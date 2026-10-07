Messi terma jamoadagi faoliyatini gol bilan yakunladi

·52·Sport
Messi terma jamoadagi faoliyatini gol bilan yakunladi

Lionel Messi Argentina terma jamoasi safidagi so‘nggi o‘yinini o‘tkazdi. 6 oktyabr kuni Buenos-Ayresdagi «Monumental» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida Argentina Beninni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Messi uchrashuvning 71-daqiqasida penaltidan gol urib, terma jamoa bilan xayrlashuvini gol bilan yakunladi.

Uchrashuvdagi birinchi gol 48-daqiqada Nikolas Otamendi tomonidan kiritildi. Unga golli uzatmani Messi amalga oshirdi. 61-daqiqada Niko Pas Argentina hisobidagi ikkinchi golni urdi. 71-daqiqada esa Messi penaltini aniq amalga oshirib, hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirdi.

Uchrashuv statistikasiga ko‘ra, Argentina darvozaga 22 marta zarba bergan, shundan 13 tasi aniq zarba bo‘lgan. Beninda bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 7 va 2 tani tashkil etdi. To‘pga egalik qilish bo‘yicha ham Argentina ustunlik qildi, 65 foizga qarshi 35 foiz.

Argentina 13 marta qoidabuzarlik qilgan bo‘lsa, Benin futbolchilari 12 marta fol ishlatgan. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi. Burchak zarbalarida Argentina 8:2 hisobida ustun keldi.

Shu tariqa, 39 yoshli Messi Argentina terma jamoasidagi so‘nggi uchrashuvini o‘tkazdi. FIFA avvalroq Beninga qarshi o‘yin uning milliy jamoa safidagi yakuniy uchrashuvi bo‘lishini tasdiqlagan edi.

Lionel MessiArgentinaNikolas Otamendi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Otamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiOtamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladi20 iyul 08:37Xavyer Zanetti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdiXavyer Zanetti Lionel Messi haqida iliq fikrlar bildirdiKecha 14:37Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emasSteve Mounie: Lionel Messi meni butim emasKecha 13:35Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBenin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiKecha 12:52Lionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqdaLionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqdaKecha 12:14Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiKecha 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?