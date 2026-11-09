Kilian Mbappe La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi

·49·Sport
Kilian Mbappe La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe Ispaniya chempionatida oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
  • Fransiyalik forvard o'tgan oyda 5 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol va 1 ta samarali uzatmani amalga oshirdi.
  • U ovoz berish jarayonida Lamin Yamal, Gonsalu Gedesh, Alexandro Grimaldo va Matias Dituro kabi nomzodlarni ortda qoldirdi.

Ispaniya chempionatida oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nomi rasman ma’lum bo‘ldi. La Liga matbuot xizmati xabariga ko‘ra, muxlislar va mutaxassislar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga binoan Madridning «Real» klubi yulduzli markaziy hujumchisi Kilian Mbappe oy laureati deb e’lon qilindi.

Fransiyalik forvard oktyabr oyida «qirollik klubi» tarkibida fenomenal sermahsullik namoyish etib, jamoasining g‘alabali seriyasida bosh qahramonga aylandi.

Oktyabrdagi benefis: 5 ta bahsda 6 ta gol

Mbappe o‘tgan oy davomida barcha frontlarda yuqori tempni ushlab turdi:

  • Dahshatli statistika: Futbolchi oktyabrda «Real» safida jami 5 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 6 ta gol va 1 ta samarali uzatma (jami 7 ta samarali harakat) yozdirib qo‘ydi;

  • Ovoz berishdagi mutlaq g‘alaba: Kilian rasmiy so‘rovnomada prinsipial raqibi Lamin Yamal («Barselona»), shuningdek, Gonsalu Gedesh («Real Sosedad»), Alexandro Grimaldo («Atletiko») hamda Matias Dituro («Elche») kabi nomzodlarni katta farq bilan ortda qoldirdi.

La Ligada oy futbolchisi uchun kurash va nomzodlar

Futbolchi

Klubi

Maqomi / Oktyabrdagi faoliyati

Kilian Mbappe

«Real Madrid»

G‘olib (5 o‘yin, 6 gol, 1 assist)

Lamin Yamal

«Barselona»

Asosiy raqobatchi / Peshqadam jamoa yetakchisi

Gonsalu Gedesh

«Real Sosedad»

Sermahsul hujumchi

Alexandro Grimaldo

«Atletiko Madrid»

Qanot himoyasidagi eng faol o‘yinchi

Matias Dituro

«Elche»

Oyning eng yaxshi darvozabonlaridan biri

Chempionlik poygasi: «Real» peshqadamni ta’qib qilmoqda

Mbappening yuqori formasi madridliklarga La Liga turnir jadvalida chempionlik intrigasini maksimal darajada saqlab qolishga yordam bermoqda:

  • 12-tur xulosalari: Hozirda Madrid klubi 12 ta uchrashuvdan so‘ng 30 ochko jamg‘arib, jadvalning 2-pog‘onasida bormoqda;

  • 3 ochkolik farq: Karlo Anchelotti shogirdlari turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turgan «Barselona»dan (33 ochko) bor-yo‘g‘i uch ochkolik farq bilan ortda qolmoqda.

Fransiyalik yulduzning bunday barqaror o‘yini Madrid klubining joriy mavsumdagi bosh sovrinlar uchun kurashida asosiy kalit bo‘lib xizmat qilmoqda.

Kilian MbappeReal MadridLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 ochko va 2-o‘rin: “Real Madrid” La Liga chempionlik poygasidagi bosimni oshirmoqda30 ochko va 2-o‘rin: “Real Madrid” La Liga chempionlik poygasidagi bosimni oshirmoqda8 noyabr 07:06“Rasing” bilan o‘yindagi kutilmagan hodisa: to‘p tekkan bolakayga Mbappe bayram ulashdi“Rasing” bilan o‘yindagi kutilmagan hodisa: to‘p tekkan bolakayga Mbappe bayram ulashdi2 noyabr 12:12“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda“Real” safarda yirik g‘alabaga erishib, “Barselona”ni ta’qib qilmoqda1 noyabr 22:27“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi“Real Madrid”ning “Rasing”ga qarshi o‘yini uchun asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi1 noyabr 19:25Mbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldiMbappening so‘zlariga Xitoydagi boykot sabab “Real” va La Liga uzr so‘rashga majbur bo‘ldi28 oktabr 17:46Mbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladiMbappening hazili “Real”ga qimmatga tushdi: Xitoy La Liga o‘yinlarini efirdan olib tashladi28 oktabr 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?