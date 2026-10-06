Flashscore bahosi: Janubiy Koreyaga qarshi bahsda O‘zbekiston tarkibida kim eng yaxshi o‘ynadi?

·53·Sport
Flashscore bahosi: Janubiy Koreyaga qarshi bahsda O‘zbekiston tarkibida kim eng yaxshi o‘ynadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi, bunda Son Xyon Min va O Se Xun gol urishdi.
  • Flashscore reytingiga ko‘ra, Janubiy Koreya himoyachisi Cho Xyon-Txek 7,9 ball bilan o‘yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
  • O‘zbekiston terma jamoasi safida esa Abbosbek Fayzullayev 6,9 ball bilan eng yuqori baholangan futbolchi bo‘ldi, sardor Eldor Shomurodov esa 5,7 ball bilan eng past natijani qayd etdi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari doirasidagi ikkita muhim g‘alabadan (Eron va Suriya ustidan qozonilgan muvaffaqiyatlar) so‘ng ilk bor mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi vakillarimiz Osiyoning yetakchi grandlaridan biri Janubiy Koreya mehmoni bo‘lib, 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Mezbonlarning yulduzli sardori Son Xyon Min uchrashuvning 6-daqiqasidayoq jarima zarbasini aniq amalga oshirib hisobni ochgan bo‘lsa, 60-daqiqada O Se Xun ikkinchi to‘pni kiritib, yakuniy natijani o‘rnatdi. Ushbu jiddiy sinov terma jamoaning kuchli raqiblar bilan o‘yindagi haqiqiy salohiyatini ko‘rsatib berdi.

Flashscore baholari: Kim qanday baholandi?

Dunyoning yetakchi sport statistikasi platformalaridan biri bo‘lgan Flashscore portali bahs ishtirokchilarining harakatlarini tahlil qilib, maxsus ballarni e’lon qildi:

  • Uchrashuv qahramoni: Bahsning eng yaxshi o‘yinchisi sifatida Janubiy Koreya termasining chap qanot himoyachisi Cho Xyon-Txek e’tirof etildi. U himoyada ham, qanot hujumlarida ham yuqori faollik ko‘rsatib, 7,9 ballga loyiq ko‘rildi;

  • O‘zbekiston safida eng yaxshilar: Terma jamoamiz safida hujumkor vinger Abbosbek Fayzullayev eng faol o‘yinchi bo‘ldi — u 6,9 ball oldi (83-daqiqada almashtirildi). «Lans» markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov esa 6,8 ball bilan baholanib, himoya chizig‘idagi barqarorligini yana bir bor namoyish etdi;

  • Shomurodovning omadsiz kuni: Terma jamoa sardori va asosiy to‘purari Eldor Shomurodov esa koreyalik himoyachilarning qattiq nazorati ostida qolib ketdi. Barcha 90 daqiqani maydonda o‘tkazgan tajribali hujumchi jamoa tarkibida eng past ko‘rsatkich — 5,7 ball bilan baholandi.

Murabbiylar shtabi uchun jiddiy saboq

Eron va Suriya ustidan qozonilgan g‘alabalardan keyin mazkur mag‘lubiyat terma jamoamiz uchun o‘ziga xos «sovuq dush» bo‘ldi:

  • Pressing ostidagi o‘yin: Osiyoning eng yuqori tezlikdagi jamoasiga qarshi bahs yarim himoya va hujum o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuchaytirish zarurligini ochib berdi;

  • Kannavaro xulosalari: Italiyalik mutaxassis uchun ushbu nazorat uchrashuvi oldinda turgan mas’uliyatli rasmiy turnirlar oldidan taktik xatolarni to‘g‘irlash va zaxira imkoniyatlarini kengroq baholash uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasiFabio KannavaroJanubiy KoreyaAbbosbek Fayzullayev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?Kannavaro Janubiy Koreyaga qarshi bahs haqida: O‘zbekiston nega agressiv futbolga o‘tmoqda?Kecha 18:33Kannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdiKannavaro Suriyani 4:1 hisobida yutgach, Osiyo kubogi va Koreya bilan dahshatli bahs sirlarini ochdi2 oktabr 07:59Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Transfermarkt'dan shov-shuvli reyting: Kannavaro O‘zbekiston termasida qancha maosh oladi?Bugun 13:28Kannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildiKannavaro davrida to‘xtatib bo‘lmas parvoz: O‘zbekiston FIFA reytingida yana ko‘tarildi2 oktabr 10:03Kannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahliliKannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahlili25 sentabr 06:25Kannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahliliKannavarodan Eron qanday mag‘lub etilgani haqida bayonot — Osiyo kubogi rejasi tahlili24 sentabr 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?