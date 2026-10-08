Messining xayrlashuv o‘yinidan so‘ng Benin ustozi keskin norozilik bildirdi

·49·Sport
Messining xayrlashuv o‘yinidan so‘ng Benin ustozi keskin norozilik bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lionel Messining xayrlashuv o‘yinidan so‘ng Benin bosh murabbiyi Gernot Ror Argentinaning xavfsizlik xizmati tomonidan qo‘yilgan qat’iy cheklovlar va raqibning munosabatidan norozi bo‘lganini bildirdi.
  • Uchrashuv yakunida Benin futbolchilari Messi bilan futbolka almashish yoki suratga tushish imkoniyatidan mahrum bo‘lgan.

Lionel Messining milliy terma jamoa libosidagi so‘nggi xayrlashuv bahsi maydonda haqiqiy bayram ruhida o‘tgan bo‘lsa-da, uchrashuv yakunida kiyinish xonalari yo‘lagida kutilmagan norozilik yuzaga keldi. Argentinaga qarshi maydonga tushgan Benin milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Gernot Ror raqib tomonning munosabati va xavfsizlik xizmatining haddan tashqari qattiqqo‘lligidan hafsalasi pir bo‘lganini ochiq bildirdi.

Afrikalik futbolchilar dunyo yulduzlari, xususan, Messi bilan futbolka almashish va esdalik suratga tushish ilinjida bo‘lgan, biroq ularning bu niyati to‘liq puchga chiqqan.

«Hatto yo‘lakka ham kiritmadi»: Stadion ostidagi cheklovlar

Benin ustozi uchrashuv yakunlangach yuzaga kelgan vaziyat bo‘yicha o‘z e’tirozlarini oshkor qildi:

  • Qat’iy to‘siq: Bahs tugagach, stadion xavfsizlik xodimlari Benin terma jamoasi a’zolarini Argentina kiyinish xonasi joylashgan sektorga mutlaqo yaqinlashtirmagan;

  • Almashilmagan liboslar: «Biz liboslarimizni olib, raqib bilan almashishni juda istagandik. Futbolchilarimiz umid bilan kutishdi, kelishishga urindik, ammo barcha harakatlarimiz zoye ketdi», — deya kuyundi Gernot Ror;

  • Suratga tushish imkoniyati yo‘qligi: Hatto tarixiy kunda Lionel Messi bilan esdalik uchun birgina fotosurat olishga ham ruxsat berilmagan.

Lionel Skaloni bilan kechgan yarim soatlik kutish

Gernot Ror vaziyatni yumshatish maqsadida Argentina ustozi Lionel Skaloniga yuzlanishga majbur bo‘lgan:

  • 2018 yilgi esdalik: Ror 2018 yilgi Jahon chempionatida (Nigeriyaga qarshi o‘yindan so‘ng) Messi dastxat qo‘yib bergan qadrli libosni Skaloniga topshirgan;

  • Qayta olingan dastxat: Skaloni libosni olib kirib, Messidan yana bir bor imzo qo‘ydirib chiqqan va uni Benin ustoziga qaytarib bergan;

  • Murabbiy sabri: «Men yarim soat kutib turishimga to‘g‘ri keldi. Mayli, bu men uchun muammo emas, lekin yigitlarimizning quruq qo‘l bilan qolgani achinarli», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.

Maydondagi triumf va parda ortidagi sovuqqonlik

Ma’lumot uchun, Argentina terma jamoasi mazkur uchrashuvda Benin ustidan 3:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi. Uchrashuvda to‘liq benefis ko‘rsatgan Messi bitta gol urib, ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi va o‘z terma jamoasi bilan chiroyli xayrlashdi.

Biroq afsonaviy sardorning ushbu tantanali vidolashuvi raqib jamoa a’zolari uchun tashkiliy jihatdan ancha noxush va sovuq taassurotlar bilan xotiranda qoladigan bo‘ldi.

Lionel MessiBenin milliy terma jamoasiGernot RorMessi liboslari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Benin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdiBenin darvozaboni Lionel Messi bilan xayrlashuv uchrashuvi haqida fikr bildirdi5 oktabr 19:53Benin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdiBenin himoyachisi Lionel Messiga qarshi taktika yoʻqligini aytdi6 oktabr 12:52Benin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiBenin futbolchilari xayrlashuv o‘yinida Lionel Messiga noodatiy sovg‘alar topshirdiKecha 09:03Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdiLautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdi1 oktabr 11:32Messi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladiMessi Argentina libosini so‘nggi marta kiyadi: xayrlashuv bahsiga maxsus futbolka tanladi22 sentabr 15:33Steve Mounie: Lionel Messi meni butim emasSteve Mounie: Lionel Messi meni butim emas6 oktabr 13:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?