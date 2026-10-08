Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi
Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu hamda bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasida yuzaga kelgan ochiq ziddiyat ortidan jamoa ichidagi muhit yanada murakkab tus oldi. 41 yoshli forvardning terma lagerini shov-shuvli tarzda tark etishi va ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan bayonoti dunyo bo‘ylab millionlab insonlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan bir paytda, Portugaliya terma jamoasi a’zolari ushbu vaziyatda to‘liq sukunat saqlashni ma’qul ko‘rdi.
Portugaliyaning nufuzli sport nashri A Bola e’tibor qaratgan ushbu jihat kiyinish xonasida sobiq sardor va uning sheriklari o‘rtasidagi aloqalar uzilganini ko‘rsatmoqda.
To‘liq sukunat: «Birorta layk yoki izoh yo‘q»
Nashrning surishtiruvi va tahlili kiyinish xonasidagi kutilmagan manzarani ochdi:
Sheriklardan sovuq munosabat: Portugaliya terma jamoasi futbolchilaridan birortasi ham Ronalduning milliy jamoani tark etishi sabablari bayon etilgan postiga na layk bosdi va na biror izoh qoldirdi;
Bosh murabbiy tomonini olish: Tahlilchilar futbolchilarning bunday betaraf va ehtiyotkor harakatini bosh murabbiy Jorje Jezushning qarorlariga qarshi chiqmaslik hamda jamoadagi o‘z o‘rnini xavf ostiga qo‘ymaslik istagi bilan izohlamoqda;
Yakkalanib qolish xavfi: Uzoq yillar davomida termaning so‘zsiz yetakchisi bo‘lib kelgan Krishtianu o‘zi uchun eng qiyin lahzalarda jamoa ichida yakka holda qoldi.
Ziddiyat xronikasi: 27 sentyabrdagi bahs va buzilgan va’dalar
Krishtianu va bosh murabbiy o‘rtasidagi alanga olgan mojaroning asl sabablari quyidagicha rivojlangan edi:
Norvegiya bilan o‘yin: 27 sentyabr kuni Norvegiyaga qarshi kechgan bahsda Jorje Jezush 41 yoshli hujumchini maydonga tushirmaslik to‘g‘risida qaror qabul qildi;
Lagerni tark etish: Murabbiyning mazkur qaroridan g‘azablangan Ronaldu shu zahoti milliy terma jamoa qarorgohini tark etib, ixtiyoriy ravishda ketib qoldi;
«Va’dalar buzildi»: Ko‘p o‘tmay Krishtianu rasmiy bayonot berib, Jezushni o‘zaro kelishuvlarni buzganlikda aybladi. Futbolchining ta’kidlashicha, murabbiy matbuot anjumanida yuzma-yuz suhbat chog‘ida kelishilgan gaplardan mutlaqo boshqacha fikrlarni jamoatchilikka yetkazgan.
Muxlislar rekordi: Global auditoriya afsona tomonida
Garchi terma jamoadagi hamkasblari jim turishni ma’qul ko‘rgan bo‘lsa-da, dunyo miqyosidagi muxlislar Krishtianuni yakkalatib qo‘ygani yo‘q:
Instagram'dagi portlash: Ronalduning sahifasida e’lon qilingan posti qisqa vaqt ichida 18 milliondan ortiq layk va 62 mingdan ziyod izoh to‘pladi;
Facebook faolligi: Tarmoqning Facebook platformasida ham ushbu bayonotga 1,5 milliondan ortiq reaksiya bildirilib, 62 mingga yaqin fikr qoldirildi;
Muxlislar bo‘linishi: Ijtimoiy tarmoqlardagi minglab sharhlarda bir tomon Krishtianuning buyuk xizmatlarini hurmat qilmagan murabbiyni qoralasa, ikkinchi tomon jamoaviy intizom har qanday yulduz maqomidan ustun bo‘lishi kerakligini eslatmoqda.
Portugaliya futbolining timsoliga aylangan Krishtianu Ronalduning milliy libosdagi ehtimoliy so‘nggi qadamlari bunday sovuqqina va mojaroli ruhda kechayotgani mutaxassislar hamda muxlislar tomonidan chuqur afsus bilan kuzatilmoqda.
Izohlar 0
…