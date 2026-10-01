Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Lautaro Martines Lionel Messining milliy jamoadagi xayrlashuv oʻyini jamoa uchun hissiyotlarga boy boʻlishini taʼkidladi.
- Argentina terma jamoasi 6-oktabr kuni Estadio Monumental stadionida Benin terma jamoasiga qarshi oʻynaydi, bu oʻyin Messining terma jamoadagi soʻnggi uchrashuvi boʻladi.
- Martinesning aytishicha, jamoada yangi davr boshlanmoqda va jahon chempionatlarida tajriba orttirgan futbolchilar yoshlarga yordam berishda davom etadi.
Argentina terma jamoasi hujumchisi Lautaro Martines mamlakat futboli tarixidagi eng buyuk oʻyinchi Lionel Messining xalqaro miqyosdagi faoliyati yakuniga yetayotgani jamoa uchun juda hissiyotlarga boy voqea boʻlishini tan oldi. Telefe telekanaliga bergan intervyusida interchi hujumchi bu oʻtish davri va yaqinlashib kelayotgan xayrlashuv oqshomi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Boliviyaga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvidagi yirik gʻalabadan soʻng, jamoa butun eʼtiborini Benin milliy jamoasiga qarshi oʻtkaziladigan va Lionel Messining terma jamoadagi oxirgi oʻyini boʻladigan uchrashuvga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kordoba shahridagi Estadio Mario Alberto Kempes stadionida boʻlib oʻtgan oʻyinda Argentina terma jamoasi raqibini 4:0 hisobida magʻlub etdi. Uchrashuvda hisobni jarima maydoni tashqarisidan aniq zarba yoʻllagan Lautaro Martines ochib berdi. Tanaffusga qadar Niko Pas chiroyli gol urib farqni oshirgan boʻlsa, ikkinchi boʻlim boshida vaqtinchalik sardor vazifasini bajaruvchi Kristian Romero bosh bilan uchinchi golni kiritdi. Oʻyin yakunlanishiga yaqin Xose Manuel Lopes yaqin masofadan toʻpponchani aniq yoʻllab, yakuniy natijani oʻrnatdi.
Milliy jamoadagi yangi davr va hissiyotlarGʻalabadan keyingi matbuot anjumanida soʻz olgan 29 yoshli hujumchi terma jamoa libosini kiyish doimo faxr ekanini taʼkidlab oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoada yangi sikl boshlanmoqda va jahon chempionatlarida tajriba orttirgan futbolchilar yoshlarga yordam berishda davom etadi. Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishdan soʻng jamoa yana yigʻildi va oʻyinchilar orasidagi ijobiy energiya oʻzgarmasdan qoldi.
Lionel Messi joriy yilning 31-avgust kuni xalqaro futboldagi faoliyatini yakunlashini eʼlon qilgan edi. Uning soʻnggi oʻyini 6-oktabr kuni Benin terma jamoasiga qarshi Estadio Monumental stadionida boʻlib oʻtadi. Ushbu uchrashuv futbol afsonasining terma jamoadagi yorqin bobiga yakun yasaydi.
Afsonaviy sardorning xalqaro merosiLautaro Martines boʻlajak xayrlashuv oqshomi haqida gapirar ekan, jamoa uchun bu hissiy jihatdan juda ogʻir kechishini yashirmadi: «Seshanba kungi oʻyin albatta hissiyotlarga toʻla, juda oʻzgacha va muhim boʻladi. Umid qilamizki, oʻta koʻp yigʻlab yubormaymiz», – dedi hujumchi.
Lionel Messi oʻzining xalqaro faoliyati davomida Argentina terma jamoasi safida yuksak marralarni zabt etdi. U 2021 va 2024-yillarda Amerika kubogini, shuningdek, 2022-yilgi Jahon chempionatini qoʻlga kiritib, terma jamoa tarixida oʻchmas iz qoldirdi. Ayni paytda MLS ligasidagi Inter Miami safida toʻp surayotgan hujumchi uchun bu oʻyin milliy jamoadagi shonli faoliyatiga yakuniy nuqta qoʻyadi.
Izohlar 0
…