Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdi

·70·Sport
Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Benin termasi futbolchilari Lionel Messining Argentina milliy jamoasi bilan xayrlashuv o‘yinida unga milliy madaniyatni ifoda etuvchi haykalcha, tirik atirgul novdasi va maxsus svitshot hamda minnatdorchilik xati kabi noodatiy sovg‘alar taqdim etdi.
  • Ushbu o‘yinda Argentina 3:0 hisobida g‘alaba qozondi, Messining o‘zi esa penaltidan gol urib, ikki golga assistentlik qildi.
  • Bu o‘yin Messi uchun Argentina terma jamoasidagi 208 ta o‘yinlik faoliyatining yakuni bo‘ldi.

Buenos-Ayresdagi mashhur «Monumental» stadionida jahon futboli tarixidagi eng his-tuyg‘ularga boy oqshomlardan biri bo‘lib o‘tdi. 39 yoshli sardor Lionel Messining Argentina milliy jamoasi safidagi so‘nggi xayrlashuv bahsi nafaqat maydondagi yorqin g‘alaba, balki raqib jamoa — Benin termasi futbolchilari ko‘rsatgan yuksak hurmat va ehtirom bilan ham muxlislar xotirasiga muhrlandi.

Afrika qit’asidan tashrif buyurgan mehmonlar afsonaviy sardorning milliy jamoa bilan vidolashuv lahzasini haqiqiy bayramga aylantirish uchun o‘yinoldi marosimida noodatiy sovg‘alarni taqdim etishdi.

Vimpeldan ortiqroq: Beninliklar Messiga nimalarni taqdim etdi?

Odatda uchrashuvlar boshlanishidan avval ikki jamoa sardori an’anaviy ramziy bayroqchalar (vimpellar) bilan almashadi. Biroq Benin terma jamoasi yetakchisi Sessi D'Almeyda bu galgi protokolni butunlay o‘zgartirib yubordi:

  • Beninning ramziy haykalchasi: Messiga ushbu Afrika davlatining milliy madaniyati va qadimiy san’atini ifoda etuvchi maxsus yodgorlik haykalchasi berildi;

  • Ehtirom atirguli va maxsus svitshot: Sardorga tirik atirgul novdasi hamda Benin milliy terma jamoasi rasmiy logotipi tushirilgan eksklyuziv svitshot (kiyim) sovg‘a qilindi;

  • Delegatsiya nomidan tabrik xati: Mehmonlar delegatsiyasi argentinalik yulduzga futbol rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasi uchun minnatdorchilik bildirilgan rasmiy xatni tantanali ravishda topshirdi.

«Monumental»dagi 3:0: Gol, ikki assist va benuqson vidolashuv

Maydonda kechgan bellashuvda esa Argentina o‘z sardoriga munosib g‘alabani taqdim etdi:

  • Hisob ochilishi va davomi: Mezbonlar safida himoyachi Nikolas Otamendi hamda yosh iqtidor egasi Nikolas Pas raqib darvozasiga to‘p kiritdi;

  • Messining benefisi: Bayram oqshomining bosh qahramoni Lionel Messi penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirgan bo‘lsa, jamoadoshlarining yana ikki goliga bevosita hammualliflik (assist) qildi;

  • Yakuniy hisob: Bahs Argentinaning 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan tugadi.

208 o‘yinlik afsona yakuni: Raqamlardagi mutlaq tarix

Ushbu bellashuv orqali Lionel Messi Argentina milliy jamoasi tarixidagi eng yuksak statistik ko‘rsatkichlarni rasman muhrlab qo‘ydi:

  • 208 ta rasmiy va o‘rtoqlik uchrashuvi;

  • 126 ta gol;

  • 70 ta samarali golli uzatma.

Shu tariqa, 2005 yilda boshlangan 21 yillik buyuk sayohatga raqiblarning olqishi, tribunalarning hayajoni va navbatdagi g‘alaba ostida rasman nuqta qo‘yildi.

Lionel MessiArgentina milliy jamoasiBenin terma jamoasiMonumental stadioni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiLionel Messi gol va ikki assist bilan milliy jamoadagi buyuk faoliyatiga nuqta qo‘ydiBugun 08:12Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiBenin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdi5 oktabr 19:53Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBenin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiKecha 12:52Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emasSteve Mounie: Lionel Messi meni butim emasKecha 13:35Lionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqdaLionel Messi Argentina terma jamoasi safida soʻnggi oʻyiniga hozirlik koʻrmoqda5 oktabr 09:31Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdiLautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdi1 oktabr 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?