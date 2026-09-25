9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi

·12·Sport
9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston ayollar terma jamoasi Osiyo o‘yinlarining chorak finalida Janubiy Koreyaga 3:6 hisobida yutqazib, musobaqani tark etdi.
  • Bahsda Diyora Habibullayeva va Nilufar Qudratova gol urishdi, shuningdek, raqib futbolchisi avtogol qayd etdi.
  • Janubiy Koreya safida Yun Su Jeong het-trikni amalga oshirdi va jamoasi yarim finalga yo‘l oldi.
  • Yarim finalda KXDR Xitoy bilan, Yaponiya esa Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi.

Yaponiyada o‘tkazilayotgan Osiyo o‘yinlarining ayollar futboli bo‘yicha chorak final bahslari kutilmagan shiddat va gollarga boy haqiqiy trillerga aylandi. O‘zbekiston xotin-qizlar milliy terma jamoasi qit’aning bosh grandlaridan biri hisoblangan Janubiy Koreya termasiga qarshi maydonga tushib, tomoshabinlarga jami 9 ta gol tortiq etilgan dramada 3:6 hisobida imkoniyatni boy berdi va musobaqadagi yurishini to‘xtatdi. Bahsning dastlabki daqiqalaridanoq keskin kurash avj oldi: koreyaliklar safida Yun Su Jeong het-trik qayd etgan bo‘lsa (6, 44, 74-daqiqalar), Choye Yu Ri dublga erishdi.

Vakillarimiz ham ortga chekinmasdan jasorat ko‘rsatdi — 10-daqiqada Diyora Habibullayeva muvozanatni tikladi, ikkinchi bo‘limda esa koreyalik himoyachining avtogoli va Nilufar Qudratovaning 66-daqiqadagi chiroyli zarbasi intrigani qaytardi. Biroq koreyaliklarning tajribasi va hakam qo‘shib bergan 90+4-daqiqadagi Kim Min Jining so‘nggi goli bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi. Parallel chorak finallarda Yaponiya Filippinni 4:0, KXDR Xitoy Taypeyini 5:1 hisobida tor-mor etgan bo‘lsa, Xitoy Vetnam ustidan 1:0 hisobida qiyin g‘alabaga erishdi. Natijada yarim finalda sharqiy Osiyoning eng kuchli to‘rtligi — KXDR – Xitoy hamda Yaponiya – Janubiy Koreya juftliklari medallar uchun jangga kirishadi.

«9 ta gol, Yun Su Jeong het-trigi va sharqiy to‘rtlik»: Chorak finalning 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlari ayollar turniri chorak finalidan eng muhim faktlar:

  • 9 ta golli drama va mag‘lubiyat: O‘zbekiston ayollar jamoasi Janubiy Koreyaga 3:6 hisobida yutqazib, chorak finalda to‘xtadi;

  • Habibullayeva va Qudratovaning gollari: Vakillarimiz safida Habibullayeva va Qudratova ajralib turdi, raqib ham bitta avtogol qayd etdi;

  • Koreyalik hujumchining benuqson o‘yini: Yun Su Jeong uchta to‘p kiritib (het-trik), g‘alabaning bosh qahramoniga aylandi;

  • Sharqiy Osiyo gegemoniyasi: Yaponiya, KXDR, Xitoy va Janubiy Koreya yarim finalning barcha 4 ta yo‘llanmasini to‘liq band qildi;

  • Olovli yarim final juftliklari: Final chiptalari uchun KXDR – Xitoy hamda Yaponiya – Janubiy Koreya qarama-qarshiliklari bo‘lib o‘tadi.

Osiyo o‘yinlari (Ayollar): Chorak final natijalari va yarim final xaritasi jadvali

Chorak final bahslarining to‘liq statistik tafsilotlari:

Bosqich va uchrashuvlar

Qayd etilgan hisob

Gol mualliflari va muhim voqealar

Yakuniy maqom

Janubiy Koreya — O‘zbekiston

6:3

Yun Su Jeong (6, 44, 74), Choye Yu Ri (17, 45+1), Kim Min Ji (90+4) — D. Habibullayeva (10), Jang Sel Gi (64, a/g), N. Qudratova (66)

Koreya yarim finalda, O‘zbekiston musobaqani tark etdi

Yaponiya — Filippin

4:0

Mezbonlarning mutlaq ustunligi

Yaponiya ishonch bilan yarim finalda

Xitoy — Vetnam

1:0

Og‘ir pozitsion kurash va yakka gol

Xitoy yarim finalga yo‘l oldi

KXDR — Xitoy Taypeyi

5:1

Shimoliy koreyaliklarning yirik g‘alabasi

KXDR yarim finalga chiqdi

Yarim final 1-juftligi

KXDR — Xitoy

Sharqiy Osiyoning ikki qudratli grandi to‘qnashuvi

Final yo‘llanmasi uchun kurash

Yarim final 2-juftligi

Yaponiya — Janubiy Koreya

Mezbonlar va Koreya o‘rtasidagi prinsipial derbi

Oltin medal sari tarixiy bahs

Futbol ekspertizasi: Nega O‘zbekiston kuchli jang ko‘rsatib ham yutqazdi?

Ayollar futboli bo‘yicha mutaxassislar va tahlilchilarning xulosalari:

  • «Hujumdagi jasorat, himoyadagi xatolar»: Qit’aning kuchli jamoasiga 3 ta gol urish — qizlarimiz hujum chizig‘i va qanotlari yuqori salohiyatga egaligini isbotladi; biroq himoya chizig‘ining pressingga dosh berolmagani va birinchi bo‘lim so‘ngidagi ketma-ket xatolar (44 va 45+1-daqiqalar) o‘yin taqdirini hal qilib qo‘ydi;

  • Jismoniy tayyorgarlik va temp: Janubiy Koreyaning yuqori tezlikdagi hujumlari va ikkinchi qavatdagi harakatlari oxirgi daqiqalarda vakillarimizni toliqtirib qo‘ydi; shunga qaramay, qizlarimiz 1:3 holatidan 3:4 gacha hisobni qisqartirib, xarakter ko‘rsata oldi;

  • Yarim finaldagi superkuchlar: To‘rtlikka chiqqan jamoalar (Yaponiya, Koreya, KXDR, Xitoy) dunyo darajasidagi ayollar futboli gigantlari hisoblanadi; ularga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatish O‘zbekiston ayollar futboli to‘g‘ri rivojlanish yo‘lida ekanini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, O‘zbekiston ayollar terma jamoasining kuchli Janubiy Koreyaga 3 ta gol urib ko‘rsatgan jasoratiga qanday baho berish mumkin? KXDR — Xitoy va Yaponiya — Janubiy Koreya yarim finallarida qaysi jamoalar finalga yo‘l oladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Osiyo o‘yinlaridagi ushbu gollarga boy drama tahlilini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Osiyo o‘yinlari 2023 ayollar futbolO‘zbekiston ayollar futbol jamoasiYun Su JeongDiyora Habibullayeva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ahror Ravshanbekov Yaponiyaga qarshi o‘yinda ham gol urishni xohlamoqda...Ahror Ravshanbekov Yaponiyaga qarshi o‘yinda ham gol urishni xohlamoqda...18 may 11:54Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"15 iyul 23:50Arman Sarukyan Nina Drama bilan munosabati haqida ochiq gapirdiArman Sarukyan Nina Drama bilan munosabati haqida ochiq gapirdi29 aprel 17:38Keir Starmer Arsenal va PSJ oʻrtasidagi finalni bepul namoyish etishni soʻradiKeir Starmer Arsenal va PSJ oʻrtasidagi finalni bepul namoyish etishni soʻradi23 may 23:36Doston Bozorov Octagon 92 turnirida braziliyalik raqibga qarshi jang qiladiDoston Bozorov Octagon 92 turnirida braziliyalik raqibga qarshi jang qiladiBugun 19:06Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladiAmirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladiBugun 19:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?