) qayd etilgan. 2025 va 2026 yillarda mamlakatdan tashqarida o‘tkazilgan yettita o‘yinda termamiz 2 durang va 5 mag‘lubiyat qayd etgan. Koreyadagi bahs ushbu safar sindromiga nuqta qo‘yish uchun eng qulay imkoniyatdir.
To‘qnashuvning taxminiy tarkiblari:
Janubiy Koreya (4-4-2): Kim Singyu — Li Txe Sok, Kim Min Je, Li Xan Bom, Sol Yon U — Om Jin Gyu, Xvan In Bom, Xvan Xi Chxan, Li Kan In — O Xyon Gyu, Son Xin Min.
O‘zbekiston (4-3-3): Abduvohid Ne’matov — Behruz Karimov, Abduqodir Husanov, Jahongir O‘rozov, Sherzod Nasrullayev — Odil Hamrobekov, Azizjon G‘aniyev, Akmal Mozgovoy — Dostonbek Hamdamov, Abbos Fayzullayev, Eldor Shomurodov.
Seuldagi bellashuv nafaqat FIFA reytingidagi o‘rinni yaxshilash, balki Kannavaro shogirdlari uchun Osiyo kubogi oldidan qit’a favoritiga qarshi kuchini amalda ko‘rsatib qo‘yish imkonini beradi.
Izohlar 0
…