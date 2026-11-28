«Pari Sen-Jermen» Vinisius Junior bo‘yicha qaror qabul qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Pari Sen-Jermen» klubi Madridning «Real» jamoasi vingeri Vinisius Junior ni sotib olish rejasidan voz kechdi.
- Fabritsio Romanoning ma'lum qilishicha, parijliklar tarkibga tayyor superyulduzni emas, balki kelajak uchun rivojlanish salohiyatiga ega yosh iqtidorlarni jalb etishni maqsad qilgan.
- Luis Enrike boshchiligidagi klub rahbariyati jarohat olgan Xvicha Kvaratsxeliya va Dezire Due o'rnini to'ldirish uchun boshqa nomzodlarni ko'rib chiqmoqda.
Fransiyaning «Pari Sen-Jermen» klubi Madridning «Real» jamoasi vingeri Vinisius Juniorni sotib olish rejasidan voz kechdi. Bu haqda taniqli futbol insayderi Fabritsio Romano o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ma’lum qildi.
PSJ yulduz emas, kelajak uchun yosh iqtidor qidirmoqda
Manbaga ko‘ra, parijliklar haqiqatan ham jarohat olgan vingerlar (Xvicha Kvaratsxeliya va Dezire Due) o‘rnini to‘ldirish maqsadida tarkibga yangi qanot hujumchisini qo‘shib olmoqchi. Biroq klub rahbariyati va bosh murabbiy Luis Enrike Vinisius darajasidagi tayyor superyulduzni xarid qilishni maqsad qilmagan.
Aksincha, PSJ uzoq muddatli istiqbolda jamoaga foyda keltiradigan, rivojlanish salohiyatiga ega yosh futbolchini o‘z safiga jalb etishni afzal ko‘rmoqda. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, braziliyalik hujumchi katta ehtimol bilan «Real Madrid»ni tark etmaydi va faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettiradi.
Vaziyat tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy va insayder ma’lumotlari
Da’vogar sifatida tilga olingan klub
«Pari Sen-Jermen» (Fransiya)
Klubning rasmiy pozitsiyasi
Vinisius Juniorni sotib olish uchun kurash olib borilmaydi
PSJning transfer strategiyasi
Yulduz futbolchi emas, balki uzoq muddatli istiqbolda foyda keltiradigan yosh vinger qidirilmoqda
Futbolchining kelajagi
Katta ehtimol bilan «Real Madrid» safida qoladi
Manba
Fabritsio Romano
Sizningcha, Vinisius Junior «Real Madrid»da qolib, faoliyatining oxirigacha «qirollik klubi» sharafini himoya qiladimi yoki kelajakda boshqa chempionatga yo‘l oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli hamda transfer bozoridagi eng ishonchli xabarlarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu maqolani darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…