Oyiga 200 dollardan yiliga 5,2 million funtgacha: Abduqodir Husanov haqida qiziqarli faktlar

·75·Sport
Oyiga 200 dollardan yiliga 5,2 million funtgacha: Abduqodir Husanov haqida qiziqarli faktlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abduqodir Husanov «Bunyodkor»da qadrlanmaganidan so‘ng Belarusning «Energetik-BGU» klubiga o‘tib, Yevropa skautlari e’tiboriga tushdi.
  • 2023-yilda Fransiyaning «Lans» klubi uni 100 ming yevroga sotib oldi, keyinchalik esa 2025-yil yanvarida «Manchester Siti»
  • 40 million yevro (bonuslar bilan 50 million yevro) evaziga transfer qildi.

Bugungi kunda nafaqat O‘zbekiston, balki butun jahon futboli e’tiborida turgan 22 yoshli himoyachi Abduqodir Husanovning bosib o‘tgan yo‘li hayratlanarli voqealarga boy. «Bunyodkor»da qadrlanmagan iste’doddan to APL grandi safidagi katta yutuqlargacha — Husanov faoliyatining muhim sahifalari taqdim etildi.

«Bunyodkor»dan Yevropa sari: Taqdirni o‘zgartirgan qaror

  • Ilk qadamlar: Abduqodir 2011 yildan 2021 yilgacha Toshkentning «Bunyodkor» akademiyasida tahsil oldi. Unga Sergey Chigodayev, Akmal Risqullayev, Alisher Ibrohimov va o‘z otasi ustozlik qilgan.

  • Qadrlanmagan iste’dod: Achinarlisi, «Bunyodkor»da uning salohiyati yetarlicha baholanmadi. Natijada yosh himoyachi faoliyatini xorijda boshlashga qaror qildi.

  • Belarus tramplini: 2022 yil boshida u «Energetik-BGU» (hozirgi «SKA-1938»)ga qo‘shildi. Klub chempionat kumush medallarini qo‘lga kiritdi, Husanov esa mavsumning ramziy terma jamoasidan o‘rin olib, Yevropa skautlari nazariga tushdi.

  • Fransiya va Chempionlar ligasi: 2023 yil yozida Fransiyaning «Lans» klubi uni atigi 100 ming yevro evaziga sotib oldi. Kuzda Husanov Chempionlar ligasida porlab, eng yuqori saviyadagi futbolga tayyorligini isbotladi.

50 million yevrolik transfer va «Siti»dagi muvaffaqiyat

2025 yilning yanvar oyida Angliya superklubi «Manchester Siti» o‘zbekistonlik himoyachi uchun «Lans»ga 40 million yevro (bonuslar bilan 50 million yevro) to‘ladi.

Hozirgacha Husanov «shaharliklar» safida 53 ta o‘yinda maydonga tushib, 1 ta gol urdi hamda Angliya kubogi (2026) va Liga kubogi (2026) sohibiga aylandi.

Klublar miqyosidagi umumiy statistika (Transfermarkt):

  • «Energetik-BGU» (2022–2023): 37 o‘yin, 4 gol

  • «Lans» (2023–2025): 31 o‘yin, 0 gol

  • «Manchester Siti» (2025 yildan): 53 o‘yin, 1 gol

Maoshlar tafovuti: Oyiga 200 dollardan yiliga £5,2 milliongacha!

Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtirokidan so‘ng «Manchester Siti» futbolchi bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdi. Bu Husanovning daromadini keskin oshirdi:

  • Belarus: Rasmiy maosh oyiga 200 dollardan oshmagan;

  • «Lans» (Fransiya): Yiliga soliqqacha 140 ming yevro;

  • «Manchester Siti» (ilk shartnoma): Yiliga 2,6–3 million funt sterling;

  • Yangi shartnoma (hozir): Bonuslarsiz yiliga naqd 5,2 million funt sterling (maoshi deyarli ikki baravar ko‘paydi).

Tezlik rekordi va milliy terma jamoa muvaffaqiyatlari

Husanov barcha yoshdagi milliy jamoalarda (U-17 dan U-23 gacha va Parij Olimpiadasi) jami 26 ta bahs o‘tkazgan. Asosiy milliy terma jamoa safida esa 32 ta o‘yinga ulgurdi.

U 2026 yilgi tarixiy Jahon chempionatida yurtimiz sharafini himoya qilib, turnirdagi eng yuqori tezliklardan biri — 36,5 km/soatni qayd etdi. Mundial yo‘llanmasi unga davlatimizning yuksak mukofoti — «O‘zbekiston iftixori» unvonini keltirdi.

Qo‘lga kiritilgan asosiy yutuqlari:

  • 2023 — Osiyo chempioni (O‘zbekiston U-20)

  • 2024 — U-23 Osiyo kubogi finalchisi

  • 2024 — «Lans» klubida yilning eng yaxshi futbolchisi (muxlislar talqinida)

  • 2026 — Angliya kubogi va Angliya liga kubogi sohibi («Manchester Siti»)

  • «O‘zbekiston iftixori» faxriy unvoni

Abduqodir HusanovManchester SitiLansO‘zbekiston iftixori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovni «Manchester Siti»ga olib kelgan asosiy jihat ma’lum bo‘ldi26 sentabr 16:01Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldiAbduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi14 avgust 20:54Abduqodir Husanovning yangi maoshi: haftasiga 100 ming funt — yiliga qancha?Abduqodir Husanovning yangi maoshi: haftasiga 100 ming funt — yiliga qancha?8 avgust 18:54"Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi..."Manchester Siti" sport direktori Abduqodir Husanovning "transferi siri"ni ochdi...18 sentabr 06:25Abduqodir Husanovning maoshi 7,5 mln yevro ekani haqida nimalar ma’lum?Abduqodir Husanovning maoshi 7,5 mln yevro ekani haqida nimalar ma’lum?5 avgust 14:50Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)25 iyul 21:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi