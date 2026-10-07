13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida

·48·Sport
13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dani Karvaxal «Real Madrid»dagi 13 yillik faoliyatidan so‘ng «Xetafe» klubi bilan kelishuvga erishdi.
  • Uning transferi bo‘yicha barcha moliyaviy va tashkiliy masalalar og‘zaki hal etilgan, rasmiy bayonot esa tez kunda kutilmoqda.
  • 34 yoshli himoyachi Madridda qolishni istagani sababli «Xetafe»ni tanlagan va tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tgan.
  • Karvaxal «Real Madrid» safida 6 ta Chempionlar ligasi kubogini qo‘lga kiritgan va ko‘plab boshqa sovrinlarga ega bo‘lgan.

Madridning «Real» klubi safida uzoq yillar davomida to‘p surib, jamoaning haqiqiy ramzlaridan biriga aylangan tajribali o‘ng qanot himoyachisi Dani Karvaxal faoliyatini Ispaniya La Ligasining boshqa bir klubida davom ettiradigan bo‘ldi. Dunyoga mashhur insayder va transferlar bo‘yicha ekspert Fabritsio Romano bergan ma’lumotlarga ko‘ra, ispaniyalik futbolchi «Xetafe» klubi bilan kelishuvga erishgan.

Tomonlar transferning barcha moliyaviy va tashkiliy bandlari bo‘yicha og‘zaki kelishuvga erishib bo‘ldi. Shartnoma imzolanishi yuzasidan rasmiy bayonot yaqin soatlar yoki kunlar ichida e’lon qilinishi kutilmoqda.

Tibbiy ko‘rikdan o‘tdi: Transfer tafsilotlari

Ispaniya poytaxti mintaqasida qolishni ma’qul ko‘rgan 34 yoshli himoyachi yangi jamoasi safiga qo‘shilishga to‘liq tayyor:

  • Muvaffaqiyatli tibbiy ko‘rik: Insayder xabariga ko‘ra, Karvaxal «Xetafe» uchun tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tib bo‘lgan va jismoniy jihatdan maydonga tushishga tayyor ekanini tasdiqlagan;

  • Madridda qolish omili: Futbolchi faoliyatini yakunlash oldidan oilasi bilan Madrid shahri atrofida qolish va La Ligada yuqori tempda o‘ynashda davom etish imkoniyatini birinchi o‘ringa qo‘ygan.

«Qirollik klubi»dagi 13 yillik buyuk tarix va 6 ta CHL kubogi

Dani Karvaxal «Real Madrid» tarixidagi eng sovrindor va sadoqatli himoyachilardan biri sifatida nom qoldirdi:

  • 13 mavsum asosiy tarkibda: U «Bayer»dagi bir yillik ijara davrini hisobga olmaganda, 2013 yildan 2026 yilga qadar uzluksiz ravishda «qaymoqranglilar»ning asosiy tarkibida harakat qildi va jamoa sardori maqomigacha ko‘tarildi;

  • Afsonaviy 6 ta Chempionlar ligasi: Karvaxal «Real» bilan birga naq 6 marotaba UYEFA Chempionlar ligasi bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘targan kam sonli futbolchilar qatoridan joy oldi;

  • To‘liq titullar kolleksiyasi: Himoyachi Madrid klubi libosida La Liga, Ispaniya kubogi, UYEFA Superkubogi va Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatining barcha sovrinlarini bir necha bor qo‘lga kiritdi.

Ushbu transfer «Xetafe» klubining himoya chizig‘iga katta xalqaro tajriba, yetakchilik ruhi va g‘alaba mentalitetini olib kelishi shubhasiz. Madridlik muxlislar esa o‘z sardorlarini La Liga bahslarida yangi libosda kutib olishga hozirlik ko‘rmoqda.

Dani KarvaxalXetafeReal MadridLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29Himoyadagi jiddiy yo‘qotish: «Real» Asensioning jarohatidan so‘ng 3 nafar nomzodni tanladiHimoyadagi jiddiy yo‘qotish: «Real» Asensioning jarohatidan so‘ng 3 nafar nomzodni tanladi3 oktabr 09:26Kylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqdaKylian Mbappe El Klasiko uchun saqlanmoqda2 oktabr 11:51Kilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldiKilian Mbappe tizzasidan jiddiy jarohat olmadi va jarrohlik amaliyotidan qutulib qoldi29 sentabr 19:57Vinicius Junior Real Madrid bilan xayrlashuv marosimidagi xatti-harakati uchun tanqid qilindiVinicius Junior Real Madrid bilan xayrlashuv marosimidagi xatti-harakati uchun tanqid qilindi24 may 16:53Kilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadiKilian Mbappe jarohati jiddiy emas va El-Klasikoda maydonga tushadi26 sentabr 23:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?