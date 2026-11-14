«O‘zbekiston — o‘rta darajadagi jamoa»: Mostovoy Kannavaro shogirdlari haqida keskin gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Selta» klubining sobiq yarim himoyachisi Aleksandr Mostovoy Rossiya terma jamoasining O‘zbekiston ustidan qozongan 3:2 hisobidagi g‘alabasini kutilgan natija deb atadi.
- U O‘zbekiston terma jamoasini «o‘rta darajadagi jamoa» deb baholab, Fabio Kannavaroning bosh murabbiy sifatidagi faoliyati maydondagi natijaga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatmasligini ta’kidladi.
Rossiya terma jamoasining O‘zbekiston ustidan 3:2 hisobidagi g‘alabasi qo‘shni mamlakatdagi futbol mutaxassislari va sobiq futbolchilar o‘rtasida turlicha fikrlarni keltirib chiqardi. Biroq «Selta» klubining sobiq yarim himoyachisi Aleksandr Mostovoy o‘z munosabatida ancha keskin bayonotlar bilan chiqdi. Uning fikricha, Rossiyaning g‘alabasi kutilgan natija bo‘lgan, Fabio Kannavaroning O‘zbekiston terma jamoasini boshqarishi esa maydondagi natijaga hal qiluvchi ta’sir ko‘rsatmaydi.
Eng e’tiborlisi, Mostovoy O‘zbekiston terma jamoasini «o‘rta darajadagi jamoa» deb atadi va Jahon chempionatiga chiqishini musobaqa ishtirokchilari soni kengaytirilgani bilan izohladi. U hatto Rossiya darvozasiga ikkita gol urilishining o‘zini ham o‘zbek futbolchilari uchun yaxshi natija sifatida baholadi.
«Rossiyaning g‘alabasi men uchun ajablanarli emas»
Rossiya terma jamoasi O‘zbekiston bilan o‘tkazilgan o‘rtoqlik uchrashuvida 3:2 hisobida g‘alaba qozondi. Mazkur bahsda har ikki jamoa ham himoyada xatolarga yo‘l qo‘ydi, darvozalar bir necha bor ishg‘ol etildi. Mostovoyning fikricha, tomoshabinlar uchun qiziqarli o‘tgan bu uchrashuv Rossiya uchun oddiy g‘alabalardan biri bo‘lgan.
«Ikkala tomon ham xatolarga yo‘l qo‘ydi, gollar ko‘p bo‘ldi. O‘yin tomoshabinlar uchun qiziq o‘tdi, deb o‘ylayman. Lekin bu biz uchun shunchaki navbatdagi g‘alaba, qandaydir alohida ahamiyatga ega o‘yin emas. Rossiya terma jamoasining O‘zbekistonni mag‘lub etgani men uchun hech qanday ajablanarli holat emas», — dedi sobiq futbolchi.
Mostovoyning ta’kidlashicha, agar uchrashuvda g‘alaba qozongan tomon O‘zbekiston bo‘lganida, bu haqiqatan ham kutilmagan natija sifatida muhokama qilinishi mumkin edi. Rossiyaning g‘alabasi esa uning nazaricha, tabiiy holat.
Mostovoy Rossiya terma jamoasining o‘yinidan ham to‘liq qoniqmadi
Qizig‘i shundaki, sobiq futbolchi Rossiyaning g‘alabasini kutilgan natija deb hisoblagan bo‘lsa-da, jamoaning butun o‘yin davomidagi harakatlarini ham maqtamadi.
U ayniqsa, Rossiya futbolchilarining uchrashuvning faqat so‘nggi qismida faol hujumga o‘tganiga e’tibor qaratdi.
«Faqat bir narsa tushunarsiz: nega shunday o‘yinni butun match davomida ko‘rsatishmadi? Nega faqat oxirgi 20 daqiqada hujumga o‘tishdi? Lekin eng muhimi — g‘alaba qo‘lga kiritildi. Venesuelaga qarshi o‘yin unchalik qiyin bo‘lmasligi kerak», — dedi Mostovoy.
Demak, uning fikricha, Rossiya terma jamoasi natijaga erishgan bo‘lsa-da, o‘yin sifati va faollik borasida yaxshiroq harakat qilishi mumkin edi.
Kannavaroning nomi ham Mostovoyni fikridan qaytarmadi
Suhbat davomida Mostovoydan Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi Valeriy Karpin uchun jahon futbolida katta nom qozongan Fabio Kannavaro boshqarayotgan O‘zbekistonni mag‘lub etish qanchalik muhim bo‘lgani so‘raldi.
Biroq sobiq futbolchi bu yerda italiyalik mutaxassisning nomini alohida ahamiyatga ega deb hisoblamasligini bildirdi.
«Bu yerda Kannavaroning o‘zi unchalik katta rol o‘ynamaydi, maydonda axir futbolchilar to‘p tepadi», — deya javob berdi u.
Mostovoyning fikricha, futbolda murabbiyning nomi va avvalgi yutuqlaridan ko‘ra, maydondagi o‘yinchilarning harakati muhimroq. U Kannavaroning O‘zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlanishi atrofidagi dastlabki bahslarni ham esladi.
«Kannavaro O‘zbekistonga nima uchun bordi?» — Mostovoyning keskin bahosi
Sobiq futbolchi italiyalik mutaxassisning O‘zbekistonga kelishi ko‘pchilik uchun kutilmagan qaror bo‘lganini ta’kidladi.
«Fabioni bosh murabbiylikka tayinlashganida ko‘pchilik: “Kannavaro u yerda nima qiladi? Nega O‘zbekistonga bordi?” deb hayron bo‘ldi», — dedi Mostovoy.
Uning fikricha, Kannavaroning O‘zbekiston terma jamoasiga kelishi mamlakat futboli uchun yaxshi reklama, mutaxassisning o‘zi uchun esa moliyaviy jihatdan manfaatli qaror bo‘lgan.
Shu bilan birga, Mostovoy O‘zbekiston terma jamoasining salohiyatiga nisbatan ham ancha keskin baho berdi.
«Aslida esa bu O‘zbekiston terma jamoasi uchun yaxshi reklama, Kannavaro uchun esa yaxshi maosh. Bu o‘rta darajadagi jamoa, jahon chempionatiga esa ishtirokchilar soni kengaytirilgani uchun chiqishdi», — deya ta’kidladi u.
Bu gaplar Mostovoyning shaxsiy bahosi ekanini alohida qayd etish lozim. O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatiga yo‘llanma olishi faqat ishtirokchilar soni oshirilgani bilan izohlanmaydi: kengaytirilgan format yangi imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, jamoa saralash bahslarida kerakli natijalarni qayd etishi ham shart edi.
«O‘zbeklarni ikki gol urgani uchun maqtash mumkin»
Mostovoy suhbat yakunida Rossiya terma jamoasining O‘zbekistonni mag‘lub etishi shart bo‘lganini yana bir bor ta’kidladi. Uning fikricha, Karpin shogirdlari oldiga qo‘yilgan vazifani bajargan.
«Rossiya terma jamoasi O‘zbekistonni yutishi shart edi va shunday ham bo‘ldi. Kannavaro esa o‘z ishini qilib, o‘z yo‘lida davom etyapti, hammasi joyida. O‘zbeklar ikki marta darvozamizga gol urgani o‘zi ham yaxshi natija, ularni shu uchun maqtash mumkin», — dedi sobiq futbolchi.
Mostovoyning ushbu so‘zlari O‘zbekiston futbol muxlislariga yoqmasligi tabiiy. Ayniqsa, milliy jamoamizning xalqaro maydondagi yutuqlarini kamsituvchi ohangdagi baholashlar ko‘pchilikda e’tiroz uyg‘otishi mumkin.
Rossiyaning g‘alabasi — Kannavaro jamoasi uchun saboqmi yoki oddiy mag‘lubiyatmi?
O‘zbekiston terma jamoasi Rossiyaga qarshi bahsda ikki gol urishga muvaffaq bo‘ldi, ammo uchrashuvning yakuniy qismida ustunlikni saqlab qololmadi. Shu bois 3:2 hisobidagi mag‘lubiyat jamoamiz uchun ham tahlil qilinishi kerak bo‘lgan jihatlarni ochib berdi.
Mostovoy esa bu natijani Rossiya uchun oddiy g‘alaba deb hisoblamoqda. Biroq uning bayonotlarida ham e’tiborga molik jihat bor: Rossiya futbolchilari ham butun uchrashuv davomida bir xil faollik ko‘rsatmagan va sobiq yarim himoyachi bu holatni tanqid qilgan.
O‘zbekiston uchun esa eng muhim javobni gaplar emas, keyingi o‘yinlar va xalqaro musobaqalardagi natijalar berishi mumkin. Kannavaroning ishi, jamoaning o‘sishi va futbolchilarning imkoniyatlari birgina o‘rtoqlik uchrashuvi bilan baholanmaydi.
Mostovoyning keskin fikrlari bahs-munozaralarga sabab bo‘lishi mumkin. Ammo o‘zbek futbolining haqiqiy javobi — maydondagi natija, barqaror o‘yin va xalqaro darajadagi yangi yutuqlar bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…