Messining libosi hech kimga berilmadi: Argentinada afsonaning vorisi kim bo‘ladi?

·3·Sport
Messining libosi hech kimga berilmadi: Argentinada afsonaning vorisi kim bo‘ladi?

Futbol bo‘yicha Argentina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni boshchiligidagi murabbiylar shtabi yaqinlashib kelayotgan o‘yinlar oldidan kutilmagan va ramziy qarorga keldi. Mashhur TyC Sports nashrining xabar berishicha, Lionel Messining milliy jamoa bilan xayrlashuvi ortidan bo‘shab qolgan afsonaviy 10-raqamni yaqin oradagi uchrashuvlarda hech bir futbolchiga bermaslik belgilandi.

Urugvay va Kosta-Rikaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarida «albiseleste» tarkibida 10-raqamli libos kiyilmaydi. O‘rtoqlik bahslarida 1 dan 23 gacha bo‘lgan raqamlarni to‘liq taqsimlash bo‘yicha qat’iy talab yo‘qligi sababli, murabbiylar shtabi Messining vorisini tanlashdek mas’uliyatli va og‘ir yukni vaqtincha kechiktirishni ma’qul ko‘rdi.

Qaror qachon qabul qilinadi va asosiy nomzod kim?

Afsonaviy libos kimga nasib etishi masalasi 2027 yilgacha ochiq qoldirilmoqda:

  • 2027 yilgi muhim tanlov: Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, yangi «o‘ninchi raqam» egasini aniqlash masalasi rasmiy musobaqalar qayta boshlanadigan 2027 yilga kelib qayta ko‘rib chiqiladi;

  • Bosh favorit — Niko Pas: Manbalar ushbu nufuzli raqamning bosh da’vogari sifatida Italiyaning «Komo» klubida porlayotgan yorqin iqtidor sohibi, yosh yarimhimoyachi Niko Pasni tilga olmoqda;

  • Boshqa da’vogarlar: Nomzodlar qatorida, shuningdek, allaqachon jamoa yetakchilariga aylanib ulgurgan Aleksis Mak Allister, Enso Fernandes hamda argentinalik yosh vunderkind Franko Mastantuono ham bor.

Argentinaning noyabrdagi rejalari: Qaynoq derbi va sinov

Noyabr oyidagi FIFA kunlari doirasida jahon chempionlari ikkita muhim bahsda maydonga tushadi:

  • Urugvayga qarshi derbi: Argentina ilk o‘yinda Buenos-Ayresdagi mashhur «Bombonera» stadionida o‘zining azaliy va prinsipial raqibi Urugvay terma jamoasini qabul qiladi;

  • Kosta-Rika bilan sinov: Ikkinchi uchrashuv Kordoba shahridagi muhtasham «Mario Alberto Kempes» arenasida Kosta-Rika terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadi.

Lionel Messisiz yangi davrga qadam qo‘yayotgan Argentina terma jamoasi ushbu o‘yinlar orqali afsonasiz hayot va yangi taktik shakllarga moslashishni boshlaydi.

Lionel MessiArgentina milliy terma jamoasiLionel SkaloniNiko Pas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdiMessi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashuv maktubini yozdi8 oktabr 10:03Argentinalik muxlislar Messining so‘nggi o‘yinida hammani hayratda qoldirdi (video)Argentinalik muxlislar Messining so‘nggi o‘yinida hammani hayratda qoldirdi (video)8 oktabr 09:28Lionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladiLionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladi6 oktabr 21:28Yosh yulduzlar ishonchni oqladi: Argentina terma jamoasi Boliviyani yirik hisobda yengdiYosh yulduzlar ishonchni oqladi: Argentina terma jamoasi Boliviyani yirik hisobda yengdi1 oktabr 10:38Lionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi terma jamoadagi faoliyatiga yakun yasaydi6 oktabr 11:37Lionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydiLionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydi4 oktabr 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi