Javohir Jahongirov Polshada karate WKF bo‘yicha jahon chempioni bo‘ldi

·51·Sport
Javohir Jahongirov Polshada karate WKF bo‘yicha jahon chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Javohir Jahongirov Polshada o‘tkazilgan karate WKF bo‘yicha jahon chempionatida 63 kg vazn toifasida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
  • Finalda u AQSH vakili Zxuo Edmondni 5:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Jahongirov saralash bosqichlarida Braziliya, Ukraina, Slovakiya va Gonkong kabi davlatlar vakillarini ham yenggan edi.
  • Ushbu g‘alaba o‘zbek karate maktabining jahon maydonidagi nufuzini yanada mustahkamladi.

Polshaning Belsko-Byala shahrida karate WKF bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasida o‘tkazilayotgan nufuzli jahon chempionatida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi ulkan muvaffaqiyatni qo‘lga kiritdi.

Dunyoning 120 ta davlatidan tashrif buyurgan eng kuchli yosh sportchilar bahs olib borayotgan musobaqada bekobodlik iqtidor sohibi Javohir Jahongirov yakka kata dasturida 63 kg vazn toifasida jahon chempionligiga erishib, milliy sportimiz solnomasida yangi sahifa ochdi.

Final sari ishonchli yurish: Yetakchi davlatlar vakillari mag‘lub etildi

Tajribali murabbiy Hamdam Shodibekov qo‘l ostida mashg‘ulot olib borayotgan o‘zbekistonlik yosh sportchi saralash bosqichlaridanoq raqiblariga nisbatan ochiq ustunlikni namoyish etdi:

  • Mag‘lub etilgan yetakchilar: Javohir final ostonasiga qadar jahon karatesida yetakchi hisoblangan Braziliya, Ukraina, Slovakiya hamda Gonkong davlatlari vakillarini mag‘lubiyatga uchratib, yuksak mahorat ko‘rsatdi;

  • Murabbiylik mehnati: Ushbu yutuq sportchining muntazam tayyorgarligi va murabbiy Hamdam Shodibekovning puxta taktik ko‘rsatmalari samarasi sifatida e’tirof etildi.

Finaldagi 5:0 hisobi va tarixiy oltin

17 oktyabr kuni o‘tkazilgan hal qiluvchi bahsda o‘zbekistonlik sportchi o‘z ustunligini yaqqol namoyon qildi:

  • Raqib: Final uchrashuvida Jahongirovga AQSH vakili Zxuo Edmond raqiblik qildi;

  • Hakamlarning yakdil qarori: Hamyurtimizning harakatlari barcha hakamlar tomonidan yuqori baholandi va u raqibini 5:0 hisobida mutlaq yengib, oltin medalga ega chiqdi;

  • Yangi tarixiy rekord: Javohir Jahongirov ushbu g‘alabasi orqali mazkur yo‘nalishda yurtimizga muhim chempionlik sovrinini taqdim etdi.

120 ta davlat ishtirok etgan musobaqadagi bu yorqin zafar o‘zbek karate maktabining jahon maydonidagi nufuzi tobora mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Javohir JahongirovKarate WKFPolshadagi Belsko-ByalaO‘zbekiston sport delegatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?O‘zbekiston 70 ta medal oldi: sportchilarga qancha mukofot beriladi?6 oktabr 21:52Janubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdiJanubiy Koreya taslim etildi: Dzyudochilarimiz Osiyo o‘yinlarida bronza medaliga ega chiqdi3 oktabr 17:42Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 13-kun yakunlariga ko‘ra kuchli to‘rtlikda (Medallar jadvali)2 oktabr 21:39Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston 11-kun yakunlariga ko‘ra 4-o‘rinni egallab turibdi1 oktabr 07:55Osiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdiOsiyo o‘yinlarida 10-kun yakunlari: O‘zbekiston 4-o‘rinda, Qozog‘iston 8-pog‘onaga tushdi29 sentabr 21:29Osiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdiOsiyo o‘yinlarida 9-kun: O‘zbekiston 42 ta medal bilan kuchli to‘rtlikda mustahkam turibdi28 sentabr 23:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...