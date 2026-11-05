Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdi

·102·Sport
Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu 2026 yil 5 noyabr kuni 23 yillik faoliyatidan so‘ng Portugaliya milliy terma jamoasidagi o‘yinlarini yakunlaganini e’lon qildi.
  • Futbolchi bosh murabbiy Jorje Jezush va federatsiya prezidenti Pedru Proyensa bilan o‘tkazilgan suhbatlardan so‘ng yoshlarga yo‘l berish maqsadida ushbu qarorga kelgan.
  • U terma jamoa safida 234 ta o‘yinda maydonga tushib, 146 ta gol urish orqali jahon rekordini o‘rnatdi.

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk shaxslardan biri Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini rasman yakunlaganini e’lon qildi. 2026 yil 5 noyabr kuni yulduz futbolchi o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali maxsus videomurojaat yo‘llab, milliy jamoadagi 23 yillik shonli faoliyatiga nuqta qo‘yganini ma’lum qildi.

Ushbu kutilmagan va tarixiy qaror nafaqat portugaliyalik muxlislarni, balki butun jahon futbol jamoatchiligini larzaga soldi.

Terma jamoadan ketish sababi: Jezush va federatsiya bilan suhbat

Futbol yulduzining mazkur qarorga kelishi tasodifan yuz bermadi:

  • Yig‘inni tark etish va suhbat: Ma’lum bo‘lishicha, milliy jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezushning matbuot anjumani hamda Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proyensa bilan o‘tgan muhim suhbatdan so‘ng Krishtianu terma jamoa yig‘inini tark etgan;

  • Qaror qabul qilinishi: Aynan ushbu muzokaralar va muhokamalardan keyin futbolchi xalqaro maydondagi faoliyatini to‘xtatish va yangi avlodga yo‘l berish bo‘yicha yakuniy to‘xtamga kelgan.

Tarixdagi eng buyuk rekordchi: 234 o‘yin va 146 gol

Krishtianu Ronaldu terma jamoa libosida nafaqat o‘z mamlakati, balki sayyora miqyosidagi mutlaq rekordlarni o‘rnatdi:

  • Jahon rekordlari: Ronaldu Portugaliya libosida jami 234 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 146 ta gol kiritdi — bu milliy jamoalar tarixidagi mutlaq va takrorlanmas jahon rekordi hisoblanadi;

  • 23 yillik sadoqat: Uning terma jamoadagi debyuti olis 2003 yilning avgust oyida boshlangan bo‘lib, roppa-rosa 23 yildan ortiq davom etdi.

Qo‘lga kiritilgan ulkan g‘alabalar va sovrinlar

Ronaldu sardorligi ostida Portugaliya o‘z tarixidagi ilk yirik xalqaro unvonlarga ega chiqdi:

  • Yevropa chempionligi (Yevro-2016): Fransiya maydonlarida kechgan Yevropa chempionatida jamoa tarixda ilk bor oltin medallarni qo‘lga kiritdi;

  • Millatlar Ligasidagi ikki karra zafar: Shuningdek, u 2019 hamda 2025 yilgi UYEFA Millatlar ligasi musobaqalarida bosh sovrinni boshi uzra baland ko‘tarib, terma jamoasini qit’aning eng kuchlisiga aylantirdi.

Krishtianu Ronalduning ketishi bilan Portugaliya futbolida butun bir oltin davr o‘z nihoyasiga yetdi, ammo uning nomi va qoldirgan buyuk merosi tarix sahifalariga mangu muhrlandi.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiJorje JezushPedru Proyensa
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...Vidigal Ronaldu va Jezush o‘rtasidagi mojaroda murabbiy tarafini oldi...11 oktabr 21:21Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdiRonalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi8 oktabr 23:41Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi8 oktabr 18:43Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?8 oktabr 18:24Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!4 oktabr 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi