Ko‘rfaz kubogi finalida Saudiya Arabistoni BAAni mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saudiya Arabistoni Ko‘rfaz kubogi finalida Birlashgan Arab Amirliklarini 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- Al Hammami 11-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa, Firas Al Buraykan 14-daqiqada o‘yinning yakuniy natijasini belgiladi.
- Saudiya Arabistoni o‘yin davomida nazoratni o‘z qo‘lida ushlab turdi va BAA futbolchilari Muhammad Al Ovays qo‘riqlayotgan darvozaga yo‘l topa olmadi.
Arab mintaqasining eng nufuzli musobaqalaridan biri — Ko‘rfaz kubogi o‘zining hal qiluvchi pallasiga yetdi. Turnirning oltin medallari uchun kechgan final bahsida Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari milliy terma jamoalari o‘zaro to‘qnash keldi. Murosasiz kechgan bellashuvda saudiyaliklar 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, bosh sovrinni boshlari uzra baland ko‘tardi.
Uchrashuv taqdiri amalda bahsning dastlabki choragidayoq hal bo‘ldi. Raqib mudofaasidagi bo‘shliqlardan unumli foydalangan Saudiya vakillari qisqa vaqt ichida ketma-ket ikkita to‘p kiritib, yakungacha o‘yin nazoratini o‘z qo‘lida ushlab turishga erishdi.
3 daqiqalik blitskrig: Gollar qanday urildi?
O‘yin startidan faol harakat qilgan Saudiya Arabistoni tezkor temp evaziga ustunlikni qo‘lga kiritdi:
Al Hammamining birinchi zarbasi (11-daqiqa): Bahsning 11-daqiqasida uyushtirilgan xavfli hujumni Al Hammami aniq zarba bilan yakunlab, hisobni ochdi (1:0);
Al Buraykandan ikkinchi zarba (14-daqiqa): Oradan atigi uch daqiqa o‘tib, 14-daqiqada Nosir Al-Davsarining qulay to‘p uzatishidan so‘ng mohir hujumchi Firas Al Buraykan to‘pni darvozaga joylab, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
BAAning ojizligi: O‘yin boshidanoq ruhiy zarbaga uchragan BAA futbolchilari qolgan daqiqalarda muvozanatni tiklashga qanchalik urinmasin, Muhammad Al Ovays qo‘riqlayotgan darvozaga yo‘l topa olmadi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar:
Ko‘rfaz kubogi. Final
Saudiya Arabistoni – BAA 2:0
Gollar: Al Hammami (11), Al Buraykan (14).
Jamoalar tarkibi:
Saudiya Arabistoni: Muhammad Al Ovays, Al Tambakti (Al Salim, 90), Al Amri, Al Xarbi, Al Shamat, Kanno (Al Hamdan, 80), Al Haybari, Nosir Al Dovsari, Al Hammami (Takri, 90), Firas Al Buraykan, Abu Al Shamat (Hamad, 80).
BAA: Holid, Aladdin, Pimenta, Meloni (Saleh, 46), Amaral, Kulibali, Fayz, Oliveyra (Akonnor, 46), Nikolas Ximenes (Peyra, 64), Bala, Kamara (Sulton Odil, 59).
Taktik g‘alaba va mustahkam himoya
Ikkinchi bo‘limda BAA bosh murabbiyi ketma-ket to‘rtta o‘zgarishni amalga oshirib, hujum chizig‘iga yangi kuchlarni tashlagan bo‘lsa-da, Saudiya termasi himoyachilari va yarim himoya markazida Muhammad Kanno boshchiligidagi futbolchilar raqibga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Saudiya Arabistoni milliy jamoasi ushbu ishonchli g‘alaba orqali mintaqada o‘z hukmronligini yana bir bor isbotlab, muxlislariga uzoq kutilgan yangi sovrinni taqdim etdi.
Izohlar 0
…