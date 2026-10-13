Dani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladi

·39·Sport
Dani Karvaxal kutilmaganda «Xetafe» bilan shartnoma imzoladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubida 13 yil to‘p surgan tajribali himoyachi Daniel Karvaxal «Xetafe» bilan 2027 yilning yoziga qadar shartnoma imzoladi.
  • Erkin agent maqomida bo‘lgan 34 yoshli futbolchi uchun «Xetafe» hech qanday transfer puli to‘lamadi.
  • Karvaxalning Madrid hududida qolish qarori va uning katta tajribasi «Xetafe»ning La Ligadagi natijalarini yaxshilashga yordam berishi kutilmoqda.

Ispaniya La Ligasi vakili «Xetafe» klubi Madridning «Real» jamoasida uzoq yillar to‘p surgan tajribali himoyachi Daniel Karvaxal bilan shartnoma imzolaganini rasman e’lon qildi. Klub matbuot xizmati bergan ma’lumotlarga ko‘ra, erkin agent maqomida bo‘lgan 34 yoshli futbolchi seshanba kuni yangi jamoasi bilan mehnat bitimiga qo‘l qo‘ygan.

Mazkur kelishuv La Liga rahbariyati tomonidan rasman tasdiqlandi va himoyachi endilikda faoliyatini shahardosh klub safida davom ettiradi.

Shartnoma tafsilotlari va faoliyatdagi yangi sahifa

Transfer va yangi bitimning asosiy jihatlari quyidagicha:

  • Shartnoma muddati: Karvaxal va «Xetafe» o‘rtasidagi kelishuv 2027 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan;

  • Tekinga qo‘lga kiritilgan yulduz: Futbolchi «qirollik klubi» bilan shartnomasi tugagach erkin agentga aylangan edi, shu bois «Xetafe» uning uchun hech qanday transfer puli to‘lamadi;

  • Madridda qolish qarori: Faoliyatining katta qismini poytaxtda o‘tkazgan futbolchi yana Madrid hududida qolishni ma’qul ko‘rdi.

«Real» bilan 13 yillik buyuk tarix

Daniel Karvaxal «Real Madrid» tarixidagi eng sovrindor va muhim qanot himoyachilaridan biri hisoblanadi:

  • Uzoq yillik sadoqat: Karvaxal 2013 yildan 2026 yilgacha — naq 13 yil davomida «qaymoqranglilar» sharafini munosib himoya qildi;

  • Xayrlashuv: O‘tgan mavsum yakunlangach, tomonlar hamkorlikni to‘xtatishga qaror qildi va futbolchi erkin agent maqomini oldi.

«Xetafe»ning hozirgi ahvoli

Tajribali himoyachining kelishi turnir jadvalining quyi qismida borayotgan klub himoyasini kuchaytirishi kutilmoqda:

  • Ispaniya chempionatining 8-turidan so‘ng «Xetafe» hisobida 8 ochko mavjud;

  • Jamoa hozirda La Liga turnir jadvalida 14-o‘rinni egallab turibdi.

Karvaxalning ulkan xalqaro tajribasi va g‘alaba ruhiyati «Xetafe»ning joriy mavsumdagi natijalarini yaxshilashda muhim omilga aylanishi kutilmoqda.

Daniel KarvaxalXetafeReal MadridLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida13 yillik buyuk faoliyatdan so‘ng Dani Karvaxal “Xetafe” klubiga o‘tish arafasida7 oktabr 06:48«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi«Barselona» «Xetafe»ni yirik hisobda tor-mor etib, 100 foizlik natijani saqlab qoldi11 oktabr 08:35«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi«Barselona» va «Xetafe» bahsi uchun asosiy tarkiblar e’lon qilindi10 oktabr 20:57Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radiRaqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi11 oktabr 11:58Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?10 oktabr 13:58Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?Qiymati tushgan yulduzlar: La Ligada qaysi top-futbolchilar arzonlashdi?5 oktabr 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi