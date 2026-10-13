Dani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubida 13 yil to‘p surgan tajribali himoyachi Daniel Karvaxal «Xetafe» bilan 2027 yilning yoziga qadar shartnoma imzoladi.
- Erkin agent maqomida bo‘lgan 34 yoshli futbolchi uchun «Xetafe» hech qanday transfer puli to‘lamadi.
- Karvaxalning Madrid hududida qolish qarori va uning katta tajribasi «Xetafe»ning La Ligadagi natijalarini yaxshilashga yordam berishi kutilmoqda.
Ispaniya La Ligasi vakili «Xetafe» klubi Madridning «Real» jamoasida uzoq yillar to‘p surgan tajribali himoyachi Daniel Karvaxal bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi. Klub matbuot xizmati bergan ma’lumotlarga ko‘ra, erkin agent maqomida bo‘lgan 34 yoshli futbolchi seshanba kuni yangi jamoasi bilan mehnat bitimiga qo‘l qo‘ygan.
Mazkur kelishuv La Liga rahbariyati tomonidan rasman tasdiqlandi va himoyachi endilikda faoliyatini shahardosh klub safida davom ettiradi.
Shartnoma tafsilotlari va faoliyatdagi yangi sahifa
Transfer va yangi bitimning asosiy jihatlari quyidagicha:
Shartnoma muddati: Karvaxal va «Xetafe» o‘rtasidagi kelishuv 2027 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan;
Tekinga qo‘lga kiritilgan yulduz: Futbolchi «qirollik klubi» bilan shartnomasi tugagach erkin agentga aylangan edi, shu bois «Xetafe» uning uchun hech qanday transfer puli to‘lamadi;
Madridda qolish qarori: Faoliyatining katta qismini poytaxtda o‘tkazgan futbolchi yana Madrid hududida qolishni ma’qul ko‘rdi.
«Real» bilan 13 yillik buyuk tarix
Daniel Karvaxal «Real Madrid» tarixidagi eng sovrindor va muhim qanot himoyachilaridan biri hisoblanadi:
Uzoq yillik sadoqat: Karvaxal 2013 yildan 2026 yilgacha — naq 13 yil davomida «qaymoqranglilar» sharafini munosib himoya qildi;
Xayrlashuv: O‘tgan mavsum yakunlangach, tomonlar hamkorlikni to‘xtatishga qaror qildi va futbolchi erkin agent maqomini oldi.
«Xetafe»ning hozirgi ahvoli
Tajribali himoyachining kelishi turnir jadvalining quyi qismida borayotgan klub himoyasini kuchaytirishi kutilmoqda:
Ispaniya chempionatining 8-turidan so‘ng «Xetafe» hisobida 8 ochko mavjud;
Jamoa hozirda La Liga turnir jadvalida 14-o‘rinni egallab turibdi.
Karvaxalning ulkan xalqaro tajribasi va g‘alaba ruhiyati «Xetafe»ning joriy mavsumdagi natijalarini yaxshilashda muhim omilga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…