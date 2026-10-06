Lionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashishini rasman e’lon qildi.
- Uning ta’sirli videomurojaatida «Bu forma butun umrim bo‘ldi» degan so‘zlari aks etgan.
- Messining milliy jamoadagi 21 yillik faoliyati davomida 207 ta o‘yinda maydonga tushib, 125 ta gol urgan va 67 ta golli uzatma bergan.
- U Argentina bilan 2022-yilgi Jahon chempionligi va ikki marotaba Amerika kubogini qo‘lga kiritgan.
Jahon futbolida chinakam tarixiy davrga yakun yasalmoqda. Argentina milliy terma jamoasi sardori va sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi Benin termasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan uchrashuv oldidan milliy jamoa bilan xayrlashishini rasman e’lon qildi.
39 yoshli afsonaviy hujumchi adidas Football rasmiy sahifasida e’lon qilingan maxsus videomurojaati orqali butun dunyo bo‘ylab millionlab muxlislariga o‘z dil so‘zlarini yetkazdi.
«Bu forma butun umrim bo‘ldi»: Sardorning vidolashuv so‘zlari
Messining ta’sirli chiqishi futbol jamoatchiligini chuqur hayajonga soldi:
Shukronalik va xotirjamlik: «Endi vaqti keldi. Men xotirjam ketyapman, chunki qo‘limdan kelgan barcha narsani berdim. Bu forma ko‘p yillar davomida mening orzum, iftixorim va butun umrim bo‘ldi», — deya ta’kidladi argentinalik yulduz;
So‘nggi parda: Afrika vakili bo‘lmish Benin terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan bo‘lajak uchrashuv afsonaviy to‘purarning «albiseleste» libosidagi so‘nggi rasmiy o‘yinlaridan biri bo‘lib tarixga kiradi.
21 yillik buyuk sayohat: Messining milliy jamoadagi merosi
Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasi libosini ilk bor 2005 yilda kiygan bo‘lib, o‘tgan 21 yil ichida rekordlarni yangilab tashladi:
Hayratlanarli ko‘rsatkichlar: Sardor turli darajadagi musobaqalarda jami 207 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
Gollar va uzatmalar: Milliy libosda raqiblar darvozasiga 125 ta to‘p kiritib, safdoshlariga 67 ta samarali golli pas taqdim etdi;
Oliy g‘alabalar: Yillar davomidagi og‘ir mag‘lubiyatlar va finallardagi omadsizliklarni yengib o‘tgan Leo Argentina bilan uzoq kutilgan Jahon chempionligi (2022) kubogini boshi uzra ko‘tardi hamda ikki marotaba Amerika kubogi (Copa América) g‘olibiga aylandi.
Lionel Messining milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi nafaqat Janubiy Amerika, balki butun jahon futboli tarixidagi eng yorqin va unutilmas sahifalardan birining yakuni sifatida muxlislar xotirasida qoladi.
Izohlar 0
…