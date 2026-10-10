«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona»
- Ispaniya La Ligasining 8-turida «Xetafe»ga qarshi o‘yin uchun asosiy tarkibini e’lon qildi, unda jarohatdan qaytgan darvozabon Joan Garsiya maydonga tushadi.
- Kataloniyaliklar yarimhimoyada Gavi, Dani Olmo va Rodri, hujumda esa Entoni Gordon, Lamin Yamal hamda Gabriel Jezus bilan kuchli tarkibni maydonga tashlaydi.
- «Xetafe» esa Soriya boshchiligidagi himoyaviy taktika bilan «Barselona»ning bosimini sindirishga harakat qiladi.
Ispaniya La Ligasining 8-turi doirasida chempionat peshqadami «Barselona» o‘z maydonida «Xetafe»ni qabul qiladi. Mavsumni ajoyib sermahsullik va ketma-ket g‘alabalar bilan davom ettirayotgan kataloniyaliklarning ushbu bahs oldidan tanlagan boshlang‘ich tarkibi e’lon qilindi.
Murabbiylar shtabi tomonidan tasdiqlangan qaydnomada bir qator muhim o‘zgarishlar ko‘zga tashlanmoqda, xususan, jarohat tufayli safdan chiqqan asosiy darvozabon Joan Garsiya to‘liq tiklanib, ilk daqiqalardan maydonga tushadigan bo‘ldi.
«Barselona» boshlang‘ich tarkibi: Kuchli yarimhimoya va Yamal boshchiligidagi hujum
Kataloniyaliklar maydonga eng kuchli kuchlarini tashlaydi:
Darvoza chizig‘i: Jarohatdan so‘ng yashil maydonga qaytgan Joan Garsiya darvozani ishonchli qo‘riqlash uchun asosiy tarkibdan joy oldi;
Mudofaa qo‘rg‘oni: Qanotlar va markazda Kunde, Erik Garsiya, Jerar Martin hamda Espart kvarteti harakat qiladi;
Yarimhimoyadagi ijodkorlik: Markazda Gavi, Dani Olmo va jamoaning yangi yetakchisi Rodri to‘p nazoratini ta’minlaydi;
Hujumchilar triosi: Qanotlarda tezkor Entoni Gordon va yosh yulduz Lamin Yamal, markazda esa Gabriel Jezus raqib mudofaasini yorib o‘tishga mas’ul etib belgilandi.
«Xetafe» qarshiligi va mehmonlar tanlovi
Mehmonlar an’anaviy tarzda himoyaviy va qattiqqo‘l taktikaga tayangan holda maydonga tushadi:
Mezbonlarga qarshi kurash: Madrid viloyati klubi tarkibida tajribali posbon Soriya, himoyachilar Moxika, Romero, Jene va Kiko asosiy zarbani qaytarishga urinadi;
Markaz va qarshi hujumlar: Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garsiya va Ivan maydonda «Barselona»ning bosimini sindirishga harakat qiladi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
La Liga. 8-tur
«Barselona» — «Xetafe»
«Barselona»: Joan Garsiya, Kunde, Erik Garsiya, Jerar Martin, Espart, Gavi, Olmo, Rodri, Gordon, Gabriel Jezus, Yamal.
«Xetafe»: Soriya, Moxika, Romero, Jene, Kiko, Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garsiya, Ivan.
Kataloniya superklubi o‘z muxlislari qarshisida navbatdagi yirik g‘alabasini nishonlay oladimi yoki «Xetafe» himoyaviy qal’asi bilan favoritni to‘xtatadimi — barchasi Toshkent vaqti bilan tungi bahsda hal bo‘ladi.
Izohlar 0
…