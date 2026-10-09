Ser Aleks Fergyuson Pep Gvardiola bilan 2012 yilgi "sirli uchrashuv"ni oshkor qildi

·21·Sport
Ser Aleks Fergyuson Pep Gvardiola bilan 2012 yilgi "sirli uchrashuv"ni oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ser Aleks Fergyuson o‘zining yangi kitobida 2012 yilda Nyu-Yorkda Pep Gvardiola bilan uchrashuvi haqida oshkor qildi.
  • Fergyuson o‘sha paytda o‘z o‘rniga munosib voris qidirayotgan edi, Gvardiola esa «Barselona»dagi muvaffaqiyatlardan so‘ng ta’tilda edi.
  • Afsuski, Fergyuson Gvardiolani «Manchester Yunayted»ga o‘tishga ko‘ndira olmadi, chunki Gvardiola allaqachon «Bavariya»ga o‘tishni rejalashtirgan edi.

«Manchester Yunayted» tarixidagi eng buyuk murabbiy ser Aleks Fergyuson o‘zining yangi «Games of My Life» nomli kitobida zamonaviy futbol tarixini butunlay boshqa o‘zanga burib yuborishi mumkin bo‘lgan maxfiy uchrashuv tafsilotlarini ommaga oshkor qildi. Shotlandiyalik afsona 2012 yilda Nyu-Yorkda Pep Gvardiola bilan kechgan kechki ovqat va nima sababdan ispaniyalik mutaxassisni o‘z o‘rniga «Old Trafford»ga olib kela olmagani haqida samimiy va afsus to‘la iqrorlar bilan bo‘lishdi.

Futbolittifoqining mazkur ikki dahosi uchrashgan paytda Gvardiola «Barselona» bilan to‘rt yillik misli ko‘rilmagan muvaffaqiyatlardan so‘ng ta’tilda edi, Fergyuson esa faoliyatini yakunlash arafasida turib, o‘ziga munosib voris qidirayotgan edi.

«Tinyanellodan ko‘proq quyardim»: Ser Aleksning eng katta armoni

Fergyuson o‘z xotiralarida Nyu-Yorkda kechgan o‘sha tarixiy oqshomni qayta-qayta eslashini ta’kidlaydi:

  • Kechikkan uchrashuv: «So‘nggi 10 yil davomida Nyu-Yorkda Pep bilan 2012 yilda bo‘lib o‘tgan kechki ovqatimiz bir necha oy oldinroq tashkil etilganida nima bo‘lardi, deb juda ko‘p o‘yladim. O‘sha paytda men hali faoliyatimni yakunlashga qat’iy qaror qilmagan edim», — deya yozadi Fergyuson;

  • Vaqtni ortga qaytarish istagi: «Agar vaqtni ortga qaytara olganimda, biz bir necha oy oldinroq uchrashgan bo‘lardik. Men unga Tignanello (Italiyaning mashhur premium vinosi)dan ko‘proq quyib, uning kelajagi Manchesterda («Manchester Yunayted»da) ekanligiga ishontirish uchun bor kuchimni sarflagan bo‘lardim»;

  • «Afsus, kelajak shu yerda edi»: Shotlandiyalik murabbiy «Afsus. Biz uchun uning kelajagi aynan shu yerda bo‘lishi kerak edi», deya «Old Trafford» muxlislari uchun uzoq yillar armon bo‘lib qolgan bo‘shliqqa ishora qildi.

Pepning tanlovi: Nega «Bavariya» ustun kelgan edi?

Uchrashuv bo‘lib o‘tgan paytda ispaniyalik murabbiyning rejalari allaqachon shakllanib bo‘lgan edi:

  • «Barselona»dagi cho‘qqi: Gvardiola Ispaniya La Ligasidagi atigi to‘rt yillik faoliyati davomida trebl qayd etib, qator chempionliklar va Chempionlar ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritgan edi;

  • Yangi chorlov sifatida Bundesliga: Muvaffaqiyatlardan to‘yingan mutaxassis o‘zini Germaniya Bundesligasida, xususan, «Bavariya» klubi boshqaruvida sinab ko‘rishni qat’iy maqsad qilib qo‘ygan edi;

  • O‘zgargan xronologiya: Ser Aleks «MYU»dan 2013 yilda ketdi. Gvardiola esa Myunxenda uch yillik yorqin davrni o‘tkazib, 2016 yilda «Manchester Yunayted»ga emas, balki ularning ashaddiy shahardosh raqibi «Manchester Siti»ga yo‘l oldi.

Agar Gvardiola «Yunayted»ni boshqarganida...

Fergyusonning ushbu bayonoti butun dunyo futbol muxlislarini tarixiy farazlar girdobiga tortdi:

  • «MYU»ning inqirozli davri: Fergyuson ketgach, Devid Moyes, Lui van Gal, Joze Mourino, Ole-Gunnar Sulsher va Erik ten Xag boshqaruvida qiynalgan «Yunayted» chempionlik ruhini yo‘qotib qo‘ydi;

  • «Siti»ning gegemonligi: 10 yil davomida Gvardiola «Manchester Siti»ni dunyoning eng qudratli klubiga aylantirib, barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni qo‘lga kiritdi.

Agar 2012 yilda Nyu-Yorkdagi o‘sha restoranda bir necha oy oldinroq suhbat qurilganida va ser Aleks Gvardiolani ko‘ndira olganida, nafaqat Manchester shahrining, balki butun jahon futbolining so‘nggi 10 yillik qiyofasi mutlaqo boshqacha ko‘rinishda bo‘lar edi.

Ser Aleks FergyusonPep GvardiolaManchester YunaytedGames of My Life
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!Ronaldu qanday qilib “Manchester Siti” ostonasidan “Old Trafford”ga qaytgan edi?!27 sentabr 15:41Premyer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Premyer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...3 iyun 19:36Ueyn Runi barcha davrlarning eng zo‘r murabbiyi kimligini aytdi...Ueyn Runi barcha davrlarning eng zo‘r murabbiyi kimligini aytdi...20 may 15:07Gvardiola Angliya kubogida Fergyuson natijasini takrorladiGvardiola Angliya kubogida Fergyuson natijasini takrorladi17 may 15:57Gvardiola hozircha futbolga qaytishni istamayotgan ko‘rinadi...Gvardiola hozircha futbolga qaytishni istamayotgan ko‘rinadi...2 iyun 07:15Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...7 iyun 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?