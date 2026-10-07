Ko‘rfaz kubogi finalida Saudiya Arabistoni BAAni mag‘lubiyatga uchratdi

·4·Sport
Ko‘rfaz kubogi finalida Saudiya Arabistoni BAAni mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saudiya Arabistoni Ko‘rfaz kubogi finalida Birlashgan Arab Amirliklarini 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • Al Hammami 11-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Firas Al Buraykan 14-daqiqada o‘yinning yakuniy natijasini belgiladi.
  • Saudiya Arabistoni o‘yin davomida nazoratni o‘z qo‘lida ushlab turdi va BAA futbolchilari Muhammad Al Ovays qo‘riqlayotgan darvozaga yo‘l topa olmadi.

Arab mintaqasining eng nufuzli musobaqalaridan biri — Ko‘rfaz kubogi o‘zining hal qiluvchi pallasiga yetdi. Turnirning oltin medallari uchun kechgan final bahsida Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari milliy terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keldi. Murosasiz kechgan bellashuvda saudiyaliklar 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, bosh sovrinni boshlari uzra baland ko‘tardi.

Uchrashuv taqdiri amalda bahsning dastlabki choragidayoq hal bo‘ldi. Raqib mudofaasidagi bo‘shliqlardan unumli foydalangan Saudiya vakillari qisqa vaqt ichida ketma-ket ikkita to‘p kiritib, yakungacha o‘yin nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turishga erishdi.

3 daqiqalik blitskrig: Gollar qanday urildi?

O‘yin startidan faol harakat qilgan Saudiya Arabistoni tezkor temp evaziga ustunlikni qo‘lga kiritdi:

  • Al Hammamining birinchi zarbasi (11-daqiqa): Bahsning 11-daqiqasida uyushtirilgan xavfli hujumni Al Hammami aniq zarba bilan yakunlab, hisobni ochdi (1:0);

  • Al Buraykandan ikkinchi zarba (14-daqiqa): Oradan atigi uch daqiqa o‘tib, 14-daqiqada Nosir Al-Davsarining qulay to‘p uzatishidan so‘ng mohir hujumchi Firas Al Buraykan to‘pni darvozaga joylab, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • BAAning ojizligi: O‘yin boshidanoq ruhiy zarbaga uchragan BAA futbolchilari qolgan daqiqalarda muvozanatni tiklashga qanchalik urinmasin, Muhammad Al Ovays qo‘riqlayotgan darvozaga yo‘l topa olmadi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar:

  • Ko‘rfaz kubogi. Final

  • Saudiya Arabistoni – BAA 2:0

  • Gollar: Al Hammami (11), Al Buraykan (14).

Jamoalar tarkibi:

  • Saudiya Arabistoni: Muhammad Al Ovays, Al Tambakti (Al Salim, 90), Al Amri, Al Xarbi, Al Shamat, Kanno (Al Hamdan, 80), Al Haybari, Nosir Al Dovsari, Al Hammami (Takri, 90), Firas Al Buraykan, Abu Al Shamat (Hamad, 80).

  • BAA: Holid, Aladdin, Pimenta, Meloni (Saleh, 46), Amaral, Kulibali, Fayz, Oliveyra (Akonnor, 46), Nikolas Ximenes (Peyra, 64), Bala, Kamara (Sulton Odil, 59).

Taktik g‘alaba va mustahkam himoya

Ikkinchi bo‘limda BAA bosh murabbiyi ketma-ket to‘rtta o‘zgarishni amalga oshirib, hujum chizig‘iga yangi kuchlarni tashlagan bo‘lsa-da, Saudiya termasi himoyachilari va yarim himoya markazida Muhammad Kanno boshchiligidagi futbolchilar raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Saudiya Arabistoni milliy jamoasi ushbu ishonchli g‘alaba orqali mintaqada o‘z hukmronligini yana bir bor isbotlab, muxlislariga uzoq kutilgan yangi sovrinni taqdim etdi.

Ko‘rfaz kubogiSaudiya Arabistoni milliy terma jamoasiBirlashgan Arab Amirliklari milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!Saudiyaliklardan yirik “master-klass”: Ko‘rfaz kubogida aqlbovar qilmas trillerlar!27 sentabr 07:52Ko‘rfaz kubogida "sensatsiya": yarimfinal juftliklari ma’lum bo‘ldiKo‘rfaz kubogida "sensatsiya": yarimfinal juftliklari ma’lum bo‘ldi1 oktabr 07:31Ko‘rfaz kubogi: BAA va Qatar g‘alaba qozonib, peshqadamlik jangini boshlaydi!Ko‘rfaz kubogi: BAA va Qatar g‘alaba qozonib, peshqadamlik jangini boshlaydi!28 sentabr 06:23Ko‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdiKo‘rfaz kubogida Qatar amaldagi chempionni mag‘lub etdi25 sentabr 11:22Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandiSaudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandi24 sentabr 06:35Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydiOsiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi29 sentabr 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?