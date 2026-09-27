Luiji Di Byajo O‘zbekistonga 0:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!

·100·Sport
Luiji Di Byajo O‘zbekistonga 0:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi Saudiya Arabistoni ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Saudiya Arabistoni bosh murabbiyi Luiji Di Byajo mag‘lubiyat uchun bahona qidirmasligini, O‘zbekistonning keskin yuksalishini va tarkibida Osiyo chempionlarining borligini tan oldi.
  • Di Byajo o‘z jamoasiga ushbu tajribadan to‘g‘ri xulosa chiqarishni va kelajakda yaxshiroq harakat qilishni so‘radi.

Yaponiyada o‘tayotgan Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida O‘zbekiston olimpiya terma jamoasining Saudiya Arabistoni ustidan qozongan 3:0 hisobidagi yirik g‘alabasi qit’a bo‘ylab keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Uchrashuv yakunlangach, saudiyaliklarning italiyalik bosh murabbiyi Luiji Di Byajo matbuot anjumanida ochiq va mardona chiqish qilib, o‘z shogirdlaridan boshlarini baland ko‘tarishni hamda ushbu achchiq tajribadan to‘g‘ri xulosa chiqarishni so‘radi.

Di Byajoning ta’kidlashicha, O‘zbekiston tarkibida yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionlari to‘p surayotgani va o‘zbek futboli hozirda keskin yuksalish bosqichini boshdan kechirayotgani tufayli bahs og‘ir bo‘lishi oldindan ma’lum edi. Italiyalik mutaxassis javobsiz 3 ta to‘p o‘tkazib yuborilgani uchun hech qanday bahona qidirmasligini, biroq jamoalar o‘rtasidagi farq juda ulkan emasligini aytib, o‘z jamoasi turnirda qit’aning ikki giganti — Janubiy Koreya va O‘zbekiston bilan to‘qnash kelib, G‘arbiy Osiyo va arab dunyosidan chorakfinalga chiqqan yagona vakil bo‘lganini eslatib o‘tdi.

«3:0 hisobi, bahonalarsiz tan olish va o‘zbek futboli tanqidi»: Di Byajo bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Saudiya Arabistoni olimpiya termasi bosh murabbiyining chiqishidan eng muhim rasmiy tezislar:

  • Mag‘lubiyat uchun bahona qidirilmadi: Luiji Di Byajo 0:3 hisobidagi mag‘lubiyatni sovuqqonlik bilan tan olib, jamoasi bundan yaxshiroq harakat qilishi kerakligini urg‘uladi;

  • O‘zbekistonning keskin yuksalishi tan olindi: Murabbiy raqib safida qit’a chempionlari jamlanganini va o‘zbek futboli ayni paytda eng yuqori o‘sish davrida ekanini e’tirof etdi;

  • Hujumdagi samarasizlik asosiy muammo bo‘ldi: Saudiyaliklarning hujumda xavf yarata olmagani va golli vaziyatlardan foydalanmagani murabbiylar shtabining asosiy noroziligiga sabab bo‘ldi;

  • Arab dunyosining yagona vakili: Saudiya Arabistoni U-21 jamoasi Nagoya–2026 chorakfinaliga qadar yetib kelgan yagona arab va G‘arbiy Osiyo termasi bo‘lgani qayd etildi;

  • Yoshlarga otalik daldasi: Italiyalik mutaxassis o‘z shogirdlariga boshni egmasdan, kelajakdagi katta musobaqalar uchun tajriba to‘plashni vazifa qilib qo‘ydi.

Nagoya–2026: O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni to‘qnashuvi ko‘rsatkichlari taqqosi

Chorakfinal bahsi va jamoalarning musobaqadagi yo‘li tasnifi:

Mezonlar va ko‘rsatkichlar

O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi

Saudiya Arabistoni U-21 terma jamoasi

Chorakfinal natijasi

3 : 0 (Yarimfinal yo‘llanmasi qo‘lga kiritildi)

0 : 3 (Musobaqadagi ishtiroki yakunlandi)

Tarkib salohiyati va tajriba

Yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionlari va asosiy kuchlar

Nagoya–2026 da tajriba orttirayotgan yosh tarkib

Musobaqadagi yo‘li

Barcha o‘yinlarda ishonchli g‘alabalar seriyasi

Qatarni yengdi, Koreyaga (0:2) va O‘zbekistonga (0:3) yutqazdi

O‘yin uslubi va samaradorlik

Yuqori bosim, aniq yakunlovchi hujum va mustahkam himoya

Hujumda yakunlovchi zarbalar yetishmovchiligi va pala-partishlik

Mintaqaviy maqomi

Qit’aning mutlaq yetakchisi va bosh favoritlaridan biri

Chorakfinalga chiqqan G‘arbiy Osiyoning yagona vakili

Futbol ekspertizasi: Nega Di Byajoning tan olishi o‘zbek futboli uchun katta baho?

Yevropa va Osiyo futboli sharhlovchilari hamda xalqaro sport ekspertlarining xulosalari:

  • «Italiyalik mutaxassisning xolis e’tirofi»: Italiyaning «Roma», «Inter» klublari va Italiya yoshlar termasida ishlagan Di Byajo kabi tajribali murabbiyning O‘zbekiston futbolidagi keskin rivojlanishni alohida ko‘rsatib o‘tishi — tizimli islohotlarning xalqaro maydondagi rasmiy tan olinishidir;

  • Saudiyaliklarning 0:3 ga lol qolishi: Infratuzilmasi va mablag‘i bo‘yicha Osiyoda tengsiz bo‘lgan Saudiya Arabistoni futbol tizimining vakillari maydonda o‘zbek yigitlarining jismoniy, taktik va ruhiy ustunligi qarshisida chorasiz qoldi;

  • Osiyo o‘yinlaridagi oltin poydevor: Chorakfinalda Saudiyadek jiddiy raqibni 3:0 hisobida dog‘da qoldirish O‘zbekiston olimpiya termasiga yarimfinal oldidan ulkan psixologik ishonch va mutlaq favoritlik maqomini taqdim etdi.

Sizningcha, Luiji Di Byajoning «O‘zbekiston keskin rivojlanish davrini boshdan kechirmoqda» degan e’tirofi milliy futbolimizning yangi oltin avlodi shakllanganini to‘liq tasdiqlaydimi? Saudiyani 3:0 hisobida taslim etgan vakillarimiz Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarining chempionlik oltin medalini yutib ola oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining yangi tarixiy zafari tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!

Nagoya-2026O‘zbekiston olimpiya terma jamoasiSaudiya Arabistoni U-21Luїji Di Byajo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadi23 sentabr 22:53Fabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdiFabregas mo‘jizasi A Seriyani larzaga solmoqda: «Komo» safarda «Jenoa»ni tor-mor etdi5 sentabr 08:01Amir G‘alinoi O‘zbekistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!Amir G‘alinoi O‘zbekistondan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!Bugun 19:59Olimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydiOlimpiadada ilk mag‘lubiyat: O‘zbekiston 8-turda Germaniyaga yutqazib qo‘ydi24 sentabr 21:21«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi«Muammo Salohda emasdi!»: Terri Anri «Liverpul» rahbariyatini keskin tanqid qildi20 sentabr 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi