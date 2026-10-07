Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Benin termasi futbolchilari Lionel Messining Argentina milliy jamoasi bilan xayrlashuv o‘yinida unga milliy madaniyatni ifoda etuvchi haykalcha, tirik atirgul novdasi va maxsus svitshot hamda minnatdorchilik xati kabi noodatiy sovg‘alar taqdim etdi.
- Ushbu o‘yinda Argentina 3:0 hisobida g‘alaba qozondi, Messining o‘zi esa penaltidan gol urib, ikki golga assistentlik qildi.
- Bu o‘yin Messi uchun Argentina terma jamoasidagi 208 ta o‘yinlik faoliyatining yakuni bo‘ldi.
Buenos-Ayresdagi mashhur «Monumental» stadionida jahon futboli tarixidagi eng his-tuyg‘ularga boy oqshomlardan biri bo‘lib o‘tdi. 39 yoshli sardor Lionel Messining Argentina milliy jamoasi safidagi so‘nggi xayrlashuv bahsi nafaqat maydondagi yorqin g‘alaba, balki raqib jamoa — Benin termasi futbolchilari ko‘rsatgan yuksak hurmat va ehtirom bilan ham muxlislar xotirasiga muhrlandi.
Afrika qit’asidan tashrif buyurgan mehmonlar afsonaviy sardorning milliy jamoa bilan vidolashuv lahzasini haqiqiy bayramga aylantirish uchun o‘yinoldi marosimida noodatiy sovg‘alarni taqdim etishdi.
Vimpeldan ortiqroq: Beninliklar Messiga nimalarni taqdim etdi?
Odatda uchrashuvlar boshlanishidan avval ikki jamoa sardori an’anaviy ramziy bayroqchalar (vimpellar) bilan almashadi. Biroq Benin terma jamoasi yetakchisi Sessi D'Almeyda bu galgi protokolni butunlay o‘zgartirib yubordi:
Beninning ramziy haykalchasi: Messiga ushbu Afrika davlatining milliy madaniyati va qadimiy san’atini ifoda etuvchi maxsus yodgorlik haykalchasi berildi;
Ehtirom atirguli va maxsus svitshot: Sardorga tirik atirgul novdasi hamda Benin milliy terma jamoasi rasmiy logotipi tushirilgan eksklyuziv svitshot (kiyim) sovg‘a qilindi;
Delegatsiya nomidan tabrik xati: Mehmonlar delegatsiyasi argentinalik yulduzga futbol rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasi uchun minnatdorchilik bildirilgan rasmiy xatni tantanali ravishda topshirdi.
«Monumental»dagi 3:0: Gol, ikki assist va benuqson vidolashuv
Maydonda kechgan bellashuvda esa Argentina o‘z sardoriga munosib g‘alabani taqdim etdi:
Hisob ochilishi va davomi: Mezbonlar safida himoyachi Nikolas Otamendi hamda yosh iqtidor egasi Nikolas Pas raqib darvozasiga to‘p kiritdi;
Messining benefisi: Bayram oqshomining bosh qahramoni Lionel Messi penaltini sovuqqonlik bilan golga aylantirgan bo‘lsa, jamoadoshlarining yana ikki goliga bevosita hammualliflik (assist) qildi;
Yakuniy hisob: Bahs Argentinaning 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasi bilan tugadi.
208 o‘yinlik afsona yakuni: Raqamlardagi mutlaq tarix
Ushbu bellashuv orqali Lionel Messi Argentina milliy jamoasi tarixidagi eng yuksak statistik ko‘rsatkichlarni rasman muhrlab qo‘ydi:
208 ta rasmiy va o‘rtoqlik uchrashuvi;
126 ta gol;
70 ta samarali golli uzatma.
Shu tariqa, 2005 yilda boshlangan 21 yillik buyuk sayohatga raqiblarning olqishi, tribunalarning hayajoni va navbatdagi g‘alaba ostida rasman nuqta qo‘yildi.
Izohlar 0
…