«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi

·37·Sport
«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona»
  • Ispaniya La Ligasining 8-turida «Xetafe»ga qarshi o‘yin uchun asosiy tarkibini e’lon qildi, unda jarohatdan qaytgan darvozabon Joan Garsiya maydonga tushadi.
  • Kataloniyaliklar yarimhimoyada Gavi, Dani Olmo va Rodri, hujumda esa Entoni Gordon, Lamin Yamal hamda Gabriel Jezus bilan kuchli tarkibni maydonga tashlaydi.
  • «Xetafe» esa Soriya boshchiligidagi himoyaviy taktika bilan «Barselona»ning bosimini sindirishga harakat qiladi.

Ispaniya La Ligasining 8-turi doirasida chempionat peshqadami «Barselona» o‘z maydonida «Xetafe»ni qabul qiladi. Mavsumni ajoyib sermahsullik va ketma-ket g‘alabalar bilan davom ettirayotgan kataloniyaliklarning ushbu bahs oldidan tanlagan boshlang‘ich tarkibi e’lon qilindi.

Murabbiylar shtabi tomonidan tasdiqlangan qaydnomada bir qator muhim o‘zgarishlar ko‘zga tashlanmoqda, xususan, jarohat tufayli safdan chiqqan asosiy darvozabon Joan Garsiya to‘liq tiklanib, ilk daqiqalardan maydonga tushadigan bo‘ldi.

«Barselona» boshlang‘ich tarkibi: Kuchli yarimhimoya va Yamal boshchiligidagi hujum

Kataloniyaliklar maydonga eng kuchli kuchlarini tashlaydi:

  • Darvoza chizig‘i: Jarohatdan so‘ng yashil maydonga qaytgan Joan Garsiya darvozani ishonchli qo‘riqlash uchun asosiy tarkibdan joy oldi;

  • Mudofaa qo‘rg‘oni: Qanotlar va markazda Kunde, Erik Garsiya, Jerar Martin hamda Espart kvarteti harakat qiladi;

  • Yarimhimoyadagi ijodkorlik: Markazda Gavi, Dani Olmo va jamoaning yangi yetakchisi Rodri to‘p nazoratini ta’minlaydi;

  • Hujumchilar triosi: Qanotlarda tezkor Entoni Gordon va yosh yulduz Lamin Yamal, markazda esa Gabriel Jezus raqib mudofaasini yorib o‘tishga mas’ul etib belgilandi.

«Xetafe» qarshiligi va mehmonlar tanlovi

Mehmonlar an’anaviy tarzda himoyaviy va qattiqqo‘l taktikaga tayangan holda maydonga tushadi:

  • Mezbonlarga qarshi kurash: Madrid viloyati klubi tarkibida tajribali posbon Soriya, himoyachilar Moxika, Romero, Jene va Kiko asosiy zarbani qaytarishga urinadi;

  • Markaz va qarshi hujumlar: Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garsiya va Ivan maydonda «Barselona»ning bosimini sindirishga harakat qiladi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • La Liga. 8-tur

    «Barselona» — «Xetafe»

  • «Barselona»: Joan Garsiya, Kunde, Erik Garsiya, Jerar Martin, Espart, Gavi, Olmo, Rodri, Gordon, Gabriel Jezus, Yamal.

  • «Xetafe»: Soriya, Moxika, Romero, Jene, Kiko, Francho, Mario Martin, Terrats, A. Garsiya, Ivan.

Kataloniya superklubi o‘z muxlislari qarshisida navbatdagi yirik g‘alabasini nishonlay oladimi yoki «Xetafe» himoyaviy qal’asi bilan favoritni to‘xtatadimi — barchasi Toshkent vaqti bilan tungi bahsda hal bo‘ladi.

BarselonaXetafeLa LigaJoan Garsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida7 oktabr 06:48Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29Andres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdiAndres Inyesta Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda ekanini aytdi5 oktabr 16:56«Barselona»da to‘xtatib bo‘lmas kuch: Rafinya ketma-ket ikkinchi oy Ispaniyada tengsiz!«Barselona»da to‘xtatib bo‘lmas kuch: Rafinya ketma-ket ikkinchi oy Ispaniyada tengsiz!3 oktabr 17:45Joan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdiJoan Garsiya tatuirovka qildirishdan bosh tortdi va transfer haqidagi savollarga javob berdi2 avgust 23:16Hansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldiHansi Flik La Ligada sentyabrning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi29 sentabr 20:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi