Messi terma jamoadagi faoliyatini gol bilan yakunladi
Lionel Messi Argentina terma jamoasi safidagi so‘nggi o‘yinini o‘tkazdi. 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida Argentina Beninni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Messi uchrashuvning 71-daqiqasida penaltidan gol urib, terma jamoa bilan xayrlashuvini gol bilan yakunladi.
Uchrashuvdagi birinchi gol 48-daqiqada Nikolas Otamendi tomonidan kiritildi. Unga golli uzatmani Messi amalga oshirdi. 61-daqiqada Niko Pas Argentina hisobidagi ikkinchi golni urdi. 71-daqiqada esa Messi penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Uchrashuv statistikasiga ko‘ra, Argentina darvozaga 22 marta zarba bergan, shundan 13 tasi aniq zarba bo‘lgan. Beninda bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 7 va 2 tani tashkil etdi. To‘pga egalik qilish bo‘yicha ham Argentina ustunlik qildi, 65 foizga qarshi 35 foiz.
Argentina 13 marta qoidabuzarlik qilgan bo‘lsa, Benin futbolchilari 12 marta fol ishlatgan. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi. Burchak zarbalarida Argentina 8:2 hisobida ustun keldi.
Shu tariqa, 39 yoshli Messi Argentina terma jamoasidagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazdi. FIFA avvalroq Beninga qarshi o‘yin uning milliy jamoa safidagi yakuniy uchrashuvi bo‘lishini tasdiqlagan edi.
Izohlar 0
…