9 ta golli drama: O‘zbekiston qizlari Koreyaga qarshi o‘yinda yarim finalni boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston ayollar terma jamoasi Osiyo o‘yinlarining chorak finalida Janubiy Koreyaga 3:6 hisobida yutqazib, musobaqani tark etdi.
- Bahsda Diyora Habibullayeva va Nilufar Qudratova gol urishdi, shuningdek, raqib futbolchisi avtogol qayd etdi.
- Janubiy Koreya safida Yun Su Jeong het-trikni amalga oshirdi va jamoasi yarim finalga yo‘l oldi.
- Yarim finalda KXDR Xitoy bilan, Yaponiya esa Janubiy Koreya bilan o‘ynaydi.
Yaponiyada o‘tkazilayotgan Osiyo o‘yinlarining ayollar futboli bo‘yicha chorak final bahslari kutilmagan shiddat va gollarga boy haqiqiy trillerga aylandi. O‘zbekiston xotin-qizlar milliy terma jamoasi qit’aning bosh grandlaridan biri hisoblangan Janubiy Koreya termasiga qarshi maydonga tushib, tomoshabinlarga jami 9 ta gol tortiq etilgan dramada 3:6 hisobida imkoniyatni boy berdi va musobaqadagi yurishini to‘xtatdi. Bahsning dastlabki daqiqalaridanoq keskin kurash avj oldi: koreyaliklar safida Yun Su Jeong het-trik qayd etgan bo‘lsa (6, 44, 74-daqiqalar), Choye Yu Ri dublga erishdi.
Vakillarimiz ham ortga chekinmasdan jasorat ko‘rsatdi — 10-daqiqada Diyora Habibullayeva muvozanatni tikladi, ikkinchi bo‘limda esa koreyalik himoyachining avtogoli va Nilufar Qudratovaning 66-daqiqadagi chiroyli zarbasi intrigani qaytardi. Biroq koreyaliklarning tajribasi va hakam qo‘shib bergan 90+4-daqiqadagi Kim Min Jining so‘nggi goli bahsga yakuniy nuqtani qo‘ydi. Parallel chorak finallarda Yaponiya Filippinni 4:0, KXDR Xitoy Taypeyini 5:1 hisobida tor-mor etgan bo‘lsa, Xitoy Vetnam ustidan 1:0 hisobida qiyin g‘alabaga erishdi. Natijada yarim finalda sharqiy Osiyoning eng kuchli to‘rtligi — KXDR – Xitoy hamda Yaponiya – Janubiy Koreya juftliklari medallar uchun jangga kirishadi.
«9 ta gol, Yun Su Jeong het-trigi va sharqiy to‘rtlik»: Chorak finalning 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlari ayollar turniri chorak finalidan eng muhim faktlar:
9 ta golli drama va mag‘lubiyat: O‘zbekiston ayollar jamoasi Janubiy Koreyaga 3:6 hisobida yutqazib, chorak finalda to‘xtadi;
Habibullayeva va Qudratovaning gollari: Vakillarimiz safida Habibullayeva va Qudratova ajralib turdi, raqib ham bitta avtogol qayd etdi;
Koreyalik hujumchining benuqson o‘yini: Yun Su Jeong uchta to‘p kiritib (het-trik), g‘alabaning bosh qahramoniga aylandi;
Sharqiy Osiyo gegemoniyasi: Yaponiya, KXDR, Xitoy va Janubiy Koreya yarim finalning barcha 4 ta yo‘llanmasini to‘liq band qildi;
Olovli yarim final juftliklari: Final chiptalari uchun KXDR – Xitoy hamda Yaponiya – Janubiy Koreya qarama-qarshiliklari bo‘lib o‘tadi.
Osiyo o‘yinlari (Ayollar): Chorak final natijalari va yarim final xaritasi jadvali
Chorak final bahslarining to‘liq statistik tafsilotlari:
Bosqich va uchrashuvlar
Qayd etilgan hisob
Gol mualliflari va muhim voqealar
Yakuniy maqom
Janubiy Koreya — O‘zbekiston
6:3
Yun Su Jeong (6, 44, 74), Choye Yu Ri (17, 45+1), Kim Min Ji (90+4) — D. Habibullayeva (10), Jang Sel Gi (64, a/g), N. Qudratova (66)
Koreya yarim finalda, O‘zbekiston musobaqani tark etdi
Yaponiya — Filippin
4:0
Mezbonlarning mutlaq ustunligi
Yaponiya ishonch bilan yarim finalda
Xitoy — Vetnam
1:0
Og‘ir pozitsion kurash va yakka gol
Xitoy yarim finalga yo‘l oldi
KXDR — Xitoy Taypeyi
5:1
Shimoliy koreyaliklarning yirik g‘alabasi
KXDR yarim finalga chiqdi
Yarim final 1-juftligi
KXDR — Xitoy
Sharqiy Osiyoning ikki qudratli grandi to‘qnashuvi
Final yo‘llanmasi uchun kurash
Yarim final 2-juftligi
Yaponiya — Janubiy Koreya
Mezbonlar va Koreya o‘rtasidagi prinsipial derbi
Oltin medal sari tarixiy bahs
Futbol ekspertizasi: Nega O‘zbekiston kuchli jang ko‘rsatib ham yutqazdi?
Ayollar futboli bo‘yicha mutaxassislar va tahlilchilarning xulosalari:
«Hujumdagi jasorat, himoyadagi xatolar»: Qit’aning kuchli jamoasiga 3 ta gol urish — qizlarimiz hujum chizig‘i va qanotlari yuqori salohiyatga egaligini isbotladi; biroq himoya chizig‘ining pressingga dosh berolmagani va birinchi bo‘lim so‘ngidagi ketma-ket xatolar (44 va 45+1-daqiqalar) o‘yin taqdirini hal qilib qo‘ydi;
Jismoniy tayyorgarlik va temp: Janubiy Koreyaning yuqori tezlikdagi hujumlari va ikkinchi qavatdagi harakatlari oxirgi daqiqalarda vakillarimizni toliqtirib qo‘ydi; shunga qaramay, qizlarimiz 1:3 holatidan 3:4 gacha hisobni qisqartirib, xarakter ko‘rsata oldi;
Yarim finaldagi superkuchlar: To‘rtlikka chiqqan jamoalar (Yaponiya, Koreya, KXDR, Xitoy) dunyo darajasidagi ayollar futboli gigantlari hisoblanadi; ularga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatish O‘zbekiston ayollar futboli to‘g‘ri rivojlanish yo‘lida ekanini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, O‘zbekiston ayollar terma jamoasining kuchli Janubiy Koreyaga 3 ta gol urib ko‘rsatgan jasoratiga qanday baho berish mumkin? KXDR — Xitoy va Yaponiya — Janubiy Koreya yarim finallarida qaysi jamoalar finalga yo‘l oladi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Osiyo o‘yinlaridagi ushbu gollarga boy drama tahlilini barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…