Messining libosi hech kimga berilmadi: Argentinada afsonaning vorisi kim bo‘ladi?
Futbol bo‘yicha Argentina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi yaqinlashib kelayotgan o‘yinlar oldidan kutilmagan va ramziy qarorga keldi. Mashhur TyC Sports nashrining xabar berishicha, Lionel Messining milliy jamoa bilan xayrlashuvi ortidan bo‘shab qolgan afsonaviy 10-raqamni yaqin oradagi uchrashuvlarda hech bir futbolchiga bermaslik belgilandi.
Urugvay va Kosta-Rikaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarida «albiseleste» tarkibida 10-raqamli libos kiyilmaydi. O‘rtoqlik bahslarida 1 dan 23 gacha bo‘lgan raqamlarni to‘liq taqsimlash bo‘yicha qat’iy talab yo‘qligi sababli, murabbiylar shtabi Messining vorisini tanlashdek mas’uliyatli va og‘ir yukni vaqtincha kechiktirishni ma’qul ko‘rdi.
Qaror qachon qabul qilinadi va asosiy nomzod kim?
Afsonaviy libos kimga nasib etishi masalasi 2027 yilgacha ochiq qoldirilmoqda:
2027 yilgi muhim tanlov: Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, yangi «o‘ninchi raqam» egasini aniqlash masalasi rasmiy musobaqalar qayta boshlanadigan 2027 yilga kelib qayta ko‘rib chiqiladi;
Bosh favorit — Niko Pas: Manbalar ushbu nufuzli raqamning bosh da’vogari sifatida Italiyaning «Komo» klubida porlayotgan yorqin iqtidor sohibi, yosh yarimhimoyachi Niko Pasni tilga olmoqda;
Boshqa da’vogarlar: Nomzodlar qatorida, shuningdek, allaqachon jamoa yetakchilariga aylanib ulgurgan Aleksis Mak Allister, Enso Fernandes hamda argentinalik yosh vunderkind Franko Mastantuono ham bor.
Argentinaning noyabrdagi rejalari: Qaynoq derbi va sinov
Noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida jahon chempionlari ikkita muhim bahsda maydonga tushadi:
Urugvayga qarshi derbi: Argentina ilk o‘yinda Buenos-Ayresdagi mashhur «Bombonera» stadionida o‘zining azaliy va prinsipial raqibi Urugvay terma jamoasini qabul qiladi;
Kosta-Rika bilan sinov: Ikkinchi uchrashuv Kordoba shahridagi muhtasham «Mario Alberto Kempes» arenasida Kosta-Rika terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi.
Lionel Messisiz yangi davrga qadam qo‘yayotgan Argentina terma jamoasi ushbu o‘yinlar orqali afsonasiz hayot va yangi taktik shakllarga moslashishni boshlaydi.
Izohlar 0
…