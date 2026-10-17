Javohir Jahongirov Polshada karate WKF bo‘yicha jahon chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Javohir Jahongirov Polshada o‘tkazilgan karate WKF bo‘yicha jahon chempionatida 63 kg vazn toifasida oltin medalni qo‘lga kiritdi.
- Finalda u AQSH vakili Zxuo Edmondni 5:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Jahongirov saralash bosqichlarida Braziliya, Ukraina, Slovakiya va Gonkong kabi davlatlar vakillarini ham yenggan edi.
- Ushbu g‘alaba o‘zbek karate maktabining jahon maydonidagi nufuzini yanada mustahkamladi.
Polshaning Belsko-Byala shahrida karate WKF bo‘yicha o‘smirlar va yoshlar o‘rtasida o‘tkazilayotgan nufuzli jahon chempionatida O‘zbekiston sport delegatsiyasi navbatdagi ulkan muvaffaqiyatni qo‘lga kiritdi.
Dunyoning 120 ta davlatidan tashrif buyurgan eng kuchli yosh sportchilar bahs olib borayotgan musobaqada bekobodlik iqtidor sohibi Javohir Jahongirov yakka kata dasturida 63 kg vazn toifasida jahon chempionligiga erishib, milliy sportimiz solnomasida yangi sahifa ochdi.
Final sari ishonchli yurish: Yetakchi davlatlar vakillari mag‘lub etildi
Tajribali murabbiy Hamdam Shodibekov qo‘l ostida mashg‘ulot olib borayotgan o‘zbekistonlik yosh sportchi saralash bosqichlaridanoq raqiblariga nisbatan ochiq ustunlikni namoyish etdi:
Mag‘lub etilgan yetakchilar: Javohir final ostonasiga qadar jahon karatesida yetakchi hisoblangan Braziliya, Ukraina, Slovakiya hamda Gonkong davlatlari vakillarini mag‘lubiyatga uchratib, yuksak mahorat ko‘rsatdi;
Murabbiylik mehnati: Ushbu yutuq sportchining muntazam tayyorgarligi va murabbiy Hamdam Shodibekovning puxta taktik ko‘rsatmalari samarasi sifatida e’tirof etildi.
Finaldagi 5:0 hisobi va tarixiy oltin
17 oktyabr kuni o‘tkazilgan hal qiluvchi bahsda o‘zbekistonlik sportchi o‘z ustunligini yaqqol namoyon qildi:
Raqib: Final uchrashuvida Jahongirovga AQSH vakili Zxuo Edmond raqiblik qildi;
Hakamlarning yakdil qarori: Hamyurtimizning harakatlari barcha hakamlar tomonidan yuqori baholandi va u raqibini 5:0 hisobida mutlaq yengib, oltin medalga ega chiqdi;
Yangi tarixiy rekord: Javohir Jahongirov ushbu g‘alabasi orqali mazkur yo‘nalishda yurtimizga muhim chempionlik sovrinini taqdim etdi.
120 ta davlat ishtirok etgan musobaqadagi bu yorqin zafar o‘zbek karate maktabining jahon maydonidagi nufuzi tobora mustahkamlanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…