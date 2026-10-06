Flashscore bahosi: Janubiy Koreyaga qarshi bahsda O‘zbekiston tarkibida kim eng yaxshi o‘ynadi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Janubiy Koreyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston 0:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi, bunda Son Xyon Min va O Se Xun gol urishdi.
- Flashscore reytingiga ko‘ra, Janubiy Koreya himoyachisi Cho Xyon-Txek 7,9 ball bilan o‘yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
- O‘zbekiston terma jamoasi safida esa Abbosbek Fayzullayev 6,9 ball bilan eng yuqori baholangan futbolchi bo‘ldi, sardor Eldor Shomurodov esa 5,7 ball bilan eng past natijani qayd etdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvlari doirasidagi ikkita muhim g‘alabadan (Eron va Suriya ustidan qozonilgan muvaffaqiyatlar) so‘ng ilk bor mag‘lubiyat alamini totib ko‘rdi. Fabio Kannavaro boshchiligidagi vakillarimiz Osiyoning yetakchi grandlaridan biri Janubiy Koreya mehmoni bo‘lib, 0:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Mezbonlarning yulduzli sardori Son Xyon Min uchrashuvning 6-daqiqasidayoq jarima zarbasini aniq amalga oshirib hisobni ochgan bo‘lsa, 60-daqiqada O Se Xun ikkinchi to‘pni kiritib, yakuniy natijani o‘rnatdi. Ushbu jiddiy sinov terma jamoaning kuchli raqiblar bilan o‘yindagi haqiqiy salohiyatini ko‘rsatib berdi.
Flashscore baholari: Kim qanday baholandi?
Dunyoning yetakchi sport statistikasi platformalaridan biri bo‘lgan Flashscore portali bahs ishtirokchilarining harakatlarini tahlil qilib, maxsus ballarni e’lon qildi:
Uchrashuv qahramoni: Bahsning eng yaxshi o‘yinchisi sifatida Janubiy Koreya termasining chap qanot himoyachisi Cho Xyon-Txek e’tirof etildi. U himoyada ham, qanot hujumlarida ham yuqori faollik ko‘rsatib, 7,9 ballga loyiq ko‘rildi;
O‘zbekiston safida eng yaxshilar: Terma jamoamiz safida hujumkor vinger Abbosbek Fayzullayev eng faol o‘yinchi bo‘ldi — u 6,9 ball oldi (83-daqiqada almashtirildi). «Lans» markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov esa 6,8 ball bilan baholanib, himoya chizig‘idagi barqarorligini yana bir bor namoyish etdi;
Shomurodovning omadsiz kuni: Terma jamoa sardori va asosiy to‘purari Eldor Shomurodov esa koreyalik himoyachilarning qattiq nazorati ostida qolib ketdi. Barcha 90 daqiqani maydonda o‘tkazgan tajribali hujumchi jamoa tarkibida eng past ko‘rsatkich — 5,7 ball bilan baholandi.
Murabbiylar shtabi uchun jiddiy saboq
Eron va Suriya ustidan qozonilgan g‘alabalardan keyin mazkur mag‘lubiyat terma jamoamiz uchun o‘ziga xos «sovuq dush» bo‘ldi:
Pressing ostidagi o‘yin: Osiyoning eng yuqori tezlikdagi jamoasiga qarshi bahs yarim himoya va hujum o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuchaytirish zarurligini ochib berdi;
Kannavaro xulosalari: Italiyalik mutaxassis uchun ushbu nazorat uchrashuvi oldinda turgan mas’uliyatli rasmiy turnirlar oldidan taktik xatolarni to‘g‘irlash va zaxira imkoniyatlarini kengroq baholash uchun muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.
Izohlar 0
…