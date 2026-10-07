13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Dani Karvaxal «Real Madrid»dagi 13 yillik faoliyatidan so‘ng «Xetafe» klubi bilan kelishuvga erishdi.
- Uning transferi bo‘yicha barcha moliyaviy va tashkiliy masalalar og‘zaki hal etilgan, rasmiy bayonot esa tez kunda kutilmoqda.
- 34 yoshli himoyachi Madridda qolishni istagani sababli «Xetafe»ni tanlagan va tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tgan.
- Karvaxal «Real Madrid» safida 6 ta Chempionlar ligasi kubogini qo‘lga kiritgan va ko‘plab boshqa sovrinlarga ega bo‘lgan.
Madridning «Real» klubi safida uzoq yillar davomida to‘p surib, jamoaning haqiqiy ramzlaridan biriga aylangan tajribali o‘ng qanot himoyachisi Dani Karvaxal faoliyatini Ispaniya La Ligasining boshqa bir klubida davom ettiradigan bo‘ldi. Dunyoga mashhur insayder va transferlar bo‘yicha ekspert Fabritsio Romano bergan ma’lumotlarga ko‘ra, ispaniyalik futbolchi «Xetafe» klubi bilan kelishuvga erishgan.
Tomonlar transferning barcha moliyaviy va tashkiliy bandlari bo‘yicha og‘zaki kelishuvga erishib bo‘ldi. Shartnoma imzolanishi yuzasidan rasmiy bayonot yaqin soatlar yoki kunlar ichida e’lon qilinishi kutilmoqda.
Tibbiy ko‘rikdan o‘tdi: Transfer tafsilotlari
Ispaniya poytaxti mintaqasida qolishni ma’qul ko‘rgan 34 yoshli himoyachi yangi jamoasi safiga qo‘shilishga to‘liq tayyor:
Muvaffaqiyatli tibbiy ko‘rik: Insayder xabariga ko‘ra, Karvaxal «Xetafe» uchun tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tib bo‘lgan va jismoniy jihatdan maydonga tushishga tayyor ekanini tasdiqlagan;
Madridda qolish omili: Futbolchi faoliyatini yakunlash oldidan oilasi bilan Madrid shahri atrofida qolish va La Ligada yuqori tempda o‘ynashda davom etish imkoniyatini birinchi o‘ringa qo‘ygan.
«Qirollik klubi»dagi 13 yillik buyuk tarix va 6 ta CHL kubogi
Dani Karvaxal «Real Madrid» tarixidagi eng sovrindor va sadoqatli himoyachilardan biri sifatida nom qoldirdi:
13 mavsum asosiy tarkibda: U «Bayer»dagi bir yillik ijara davrini hisobga olmaganda, 2013 yildan 2026 yilga qadar uzluksiz ravishda «qaymoqranglilar»ning asosiy tarkibida harakat qildi va jamoa sardori maqomigacha ko‘tarildi;
Afsonaviy 6 ta Chempionlar ligasi: Karvaxal «Real» bilan birga naq 6 marotaba UYEFA Chempionlar ligasi bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘targan kam sonli futbolchilar qatoridan joy oldi;
To‘liq titullar kolleksiyasi: Himoyachi Madrid klubi libosida La Liga, Ispaniya kubogi, UYEFA Superkubogi va Klublar o‘rtasidagi jahon chempionatining barcha sovrinlarini bir necha bor qo‘lga kiritdi.
Ushbu transfer «Xetafe» klubining himoya chizig‘iga katta xalqaro tajriba, yetakchilik ruhi va g‘alaba mentalitetini olib kelishi shubhasiz. Madridlik muxlislar esa o‘z sardorlarini La Liga bahslarida yangi libosda kutib olishga hozirlik ko‘rmoqda.
Izohlar 0
…