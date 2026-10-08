Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi

·5·Sport
Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi

Portugaliya milliy terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu hamda bosh murabbiy Jorje Jezush o‘rtasida yuzaga kelgan ochiq ziddiyat ortidan jamoa ichidagi muhit yanada murakkab tus oldi. 41 yoshli forvardning terma lagerini shov-shuvli tarzda tark etishi va ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan bayonoti dunyo bo‘ylab millionlab insonlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan bir paytda, Portugaliya terma jamoasi a’zolari ushbu vaziyatda to‘liq sukunat saqlashni ma’qul ko‘rdi.

Portugaliyaning nufuzli sport nashri A Bola e’tibor qaratgan ushbu jihat kiyinish xonasida sobiq sardor va uning sheriklari o‘rtasidagi aloqalar uzilganini ko‘rsatmoqda.

To‘liq sukunat: «Birorta layk yoki izoh yo‘q»

Nashrning surishtiruvi va tahlili kiyinish xonasidagi kutilmagan manzarani ochdi:

  • Sheriklardan sovuq munosabat: Portugaliya terma jamoasi futbolchilaridan birortasi ham Ronalduning milliy jamoani tark etishi sabablari bayon etilgan postiga na layk bosdi va na biror izoh qoldirdi;

  • Bosh murabbiy tomonini olish: Tahlilchilar futbolchilarning bunday betaraf va ehtiyotkor harakatini bosh murabbiy Jorje Jezushning qarorlariga qarshi chiqmaslik hamda jamoadagi o‘z o‘rnini xavf ostiga qo‘ymaslik istagi bilan izohlamoqda;

  • Yakkalanib qolish xavfi: Uzoq yillar davomida termaning so‘zsiz yetakchisi bo‘lib kelgan Krishtianu o‘zi uchun eng qiyin lahzalarda jamoa ichida yakka holda qoldi.

Ziddiyat xronikasi: 27 sentyabrdagi bahs va buzilgan va’dalar

Krishtianu va bosh murabbiy o‘rtasidagi alanga olgan mojaroning asl sabablari quyidagicha rivojlangan edi:

  • Norvegiya bilan o‘yin: 27 sentyabr kuni Norvegiyaga qarshi kechgan bahsda Jorje Jezush 41 yoshli hujumchini maydonga tushirmaslik to‘g‘risida qaror qabul qildi;

  • Lagerni tark etish: Murabbiyning mazkur qaroridan g‘azablangan Ronaldu shu zahoti milliy terma jamoa qarorgohini tark etib, ixtiyoriy ravishda ketib qoldi;

  • «Va’dalar buzildi»: Ko‘p o‘tmay Krishtianu rasmiy bayonot berib, Jezushni o‘zaro kelishuvlarni buzganlikda aybladi. Futbolchining ta’kidlashicha, murabbiy matbuot anjumanida yuzma-yuz suhbat chog‘ida kelishilgan gaplardan mutlaqo boshqacha fikrlarni jamoatchilikka yetkazgan.

Muxlislar rekordi: Global auditoriya afsona tomonida

Garchi terma jamoadagi hamkasblari jim turishni ma’qul ko‘rgan bo‘lsa-da, dunyo miqyosidagi muxlislar Krishtianuni yakkalatib qo‘ygani yo‘q:

  • Instagram'dagi portlash: Ronalduning sahifasida e’lon qilingan posti qisqa vaqt ichida 18 milliondan ortiq layk va 62 mingdan ziyod izoh to‘pladi;

  • Facebook faolligi: Tarmoqning Facebook platformasida ham ushbu bayonotga 1,5 milliondan ortiq reaksiya bildirilib, 62 mingga yaqin fikr qoldirildi;

  • Muxlislar bo‘linishi: Ijtimoiy tarmoqlardagi minglab sharhlarda bir tomon Krishtianuning buyuk xizmatlarini hurmat qilmagan murabbiyni qoralasa, ikkinchi tomon jamoaviy intizom har qanday yulduz maqomidan ustun bo‘lishi kerakligini eslatmoqda.

Portugaliya futbolining timsoliga aylangan Krishtianu Ronalduning milliy libosdagi ehtimoliy so‘nggi qadamlari bunday sovuqqina va mojaroli ruhda kechayotgani mutaxassislar hamda muxlislar tomonidan chuqur afsus bilan kuzatilmoqda.

Krishtianu RonalduJorje JezushPortugaliya milliy terma jamoasiA Bola
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Bugun 18:24Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!4 oktabr 00:56Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi“Meni yo‘q qilishga urinayotgan kanallar bor” — Ronaldu tanqidchilarga javob berdi27 sentabr 17:21Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Bugun 08:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?