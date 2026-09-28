Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining to‘qqizinchi kuni yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston sport delegatsiyasi 42 ta medal bilan umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egallab turibdi.
- Milliy terma jamoa hisobida 12 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza medal bor.
- Xitoy 132 ta oltin bilan peshqadamlikni saqlab qolgan, Yaponiya ikkinchi va Janubiy Koreya uchinchi o‘rinda bormoqda.
- O‘zbekistonning 12 ta oltin medali Qozog‘istonning 9 ta oltin medalidan ustunlikni ta’minlaydi.
Yaponiyada o‘tayotgan qit’aning eng yirik sport forumi — Osiyo o‘yinlarida to‘qqizinchi kungi qizg‘in bahslar o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqa davomida barqaror va muvaffaqiyatli ishtirok etib, umumjamoa medallar jamg‘arish reytingida faxrli 4-o‘rinni egallab turibdi. Ayni vaqtda milliy terma jamoamiz hisobida jami 42 ta medal mavjud bo‘lib, ularning 12 tasini oltin, 17 tasini kumush va 13 tasini bronza medallar tashkil etmoqda.
Musobaqa peshqadamligini 132 ta oltin bilan Xitoy ishonchli tarzda saqlab turgan bo‘lsa, mezbon Yaponiya ikkinchi (41 ta oltin) va Janubiy Koreya uchinchi (21 ta oltin) pog‘onada bormoqda. Mintaqadagi asosiy raqobatchimiz Qozog‘iston esa 9 ta oltin medal bilan kuchli beshlikni yakunlab bermoqda.
«12 ta oltin, 4-o‘rin va kuchli beshlik kurashi»: 9-kun yakunlarining 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlarining to‘qqizinchi kuni yakunlari bo‘yicha eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:
O‘zbekiston kuchli to‘rtlikda: Delegatsiyamiz 12 ta oltin bilan faqatgina Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi gigantlardan ortda qolmoqda;
Jami 42 ta shohsupa: Hamyurtlarimiz 12 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza medallariga ega chiqdi;
Qozog‘istondan 3 ta oltin ustunlik: Beshinchi o‘rinda borayotgan Qozog‘iston termasi 9 ta oltin, 13 ta kumush va 23 ta bronza jamg‘argan;
Xitoyning mislsiz gegemoniyasi: Xitoy sportchilari 132 ta oltin (jami 230 ta medal) bilan umumiy jadvalda mutlaq yetakchi;
Qo‘shnilar o‘rinlari: Tojikiston 2 ta oltin (jami 5 ta medal) bilan reytingda 18-pog‘onani band etgan.
Osiyo o‘yinlari: 9-kundan keyingi kuchli o‘nlik va Markaziy Osiyo jamoalari reytingi
Musobaqaning rasmiy medallar jadvali bo‘yicha yetakchi terma jamoalar ko‘rsatkichi:
O‘rin va davlat
Oltin medal
Kumush medal
Bronza medal
Jami medallar soni
1. Xitoy
132
53
45
230
2. Yaponiya
41
68
63
172
3. Janubiy Koreya
21
26
43
90
4. O‘zbekiston
12
17
13
42
5. Qozog‘iston
9
13
23
45
6. Tailand
9
8
13
30
7. Bahrayn
9
2
3
14
8. Eron
8
15
9
32
9. Shimoliy Koreya
7
5
5
17
10. Malayziya
6
3
9
18
18. Tojikiston
2
2
1
5
Sport va strategik tahlil: O‘zbekiston 4-o‘rinni saqlab qola oladimi?
Sport sharhlovchilari, tahlilchilar va ekspertlarning xulosalari:
«Osiyo grandlari bilan bir qatorda turish»: To‘qqiz kunlik bellashuvlar natijasiga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turish — milliy sportimiz uchun ulkan yutuq; aholisi va sport infratuzilmasi juda katta bo‘lgan mamlakatlar fonida O‘zbekistonning kuchli to‘rtlikda mustahkam o‘rnashib olishi Parij Olimpiadasidagi yuksalish davom etayotganini tasdiqlaydi;
Boks va kurash bo‘yicha asosiy zaxira: Terma jamoamizning 7 nafar bokschisi yarim finalga chiqib, kamida 7 ta medalni naqd qilib qo‘ygan; final janglari va qolgan sport turlarida qo‘lga kiritiladigan yangi oltinlar bizga Qozog‘iston va Tailand ta’qibidan uzilib, 4-pog‘onani yakungacha mustahkam himoya qilish imkonini beradi;
Qozog‘iston bilan farq: Qozog‘iston umumiy medallar soni bo‘yicha (45 ta) biroz oldinda bo‘lsa-da, oltin medallar sifati bo‘yicha O‘zbekiston 12 ga 9 hisobida oldinda bormoqda; oldindagi hal qiluvchi finallar Markaziy Osiyo yetakchiligi kimga nasib etishini oydinlashtirib beradi.
Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqa yakunigacha 4-o‘rinni muvaffaqiyatli saqlab qolib, oltin medallar sonini 20 tadan oshira oladimi? Qaysi sport turidan yana chempionlik kutyapsiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining qit’a miqyosidagi g‘alabali yurishi tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…