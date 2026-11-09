Kilian Mbappe La Ligada oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Madridning «Real» klubi hujumchisi Kilian Mbappe Ispaniya chempionatida oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
- Fransiyalik forvard o'tgan oyda 5 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, 6 ta gol va 1 ta samarali uzatmani amalga oshirdi.
- U ovoz berish jarayonida Lamin Yamal, Gonsalu Gedesh, Alexandro Grimaldo va Matias Dituro kabi nomzodlarni ortda qoldirdi.
Ispaniya chempionatida oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi nomi rasman ma’lum bo‘ldi. La Liga matbuot xizmati xabariga ko‘ra, muxlislar va mutaxassislar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga binoan Madridning «Real» klubi yulduzli markaziy hujumchisi Kilian Mbappe oy laureati deb e’lon qilindi.
Fransiyalik forvard oktyabr oyida «qirollik klubi» tarkibida fenomenal sermahsullik namoyish etib, jamoasining g‘alabali seriyasida bosh qahramonga aylandi.
Oktyabrdagi benefis: 5 ta bahsda 6 ta gol
Mbappe o‘tgan oy davomida barcha frontlarda yuqori tempni ushlab turdi:
Dahshatli statistika: Futbolchi oktyabrda «Real» safida jami 5 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 6 ta gol va 1 ta samarali uzatma (jami 7 ta samarali harakat) yozdirib qo‘ydi;
Ovoz berishdagi mutlaq g‘alaba: Kilian rasmiy so‘rovnomada prinsipial raqibi Lamin Yamal («Barselona»), shuningdek, Gonsalu Gedesh («Real Sosedad»), Alexandro Grimaldo («Atletiko») hamda Matias Dituro («Elche») kabi nomzodlarni katta farq bilan ortda qoldirdi.
La Ligada oy futbolchisi uchun kurash va nomzodlar
Futbolchi
Klubi
Maqomi / Oktyabrdagi faoliyati
Kilian Mbappe
«Real Madrid»
G‘olib (5 o‘yin, 6 gol, 1 assist)
Lamin Yamal
«Barselona»
Asosiy raqobatchi / Peshqadam jamoa yetakchisi
Gonsalu Gedesh
«Real Sosedad»
Sermahsul hujumchi
Alexandro Grimaldo
«Atletiko Madrid»
Qanot himoyasidagi eng faol o‘yinchi
Matias Dituro
«Elche»
Oyning eng yaxshi darvozabonlaridan biri
Chempionlik poygasi: «Real» peshqadamni ta’qib qilmoqda
Mbappening yuqori formasi madridliklarga La Liga turnir jadvalida chempionlik intrigasini maksimal darajada saqlab qolishga yordam bermoqda:
12-tur xulosalari: Hozirda Madrid klubi 12 ta uchrashuvdan so‘ng 30 ochko jamg‘arib, jadvalning 2-pog‘onasida bormoqda;
3 ochkolik farq: Karlo Anchelotti shogirdlari turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turgan «Barselona»dan (33 ochko) bor-yo‘g‘i uch ochkolik farq bilan ortda qolmoqda.
Fransiyalik yulduzning bunday barqaror o‘yini Madrid klubining joriy mavsumdagi bosh sovrinlar uchun kurashida asosiy kalit bo‘lib xizmat qilmoqda.
Izohlar 0
…