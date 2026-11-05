Bir buyuk davr yakunlandi: Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy jamoasi bilan xayrlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu 2026 yil 5 noyabr kuni 23 yillik faoliyatidan so‘ng Portugaliya milliy terma jamoasidagi o‘yinlarini yakunlaganini e’lon qildi.
- Futbolchi bosh murabbiy Jorje Jezush va federatsiya prezidenti Pedru Proyensa bilan o‘tkazilgan suhbatlardan so‘ng yoshlarga yo‘l berish maqsadida ushbu qarorga kelgan.
- U terma jamoa safida 234 ta o‘yinda maydonga tushib, 146 ta gol urish orqali jahon rekordini o‘rnatdi.
Jahon futboli tarixidagi eng buyuk shaxslardan biri Krishtianu Ronaldu Portugaliya milliy terma jamoasidagi faoliyatini rasman yakunlaganini e’lon qildi. 2026 yil 5 noyabr kuni yulduz futbolchi o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali maxsus videomurojaat yo‘llab, milliy jamoadagi 23 yillik shonli faoliyatiga nuqta qo‘yganini ma’lum qildi.
Ushbu kutilmagan va tarixiy qaror nafaqat portugaliyalik muxlislarni, balki butun jahon futbol jamoatchiligini larzaga soldi.
Terma jamoadan ketish sababi: Jezush va federatsiya bilan suhbat
Futbol yulduzining mazkur qarorga kelishi tasodifan yuz bermadi:
Yig‘inni tark etish va suhbat: Ma’lum bo‘lishicha, milliy jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezushning matbuot anjumani hamda Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proyensa bilan o‘tgan muhim suhbatdan so‘ng Krishtianu terma jamoa yig‘inini tark etgan;
Qaror qabul qilinishi: Aynan ushbu muzokaralar va muhokamalardan keyin futbolchi xalqaro maydondagi faoliyatini to‘xtatish va yangi avlodga yo‘l berish bo‘yicha yakuniy to‘xtamga kelgan.
Tarixdagi eng buyuk rekordchi: 234 o‘yin va 146 gol
Krishtianu Ronaldu terma jamoa libosida nafaqat o‘z mamlakati, balki sayyora miqyosidagi mutlaq rekordlarni o‘rnatdi:
Jahon rekordlari: Ronaldu Portugaliya libosida jami 234 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 146 ta gol kiritdi — bu milliy jamoalar tarixidagi mutlaq va takrorlanmas jahon rekordi hisoblanadi;
23 yillik sadoqat: Uning terma jamoadagi debyuti olis 2003 yilning avgust oyida boshlangan bo‘lib, roppa-rosa 23 yildan ortiq davom etdi.
Qo‘lga kiritilgan ulkan g‘alabalar va sovrinlar
Ronaldu sardorligi ostida Portugaliya o‘z tarixidagi ilk yirik xalqaro unvonlarga ega chiqdi:
Yevropa chempionligi (Yevro-2016): Fransiya maydonlarida kechgan Yevropa chempionatida jamoa tarixda ilk bor oltin medallarni qo‘lga kiritdi;
Millatlar Ligasidagi ikki karra zafar: Shuningdek, u 2019 hamda 2025 yilgi UYEFA Millatlar ligasi musobaqalarida bosh sovrinni boshi uzra baland ko‘tarib, terma jamoasini qit’aning eng kuchlisiga aylantirdi.
Krishtianu Ronalduning ketishi bilan Portugaliya futbolida butun bir oltin davr o‘z nihoyasiga yetdi, ammo uning nomi va qoldirgan buyuk merosi tarix sahifalariga mangu muhrlandi.
Izohlar 0
…