Messining xayrlashuv o‘yinidan so‘ng Benin ustozi keskin norozilik bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lionel Messining xayrlashuv o‘yinidan so‘ng Benin bosh murabbiyi Gernot Ror Argentinaning xavfsizlik xizmati tomonidan qo‘yilgan qat’iy cheklovlar va raqibning munosabatidan norozi bo‘lganini bildirdi.
- Uchrashuv yakunida Benin futbolchilari Messi bilan futbolka almashish yoki suratga tushish imkoniyatidan mahrum bo‘lgan.
Lionel Messining milliy terma jamoa libosidagi so‘nggi xayrlashuv bahsi maydonda haqiqiy bayram ruhida o‘tgan bo‘lsa-da, uchrashuv yakunida kiyinish xonalari yo‘lagida kutilmagan norozilik yuzaga keldi. Argentinaga qarshi maydonga tushgan Benin milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Gernot Ror raqib tomonning munosabati va xavfsizlik xizmatining haddan tashqari qattiqqo‘lligidan hafsalasi pir bo‘lganini ochiq bildirdi.
Afrikalik futbolchilar dunyo yulduzlari, xususan, Messi bilan futbolka almashish va esdalik suratga tushish ilinjida bo‘lgan, biroq ularning bu niyati to‘liq puchga chiqqan.
«Hatto yo‘lakka ham kiritmadi»: Stadion ostidagi cheklovlar
Benin ustozi uchrashuv yakunlangach yuzaga kelgan vaziyat bo‘yicha o‘z e’tirozlarini oshkor qildi:
Qat’iy to‘siq: Bahs tugagach, stadion xavfsizlik xodimlari Benin terma jamoasi a’zolarini Argentina kiyinish xonasi joylashgan sektorga mutlaqo yaqinlashtirmagan;
Almashilmagan liboslar: «Biz liboslarimizni olib, raqib bilan almashishni juda istagandik. Futbolchilarimiz umid bilan kutishdi, kelishishga urindik, ammo barcha harakatlarimiz zoye ketdi», — deya kuyundi Gernot Ror;
Suratga tushish imkoniyati yo‘qligi: Hatto tarixiy kunda Lionel Messi bilan esdalik uchun birgina fotosurat olishga ham ruxsat berilmagan.
Lionel Skaloni bilan kechgan yarim soatlik kutish
Gernot Ror vaziyatni yumshatish maqsadida Argentina ustozi Lionel Skaloniga yuzlanishga majbur bo‘lgan:
2018 yilgi esdalik: Ror 2018 yilgi Jahon chempionatida (Nigeriyaga qarshi o‘yindan so‘ng) Messi dastxat qo‘yib bergan qadrli libosni Skaloniga topshirgan;
Qayta olingan dastxat: Skaloni libosni olib kirib, Messidan yana bir bor imzo qo‘ydirib chiqqan va uni Benin ustoziga qaytarib bergan;
Murabbiy sabri: «Men yarim soat kutib turishimga to‘g‘ri keldi. Mayli, bu men uchun muammo emas, lekin yigitlarimizning quruq qo‘l bilan qolgani achinarli», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.
Maydondagi triumf va parda ortidagi sovuqqonlik
Ma’lumot uchun, Argentina terma jamoasi mazkur uchrashuvda Benin ustidan 3:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozondi. Uchrashuvda to‘liq benefis ko‘rsatgan Messi bitta gol urib, ikkita golli uzatmaga mualliflik qildi va o‘z terma jamoasi bilan chiroyli xayrlashdi.
Biroq afsonaviy sardorning ushbu tantanali vidolashuvi raqib jamoa a’zolari uchun tashkiliy jihatdan ancha noxush va sovuq taassurotlar bilan xotiranda qoladigan bo‘ldi.
Izohlar 0
…