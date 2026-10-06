Lionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladi

·42·Sport
Lionel Messi Benin bilan o‘yindan oldin ko‘zga yosh keltiruvchi videomurojaat yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi Argentina terma jamoasi bilan xayrlashishini rasman e’lon qildi.
  • Uning ta’sirli videomurojaatida «Bu forma butun umrim bo‘ldi» degan so‘zlari aks etgan.
  • Messining milliy jamoadagi 21 yillik faoliyati davomida 207 ta o‘yinda maydonga tushib, 125 ta gol urgan va 67 ta golli uzatma bergan.
  • U Argentina bilan 2022-yilgi Jahon chempionligi va ikki marotaba Amerika kubogini qo‘lga kiritgan.

Jahon futbolida chinakam tarixiy davrga yakun yasalmoqda. Argentina milliy terma jamoasi sardori va sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messi Benin termasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan uchrashuv oldidan milliy jamoa bilan xayrlashishini rasman e’lon qildi.

39 yoshli afsonaviy hujumchi adidas Football rasmiy sahifasida e’lon qilingan maxsus videomurojaati orqali butun dunyo bo‘ylab millionlab muxlislariga o‘z dil so‘zlarini yetkazdi.

«Bu forma butun umrim bo‘ldi»: Sardorning vidolashuv so‘zlari

Messining ta’sirli chiqishi futbol jamoatchiligini chuqur hayajonga soldi:

  • Shukronalik va xotirjamlik: «Endi vaqti keldi. Men xotirjam ketyapman, chunki qo‘limdan kelgan barcha narsani berdim. Bu forma ko‘p yillar davomida mening orzum, iftixorim va butun umrim bo‘ldi», — deya ta’kidladi argentinalik yulduz;

  • So‘nggi parda: Afrika vakili bo‘lmish Benin terma jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan bo‘lajak uchrashuv afsonaviy to‘purarning «albiseleste» libosidagi so‘nggi rasmiy o‘yinlaridan biri bo‘lib tarixga kiradi.

21 yillik buyuk sayohat: Messining milliy jamoadagi merosi

Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasi libosini ilk bor 2005 yilda kiygan bo‘lib, o‘tgan 21 yil ichida rekordlarni yangilab tashladi:

  • Hayratlanarli ko‘rsatkichlar: Sardor turli darajadagi musobaqalarda jami 207 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • Gollar va uzatmalar: Milliy libosda raqiblar darvozasiga 125 ta to‘p kiritib, safdoshlariga 67 ta samarali golli pas taqdim etdi;

  • Oliy g‘alabalar: Yillar davomidagi og‘ir mag‘lubiyatlar va finallardagi omadsizliklarni yengib o‘tgan Leo Argentina bilan uzoq kutilgan Jahon chempionligi (2022) kubogini boshi uzra ko‘tardi hamda ikki marotaba Amerika kubogi (Copa América) g‘olibiga aylandi.

Lionel Messining milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi nafaqat Janubiy Amerika, balki butun jahon futboli tarixidagi eng yorqin va unutilmas sahifalardan birining yakuni sifatida muxlislar xotirasida qoladi.

Lionel MessiArgentina milliy terma jamoasiJahon chempionligi 2022Copa América
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBenin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBugun 12:52Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiBenin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiKecha 19:53Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emasSteve Mounie: Lionel Messi meni butim emasBugun 13:35Lionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydiLionel Skaloni: Lionel Messisiz Argentina terma jamoasi avvalgidek boʻlmaydi4 oktabr 13:30Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaKecha 09:31Lionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqdaLionel Messi Argentina safidagi faoliyatiga yakun yasamoqdaBugun 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?