Ser Aleks Fergyuson Pep Gvardiola bilan 2012 yilgi "sirli uchrashuv"ni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ser Aleks Fergyuson o‘zining yangi kitobida 2012 yilda Nyu-Yorkda Pep Gvardiola bilan uchrashuvi haqida oshkor qildi.
- Fergyuson o‘sha paytda o‘z o‘rniga munosib voris qidirayotgan edi, Gvardiola esa «Barselona»dagi muvaffaqiyatlardan so‘ng ta’tilda edi.
- Afsuski, Fergyuson Gvardiolani «Manchester Yunayted»ga o‘tishga ko‘ndira olmadi, chunki Gvardiola allaqachon «Bavariya»ga o‘tishni rejalashtirgan edi.
«Manchester Yunayted» tarixidagi eng buyuk murabbiy ser Aleks Fergyuson o‘zining yangi «Games of My Life» nomli kitobida zamonaviy futbol tarixini butunlay boshqa o‘zanga burib yuborishi mumkin bo‘lgan maxfiy uchrashuv tafsilotlarini ommaga oshkor qildi. Shotlandiyalik afsona 2012 yilda Nyu-Yorkda Pep Gvardiola bilan kechgan kechki ovqat va nima sababdan ispaniyalik mutaxassisni o‘z o‘rniga «Old Trafford»ga olib kela olmagani haqida samimiy va afsus to‘la iqrorlar bilan bo‘lishdi.
Futbolittifoqining mazkur ikki dahosi uchrashgan paytda Gvardiola «Barselona» bilan to‘rt yillik misli ko‘rilmagan muvaffaqiyatlardan so‘ng ta’tilda edi, Fergyuson esa faoliyatini yakunlash arafasida turib, o‘ziga munosib voris qidirayotgan edi.
«Tinyanellodan ko‘proq quyardim»: Ser Aleksning eng katta armoni
Fergyuson o‘z xotiralarida Nyu-Yorkda kechgan o‘sha tarixiy oqshomni qayta-qayta eslashini ta’kidlaydi:
Kechikkan uchrashuv: «So‘nggi 10 yil davomida Nyu-Yorkda Pep bilan 2012 yilda bo‘lib o‘tgan kechki ovqatimiz bir necha oy oldinroq tashkil etilganida nima bo‘lardi, deb juda ko‘p o‘yladim. O‘sha paytda men hali faoliyatimni yakunlashga qat’iy qaror qilmagan edim», — deya yozadi Fergyuson;
Vaqtni ortga qaytarish istagi: «Agar vaqtni ortga qaytara olganimda, biz bir necha oy oldinroq uchrashgan bo‘lardik. Men unga Tignanello (Italiyaning mashhur premium vinosi)dan ko‘proq quyib, uning kelajagi Manchesterda («Manchester Yunayted»da) ekanligiga ishontirish uchun bor kuchimni sarflagan bo‘lardim»;
«Afsus, kelajak shu yerda edi»: Shotlandiyalik murabbiy «Afsus. Biz uchun uning kelajagi aynan shu yerda bo‘lishi kerak edi», deya «Old Trafford» muxlislari uchun uzoq yillar armon bo‘lib qolgan bo‘shliqqa ishora qildi.
Pepning tanlovi: Nega «Bavariya» ustun kelgan edi?
Uchrashuv bo‘lib o‘tgan paytda ispaniyalik murabbiyning rejalari allaqachon shakllanib bo‘lgan edi:
«Barselona»dagi cho‘qqi: Gvardiola Ispaniya La Ligasidagi atigi to‘rt yillik faoliyati davomida trebl qayd etib, qator chempionliklar va Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi;
Yangi chorlov sifatida Bundesliga: Muvaffaqiyatlardan to‘yingan mutaxassis o‘zini Germaniya Bundesligasida, xususan, «Bavariya» klubi boshqaruvida sinab ko‘rishni qat’iy maqsad qilib qo‘ygan edi;
O‘zgargan xronologiya: Ser Aleks «MYU»dan 2013 yilda ketdi. Gvardiola esa Myunxenda uch yillik yorqin davrni o‘tkazib, 2016 yilda «Manchester Yunayted»ga emas, balki ularning ashaddiy shahardosh raqibi «Manchester Siti»ga yo‘l oldi.
Agar Gvardiola «Yunayted»ni boshqarganida...
Fergyusonning ushbu bayonoti butun dunyo futbol muxlislarini tarixiy farazlar girdobiga tortdi:
«MYU»ning inqirozli davri: Fergyuson ketgach, Devid Moyes, Lui van Gal, Joze Mourino, Ole-Gunnar Sulsher va Erik ten Xag boshqaruvida qiynalgan «Yunayted» chempionlik ruhini yo‘qotib qo‘ydi;
«Siti»ning gegemonligi: 10 yil davomida Gvardiola «Manchester Siti»ni dunyoning eng qudratli klubiga aylantirib, barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni qo‘lga kiritdi.
Agar 2012 yilda Nyu-Yorkdagi o‘sha restoranda bir necha oy oldinroq suhbat qurilganida va ser Aleks Gvardiolani ko‘ndira olganida, nafaqat Manchester shahrining, balki butun jahon futbolining so‘nggi 10 yillik qiyofasi mutlaqo boshqacha ko‘rinishda bo‘lar edi.
Izohlar 0
…