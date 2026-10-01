Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdi

·24·Sport
Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini jamoa uchun hissiyotlarga boy boʻlishini taʼkidladi.
  • Argentina terma jamoasi 6-oktabr kuni Estadio Monumental stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻynaydi, bu oʻyin Messining terma jamoadagi soʻnggi uchrashuvi boʻladi.
  • Martinesning aytishicha, jamoada yangi davr boshlanmoqda va jahon chempionatlarida tajriba orttirgan futbolchilar yoshlarga yordam berishda davom etadi.

Argentina terma jamoasi hujumchisi Lautaro Martines mamlakat futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchi Lionel Messining xalqaro miqyosdagi faoliyati yakuniga yetayotgani jamoa uchun juda hissiyotlarga boy voqea boʻlishini tan oldi. Telefe telekanaliga bergan intervyusida interchi hujumchi bu oʻtish davri va yaqinlashib kelayotgan xayrlashuv oqshomi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Boliviyaga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvidagi yirik gʻalabadan soʻng, jamoa butun eʼtiborini Benin milliy jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan va Lionel Messining terma jamoadagi oxirgi oʻyini boʻladigan uchrashuvga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kordoba shahridagi Estadio Mario Alberto Kempes stadionida boʻlib oʻtgan oʻyinda Argentina terma jamoasi raqibini 4:0 hisobida magʻlub etdi. Uchrashuvda hisobni jarima maydoni tashqarisidan aniq zarba yoʻllagan Lautaro Martines ochib berdi. Tanaffusga qadar Niko Pas chiroyli gol urib farqni oshirgan boʻlsa, ikkinchi boʻlim boshida vaqtinchalik sardor vazifasini bajaruvchi Kristian Romero bosh bilan uchinchi golni kiritdi. Oʻyin yakunlanishiga yaqin Xose Manuel Lopes yaqin masofadan toʻpponchani aniq yoʻllab, yakuniy natijani oʻrnatdi.

Milliy jamoadagi yangi davr va hissiyotlar

Gʻalabadan keyingi matbuot anjumanida soʻz olgan 29 yoshli hujumchi terma jamoa libosini kiyish doimo faxr ekanini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoada yangi sikl boshlanmoqda va jahon chempionatlarida tajriba orttirgan futbolchilar yoshlarga yordam berishda davom etadi. Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishdan soʻng jamoa yana yigʻildi va oʻyinchilar orasidagi ijobiy energiya oʻzgarmasdan qoldi.

Lionel Messi joriy yilning 31-avgust kuni xalqaro futboldagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qilgan edi. Uning soʻnggi oʻyini 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi Estadio Monumental stadionida boʻlib oʻtadi. Ushbu uchrashuv futbol afsonasining terma jamoadagi yorqin bobiga yakun yasaydi.

Afsonaviy sardorning xalqaro merosi

Lautaro Martines boʻlajak xayrlashuv oqshomi haqida gapirar ekan, jamoa uchun bu hissiy jihatdan juda ogʻir kechishini yashirmadi: «Seshanba kungi oʻyin albatta hissiyotlarga toʻla, juda oʻzgacha va muhim boʻladi. Umid qilamizki, oʻta koʻp yigʻlab yubormaymiz», – dedi hujumchi.

Lionel Messi oʻzining xalqaro faoliyati davomida Argentina terma jamoasi safida yuksak marralarni zabt etdi. U 2021 va 2024-yillarda Amerika kubogini, shuningdek, 2022-yilgi Jahon chempionatini qoʻlga kiritib, terma jamoa tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Ayni paytda MLS ligasidagi Inter Miami safida toʻp surayotgan hujumchi uchun bu oʻyin milliy jamoadagi shonli faoliyatiga yakuniy nuqta qoʻyadi.

Lionel MessiLautaro MartinesArgentinaFutbolBenil
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdiLautaro Martines sobiq jamoasiga tashrif buyurib, Messi haqida gapirdi25 sentabr 11:58Lionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladiLionel Skaloni Argentina terma jamoasining taktik oʻzgarishlarini boshladiKecha 12:11Argentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradiArgentina Lionel Messining 10-raqamidagi libosini vaqtincha bo‘sh qoldiradi29 sentabr 23:39Lionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildiLionel Skaloni Lionel Messidan keyingi sardorni eʼlon qildi25 sentabr 17:53Lionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydiLionel Messi Argentina terma jamoasidagi faoliyatiga yakun yasaydi25 sentabr 10:14Emiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdiEmiliano Martines Lionel Messining xayrlashuv o‘yini haqida gapirdi23 sentabr 10:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi