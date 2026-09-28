Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdi

·17·Sport
Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining to‘qqizinchi kuni yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston sport delegatsiyasi 42 ta medal bilan umumjamoa hisobida 4-o‘rinni egallab turibdi.
  • Milliy terma jamoa hisobida 12 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza medal bor.
  • Xitoy 132 ta oltin bilan peshqadamlikni saqlab qolgan, Yaponiya ikkinchi va Janubiy Koreya uchinchi o‘rinda bormoqda.
  • O‘zbekistonning 12 ta oltin medali Qozog‘istonning 9 ta oltin medalidan ustunlikni ta’minlaydi.

Yaponiyada o‘tayotgan qit’aning eng yirik sport forumi — Osiyo o‘yinlarida to‘qqizinchi kungi qizg‘in bahslar o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqa davomida barqaror va muvaffaqiyatli ishtirok etib, umumjamoa medallar jamg‘arish reytingida faxrli 4-o‘rinni egallab turibdi. Ayni vaqtda milliy terma jamoamiz hisobida jami 42 ta medal mavjud bo‘lib, ularning 12 tasini oltin, 17 tasini kumush va 13 tasini bronza medallar tashkil etmoqda.

Musobaqa peshqadamligini 132 ta oltin bilan Xitoy ishonchli tarzda saqlab turgan bo‘lsa, mezbon Yaponiya ikkinchi (41 ta oltin) va Janubiy Koreya uchinchi (21 ta oltin) pog‘onada bormoqda. Mintaqadagi asosiy raqobatchimiz Qozog‘iston esa 9 ta oltin medal bilan kuchli beshlikni yakunlab bermoqda.

«12 ta oltin, 4-o‘rin va kuchli beshlik kurashi»: 9-kun yakunlarining 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlarining to‘qqizinchi kuni yakunlari bo‘yicha eng muhim rasmiy ko‘rsatkichlar:

  • O‘zbekiston kuchli to‘rtlikda: Delegatsiyamiz 12 ta oltin bilan faqatgina Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi gigantlardan ortda qolmoqda;

  • Jami 42 ta shohsupa: Hamyurtlarimiz 12 ta oltin, 17 ta kumush va 13 ta bronza medallariga ega chiqdi;

  • Qozog‘istondan 3 ta oltin ustunlik: Beshinchi o‘rinda borayotgan Qozog‘iston termasi 9 ta oltin, 13 ta kumush va 23 ta bronza jamg‘argan;

  • Xitoyning mislsiz gegemoniyasi: Xitoy sportchilari 132 ta oltin (jami 230 ta medal) bilan umumiy jadvalda mutlaq yetakchi;

  • Qo‘shnilar o‘rinlari: Tojikiston 2 ta oltin (jami 5 ta medal) bilan reytingda 18-pog‘onani band etgan.

Osiyo o‘yinlari: 9-kundan keyingi kuchli o‘nlik va Markaziy Osiyo jamoalari reytingi

Musobaqaning rasmiy medallar jadvali bo‘yicha yetakchi terma jamoalar ko‘rsatkichi:

O‘rin va davlat

Oltin medal

Kumush medal

Bronza medal

Jami medallar soni

1. Xitoy

132

53

45

230

2. Yaponiya

41

68

63

172

3. Janubiy Koreya

21

26

43

90

4. O‘zbekiston

12

17

13

42

5. Qozog‘iston

9

13

23

45

6. Tailand

9

8

13

30

7. Bahrayn

9

2

3

14

8. Eron

8

15

9

32

9. Shimoliy Koreya

7

5

5

17

10. Malayziya

6

3

9

18

18. Tojikiston

2

2

1

5

Sport va strategik tahlil: O‘zbekiston 4-o‘rinni saqlab qola oladimi?

Sport sharhlovchilari, tahlilchilar va ekspertlarning xulosalari:

  • «Osiyo grandlari bilan bir qatorda turish»: To‘qqiz kunlik bellashuvlar natijasiga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turish — milliy sportimiz uchun ulkan yutuq; aholisi va sport infratuzilmasi juda katta bo‘lgan mamlakatlar fonida O‘zbekistonning kuchli to‘rtlikda mustahkam o‘rnashib olishi Parij Olimpiadasidagi yuksalish davom etayotganini tasdiqlaydi;

  • Boks va kurash bo‘yicha asosiy zaxira: Terma jamoamizning 7 nafar bokschisi yarim finalga chiqib, kamida 7 ta medalni naqd qilib qo‘ygan; final janglari va qolgan sport turlarida qo‘lga kiritiladigan yangi oltinlar bizga Qozog‘iston va Tailand ta’qibidan uzilib, 4-pog‘onani yakungacha mustahkam himoya qilish imkonini beradi;

  • Qozog‘iston bilan farq: Qozog‘iston umumiy medallar soni bo‘yicha (45 ta) biroz oldinda bo‘lsa-da, oltin medallar sifati bo‘yicha O‘zbekiston 12 ga 9 hisobida oldinda bormoqda; oldindagi hal qiluvchi finallar Markaziy Osiyo yetakchiligi kimga nasib etishini oydinlashtirib beradi.

Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi musobaqa yakunigacha 4-o‘rinni muvaffaqiyatli saqlab qolib, oltin medallar sonini 20 tadan oshira oladimi? Qaysi sport turidan yana chempionlik kutyapsiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining qit’a miqyosidagi g‘alabali yurishi tahlilini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Osiyo o‘yinlariO‘zbekiston sport delegatsiyasiXitoy sportchilariBoks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildi24 sentabr 10:59Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz shohsupani egalladi24 sentabr 10:57Mutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiMutlaq rekord o‘rnatildi: Vladimir Svechnikov Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:21O‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlariO‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlari24 sentabr 23:10Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Bir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuniBir kunda 5 ta oltin, 16 ta medal: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekistonning oltin beshinchi kuni24 sentabr 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi