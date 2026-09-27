Luiji Di Byajo O‘zbekistonga 0:3 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng shov-shuvli bayonot berdi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi Saudiya Arabistoni ustidan 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Saudiya Arabistoni bosh murabbiyi Luiji Di Byajo mag‘lubiyat uchun bahona qidirmasligini, O‘zbekistonning keskin yuksalishini va tarkibida Osiyo chempionlarining borligini tan oldi.
- Di Byajo o‘z jamoasiga ushbu tajribadan to‘g‘ri xulosa chiqarishni va kelajakda yaxshiroq harakat qilishni so‘radi.
Yaponiyada o‘tayotgan Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarining futbol turnirida O‘zbekiston olimpiya terma jamoasining Saudiya Arabistoni ustidan qozongan 3:0 hisobidagi yirik g‘alabasi qit’a bo‘ylab keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Uchrashuv yakunlangach, saudiyaliklarning italiyalik bosh murabbiyi Luiji Di Byajo matbuot anjumanida ochiq va mardona chiqish qilib, o‘z shogirdlaridan boshlarini baland ko‘tarishni hamda ushbu achchiq tajribadan to‘g‘ri xulosa chiqarishni so‘radi.
Di Byajoning ta’kidlashicha, O‘zbekiston tarkibida yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionlari to‘p surayotgani va o‘zbek futboli hozirda keskin yuksalish bosqichini boshdan kechirayotgani tufayli bahs og‘ir bo‘lishi oldindan ma’lum edi. Italiyalik mutaxassis javobsiz 3 ta to‘p o‘tkazib yuborilgani uchun hech qanday bahona qidirmasligini, biroq jamoalar o‘rtasidagi farq juda ulkan emasligini aytib, o‘z jamoasi turnirda qit’aning ikki giganti — Janubiy Koreya va O‘zbekiston bilan to‘qnash kelib, G‘arbiy Osiyo va arab dunyosidan chorakfinalga chiqqan yagona vakil bo‘lganini eslatib o‘tdi.
«3:0 hisobi, bahonalarsiz tan olish va o‘zbek futboli tanqidi»: Di Byajo bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Saudiya Arabistoni olimpiya termasi bosh murabbiyining chiqishidan eng muhim rasmiy tezislar:
Mag‘lubiyat uchun bahona qidirilmadi: Luiji Di Byajo 0:3 hisobidagi mag‘lubiyatni sovuqqonlik bilan tan olib, jamoasi bundan yaxshiroq harakat qilishi kerakligini urg‘uladi;
O‘zbekistonning keskin yuksalishi tan olindi: Murabbiy raqib safida qit’a chempionlari jamlanganini va o‘zbek futboli ayni paytda eng yuqori o‘sish davrida ekanini e’tirof etdi;
Hujumdagi samarasizlik asosiy muammo bo‘ldi: Saudiyaliklarning hujumda xavf yarata olmagani va golli vaziyatlardan foydalanmagani murabbiylar shtabining asosiy noroziligiga sabab bo‘ldi;
Arab dunyosining yagona vakili: Saudiya Arabistoni U-21 jamoasi Nagoya–2026 chorakfinaliga qadar yetib kelgan yagona arab va G‘arbiy Osiyo termasi bo‘lgani qayd etildi;
Yoshlarga otalik daldasi: Italiyalik mutaxassis o‘z shogirdlariga boshni egmasdan, kelajakdagi katta musobaqalar uchun tajriba to‘plashni vazifa qilib qo‘ydi.
Nagoya–2026: O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni to‘qnashuvi ko‘rsatkichlari taqqosi
Chorakfinal bahsi va jamoalarning musobaqadagi yo‘li tasnifi:
Mezonlar va ko‘rsatkichlar
Saudiya Arabistoni U-21 terma jamoasi
Chorakfinal natijasi
3 : 0 (Yarimfinal yo‘llanmasi qo‘lga kiritildi)
0 : 3 (Musobaqadagi ishtiroki yakunlandi)
Tarkib salohiyati va tajriba
Yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionlari va asosiy kuchlar
Nagoya–2026 da tajriba orttirayotgan yosh tarkib
Musobaqadagi yo‘li
Barcha o‘yinlarda ishonchli g‘alabalar seriyasi
Qatarni yengdi, Koreyaga (0:2) va O‘zbekistonga (0:3) yutqazdi
O‘yin uslubi va samaradorlik
Yuqori bosim, aniq yakunlovchi hujum va mustahkam himoya
Hujumda yakunlovchi zarbalar yetishmovchiligi va pala-partishlik
Mintaqaviy maqomi
Qit’aning mutlaq yetakchisi va bosh favoritlaridan biri
Chorakfinalga chiqqan G‘arbiy Osiyoning yagona vakili
Futbol ekspertizasi: Nega Di Byajoning tan olishi o‘zbek futboli uchun katta baho?
Yevropa va Osiyo futboli sharhlovchilari hamda xalqaro sport ekspertlarining xulosalari:
«Italiyalik mutaxassisning xolis e’tirofi»: Italiyaning «Roma», «Inter» klublari va Italiya yoshlar termasida ishlagan Di Byajo kabi tajribali murabbiyning O‘zbekiston futbolidagi keskin rivojlanishni alohida ko‘rsatib o‘tishi — tizimli islohotlarning xalqaro maydondagi rasmiy tan olinishidir;
Saudiyaliklarning 0:3 ga lol qolishi: Infratuzilmasi va mablag‘i bo‘yicha Osiyoda tengsiz bo‘lgan Saudiya Arabistoni futbol tizimining vakillari maydonda o‘zbek yigitlarining jismoniy, taktik va ruhiy ustunligi qarshisida chorasiz qoldi;
Osiyo o‘yinlaridagi oltin poydevor: Chorakfinalda Saudiyadek jiddiy raqibni 3:0 hisobida dog‘da qoldirish O‘zbekiston olimpiya termasiga yarimfinal oldidan ulkan psixologik ishonch va mutlaq favoritlik maqomini taqdim etdi.
Sizningcha, Luiji Di Byajoning «O‘zbekiston keskin rivojlanish davrini boshdan kechirmoqda» degan e’tirofi milliy futbolimizning yangi oltin avlodi shakllanganini to‘liq tasdiqlaydimi? Saudiyani 3:0 hisobida taslim etgan vakillarimiz Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarining chempionlik oltin medalini yutib ola oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futbolining yangi tarixiy zafari tahlilini barcha muxlislar bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…