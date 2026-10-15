“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlari

·87·Sport
“Siti” PSJdan 4 ta gol o‘tkazdi, «Real»dan super kambek: YECHLda 2-tur yakunlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar Ligasining 2-turida «PSJ»
  • «Manchester Siti»ni 4:2 hisobida mag‘lub etdi, bu o‘yinda Abduqodir Husanov to‘liq maydonda harakat qildi.
  • Shu bilan birga, Madridning «Real» klubi Rimda «Roma» ustidan 4:3 hisobida g‘alaba qozonib, o‘yin oxirida 1:3 hisobini o‘zgartirib, tarixiy kambekni amalga oshirdi.
  • «PSJ» 6 ochko bilan guruhda peshqadam bo‘ldi, «Real» esa 6 ochko bilan 8-o‘ringa ko‘tarildi.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining 2-turi tom ma’noda kutilmagan natijalar, yirik hisoblar va haqiqiy trillerlarga boy tarzda yakunlandi.

Angliyada amaldagi chempion «PSJ» mehmonda «Manchester Siti»ni tor-mor keltirgan bo‘lsa, Italiya poytaxtida Madridning «Real» klubi o‘yin tugashiga sanoqli daqiqalar qolganda 1:3 hisobini 4:3 ga aylantirib, turnir tarixidagi eng yorqin kambeklardan birini namoyish etdi.

«Etihad»dagi drama: Husanov asosiy tarkibda, ammo «Siti» dosh berolmadi

Turning markaziy uchrashuvi Manchesterda bo‘lib o‘tdi va unda Fransiya chempioni «PSJ» maydon egalari ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi (2:4):

  • Abduqodir Husanov 90 daqiqa harakat qildi: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi «shaharliklar»ning asosiy tarkibida maydonga tushib, to‘liq to‘p surdi;

  • Parijliklarning birinchi bo‘limdagi hujumlari: Mehmonlar safida Due (13), Dembele (15) va Vitinya (32) gol urib, hisobni yirik ko‘rinishga olib keldi. Ikkinchi bo‘limda Akliush (62) yana bitta to‘p kiritdi;

  • Holandning dubli yetarli bo‘lmadi: Erling Holand (53, 75) ikki bor hisobni qisqartirdi. Uchrashuvning 90-daqiqasida parijliklar safida Torres penaltidan unumli foydalana olmadi;

  • Turnir jadvali: «PSJ» 6 ochko bilan musobaqa peshqadamiga aylanib oldi, Xosep Gvardiola jamoasi esa 3 ochko bilan 17-pog‘onaga tushib ketdi.

Rimdagi mo‘jiza: «Real» 6 daqiqa ichida uchta gol urdi

Rimda kechgan «Roma» va «Real Madrid» to‘qnashuvi musobaqa tarixiga kiradigan drama bilan tugadi:

  • «Roma»ning ishonchli ustunligi: De Ronning goli hamda Malenning dublidan so‘ng rimliklar 80-daqiqalargacha 3:1 hisobida oldinda bordi (madridliklardan Mbappe 25-daqiqada bitta javob qaytargan edi);

  • 6 daqiqalik to‘fon: O‘yin tugashi arafasida madridliklar o‘z xarakterini ko‘rsatdi — Espi (84), zaxiradan tushgan Endrik (86) va Antonio Ryudiger (90) ketma-ket to‘p kiritib, 1:3 hisobini fantastik tarzda 3:4 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Muhim uch ochko: Karlo Anchelotti shogirdlari ochkolari sonini 6 taga yetkazib, 8-o‘ringa ko‘tarildi. «Roma» esa 1 ochko bilan 25-o‘rinda qoldi.

Turning qolgan uchrashuvlari: Yirik g‘alabalar va Arktikadagi sensatsiya

2-turning qolgan bahslarida ham diqqatga sazovor natijalar qayd etildi:

  • «Aston Villa» — «Fenerbahche» — 6:0: Birmingem klubi turklar himoyasini chil-parchin qilib tashladi. Nikolas Jekson va Ross Barkli dublga erishdi;

  • «Budyo-Glimt» — «Borussiya D» — 1:0: Norvegiyaning sovuq shimolida Dortmund kutilmaganda Sovoldning yagona goli evaziga yutqazib qo‘ydi;

  • «Betis» — «Portu» — 3:2: Sevilyada kechgan qiziqarli uchrashuvda Isko 84-daqiqada penaltini aniq amalga oshirib, ispanlarga muhim g‘alabani taqdim etdi;

  • «Shaxtyor» — «AYEK» — 3:1: Donetsk klubi 0:1 hisobidan chiqib, yakunda uchta gol bilan javob qaytardi;

  • «Slovan» — «Shtutgart» — 0:3: Nemis klubi safarda yirik hisobda g‘alaba qozonib, 6 ochko bilan 4-o‘ringa mustahkam o‘rnashib oldi.

Chempionlar Ligasining umumiy bosqichida kurash tobora keskinlashib bormoqda, grandlarning har bir xatosi jadvaldagi o‘rinlarga qattiq ta’sir o‘tkazmoqda.

PSJManchester SitiReal MadridRoma
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?Joze Mourinyu «Real»dagi bosim va “asal oyi” haqidagi savolga qanday javob qaytardi?Bugun 08:22Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Bugun 07:13Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?Husanov o‘ynagan bahsda “Siti”ning eng yaxshi va eng yomon futbolchilari kimlar bo‘ldi?Bugun 07:04“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?“Olimpiko”dagi superjang: “Real Madrid”ning 23 nafarlik tarkibida kimlar bor?13 oktabr 22:20Manchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnManchester Siti — PSJ: tarkiblar va jonli matnKecha 23:41Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiLuis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiKecha 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...