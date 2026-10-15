“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar Ligasining 2-turida «PSJ»
- «Manchester Siti»ni 4:2 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda Abduqodir Husanov to‘liq maydonda harakat qildi.
- Shu bilan birga, Madridning «Real» klubi Rimda «Roma» ustidan 4:3 hisobida g‘alaba qozonib, o‘yin oxirida 1:3 hisobini o‘zgartirib, tarixiy kambekni amalga oshirdi.
- «PSJ» 6 ochko bilan guruhda peshqadam bo‘ldi, «Real» esa 6 ochko bilan 8-o‘ringa ko‘tarildi.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi tom ma’noda kutilmagan natijalar, yirik hisoblar va haqiqiy trillerlarga boy tarzda yakunlandi.
Angliyada amaldagi chempion «PSJ» mehmonda «Manchester Siti»ni tor-mor keltirgan bo‘lsa, Italiya poytaxtida Madridning «Real» klubi o‘yin tugashiga sanoqli daqiqalar qolganda 1:3 hisobini 4:3 ga aylantirib, turnir tarixidagi eng yorqin kambeklardan birini namoyish etdi.
«Etihad»dagi drama: Husanov asosiy tarkibda, ammo «Siti» dosh berolmadi
Turning markaziy uchrashuvi Manchesterda bo‘lib o‘tdi va unda Fransiya chempioni «PSJ» maydon egalari ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi (2:4):
Abduqodir Husanov 90 daqiqa harakat qildi: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, to‘liq to‘p surdi;
Parijliklarning birinchi bo‘limdagi hujumlari: Mehmonlar safida Due (13), Dembele (15) va Vitinya (32) gol urib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi. Ikkinchi bo‘limda Akliush (62) yana bitta to‘p kiritdi;
Holandning dubli yetarli bo‘lmadi: Erling Holand (53, 75) ikki bor hisobni qisqartirdi. Uchrashuvning 90-daqiqasida parijliklar safida Torres penaltidan unumli foydalana olmadi;
Turnir jadvali: «PSJ» 6 ochko bilan musobaqa peshqadamiga aylanib oldi, Xosep Gvardiola jamoasi esa 3 ochko bilan 17-pog‘onaga tushib ketdi.
Rimdagi mo‘jiza: «Real» 6 daqiqa ichida uchta gol urdi
Rimda kechgan «Roma» va «Real Madrid» to‘qnashuvi musobaqa tarixiga kiradigan drama bilan tugadi:
«Roma»ning ishonchli ustunligi: De Ronning goli hamda Malenning dublidan so‘ng rimliklar 80-daqiqalargacha 3:1 hisobida oldinda bordi (madridliklardan Mbappe 25-daqiqada bitta javob qaytargan edi);
6 daqiqalik to‘fon: O‘yin tugashi arafasida madridliklar o‘z xarakterini ko‘rsatdi — Espi (84), zaxiradan tushgan Endrik (86) va Antonio Ryudiger (90) ketma-ket to‘p kiritib, 1:3 hisobini fantastik tarzda 3:4 ko‘rinishiga keltirdi;
Muhim uch ochko: Karlo Anchelotti shogirdlari ochkolari sonini 6 taga yetkazib, 8-o‘ringa ko‘tarildi. «Roma» esa 1 ochko bilan 25-o‘rinda qoldi.
Turning qolgan uchrashuvlari: Yirik g‘alabalar va Arktikadagi sensatsiya
2-turning qolgan bahslarida ham diqqatga sazovor natijalar qayd etildi:
«Aston Villa» — «Fenerbahche» — 6:0: Birmingem klubi turklar himoyasini chil-parchin qilib tashladi. Nikolas Jekson va Ross Barkli dublga erishdi;
«Budyo-Glimt» — «Borussiya D» — 1:0: Norvegiyaning sovuq shimolida Dortmund kutilmaganda Sovoldning yagona goli evaziga yutqazib qo‘ydi;
«Betis» — «Portu» — 3:2: Sevilyada kechgan qiziqarli uchrashuvda Isko 84-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, ispanlarga muhim g‘alabani taqdim etdi;
«Shaxtyor» — «AYEK» — 3:1: Donetsk klubi 0:1 hisobidan chiqib, yakunda uchta gol bilan javob qaytardi;
«Slovan» — «Shtutgart» — 0:3: Nemis klubi safarda yirik hisobda g‘alaba qozonib, 6 ochko bilan 4-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi.
Chempionlar Ligasining umumiy bosqichida kurash tobora keskinlashib bormoqda, grandlarning har bir xatosi jadvaldagi o‘rinlarga qattiq ta’sir o‘tkazmoqda.
Izohlar 0
…